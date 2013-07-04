 Одиночный отрыв в 191 км Гийома Ван Кейрсбулка на 4-м этапе Тур де Франс-2017

191-километровый одиночный отрыв Гийома Ван Кейрсбулка на 4-м этапе Тур де Франс-2017

Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck) стал героем дня 4-го этапа Тур де Франс-2017, проведя в одиночном отрыве 191 км, большую часть 207,5-километрового этапа.

26-летний бельгийский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert уехал в отрыв с нулевого километра дистанции, его максимальное преимущество над группой составляло около 13 минут 14 секунд, но затем пелотон стал сокращать разрыв. Гийом Ван Кейрсбулк был пойман группой за 16,5 км до финиша, затем он до последних километров держался в хвосте пелотона, и выпал лишь за 4,5 км до финиша, когда спринтерские команды начали развоз.

Гийом Ван Кейрсбулк получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

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Гийом Ван Кейрсбулк: «Утром я сказал команде, что хочу уехать в отрыв, так и получилось. Когда я атаковал, за мной никто не поехал, я был настроен скептически. Хилэр ван дер Схюрен (спортивный директор команды) сказал мне, чтобы я продолжал ехать, что другие гонщики присоединятся ко мне. Но весь день я никого так и не увидел, что было не слишком хорошо из-за ветра.

Я ждал до финального подъёма, чтобы дать полный газ, но потом у меня не осталось больше сил. Я бы предпочёл ехать в отрыве в компании с кем-то, но это первый Тур де Франс для нашей команды. Поэтому то, как получилось, всё равно отлично. Сегодня ночью я буду хорошо спать!

Хочу попытаться позже ещё раз, но сейчас поеду без напряжения.

Я наслаждался гонкой, потому что так приятно выступать на Тур де Франс – восторженные люди вдоль дорог вдохновляли, так что день не был для меня скучным. Я из велосипедной семьи. Мои дедушка и бабушка присутствуют на гонке, я иногда вижу из рядом с дорогой. Мои другие дедушка и бабушка смотрят гонку по телевизору. Я счастлив, что сделал счастливыми их».