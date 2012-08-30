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Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

Марк Кэвендиш не выйдет на старт 5 этапа Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

 

 

  Марк Кэвендиш, британский спринтер команды Dimension Data, не выйдет на старт 5-го этапа Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки, полученного в результате падения на последних метрах дистанции 4-го этапа.

 

  Первоначальный осмотр и рентген британского спринтера после 4-го этапа перелома не выявил, но гонщик не мог двигать рукой, и в больнице провели повторное сканирование, которое выявило перелом лопатки.

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

 

  Адриан Ротунно, врач команды Dimension data: «У Марка перелом правой лопатки. К счастью, операции не потребуется, самое важное, что не повреждены нервы. Он вынужден сойти с гонки по медицинским показаниям, мы продолжим следить за его состоянием».

 

  Марк Кэвендиш: «Я ужасно разочарован новостью о переломе. Команда работала невероятно. Я чувствовал, что иду на хорошей позиции на победу, и проиграть, да ещё и покинуть Тур де Франс, гонку, ставшую центром моей карьеры, очень тяжело. Я желаю удачи моим товарищам по команде на оставшуюся гонку. Сейчас будут смотреть Тур де Франс по телевизору».

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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В тему:

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  1. Fly

    Сегодня, 14:10 | Регистрация: 3.07.2017

    На безумие Кэвендиша (контактный обгон "по внутреннему радиусу в игольное ушко") ответил безумием Саган - выставленный локоть (кто видел много спринтов и ездил на скорости на велосипеде - можно понять Сагана) и завершили это безумие Организаторы - сняли Сагана... Итог: лишились 2-х суперзвезд гонки.

    Гонщики и эксперты высказались однозначно - штрафовать - да, но снимать Сагана - нет.

    Посыл ясен - Демара на царствие...



    Ну и конечно - здоровья Марку. Печально это все...

    1. RVL

      Сегодня, 14:29 | Регистрация: 30.08.2012

      зато сколько шума и ажиотажа вокруг этой истории орги и сми получили!
      рейтинги должны шкалить!

  2. RVL

    Сегодня, 15:09 | Регистрация: 30.08.2012

    даже на Велолайв буча огого...! )))



    ребята, вы можете минусовать сколь угодно, но тема хайповая для ТДФ вышла, как ни крути



    жаль конечно, что Кэв травму получил....

    но Сагану, как "плохому парню" эта ситуация на руку...

    он был хулиганом всегда, хулиганов любят

    но здесь его сделали хулиганом поспешно, но официально,

    хотя как мы видим он хороший 50/50 )))

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:11 | Регистрация: 4.01.2015

    Чтобы перещеголять эту тему по коментах у нас (а ещё плюсы/минусы) надо ФРУМи оптяь где-то упасть и бежать-бежать по дороге без велосипеда))

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
    1. Имя: Елена

      Kitsune-taichou

      Сегодня, 15:16 | Регистрация: 5.10.2016

      ну нееее. это плагиат. даже самоплагиат, что еще хуже. надо что-то новенькое придумать.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Deathislife
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (65)
    Deathislife-Фото

    Думается мне что UCI решили устроить показательную порку . Потому как те же спринтеры громче всех кричали, мол опасно финишировать, генеральщики мешают, мотоциклы падают, ограждения неправильные и тд. И по мнению UCI, раз уж они принимают изменения в правилах нацеленные на повышение безопасности гонцов, то и гонцы должны вести себя адекватнее. Иначе будут наказаны. И случай с Саганом это какраз отличный способ это продемонстрировать.

  • men51
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (61)
    men51-Фото

    Сообщение CNN:

    Петя подъехал к Кэву и ударил его по лицо.

    Основываясь на этой х.....

    жюри сняли Сагана с ТДФ

     

    PS: КГБ сообщило - Петя сбил английское ядро

     

    PS2: Путин пригласил Сагана в Кремль для 

    вручения ордена - "За заслуги перед Отечеством"

     

    Врятли это появится на сайте biggrin

     

  • ezhachok
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (2)
    ezhachok-Фото

    Год разочарований для Петера, что тут еще добавить.

  • hj_190
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (65)
    hj_190-Фото
    как по мне он локоть выставил просто для равновесия, при обычной скорости воспроизведения кажется что он блокирует Марка, но тот сам начал валить Сагана
  • Kitsune-taichou
    Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Ф ... (5)
    Kitsune-taichou-Фото
    ну нееее. это плагиат. даже самоплагиат, что еще хуже. надо что-то новенькое придумать.
  • EL-Fenomeno
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (40)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Berdok
    правильная мысль, но спонсор не поймёт

    К чёрту спонсоров (и оргов), мы, рядовые болельщики (особенно те, кто ожидает своих любимцев возле дорог разных этапов) этого точно не поймем (и не простим)

  • EL-Fenomeno
    Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Ф ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Чтобы перещеголять эту тему по коментах у нас (а ещё плюсы/минусы) надо ФРУМи оптяь где-то упасть и бежать-бежать по дороге без велосипеда))

  • RVL
    Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Ф ... (5)
    RVL-Фото

    даже на Велолайв буча огого...! )))



    ребята, вы можете минусовать сколь угодно, но тема хайповая для ТДФ вышла, как ни крути



    жаль конечно, что Кэв травму получил....

    но Сагану, как "плохому парню" эта ситуация на руку...

    он был хулиганом всегда, хулиганов любят

    но здесь его сделали хулиганом поспешно, но официально,

    хотя как мы видим он хороший 50/50 )))

  • Fly
    Протест команды Bora-Hansgrohe ... (2)
    Fly-Фото

    Сильное решение конечно.

    Ну что же - посмотрим. Вот Курдюков ведет репортаж в лайве о 5-м этапе Тура и говорит мол "главное чтобы это было последовательно". А вот касательно этого есть большие сомнения...

  • Rokka
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (61)
    Rokka-Фото
    Жду атаки Мейнтжеса, Велленса, т.к. Галлопан упал, врядли он сможет что то показать. Ну а по генералам слишком тяжело что либо прогнозировать, но надеюсь что Чавито, Ару и Фульс не зря готовились. Конта - только для самых преданных болел

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
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5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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