VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

Ричи Порт получил перелом ключицы и таза в результате падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Ричи Порт (Richie Porte) сошёл с Тур де Франс-2017 из-за падения на спуске с вершины высшей категории Мон-дю-Ша (Mont du Chat). 32-летний австралийский гонщик команды BMC упал на высокой скорости, он соскользнул с дороги, перелетел через велосипед, а затем столкнулся с Дэном Мартином (Quick Step Floors), после чего отлетел на скалу.

 

  Гонщик был сразу отправлен в больницу на машине скорой помощи. Рентген показал, что у Ричи Порта, который перед стартом 9-го этапа шёл на 5-й позиции в общем зачёте, перелом правой ключицы и таза (вертлужной впадины тазовой кости). Команда надеется, что хирургического вмешательства не потребуется, и гонщик сможет вернуться домой в понедельник. По словам врача команды BMC, восстановление после подобной травмы требует минимум месяца без велосипеда.

 

Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Tim De Waele/BMC

 

Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Перелом ключицы и тазовой кости у Ричи Порта после падения на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

  Макс Теста, врач команды BMC: «Ричи был  перевезён в центральную больницу Шамбери, где его осмотрел врач. Он прошёл рентген. Его состояние было стабильным с самого начала, он отвечал на вопросы, помнит всё, что происходило до и после падения.

 

  Рентген показал, что у него перелом без смещения правой ключицы и перелом без смещения вертлужной впадины правой тазовой кости. Также у Ричи обширные поверхностные повреждения правой стороны тела.

 

  На данном этапе травмы не требуют хирургического вмешательства. Мы оценим состояние Ричи завтра утром, и если оно будет стабильным, его перевезут домой.

 

 Обычно при переломе ключицы и таза необходимо от 4 до 6 недель восстановления, чтобы не возникло осложнений. Если всё пойдёт по плану, Ричи сможет вернуться на велосипед в начале августа, и начнёт постепенно восстанавливать свою форму. Основываясь на том, как пойдёт его восстановление, мы пересмотрим его программу гонок на оставшуюся часть сезона».

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. Rokka

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 23.01.2016

    Очень травматичный тур, серьезные травмы и печальные сходы с гонки (( Скорейшего выздоровления Ричи!

  2. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 18.09.2014

    Это было ужасно - смотреть на падение Порта в прямом эфире. Ужасно радоваться, что у него "всего лишь" переломы, потому что казалось, что исход может быть гораздо страшнее.

    Сейчас смотрю фото, вспоминаю кадры финиша. Такое ощущение, что Тур превратился в войну, столько крови! Еще раз повторюсь, спорт не должен быть бойней, в современных условиях нужно пересматривать саму концепцию гранд туров.

    1. Имя: Роман

      SoulThief

      Вчера, 23:54 | Регистрация: 16.07.2011

      Гран-туры с измененной концепцией перестанут быть гран-турами. Есть такое понятие, как традиции, которые в современном мире также стоят денег. Максимум на что могут пойти организаторы - уменьшение количества гонцов в команде до 8 человек (меньше вряд ли, спонсоры сожрут). Но это никак не поможет избежать падений на спуске или завалов на спринтерских финишах.

      1. Имя: Александра

        Александра

        Вчера, 23:57 | Регистрация: 18.09.2014

        В современном мире все стоит денег. Это не повод, чтобы гробить гонщиков.

      2. M-07

        Сегодня, 02:43 | Регистрация: 27.05.2017

        Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
        Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:37 | Регистрация: 4.01.2015

    Наверное повторюсь, что СПУСКи все больше стают решающими на ГТ нежели горные атаки, но всему есть предел, "лимит на риск": https://twitter.com/_cyclingsnob/status/884072763685691392

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  4. explosiveua

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 3.09.2014

    а выглядело все в разы страшнее..
    здоровья

  5. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 4.07.2017

    Раньше на ТДФ все решали горы, а теперь все решают спуски((

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    А вы, извините,что - учетчик чужих репутаций ? А как там с репутацией, допустим, Контадора ? Помните случай с цепью Шлека мл.? Или Кинтаны ? Что-то он не ждал Дюмулина, когда у того проблемы с пищеварением нагрянули ... Или вы еще свой вердикт не вынесли ? Тогда и Ару пожалейте...
  • M-07
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (8)
    M-07-Фото
    Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
    Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.
  • M-07
    Два падения Альберто Контадора ... (8)
    M-07-Фото
    Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    Меняет ! Ну ладно, если в велоспорте правят вот такие джентльменские и рыцарские НЕПИСАННЫЕ законы, то почему Фрум, которого все ОБЯЗАНЫ ждать по случаю "форсмажеров" даже не притормозил, когда повалились Порт с Мартином ? Можно же было сбавить ход и хоть несколько секунд подождать? Нет, улетел , как на крыльях. А Ару, потому что не сразу подобострастно затормозил,когда Фрум воздел руку - может она затекла, может воду просил, может спину почесал - а через некоторое время, поступил "по свински"... Логика то где?
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото

    Не так уж много Контадору лет, чтобы уходить "на пенсию". Не готов, не хочет, не может - его заслуженное право. Другое дело - РЕАЛЬНО оценивать свои возможности. А то действительно уже неловко слушать его ставшими постоянными заявления о невиданных тестовых показателях, его объяснения после неудачных туров, что он их ехал исключительно в тренировочном режиме, его набившие оскомину оправдания, мол, на этапах он отслеживает только Фрума - и.т. и т.п. Не стоит так НАБИВАТЬ себе цену - она и так высока, проигрыши ее не уменьшат, а вот подобные заявления - могут. Спады в результатах - и долговременные - бывали почти у всех знаменитых спортсменов. Контадору надо взять пример хотя бы с Жильбера. Перезагрузиться, встряхнуться, переосмыслить... Года 3-4 минимум у него еще есть.

  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    сюда гляньте
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJhbx3aX2a8&t=4s
  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    по поводу фрума у меня мнение другое. я видел что как только ару собрался атаковать, фрум поднял руку. я думаю ару этого уже видеть не мог. посмотрите видео где в гору фрум выпихивает ару и ему ничего не было за это.
    касательно его руководства погоней за барде. очень спорно. погоню начали ару с фульсом, потому что они были в большинстве. и только потом все подключились. хотя по статусу ему как раз и положено было это делать.
    большие сомнения относительно безоговорочной победы фрума. и тем более что только порт и был единственным его соперником.
    не обязательно что арц или фульс будут в желтом, но хочется в это верить.
    вот такое у меня мнение.
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И я один не понимаю зачем сюда приехал Тибо?
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Leonid-Фото

    Нормальный этап. Такой спорт. Гладиаторский во многом. В том числе и в комментах. Кто-то большой палец вверх, а кому-то крови мало и он опускает палец...

    Нормальный в том, что падения не вызваны мотоциклами, пьяными, дураками, ямами.... Кто-то удивляется почему Порт не свернул. А вы пробовали после дикого напряжения (неважно в лыжах, гладком беге, вело) делать что-то на координацию? Я вот падал и на лыжах и на вело и в кроссовках. Потом сам удивлялся, как это получилось. Просто ребята не потянули. И не надо говорить о везении. Им не хватило класса, чтобы удержаться. Зато хватило, чтобы не убиться.

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И вот зачем снимали Сагана если все равно Демар не доедет в зеленом?!!!

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 июля

Florian Senechal (Cofidis)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2017 (68)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)