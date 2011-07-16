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Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

 

  Альберто Контадор, капитан команды Trek-Segafredo, на 9-м этапе Тур де Франс-2017 потерял относительно лидера общего зачёта Криса Фрума (Sky) 4  минуты 19 секунд. 34-летний испанский гонщик дважды падал во время этапа, сначала на спуске с вершины высшей категории Коль де ла Биш, затем, добрав группу, упал снова на подъёме Гран Коломбье. Контадор повредил левую сторону тела, ушиб левый локоть и левое колено, у него ссадины на запястье и груди.  

 

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 

  Стивен де Йонг, спортивный директор команды Trek-Segafredo: «Не на такой день мы надеялись, нам не повезло. Сначала перед Альберто упал Рафал Майка, и Альберто тоже упал, когда ехал на скорости 70 км/ч. Он вернулся, а потом в него въехал Кинтана. Так что, Альберто дважды не повезло. Сейчас его настрой не на высоте, но завтра мы посмотрим, что сможем сделать, составим план на следующую часть Тур де Франс».

 

Два падения Альберто Контадора на 9-м этапе Тур де Франс-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор: «Сегодня день прошёл не слишком хорошо. Майка упал прямо передо мной, я не смог его объехать. После этого почувствовал себя слегка ослабленным, и когда пытался восстановиться, Наиро зацепил мой велосипед, и я снова упал. Хотя, в итоге всё оказалось не так плохо.

Фактически, мы отправили в отрыв Бауке и Харлинсона, думали об атаке. Со вчерашнего дня я сдерживал себя, чтобы не атаковать, но в итоге всё совсем не так.

Больнее всего от того, что ноги просто не ответили, как бы мне хотелось. Вот и всё. Моллема мне очень помог сегодня. Прежде всего мы должны переосмыслить планы на гонку, учитывая то, на какой позиции иду я сейчас».

 

 

 

Результаты 9 этапа Тур де Франс-2017

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 18.09.2014

    Больнее всего от того, что ноги просто не ответили, как бы мне хотелось. Вот и всё.

    Кратко, честно, по-чемпионски.

    Альберто стоит того, чтобы за него болеть. За первого, пятого, десятого... Неважно.

  2. Имя: Жанна

    Zhanzhak

    Вчера, 22:42 | Регистрация: 14.12.2015

    За что многие так осуждают Альберто? За то что он здесь с нами, едет, борется, радует тех, кто в него верит ? За то что хочет бороться за желтое одеяние, хотя бы в последний раз? Я думаю это Тиньков ему дух сломал. Человек с тяжелой аурой и с поганым языком. Лучше б он себе новую команду искал ещё когда Тинкоф был. Я согласна с Александрой, он стоит того что бы за него болеть! 

  3. Имя: Елена

    Shega

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 16.09.2013

    И всё-таки падал(( Уверена была, что на такое отставание должна была быть какая-то причина. Да, согласна, он не конкурент лидерам сейчас, но чтобы 5 минут отставания...
    И как всё-таки отличается эта информация от того, что звучало из уст комментаторов в самой гонке.

    1. Имя: Роман

      SoulThief

      Вчера, 23:50 | Регистрация: 16.07.2011

      Все видели, как падал Д. Мартин. Все видели, сколько он проиграл на финише.

      1. M-07

        Сегодня, 02:37 | Регистрация: 27.05.2017

        Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.

  4. Имя: Erik

    Tomer

    Вчера, 23:04 | Регистрация: 12.09.2013

    Конта все равно чемпион 

  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Да, время Альберто прошло увы(.
    Но надо признать, что невезёт ему, ну чес.слово на послдених Турах. И хоть эти падение не сопоставими что были в прошлом году и ещё раньше, но упасть и на спуске, и при подъеме, это уже перебор((
    Но чтобы КОНТАдор на Туре да без атаки - такого никогда не было, так что будем ждать либо в Пиренеях, либо в Альпах какого то движа, конечно не за генерал уже, но может за этап, или хотя бы на красивую и эпичную гору.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  6. explosiveua

    Сегодня, 00:11 | Регистрация: 3.09.2014

    жаль. печаль..
    и опять эти падение. ну епт

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1 - 23 июля 2017

Тур де Франс


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Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    А вы, извините,что - учетчик чужих репутаций ? А как там с репутацией, допустим, Контадора ? Помните случай с цепью Шлека мл.? Или Кинтаны ? Что-то он не ждал Дюмулина, когда у того проблемы с пищеварением нагрянули ... Или вы еще свой вердикт не вынесли ? Тогда и Ару пожалейте...
  • M-07
    Перелом ключицы и тазовой кост ... (8)
    M-07-Фото
    Традиции, традиции, велоспорт слишком консервативен, многое давно пора менять. Среди чего нужно делать так, чтобы не было проходных этапов в многодневках (из-за чего стоит рассматривать возможность сокращения протяжённости этапов и количества этих этапов).
    Концепции ГТ вообще менять надо: слишком необходимы там горные качества, хоть один ГТ не должен требовать быть супергорняком.
  • M-07
    Два падения Альберто Контадора ... (8)
    M-07-Фото
    Я не люблю Контадора, но стоит отметить, что Мартин упал, когда впереди были спуск и равнина и оставалось 23 км до финиша, а Контадор упал почти за 100 км до финиша и прошёл в таком состоянии гораздо больше, причём 2 подъёма.
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото
    Меняет ! Ну ладно, если в велоспорте правят вот такие джентльменские и рыцарские НЕПИСАННЫЕ законы, то почему Фрум, которого все ОБЯЗАНЫ ждать по случаю "форсмажеров" даже не притормозил, когда повалились Порт с Мартином ? Можно же было сбавить ход и хоть несколько секунд подождать? Нет, улетел , как на крыльях. А Ару, потому что не сразу подобострастно затормозил,когда Фрум воздел руку - может она затекла, может воду просил, может спину почесал - а через некоторое время, поступил "по свински"... Логика то где?
  • Адриен
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Адриен-Фото

    Не так уж много Контадору лет, чтобы уходить "на пенсию". Не готов, не хочет, не может - его заслуженное право. Другое дело - РЕАЛЬНО оценивать свои возможности. А то действительно уже неловко слушать его ставшими постоянными заявления о невиданных тестовых показателях, его объяснения после неудачных туров, что он их ехал исключительно в тренировочном режиме, его набившие оскомину оправдания, мол, на этапах он отслеживает только Фрума - и.т. и т.п. Не стоит так НАБИВАТЬ себе цену - она и так высока, проигрыши ее не уменьшат, а вот подобные заявления - могут. Спады в результатах - и долговременные - бывали почти у всех знаменитых спортсменов. Контадору надо взять пример хотя бы с Жильбера. Перезагрузиться, встряхнуться, переосмыслить... Года 3-4 минимум у него еще есть.

  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    сюда гляньте
    https://www.youtube.com/watch?v=ZJhbx3aX2a8&t=4s
  • kimi
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    kimi-Фото
    по поводу фрума у меня мнение другое. я видел что как только ару собрался атаковать, фрум поднял руку. я думаю ару этого уже видеть не мог. посмотрите видео где в гору фрум выпихивает ару и ему ничего не было за это.
    касательно его руководства погоней за барде. очень спорно. погоню начали ару с фульсом, потому что они были в большинстве. и только потом все подключились. хотя по статусу ему как раз и положено было это делать.
    большие сомнения относительно безоговорочной победы фрума. и тем более что только порт и был единственным его соперником.
    не обязательно что арц или фульс будут в желтом, но хочется в это верить.
    вот такое у меня мнение.
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И я один не понимаю зачем сюда приехал Тибо?
  • Leonid
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    Leonid-Фото

    Нормальный этап. Такой спорт. Гладиаторский во многом. В том числе и в комментах. Кто-то большой палец вверх, а кому-то крови мало и он опускает палец...

    Нормальный в том, что падения не вызваны мотоциклами, пьяными, дураками, ямами.... Кто-то удивляется почему Порт не свернул. А вы пробовали после дикого напряжения (неважно в лыжах, гладком беге, вело) делать что-то на координацию? Я вот падал и на лыжах и на вело и в кроссовках. Потом сам удивлялся, как это получилось. Просто ребята не потянули. И не надо говорить о везении. Им не хватило класса, чтобы удержаться. Зато хватило, чтобы не убиться.

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (178)
    stalcker23-Фото
    И вот зачем снимали Сагана если все равно Демар не доедет в зеленом?!!!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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