Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

Марк Кэвендиш не выйдет на старт 5 этапа Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки

Марк Кэвендиш, британский спринтер команды Dimension Data, не выйдет на старт 5-го этапа Тур де Франс-2017 из-за перелома лопатки, полученного в результате падения на последних метрах дистанции 4-го этапа.

Первоначальный осмотр и рентген британского спринтера после 4-го этапа перелома не выявил, но гонщик не мог двигать рукой, и в больнице провели повторное сканирование, которое выявило перелом лопатки.

Адриан Ротунно, врач команды Dimension data: «У Марка перелом правой лопатки. К счастью, операции не потребуется, самое важное, что не повреждены нервы. Он вынужден сойти с гонки по медицинским показаниям, мы продолжим следить за его состоянием».

Марк Кэвендиш: «Я ужасно разочарован новостью о переломе. Команда работала невероятно. Я чувствовал, что иду на хорошей позиции на победу, и проиграть, да ещё и покинуть Тур де Франс, гонку, ставшую центром моей карьеры, очень тяжело. Я желаю удачи моим товарищам по команде на оставшуюся гонку. Сейчас будут смотреть Тур де Франс по телевизору».