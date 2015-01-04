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Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

Герант Томас пытался продолжить Тур де Франс-2017 несмотря на перелом ключицы

 

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) сошёл с Тур де Франс-2017 во время 9-го этапа после падения на спуске с вершины высшей категории Коль-де-ла-Биш (Col de la Biche). 31-летний британский гонщик команды Sky получил перелом правой ключицы. Сразу после падения он сразу вернулся в гонку и продолжил спуск, но затем, когда остановился второй раз из-за прокола, почувствовал, что что-то не так. Врач команды предположил, что у Томаса перелом, его отправили в больницу, где это  подтвердилось.

 

Герант Томас шёл вторым в общем зачёте, перед стартом этого этапа уступая 12 секунд своему товарищу по команде Крису Фруму.

 

Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

 

Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

 

Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

 

Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

 

 

 

  Герант Томас: «Все нервничали, каждому хотелось быть впереди, и несколько человек стали бороться, чтобы втиснуться между мной, Фруми и остальными ребятами. Я пропустил Рафала Майку, а потом он упал прямо передо мной. Мне негде было его объехать, я переехал через него и приземлился на ключицу.

 

  Врач нашей команды Джимми сразу сказал мне, что считает, что у меня перелом. Но я вернулся на велосипед и продолжил спуск. А потом, когда проколол колесо, то понял, что всё-таки что-то со мной не так. Затем врач гонки сказал мне то же самое, чтобы я прекратил гонку и поехал на сканирование. Это, действительно, оказался перелом.

 

Сейчас не могу думать ни о чём, я опустошён из-за того, что вынужден сойти с Тур де Франс, ещё одного Гран-тура. Я упал на Джиро д’Италия, и тоже на 9-м этапе, и оба раза шёл вторым в общем зачёте».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 21:47 | Регистрация: 23.07.2016

    Вот уж магия чисел, ей-Богу...

     

    Жаль Томаса, прям какое-то тотальное невезение в этом году. Здоровье, пусть поскорее поправляется ! 

  2. Имя: Gonza Golanov

    Gonza Golanov

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 6.03.2015

    Беда с падениями. А у Порта перелом ключицы и таза. Как пишет врач команды, на восстановление уйдет от 4 до 6 недель.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 4.01.2015

    На Джиро падал :-( на Тура тоже (двже дважды), поедет ли теперь Томас ещё и Вуэльту в помощники для Пулса?

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
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Тур де Франс


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Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    А вы, извините,что - учетчик чужих репутаций ? А как там с репутацией, допустим, Контадора ? Помните случай с цепью Шлека мл.? Или Кинтаны ? Что-то он не ждал Дюмулина, когда у того проблемы с пищеварением нагрянули ... Или вы еще свой вердикт не вынесли ? Тогда и Ару пожалейте...
  • M-07
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (8)
    M-07-Фото
    Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
    Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.
  • M-07
    Два падения Альберто Контадора ... (8)
    M-07-Фото
    Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    Меняет ! Ну ладно, если в велоспорте правят вот такие джентльменские и рыцарские НЕПИСАННЫЕ законы, то почему Фрум, которого все ОБЯЗАНЫ ждать по случаю "форсмажеров" даже не притормозил, когда повалились Порт с Мартином ? Можно же было сбавить ход и хоть несколько секунд подождать? Нет, улетел , как на крыльях. А Ару, потому что не сразу подобострастно затормозил,когда Фрум воздел руку - может она затекла, может воду просил, может спину почесал - а через некоторое время, поступил "по свински"... Логика то где?
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото

    Не так уж много Контадору лет, чтобы уходить "на пенсию". Не готов, не хочет, не может - его заслуженное право. Другое дело - РЕАЛЬНО оценивать свои возможности. А то действительно уже неловко слушать его ставшими постоянными заявления о невиданных тестовых показателях, его объяснения после неудачных туров, что он их ехал исключительно в тренировочном режиме, его набившие оскомину оправдания, мол, на этапах он отслеживает только Фрума - и.т. и т.п. Не стоит так НАБИВАТЬ себе цену - она и так высока, проигрыши ее не уменьшат, а вот подобные заявления - могут. Спады в результатах - и долговременные - бывали почти у всех знаменитых спортсменов. Контадору надо взять пример хотя бы с Жильбера. Перезагрузиться, встряхнуться, переосмыслить... Года 3-4 минимум у него еще есть.

  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    сюда гляньте
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJhbx3aX2a8&t=4s
  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    по поводу фрума у меня мнение другое. я видел что как только ару собрался атаковать, фрум поднял руку. я думаю ару этого уже видеть не мог. посмотрите видео где в гору фрум выпихивает ару и ему ничего не было за это.
    касательно его руководства погоней за барде. очень спорно. погоню начали ару с фульсом, потому что они были в большинстве. и только потом все подключились. хотя по статусу ему как раз и положено было это делать.
    большие сомнения относительно безоговорочной победы фрума. и тем более что только порт и был единственным его соперником.
    не обязательно что арц или фульс будут в желтом, но хочется в это верить.
    вот такое у меня мнение.
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И я один не понимаю зачем сюда приехал Тибо?
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Leonid-Фото

    Нормальный этап. Такой спорт. Гладиаторский во многом. В том числе и в комментах. Кто-то большой палец вверх, а кому-то крови мало и он опускает палец...

    Нормальный в том, что падения не вызваны мотоциклами, пьяными, дураками, ямами.... Кто-то удивляется почему Порт не свернул. А вы пробовали после дикого напряжения (неважно в лыжах, гладком беге, вело) делать что-то на координацию? Я вот падал и на лыжах и на вело и в кроссовках. Потом сам удивлялся, как это получилось. Просто ребята не потянули. И не надо говорить о везении. Им не хватило класса, чтобы удержаться. Зато хватило, чтобы не убиться.

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И вот зачем снимали Сагана если все равно Демар не доедет в зеленом?!!!

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