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Марсель Киттель, Мачей Боднар, Дилан Груневеген, Эдвальд Боассон Хаген об 11-м этапе Тур де Франс-2017

Пять побед Марселя Киттеля на этапах Тур де Франс-2017

 

 

  Марсель Киттель одержал пятую победу на этапах Тур де Франс-2017 за первые 11 дней гонки. 29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors обошёл   голландского гонщика Дилана Груневегена (LottoNL-Jumbo) и норвежского гонщика команды Dimension Data Эдвальда Боассона Хагена.

 

Спринтерским командам пришлось постараться, так как 32-летний польский гонщик команды BORA – hansgrohe Мачей Боднар (Maciej Bodnar), который весь день провёл в отрыве, атаковал за 20 км до финиша и удерживал преимущество до последнего километра дистанции. Группа смогла нагнать Боднара лишь за 300 м до финиша.

 

  Товарищи Киттеля по команде Quick Step Floors Джек Бауэр, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар приложили огромные усилия, работая впереди и возвращая секунды, проигранные отрыву. На последнем километре, когда Боднар всё ещё лидировал, Фабио Сабатини вновь доказал свою ценность в подготовке спринта, он закрыл просвет, а затем Марсель Киттель смог начать ускорение на финишной прямой, которое принесло ему очередную, 14-ю в карьере и пятую в этом выпуске Тур де Франс победу на этапе.

 

Марсель Киттель, Мачей Боднар, Дилан Груневеген, Эдвальд Боассон Хаген об 11-м этапе Тур де Франс-2017

 

Марсель Киттель, Мачей Боднар, Дилан Груневеген, Эдвальд Боассон Хаген об 11-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Марсель Киттель (Quick Step Floors): «Такой спринт как игра в «Тетрис». За последние дни я не ошибаюсь, все спринты получились идеально. Сегодня оказалось нелегко, но могло быть хуже из-за ветра. На финальных 500 метрах я находился на 10-й позиции, искал колесо, поэтому прыгнул за Буанни, а потом пересел на колесо Мэттьюса. Потом начал спринт. Выиграть так много этапов на этом Тур де Франс невероятно. В нашей команде много чемпионов, и то, что они работали на меня, увеличивало мою мотивацию и было для меня честью. Ребята просто великолепны с самого старта Тур де Франс, они самоотверженно работают на меня, эти победы принадлежат и им тоже. Мы отличная команда, думаю, вы видите это на каждом этапе».

 

Марсель Киттель, Мачей Боднар, Дилан Груневеген, Эдвальд Боассон Хаген об 11-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Мачей Боднар (BORA – hansgrohe): «Я был так близко, немного разочарован. Сегодня я проехал хорошую разделку.  Проехал даже лучше, чем разделку на этапе до этого. Возможно, мы ещё раз попытаемся выиграть этап, почему бы нет.

 

  Мы остались в гонке без наших капитанов (Петера Сагана и Рафала Майки), поэтому хотели воспользоваться шансом. Мы уважаем болельщиков, спонсоров, персонал команды. Обычно я работаю на других, и мне не часто предоставляется шанс побороться за себя.

  Когда я узнал, что у нашего отрыва осталось 40 секунд, а я чувствовал, что нога у меня идёт отлично, то сказал ребятам в отрыве, что мне надо ехать. Но я хочу их поблагодарить, ведь мы проехали вместе 170 км. Мы отлично сработались.

 

  Я понимал, что на последних 10 км поеду медленнее. Ветер стал проблемой. За 2 км до финиша я оглянулся, и увидел, что пелотон от меня в 200 метрах, и подумал, что у меня может получиться, но оказалось, что это ЛИШЬ 200 метров…Последние 400 м дались мне очень и очень тяжело, а пелотон шёл быстро. Думаю, будь моё преимущество больше секунд на 10, мы могли бы праздновать».

 

 

  Дилан Груневеген (LottoNL-Jumbo): «Сегодня все в нашей команде выполнили свою часть работы. Мы начали развоз заранее. Меня вывезли на идеальную позицию, я сел на колесо Киттеля, но он просто немного сильнее. Он не теряет скорости, на данный момент он сильнейший. Нам остаётся только надеяться, что он сделает ошибку».

 

 

  Эдвальд Боассон Хаген (Dimension Data): «Команда сегодня работала невероятно, развоз снова был отличным, у меня  просто не хватило передачи для спринта. Разочарован, что был так близко, и не выиграл, особенно, при такой отличной работе команды. Однако, Киттель очень силён. Жаль, что с нами нет Марка Кэвендиша, потому что он определённо смог бы составить Киттелю конкуренцию».

 

 

Результаты 11 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Дилан Груневеген Эдвальд Боассон Хаген Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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Тур де Франс


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Sm1T
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (24)
    Sm1T-Фото

    уффф надоел ужееее :)

  • Sm1T
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (24)
    Sm1T-Фото
    потому что на родном Голандском первая буква G читаеться как ХЬ
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Хорошо вы сказали. Хорошие и Правильные слова. Присоединяюсь.

  • Адриен
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (24)
    Адриен-Фото
    Почему-то все НЕ имеют в виду Мартина и Фульсанга...
  • Адриен
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (24)
    Адриен-Фото

    Содержание важнее формы - разве не так ? Разве уважение к "читателям" проявляется "ПРАВИЛЬНОПИСАНИЕМ"? Нас же здесь, на сайте, собрала любовь к велоспорту,а не фундаментальное знание грамматики, и мы все РАЗНЫЕ. Кто-то ИНТЕЛЛИГЕНТ с пятью высшими образованиями, кто то стучит по клавишам после смены в шахтерском забое ... А бывает ... Я тут познакомился в сети с одним человеком, ну просто чудовищно небрежно - как я посчитал - пишущим свои послания. А оказалось - ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ. Помните эпизод из фильма "Доживем до понедельника"? Там главный герой - совсем как вы - выговаривает неграмотно выразившейся женщине... А потом ИЗВИНЯЕТСЯ. Подумайте...Будьте добрее и ТЕРПИМЕЕ. Прошу прощения за НЕ велосипедный комментарий.

  • SVS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (24)
    SVS-Фото

    stalcker23, #NoSaganNoTour? ;-)

  • Саня
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (24)
    Саня-Фото
    Кто помнит 2007 год? Предполагаю атаку на порт де Бале, гора длинная и тяжёлая, а спуск достаточно простой. На Пейресурурде атаковать и отъезжать негде. На Пейрагуде добыть что-нибудь значимое, не хватит дистанции. Скорее всего Фрум, усидит на Бале, а далее своим дизельным ходом привезет остальным минуту. Возможна победа из отрыва. Кроме Ару, не вижу кто бы смог атаковать. Возможно Дэн, в Конту не верится, хотя, если вспомним 2007 год,его ноги должны помнить эти горы. Жаль цыпу, в тот год победу у него украли. В любом случае должно быть интересно, смотрим!
  • alexvelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (24)
    alexvelo-Фото
    Украл, выпил, в тюрьму - спринт, Киттель, победа. Интрига, блин...
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (24)
    stalcker23-Фото
    Самое главное - нет безразличных к его персоне, а это говорит уже о некотором величии
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Буду болеть за отрыв, что бы генеральщики отпустили там всех до самого финиша и устроили между собой свой батл. Так что ожидаю большущий отрыв впереди и может даже победу какого то маститого почти ТОПового велогонщика=горняка, ну например Талански или Наварро.

    Цитата: MSG
    Скорее всего пресноватый этап будет, на последнем торчке небольшие разрывы сделают(все-таки группой на 16% не заехать), почти гарантированная победа кого-то из соискателей горных очков.

    Не согласен насчёт "пресности". Извольте, 6 ГОРных премий, а последние 40 км.  стоят того что бы даже с работы отпроситься на часик-другой раньше)) А так да, резвиться будут соискатели майки в красный горох

     

    P.S.

    у Фульсанга две микро-травмы после 11 этапа, но на старт 12 готов выйти...лишь бы все обошлось, уже и так Катальдо сошёл(

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