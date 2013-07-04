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Марсель Киттель сошёл с Тур де Франс-2017 на 17-м этапе

Железный Крест поставил крест на борьбе Марселя Киттеля на Тур де Франс-2017

 

  29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель был вынужден прекратить борьбу на Тур де Франс-2017, сойдя во время королевского альпийского горного 17 этапа. Через 20 км после старта Киттель попал в завал и повредил правую сторону тела. Он попытался продолжить гонку, на ходу получив помощь от врачей, но затем прекратил борьбу на крутых градиентах Круа-де-Фер.  

 

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

 

  Марсель Киттель: «Не знаю, как описать свои чувства, я ужасно разочарован. Хотя великолепно уезжать домой с пятью победами на этапах, но покидать гонку из-за падения, не доехав до Парижа – это огромное разочарование.

 

Избежать падения я не мог, потерял часть кожи на плечах, спине, локтях, бедре, которое немного распухло. Я пытался продолжать гонку, но каждый оборот педали приносил боль, особенно при том, что последние пару дней у меня были проблемы с желудком и простуда. Сейчас немного отдохну перед возвращением в гонки. Радость от пяти побед на этапах Тур де Франс поможет мне преодолеть трудные моменты».

 

  Брайан Хольм, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы уже знали, что Марселю очень тяжело. После дня отдыха он чувствовал себя не слишком хорошо, а потом ещё и упал. Не знаю, как произошло падение, он вернулся в гонку, но потом рано выпал из пелотона. Мы попросили Жульена Вермота и Фабио Сабатини продолжать, чтобы не финишировать за пределами лимита времени».

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Теги к статье: Марсель Киттель Marcel Kittel Quick-Step Floors Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:06 | Регистрация: 4.01.2015

    Жаль конечно((

    Это была великолепная очно-заочная борьба между ним и Мэтьюсом на зелёную майку на 3-й неделе Тура.

    Марсель Киттель: «Не знаю, как описать свои чувства, я ужасно разочарован. Хотя великолепно уезжать домой с пятью победами на этапах, но покидать гонку из-за падения, не доехав до Парижа – это огромное разочарование.

     + та фотка выше...тут всё понятно без коментов

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 4.07.2013

    Очень жаль. Но, есть и "маленький" плюс.
    Теперь команда построится вокруг Дэна.

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    VeloVelo-Фото
    Ланда ни разу не генеральщик. Он охотник за этапами. И горный король в перспективе.
    Не стоит ему "двигать" завтра, иначе
    Карьера может закончится.

    Ему надо из Скай валить.
    Но, похоже, он еще сам не знает, что ему нужно.
    Молод и глуп еще.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Киттель сошел. cray
    И лишил многих большого удовольствия видеть его спринт в Париже.

    Зато "предоставил" шанс Грайпелю взять и повторить свой успех ТдФ 2016, как и тогда именно на Шамп Элизе. К тому же Андре единственный велогонщик на этом ТдФ кто побеждал и брал хотя бы 1 этап на всех Турах подряд начиная кажись с 2012.
    За Алекса Кристоффа я уже молчу, если не Грайпель тогда уж пускай Колбрелли или Грёневеген; как альтернатива - Джонни Д.

  • shiber
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    shiber-Фото
    Не вариант. Так его уже подкалывали и не раз. Нужно что-то новое.
  • VeloVelo
    Марсель Киттель сошёл с Тур де ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Очень жаль. Но, есть и "маленький" плюс.
    Теперь команда построится вокруг Дэна.

  • EL-Fenomeno
    Марсель Киттель сошёл с Тур де ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Жаль конечно((

    Это была великолепная очно-заочная борьба между ним и Мэтьюсом на зелёную майку на 3-й неделе Тура.

    Марсель Киттель: «Не знаю, как описать свои чувства, я ужасно разочарован. Хотя великолепно уезжать домой с пятью победами на этапах, но покидать гонку из-за падения, не доехав до Парижа – это огромное разочарование.

     + та фотка выше...тут всё понятно без коментов

  • Tom_Boonen
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (14)
    Tom_Boonen-Фото
    45 с из-за одного шлема? Смелые у вас прогнозы, ничего не скажешь.
  • Tom_Boonen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    Tom_Boonen-Фото

    Цитата: Student
    Другой информации от казахстанских СМИ грех ожидать, как там Ланда уже возвращается, на Джиро ведь сваиали обратно.

    А L’Equipe тоже не верите совсем: https://www.lequipe.fr/Cyclisme-sur-route/Actualites/Nairo-quintana-tente-par-u
    n-depart-de-la-movistar/819312#xtor=RSS-1\?

  • Tom_Boonen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    Tom_Boonen-Фото
    Тогда Фрум успел навозить Брэдли больше 5 минут преимущества, а Микеля как-то на первых ролях совсем не видно. А учитывая как он сегодня атаки подхватывал, то и потенциала куда-нибудь двинуть.
  • protur
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    protur-Фото
    Уважаемый, Student!
    Вы наверное много старше меня, так как обращаетесь ко мне на "ты". Если я приближаюсь к возрасту Христа, то вам наверное смело за 50. Вы, какой-то студент переросток, не находите. С такой прогрессией, вы со студенческой скамьи сразу в пенсионеры пойдете, а? Такой план?
  • Tom_Boonen
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (121)
    Tom_Boonen-Фото
    В знак благодарности за то, что Ланда успел в отрыве побывать, или в знак благодарности за то, что во время своих смен на Галибье Ланда сегодня дожидался Баргиля и Йейтса?

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