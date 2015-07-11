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Крис Фрум, Герант Томас, Роман Барде, Ричи Порт о завале на 2-м этапе Тур де Франс-2017

Крис Фрум, Герант Томас, Роман Барде, Ричи Порт о завале на 2-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  2-й этап Тур де Франс-2017 вновь не обошёлся без падений гонщиков, дождь и в этот раз осложнил участникам гонку. За 30 км до финиша на одном из поворотов на скользкой дороге упали гонщики в голове пелотона – первым упал гонщик команды Katusha-Alpecin Рето Холленштайн (Reto Hollenstein) Katusha-Alpecin и его товарищи по команде Тони Мартин, Рик Цабель и Марко Халлер.

 

Крис Фрум, Герант Томас, Роман Барде, Ричи Порт о завале на 2-м этапе Тур де Франс-2017

 

 Photo © @ChrisAuldPhoto

 

   В этот завал попали трёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум и его товарищ по команде Sky, являющийся лидером гонки после победы на 1-м этапе, Герант Томас. Томас сразу вернулся в гонку, а  Крис Фрум был вынужден поменять велосипед, но с помощью Михала Квятковски и Кристиана Кнеса он вернулся в пелотон за 20 км до финиша. Роман Барде (AG2R La Mondiale) также попал в завал и вернулся в гонку.

 

  Также в этот завал попали гонщики Аксель Домон (AG2R), Димитри Клайс (Cofidis), Стефан Кюнг (BMC), Рето Холленштайн (Katusha-Alpecin), Томас Лезер (LottoNL-Jumbo), Люк Роу (Sky), Андрей Гривко (Astana), Кристиан Кнес (Sky), Михаэль Делаж (FDJ).

 

  Крис Фрум (Sky): «К счастью, травм нет, я только свёз кожу на спине. Такова природа гонок. Мы знали, что будет скользко, и каждый раз прикалывая стартовый номер, понимаешь, что рискуешь, что всякое может случиться. Сегодня я просто коснулся колеса кого-то, кто начал падать впереди меня. А на таких скоростях падения не избежать. К счастью, всё в порядке, мы приехали на финиш не потеряв время относительно соперников. Это главное».

 

  Герант Томас (Sky): «Когда заходили в поворот, мы все находились на 10-15 позиции, впереди нас упали несколько ребят. А когда так происходит, то тебе просто некуда ехать. Но всё в порядке. Все вернулись в гонку довольно быстро».

 

  Михал Квятковски (Sky): «Некоторые гонщики слишком быстро зашли в поворот, а когда целый день идёт дождь, дорога такая скользкая. И в тот момент все нервничали. Мы упали, но, честно говоря, не паниковали, просто вернулись в пелотон. Крис за несколько секунд поменял велосипед во второй раз, когда мы вернулись в группу, до финиша было ещё далеко, и нам очень помог Кристиан Кнес. Другие наши ребята оставались впереди, так что мы не волновались».

 

  Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Мы ехали в голове пелотона, я находился на хорошей позиции. Там был зигзагообразный поворот, все ударили по тормозам, упал кто-то впереди меня.

  Падать всегда неприятно, но со мной всё в порядке. Надеюсь, я смогу нормально выспаться. Я очень быстро смог вернутся на велосипед, со мной рядом была вся команда, так что время я не проиграл. Всё могло быть гораздо хуже. Наш настрой на высоте».

 

  Ричи Порт (BMC): «После завала я в порядке, но несколько ребят ударились намного сильнее. Это первый настоящий этап Тур де Франс, и мы то ехали под дождём, то по сухой дороге, а потом снова начинался дождь. Хорошо, что прошёл этот этап нормально. Надеюсь, с моим коленом всё будет в порядке, мне его немного перевязали».

 

  Жозе Азеведу, генеральный менеджер команды Katusha-Alpecin: «У нас упали четыре гонщика, Холленштайн – первым, за ним Цабель, Мартин и Халлер. Рику на последнем подъёме пришлось ждать техничку, чтобы поменять велосипед. Рето очень сильно ударился, выглядел не очень хорошо, но с остальными ребятами, думаю, всё не так плохо. Мы не можем сказать наверняка, выиграл бы Алекс, если бы не завал. Но точно знаю, что падение изменило построения, и на последних 15 км мы уже не могли работать всей командой. Поэтому у него много сил ушло на борьбу за позиции, а когда дошло до спринта, он заплатил за эти усилия».

 

 

 

 

Результаты 2 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Крис Фрум Chris Froome Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    Сегодня, 04:42 | Регистрация: 11.07.2015

    Мы не можем сказать наверняка, выиграл бы Алекс, если бы не завал.

     

    а мы можем.

     

    плохому танцору всегда что то мешает.

    "мы должны жить, как гореть. иначе не успеем. иначе, жизнь кончится"

    «Стоит человеку выделиться из массы других, как у него появляются враги. Чтобы быть всеобщим любимцем, нужно быть посредственностью».
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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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