Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

Герант Томас пытался продолжить Тур де Франс-2017 несмотря на перелом ключицы

Герант Томас (Geraint Thomas) сошёл с Тур де Франс-2017 во время 9-го этапа после падения на спуске с вершины высшей категории Коль-де-ла-Биш (Col de la Biche). 31-летний британский гонщик команды Sky получил перелом правой ключицы. Сразу после падения он сразу вернулся в гонку и продолжил спуск, но затем, когда остановился второй раз из-за прокола, почувствовал, что что-то не так. Врач команды предположил, что у Томаса перелом, его отправили в больницу, где это подтвердилось.

Герант Томас шёл вторым в общем зачёте, перед стартом этого этапа уступая 12 секунд своему товарищу по команде Крису Фруму.

🎥 So much happened on stage nine that we're still trying to take it all in. Check out the official @LeTour highlights #TDF2017 🎥 pic.twitter.com/cH6y4YpNZg — Team Sky 🚲 (@TeamSky) 9 июля 2017 г.

Герант Томас: «Все нервничали, каждому хотелось быть впереди, и несколько человек стали бороться, чтобы втиснуться между мной, Фруми и остальными ребятами. Я пропустил Рафала Майку, а потом он упал прямо передо мной. Мне негде было его объехать, я переехал через него и приземлился на ключицу.

Врач нашей команды Джимми сразу сказал мне, что считает, что у меня перелом. Но я вернулся на велосипед и продолжил спуск. А потом, когда проколол колесо, то понял, что всё-таки что-то со мной не так. Затем врач гонки сказал мне то же самое, чтобы я прекратил гонку и поехал на сканирование. Это, действительно, оказался перелом.

Сейчас не могу думать ни о чём, я опустошён из-за того, что вынужден сойти с Тур де Франс, ещё одного Гран-тура. Я упал на Джиро д’Италия, и тоже на 9-м этапе, и оба раза шёл вторым в общем зачёте».