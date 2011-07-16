Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

Ричи Порт получил перелом ключицы и таза в результате падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

Ричи Порт (Richie Porte) сошёл с Тур де Франс-2017 из-за падения на спуске с вершины высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat). 32-летний австралийский гонщик команды BMC упал на высокой скорости, он соскользнул с дороги, перелетел через велосипед, а затем столкнулся с Дэном Мартином (Quick Step Floors), после чего отлетел на скалу.

Гонщик был сразу отправлен в больницу на машине скорой помощи. Рентген показал, что у Ричи Порта, который перед стартом 9-го этапа шёл на 5-й позиции в общем зачёте, перелом правой ключицы и таза (вертлужной впадины тазовой кости). Команда надеется, что хирургического вмешательства не потребуется, и гонщик сможет вернуться домой в понедельник. По словам врача команды BMC, восстановление после подобной травмы требует минимум месяца без велосипеда.

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Макс Теста, врач команды BMC: «Ричи был перевезён в центральную больницу Шамбери, где его осмотрел врач. Он прошёл рентген. Его состояние было стабильным с самого начала, он отвечал на вопросы, помнит всё, что происходило до и после падения.

Рентген показал, что у него перелом без смещения правой ключицы и перелом без смещения вертлужной впадины правой тазовой кости. Также у Ричи обширные поверхностные повреждения правой стороны тела.

На данном этапе травмы не требуют хирургического вмешательства. Мы оценим состояние Ричи завтра утром, и если оно будет стабильным, его перевезут домой.

Обычно при переломе ключицы и таза необходимо от 4 до 6 недель восстановления, чтобы не возникло осложнений. Если всё пойдёт по плану, Ричи сможет вернуться на велосипед в начале августа, и начнёт постепенно восстанавливать свою форму. Основываясь на том, как пойдёт его восстановление, мы пересмотрим его программу гонок на оставшуюся часть сезона».