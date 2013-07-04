Марсель Киттель сошёл с Тур де Франс-2017 на 17-м этапе

Железный Крест поставил крест на борьбе Марселя Киттеля на Тур де Франс-2017

29-летний немецкий спринтер команды Quick Step Floors Марсель Киттель был вынужден прекратить борьбу на Тур де Франс-2017, сойдя во время королевского альпийского горного 17 этапа. Через 20 км после старта Киттель попал в завал и повредил правую сторону тела. Он попытался продолжить гонку, на ходу получив помощь от врачей, но затем прекратил борьбу на крутых градиентах Круа-де-Фер.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Марсель Киттель: «Не знаю, как описать свои чувства, я ужасно разочарован. Хотя великолепно уезжать домой с пятью победами на этапах, но покидать гонку из-за падения, не доехав до Парижа – это огромное разочарование.

Избежать падения я не мог, потерял часть кожи на плечах, спине, локтях, бедре, которое немного распухло. Я пытался продолжать гонку, но каждый оборот педали приносил боль, особенно при том, что последние пару дней у меня были проблемы с желудком и простуда. Сейчас немного отдохну перед возвращением в гонки. Радость от пяти побед на этапах Тур де Франс поможет мне преодолеть трудные моменты».

Брайан Хольм, спортивный директор команды Quick Step Floors: «Мы уже знали, что Марселю очень тяжело. После дня отдыха он чувствовал себя не слишком хорошо, а потом ещё и упал. Не знаю, как произошло падение, он вернулся в гонку, но потом рано выпал из пелотона. Мы попросили Жульена Вермота и Фабио Сабатини продолжать, чтобы не финишировать за пределами лимита времени».