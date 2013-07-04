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Одиночный отрыв в 191 км Гийома Ван Кейрсбулка на 4-м этапе Тур де Франс-2017

191-километровый одиночный отрыв Гийома Ван Кейрсбулка на 4-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Гийом Ван Кейрсбулк (Guillaume Van Keirsbulck) стал героем дня 4-го этапа Тур де Франс-2017, проведя в одиночном отрыве 191 км, большую часть 207,5-километрового этапа.

 

26-летний бельгийский гонщик команды Wanty - Groupe Gobert уехал в отрыв с нулевого километра дистанции, его максимальное преимущество над группой составляло около 13 минут 14 секунд, но затем пелотон стал сокращать разрыв. Гийом Ван Кейрсбулк был пойман группой за 16,5 км до финиша, затем он до последних километров держался в хвосте пелотона, и выпал лишь за 4,5 км до финиша, когда спринтерские команды начали развоз.

Гийом Ван Кейрсбулк получил красный номер самого агрессивного гонщика этапа.

 

 Photo © Digital Reporters

 

 Одиночный отрыв в 191 км Гийома Ван Кейрсбулка на 4-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Гийом Ван Кейрсбулк: «Утром я сказал команде, что хочу уехать в отрыв, так и получилось. Когда я атаковал, за мной никто не поехал, я был настроен скептически.  Хилэр ван дер Схюрен (спортивный директор команды) сказал мне, чтобы я продолжал ехать, что другие гонщики присоединятся ко мне. Но весь день я никого так и не увидел, что было не слишком хорошо из-за ветра.

 

 Я ждал до финального подъёма, чтобы дать полный газ, но потом у меня не осталось больше сил. Я бы предпочёл ехать в отрыве в компании с кем-то, но это первый Тур де Франс для нашей команды. Поэтому то, как получилось, всё равно отлично. Сегодня ночью я буду хорошо спать!

Хочу попытаться позже ещё раз, но сейчас поеду без напряжения.

 

  Я наслаждался гонкой, потому что так приятно выступать на Тур де Франс – восторженные люди вдоль дорог вдохновляли, так что день не был для меня скучным. Я из велосипедной семьи. Мои дедушка и бабушка присутствуют на гонке, я иногда вижу из рядом с дорогой. Мои другие дедушка и бабушка смотрят гонку по телевизору. Я счастлив, что сделал счастливыми их».

 

 

Результаты 4 этапа Тур де Франс-2017

 

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Теги к статье: Гийом Ван Кейрсбулк Guillaume Van Keirsbulck Wanty - Groupe Gobert Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 4.07.2013

    Выпал не за 4,5км. За, примерно, 14,5км. Чуть-чуть не хватило до 200км отрыва. 



    Булкин справился с этим Вызовом! Булкин Молодец!

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото
    Ясен пень был, что он сойдет. Думаю, что еще Деге и Свифт 50х50, возможно, по ходу следующего этапа сойдут.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    EL-Fenomeno-Фото

    КЭВ сходит с ТдФ...Сашен загрёб его с собой..ещё бы, так приложиться к барьерам + по голове великом((
    Mark Cavendish after crash (фотка)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    +++
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    Посчитал комментарий грубым, но кажется он все равно дошел до нужного адресата) Фантазии... У 80 процентов форума такие же фантазии, жаль только не о том мечтаем.
  • EL-Fenomeno
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    А у Сагана было обычное движение локтем при усилии, как делает тот же Фрум, кузнечик старый добрый, вкрутил гашетку газа по-полной и вот локоть и вылез. Если бы басни про смещение баланса были правдой, то он бы мотылялся - то в одну сторону, то в другую. Бодайся, милок, ложись, комрады все равно добрые, жертву жалеют.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    Д

    Куда коммент-то удалил про быка? А? Иди-ка уже спать со своими фантазиями. И продолжай считать мои минусы. Поможет заснуть)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото

    Д

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    https://streamable.com/j7gqb для особенно тугих, никого не хотел оскорблять, просто факт)


    Мнения не изменил. Хамская выходка Сагана. У Кэва было обычное смещение баланса в сторону продавливаемой педали на максимальной мощности. Ну может немного еще сторонился ограждения, но не было грубости, что самое главное.

     

    ЗЫ. stalcker23, сам ты тугой)

  • SVS
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    SVS-Фото
    Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

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