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Травмы Алехандро Вальверде, Йона Исагирре и Люка Дабриджа по итогам 1 этапа Тур де Франс-2017

Алехандро Вальверде проведена операция, Люк Дабридж сошёл с Тур де Франс-2017 из-за последствий падения на 1-м этапе

 

  Дождь на 1-м этапе Тур де Франс-2017 стал причиной падения многих гонщиков. 26-летний австралийский гонщик команды Orica-Scott Люк Дабридж (Luke Durbridge) смог финишировать после падения на разделке и вышел на старт 2-го этапа, но был вынужден сойти с гонки.

 

 

Травмы Алехандро Вальверде, Йона Исагирре и Люка Дабриджя по итогам 1 этапа Тур де Франс-2017

 

  Люк Дабридж: «К сожалению, я вынужден сойти с Тур де Франс. Когда я стартовал, то понял, что не могу  встать с седла, я буквально крутил педали одной ногой. Прекращать выступление на этой гонке, возможно, тяжелее всего. Я очень расстроен, но невозможно проехать 3500 км, крутя педали одной ногой. Мне жаль, что я не смогу помогать команде. Я очень люблю Тур де Франс, мне нравится работать на команду. Я возвращаюсь в Жирону, где мне проведут сканирование лодыжки, чтобы понять, насколько она повреждена. На данном этапе мне придётся провести без велосипеда пару недель. Надеюсь, смогу вернуться к чемпионату мира».

 

Травмы Алехандро Вальверде, Йона Исагирре и Люка Дабриджя по итогам 1 этапа Тур де Франс-2017

 Photo © @Valverde

 

  Алехандро Вальверде (Movistar) отправили в больницу сразу после падения на 1-м этапе. Ночью ему была проведена сложная операция, длившаяся несколько часов. Она началась около полуночи и завершилась в 3 часа ночи 2 июля. Врачам пришлось заниматься не только сломанной коленной чашечкой левой ноги, но и большой берцовой костью, а также ягодичной мышцей. Как сообщается в пресс-релизе Movistar, оперативного вмешательства не потребовала ещё одна травма Вальверде - трещина лодыжки. Алехандро Вальверде останется в Германии ещё, по меньшей мере, на два дня, а потом вернётся домой в Испанию. По прогнозу медиков, на восстановление ему потребуется несколько месяцев.

 

 Серьёзную травму во время 1-го этапа получил также капитан команды Bahrain-Merida Йон Исагирре (Ion Izagirre). Он упал на том же повороте, что и Алехандро Вальверде, получив в результате нестабильную трещину в поясничном отделе позвоночника, что требует хирургического вмешательства.

 

На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

 

 

 

 

Травмы Алехандро Вальверде, Йона Исагирре и Люка Дабриджа по итогам 1 этапа Тур де Франс-2017

 

Photo © @tonygallopin

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Алехандро Вальверде Люк Дабридж Йон Исагирре Тони Галлопан Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 18.09.2014

    Да... Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.

  2. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 23:22 | Регистрация: 23.07.2016

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 4.01.2015

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    На повороте на 1-м этапе падал и 29-летний французский гонщик команды Lotto Soudal Тони Галлопан (Tony Gallopin), также получивший травму лодыжки. С  последствиями травмы Галлопану помогал справиться массажист команды. Тони Галлопан смог продолжить гонку и финишировал на 2-м этапе.

    Не зря во время трансляции 2 этапа был сюжет о тех людях в комнаде которые занимаются восстановлением спорстменов после гонки - МАССАЖ - ЭТО ВСЁ!!

    https://twitter.com/tonygallopin/status/881417940553404416/photo/1

     

  • ungvar
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    ungvar-Фото
    На самом деле список намного шире. Тут и Меттьюс, и Колбрелли, и Мартин со Штыбаром, и Демар. Горка не такая уж и страшная. Это не Юи и не Бретань.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кстати, вот эта улыбка-взгляд Грайпеля после победы Киттеля
    http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48160&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K3

    mda

    http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20170702&t=2&i=11913
    48163&w=&fh=&fw=&ll=780&pl=468&sq=&r=LYNXMPED610K7

  • Student
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Student-Фото
    Как бы и результат, но и соперники как бы не очень ....
  • Адриен
    Тур Австрии-2017. Пролог (6)
    Адриен-Фото
    Победит-не победит - время покажет . Но что парень с огромной перспективой - он еще в прошлом году доказал. Теперь самое главное - суметь ею воспользоваться.
  • ungvar
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    ungvar-Фото
    Томас тоже падал, но встал быстрее.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Student-Фото
    Цитата: tim147
    Не будьте столь категоричны относительно перспектив сокапитанства Томаса - в конце концов, сэр при выработке стратегии на Тур мог проявить креативность, приняв за данность однозначную меченность Фрума. Не будем также забывать, что Томас целенаправленно готовился к Джиро и эта наработка никуда не ушла, а нынешние горы не чета итальянским и валлиец их может проехать запросто, пока Кинтана и иже с ним будут до последнего добросовестно караулить Фрума. Да и если принять во внимание такое понятие как кисмет,что в велоспорте весьма существенно (бедный Алехандро!), то Томас свою долю несчастий уже принял, тогда как у Фрума все может быть впереди и сегодняшний инцидент лишнее тому потверждение. Так что вполне допустимо одновременное сосуществование вариантов А и Б ... на скайевской трубе! Ввиду отсутствия интриги, не считая упаси Бог форс-мажоры, полагаю вполне корректным рассмотрение данного варианта!
    Вот когда читаешь такие высеры, офигеваешь. Тот вычерпал свою долю неведения, а вот у этого все ещё впереди, и падение лишнее тому подтверждение. Да уж, лучше порой вообще нечего не писать.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (7)
    Андрон-Фото
    Это, однако, черный юмор.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (30)
    Андрон-Фото
    Поймите, наш друг не читатель, он писатель.
  • almaty1991
    Травмы Алехандро Вальверде, Йо ... (3)
    almaty1991-Фото

    Скорейшего выздоровления всем гонщикам !

     

    Старайтесь больше не падать. Будем ждать вас всех в пелетоне.

     

    Пусть удача сопутствует вам на дорогах, ребята drinks

     

     

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Nuno Bico (Movistar Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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