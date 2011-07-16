Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

Альберто Контадор, капитан команды Trek-Segafredo, на 9-м этапе Тур де Франс-2017 потерял относительно лидера общего зачёта Криса Фрума (Sky) 4 минуты 19 секунд. 34-летний испанский гонщик дважды падал во время этапа, сначала на спуске с вершины высшей категории Коль де ла Биш, затем, добрав группу, упал снова на подъёме Гран Коломбье. Контадор повредил левую сторону тела, ушиб левый локоть и левое колено, у него ссадины на запястье и груди.

Стивен де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Не на такой день мы надеялись, нам не повезло. Сначала перед Альберто упал Рафал Майка, и Альберто тоже упал, когда ехал на скорости 70 км/ч. Он вернулся, а потом в него въехал Кинтана. Так что, Альберто дважды не повезло. Сейчас его настрой не на высоте, но завтра мы посмотрим, что сможем сделать, составим план на следующую часть Тур де Франс».

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Альберто Контадор: «Сегодня день прошёл не слишком хорошо. Майка упал прямо передо мной, я не смог его объехать. После этого почувствовал себя слегка ослабленным, и когда пытался восстановиться, Наиро зацепил мой велосипед, и я снова упал. Хотя, в итоге всё оказалось не так плохо.

Фактически, мы отправили в отрыв Бауке и Харлинсона, думали об атаке. Со вчерашнего дня я сдерживал себя, чтобы не атаковать, но в итоге всё совсем не так.

Больнее всего от того, что ноги просто не ответили, как бы мне хотелось. Вот и всё. Моллема мне очень помог сегодня. Прежде всего мы должны переосмыслить планы на гонку, учитывая то, на какой позиции иду я сейчас».