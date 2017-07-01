Марсель Киттель, Мачей Боднар, Дилан Груневеген, Эдвальд Боассон Хаген об 11-м этапе Тур де Франс-2017

Пять побед Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

Марсель Киттель одержал пятую победу на этапах Тур де Франс-2017 за первые 11 дней гонки. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors обошёл голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

Спринтерским командам пришлось постараться, так как 32-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Мачей Боднар (Maciej Bodnar), который весь день провёл в отрыве, атаковал за 20 км до финиша и удерживал преимущество до последнего километра дистанции. Группа смогла нагнать Боднара лишь за 300 м до финиша.

Товарищи Киттеля по команде Quick Step Floors Джек Бауэр, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар приложили огромные усилия, работая впереди и возвращая секунды, проигранные отрыву. На последнем километре, когда Боднар всё ещё лидировал, Фабио Сабатини вновь доказал свою ценность в подготовке спринта, он закрыл просвет, а затем Марсель Киттель смог начать ускорение на финишной прямой, которое принесло ему очередную, 14-ю в карьере и пятую в этом выпуске Тур де Франс победу на этапе.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Такой спринт как игра в «Тетрис». За последние дни я не ошибаюсь, все спринты получились идеально. Сегодня оказалось нелегко, но могло быть хуже из-за ветра. На финальных 500 метрах я находился на 10-й позиции, искал колесо, поэтому прыгнул за Буанни, а потом пересел на колесо Мэттьюса. Потом начал спринт. Выиграть так много этапов на этом Тур де Франс невероятно. В нашей команде много чемпионов, и то, что они работали на меня, увеличивало мою мотивацию и было для меня честью. Ребята просто великолепны с самого старта Тур де Франс, они самоотверженно работают на меня, эти победы принадлежат и им тоже. Мы отличная команда, думаю, вы видите это на каждом этапе».

Мачей Боднар (BORA – hansgrohe): «Я был так близко, немного разочарован. Сегодня я проехал хорошую разделку. Проехал даже лучше, чем разделку на этапе до этого. Возможно, мы ещё раз попытаемся выиграть этап, почему бы нет.

Мы остались в гонке без наших капитанов (Петера Сагана и Рафала Майки), поэтому хотели воспользоваться шансом. Мы уважаем болельщиков, спонсоров, персонал команды. Обычно я работаю на других, и мне не часто предоставляется шанс побороться за себя.

Когда я узнал, что у нашего отрыва осталось 40 секунд, а я чувствовал, что нога у меня идёт отлично, то сказал ребятам в отрыве, что мне надо ехать. Но я хочу их поблагодарить, ведь мы проехали вместе 170 км. Мы отлично сработались.

Я понимал, что на последних 10 км поеду медленнее. Ветер стал проблемой. За 2 км до финиша я оглянулся, и увидел, что пелотон от меня в 200 метрах, и подумал, что у меня может получиться, но оказалось, что это ЛИШЬ 200 метров…Последние 400 м дались мне очень и очень тяжело, а пелотон шёл быстро. Думаю, будь моё преимущество больше секунд на 10, мы могли бы праздновать».

Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo): «Сегодня все в нашей команде выполнили свою часть работы. Мы начали развоз заранее. Меня вывезли на идеальную позицию, я сел на колесо Киттеля, но он просто немного сильнее. Он не теряет скорости, на данный момент он сильнейший. Нам остаётся только надеяться, что он сделает ошибку».

Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Команда сегодня работала невероятно, развоз снова был отличным, у меня просто не хватило передачи для спринта. Разочарован, что был так близко, и не выиграл, особенно, при такой отличной работе команды. Однако, Киттель очень силён. Жаль, что с нами нет Марка Кэвендиша, потому что он определённо смог бы составить Киттелю конкуренцию».