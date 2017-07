Герант Томас сошёл с Тур де Франс-2017 из-за перелома ключицы

Герант Томас (Geraint Thomas) сошёл с Тур де Франс-2017 во время 9-го этапа после падения на спуске с вершины высшей категории Коль-де-ла-Биш (Col de la Biche). 31-летний британский гонщик команды Sky получил перелом правой ключицы. Сразу после падения он сразу вернулся в гонку и продолжил спуск, но затем, когда остановился второй раз из-за прокола, почувствовал, что что-то не так. Врач команды предположил, что у Томаса перелом, его отправили в больницу, где это подтвердилось.

Герант Томас шёл вторым в общем зачёте, перед стартом этого этапа уступая 12 секунд своему товарищу по команде Крису Фруму.

