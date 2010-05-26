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Чемпион мира Петер Саган снят с Тур де Франс-2017 комиссарами гонки

Петер Саган снят с Тур де Франс-2017 за нарушение правил в спринте на финише 4-го этапа

 

 

 

Действующий чемпион мира Петер Саган был дисквалифицирован и вынужден покинуть Тур де Франс-2017 за то, что стал причиной завала на финише 4-го этапа. На последних метрах дистанции он шёл по правой стороне рядом с Марком Кэвендишем (Dimension Data) и вытеснил его на ограждающие барьеры локтем, а падение британского спринтера в свою очередь спровоцировало падение Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Бена Свифта (UAE Team Emirates).  

 

 

 

  «Мы решили дисквалифицировать Петера Сагана. Его действия подвергли опасности гонщиков – Марка Кэвендиша и других, кто попал в этот завал на финальных метрах спринта. К его действиям мы применили правило 12.104  - спринт, нарушающий нормы, что позволяет исключить гонщика из соревнования и наложить на него штраф (в размере 200 швейцарских франков)».

 

  За три первых дня гонки Петер Саган выиграл этап и шёл третьим в классификации лучшего спринтера и 4-м в генеральной классификации. Также Петер Саган собирался бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего спринтера Тур де Франс.

 

  Петер Саган: «Это спринт. Я просто не знал, что Марк находится позади меня, он приближался с правой стороны. Я хотел сесть на колесо Демара или Кристофа. Но Марк очень быстро подъехал сзади, у меня не было времени среагировать и уехать влево, он просто ехал за мной и врезался в забор».

На вопрос журналистов, извинился ли Саган, он ответил: «Конечно, потому что плохо, когда происходит такое падение».

 

 Марк Кэвендиш: «Я сел на колесо Петера, но одно дело, когда нарушается линейность, другое – локоть».

 

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Тур де Франс Tour de France Гран-тур велоспорт Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 22:33 | Регистрация: 4.07.2011

    Фсё...этот тдф навеки запомнится своими крайностями,еще не начавшись по настоящему и..и самое страшное то, как мне кажется,это падение Вальверде, после которого он завершит карьеру..мое личное мнение

    ЗЫ а Петя потеряет много контрактных денег...да не деньги здесь главное.....черным шлейфом теперь потянется за ним вся эта канитель и как спонсоры еще посмотрят...неверояно не хорошо.

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Вчера, 23:03 | Регистрация: 25.05.2015

      Насчет завешения карьеры Вальвом-бред. Не супертяжелая травма у него. У Висиозо гораздо тяжелее был перелом, и по возрасту он постарше был, и списывали его по-увереннее все подряд, и ничего, носится еще, не хуже, чем до падения.

  2. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 21.05.2014

    Я бы Кэва тоже снял и оштрафовал. Саган его бортанул, тут без вопросов. Но спровоцировал это сам Кэв, попытавшись пролезть в игольное ушко. Саган то прямолинейность не нарушал, чтоже он должен был шарахаться влево и валить других?

     

     

  3. Имя: sergio

    opaque

    Вчера, 22:46 | Регистрация: 4.07.2017

    кэвендиша давно по совокупости следовало так приложить. обнаглел от безнаказанности. что бы не сделал - всё с рук сходило, вот и итог.

    1. Имя: Михаил

      motte

      Вчера, 22:49 | Регистрация: 4.07.2011

      +1

  4. AAA

    Вчера, 22:50 | Регистрация: 20.01.2011

    А что не вытаскивают видео, где Кэв первым начал бодаться?

  5. Имя: Юра

    YuraHist

    Вчера, 22:53 | Регистрация: 2.05.2014

    Не справедливо, пусть и Буанни наказывают, он метался из стороны в сторону во время финиша, а так походу действительно французам замаячила зеленая майка по ходу дела...

  6. Имя: Сергей

    Серж

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 26.08.2015

    странно, жму минус, а прибавка в плюсе...

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 23:42 | Регистрация: 26.04.2017

      Ну Вы же не один жмёте :-)...

  7. Имя: Юрий

    Крайний

    Вчера, 22:56 | Регистрация: 21.05.2014

    А вот и новость, Кэв сходит из за травмы. Теперь понятно почему Сагану дали дисквал. 

    Не сойди Кэв, Сагана не стали бы выгонять.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Вчера, 23:03 | Регистрация: 4.07.2013

      Именно так.

  8. Имя: Айдын

    almaty1991

    Вчера, 23:02 | Регистрация: 23.07.2016

    Очень странное решение (мягко говоря) организаторов... Саган один из ярких и неординарных личностей в пелетоне, да и в жизни тоже. С его снятием Тур только потеряет в зреличности. Итак уже потеряли Вальва из-за травмы. А тут еще такое. Пока что Тур удивляет со знаком минус. Марку конечно здоровье. Он мне тоже всегда нравился как спринтер. Не знаю пока, выйдет он завтра на этап или нет. Но если не выйдет, все станет прям еще печальнее. 

     

    П.С. Может при таком раскладе, хотябы выстрели Кристофф ? Хотя, слабо верится...

  9. Имя: Саша

    VeloVelo

    Вчера, 23:06 | Регистрация: 4.07.2013

    Теперь Мэтьюз №1 на зеленую.

  10. Fly

    Вчера, 23:13 | Регистрация: 3.07.2017

    Саган - лицо сегодняшнего велоспорта, умный, веселый, жизнерадостный. В каких-то темных делах не замешанный. Ведет рубрику на Евроспорте во время Тур де Франс... Его снимают с главной гонки года за то что другой фаворит спринта, который прошел уже пик своей карьеры "полез в бутылку" что называется - при бешенном спринтерском финише вдруг решил пролезть в щель "по внутреннему радиусу". Что было делать Сагану? Подвинуться влево и сбивать других или перекрыть траекторию? Конечно 2-е, ну да - выставил локоть. Ок, дайте штраф, минусните пару минут на этом 4-м этапе, но снимать..? Великие чтители правил оказывается на Тур де Франс. А как в прошлом году Фрум налетел на Порта и побежал к финишу на своих ногах, а не ждал техничку с велосипедом - это так же было по правилам? А потом еще взяли и отрыв его от Кинтаны обнулили - взяли результаты за пару км до финиша... Где тогда были ваши правила???

    1. Имя: Сергей

      SSS

      Вчера, 23:32 | Регистрация: 25.05.2015

      в прошлом году была не чисто велосипедная разборка, а вмешались внешние обстоятельства. Глупо было лишать всех интриги борьбы между сильнейшими генеральщиками из-за курьеза.

      А в этот раз дело такое, что могла быть тяжелая травма, и не у одного гонца. И оставив это без внимания или ограничившись символическим мягким наказанием, орги рисковали получить продолжение мясорубки на следующих этапах.

    2. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 23:38 | Регистрация: 26.04.2017

      И без того ТДФ для меня лично (не претендую на истину в последней инстанции, просто моё мнение) - самая скучная из гранд-туров.
      Так орги, ИМХО, решили окончательно убить к ней интерес. Ну что ж, их право :-(..

      1. Имя: Сергей

        SSS

        Вчера, 23:40 | Регистрация: 25.05.2015

        Наоборот, теперь есть интрига. Какой интерес, когда один и тот же побеждает шестой раз подряд?

        1. Имя: Сергей

          SVS

          Вчера, 23:46 | Регистрация: 26.04.2017

          Хм... А чего не снять в прошлом году Фрума после грубейших нарушений? Какой интерес, когда один и тот же побеждает третий раз подряд? :-)
          И был бы интерес :-).

          Я о том, что если есть последовательная предвзятость (понятно почему она есть, но от того не менее противно) - интереса нет :-(..

          1. Имя: Сергей

            SSS

            Сегодня, 00:05 | Регистрация: 25.05.2015

            Просто не вижу предвзятости.
            По-моему все справедливо.

            1. Имя: Сергей

              SVS

              Сегодня, 00:09 | Регистрация: 26.04.2017

              Ну, значит - эта гонка для Вас :-). Рад за Вас, Вы в тренде...
              Нет, я честно и без сарказма.

    3. Имя: Николай

      Николай Степаныч

      Вчера, 23:46 | Регистрация: 17.07.2014

      Какая разница для трактовки судьями эпизода, кто лицо велоспорта, а кто прошел пик своей карьеры?

      "Подвинуться влево и сбивать других или перекрыть траекторию?" - классическая уловка: ложная диллема, сводящая возможные действия до якобы двух альтернатив. А как вариант "продолжить спринт, не размахивая локтями?"

  11. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 23:15 | Регистрация: 4.07.2011

    Цитата: Крайний
    А вот и новость, Кэв сходит из за травмы. Теперь понятно почему Сагану дали дисквал. 
    Не сойди Кэв, Сагана не стали бы выгонять.

    Не сочтите меня за циника, но Кэву в тему все это, включая его сход ибо не готов он как ранее и ребята его профессии посильнее сейчас, так что снимается он "непобежденным".

  12. Rokka

    Вчера, 23:27 | Регистрация: 23.01.2016

    У асо появился отличный шанс отдать майку французу, да ещё и в майке чемпиона Франции. А кэв получил по заслугам. Жаль только Петера. Надеюсь что зелёную майку возьмёт Мэтьюз, Киттель или Грайпель

  13. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 23:28 | Регистрация: 28.06.2017

    Цитата: Крайний
    Теперь понятно почему Сагану дали дисквал. 
    Не сойди Кэв, Сагана не стали бы выгонять.
    Думаю, не имей чемпион Франции шансов на спринтерских этапах - Саган ограничился бы штрафом.

  14. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Крайний
    Я бы Кэва тоже снял и оштрафовал. Саган его бортанул, тут без вопросов. Но спровоцировал это сам Кэв, попытавшись пролезть в игольное ушко.

    Вы в горячке что-ли! Его (Кэва) за что штрафовать и тем более снимать с гонки? Наверное вы не видели спринты Марка его прошлых сезонов и не знаете, что этот безстрашныый человек-ракета лезет куда видит, когда финиширует дабы только взять свою победу (и сколько же раз ему это удавалось).
    Да, характер у Кэва не айс, и бодался он на финишах славно (за что и получал свои штрафы и наказание в т.ч. и снятие с гранд-тура) но извольте раз ты выбрал "спринтерскую проффесию" в шоссейном велоспорте рисковать на грани и травмироваьтся готов больше других в пелотоне vava
    По Сагану: полноценная дисква ну да, скорее всего перебор (орги точно внесли поправку на "тяжкость" слушившейся ситуации и последствий), но вот то что так срубили несмотря на титули, регалии ПС меня это радует. Незащищённых в пелотоне НЕТу!?

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  15. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 22.05.2013

    По мне так локоть 100% специально выставлен был, в лицо он не целил, но помешать кэву несомненно хотел. Вина кэва тоже есть, и он как видно сам косвенно говорит что лез в горлышко.  Снимать Петра это что-то странное, я даже не могу до конца понять как так Сагана снимают. 

     

    Нужны какие-то авторитетные мнения других гонщиков, экспертов. Я как и все не согласен именно с таким наказанием. Вот честно, для меня это выглядит как будто его просто убрали, хотя могли оставить. 

     

     

  16. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 23:36 | Регистрация: 3.07.2011

    А мне понравилось. Правила написаны для всех. А не только для "невеликих". Кстати оба тоже повели себя очень достойно. Видно, что Саган считает себя неправым чисто технически. И, что удивительно, забияка Кэв с этим по существу согласен. Их реакция делает им честь.

  17. Имя: Pavel

    psi

    Вчера, 23:46 | Регистрация: 26.05.2010

    Какой то бред...

    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...

    SagCav

     

  18. Имя: Константин

    Konstantin41

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 4.07.2017

    Наказание какое-то слишком жесткое. Видимо орги решили этим продемонстрировать, что неприкасаемых нет, и в этом они молодцы. Хотя, с моей точки зрения, -100 очков в спринт. классификацию хватило бы.

  19. Имя: Pavel

    psi

    Вчера, 23:53 | Регистрация: 26.05.2010

    Вот разбор контакта https://streamable.com/j7gqb

    покадровый....

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 23:57 | Регистрация: 22.05.2013

      Классный повтор. Теперь уже все совсем не очевидно. Локтем конешно он двигал достаоточно сильно, но при этом он и ноги смещал для равновесия, что следствие чего мне очень сложно понять. 

      По мне тут должно быть как в суде присяжных, если есть очевидные сомнения снимать нельзя.

  20. Имя: Сергей

    Brodyazhnik

    Вчера, 23:54 | Регистрация: 12.05.2013

    Очередное доказательство того, что в нынешнем велоспорте есть британцы, а есть все остальные. Пусть ТДФ смотрят британцы. Джиро и Вуэльта намного интереснее теперь.

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Вчера, 23:59 | Регистрация: 26.04.2017

      +100!!!
      Ну прям точно сказано!
      Вот только здесь один такой комментарий (и мой ответ на него) уже удалили. Посмотрим, сколько Ваш продержится...

      1. Имя: Сергей

        SVS

        Сегодня, 00:24 | Регистрация: 26.04.2017

        Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

    2. Имя: Сергей

      SSS

      Сегодня, 00:01 | Регистрация: 25.05.2015

      Забавят такие комменты в стиле "назло маме отморожу уши". Да не смотрите, ваше дело, чего об этом трубить-то?

  21. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 00:12 | Регистрация: 25.05.2015

    Цитата: SVS
    Рад за Вас, Вы в тренде...



    Судя по большинству отписавшихся, к сожалению, нет(

    1. Имя: Сергей

      SVS

      Сегодня, 00:16 | Регистрация: 26.04.2017

      А Вы на евроспорте почитайте :-). Там всё наоборот :)...
      Там именно мейнстрим, а тут так, слишком умничающие :-)..

  22. SSC

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 20.07.2012

    непонятное решение организаторов , конечно что Саган ,что Кэв -оба не подарки, но в данной ситиации конечно виноват Кэв. Во-первых он приближался сзади и пытался пролезть в ту дырку ,которая оказалась меньше его габаритов и вначале он сам пытался оттеснить Сагана с траектории для своего проезда ,но Саган "не пододвинулся" и впринципе прав в этом эпизоде. 
    А на счет всего остального ,вспомните Олимпиаду и то как Кев "убрал" Вивиани в омниуме ,причем умышленно и заранее видя где тот находился и ничего, сошло...
    Очень странное решение всеже .

  23. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:33 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

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ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото
    Ясен пень был, что он сойдет. Думаю, что еще Деге и Свифт 50х50, возможно, по ходу следующего этапа сойдут.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    EL-Fenomeno-Фото

    КЭВ сходит с ТдФ...Сашен загрёб его с собой..ещё бы, так приложиться к барьерам + по голове великом((
    Mark Cavendish after crash (фотка)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    +++
  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    Посчитал комментарий грубым, но кажется он все равно дошел до нужного адресата) Фантазии... У 80 процентов форума такие же фантазии, жаль только не о том мечтаем.
  • EL-Fenomeno
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: psi
    Какой то бред...
    Посмотрите раскадровку. Кэв сам прилег на Сагана, после чего тот, вполне естесственно дернул локтем, типа "отстань". Не дернул бы локтем, Кэв все равно так же бы лег...
    SagCav
     

    Всё может быть...

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото
    А у Сагана было обычное движение локтем при усилии, как делает тот же Фрум, кузнечик старый добрый, вкрутил гашетку газа по-полной и вот локоть и вылез. Если бы басни про смещение баланса были правдой, то он бы мотылялся - то в одну сторону, то в другую. Бодайся, милок, ложись, комрады все равно добрые, жертву жалеют.
  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    Д

    Куда коммент-то удалил про быка? А? Иди-ка уже спать со своими фантазиями. И продолжай считать мои минусы. Поможет заснуть)

  • stalcker23
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    stalcker23-Фото

    Д

  • SSS
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (151)
    SSS-Фото

    Цитата: stalcker23
    https://streamable.com/j7gqb для особенно тугих, никого не хотел оскорблять, просто факт)


    Мнения не изменил. Хамская выходка Сагана. У Кэва было обычное смещение баланса в сторону продавливаемой педали на максимальной мощности. Ну может немного еще сторонился ограждения, но не было грубости, что самое главное.

     

    ЗЫ. stalcker23, сам ты тугой)

  • SVS
    Чемпион мира Петер Саган снят ... (39)
    SVS-Фото
    Сорри. коррекция - никто ничего не удалял. Просто я перепутал темы (статьи). Так что - я сам себе злобный буратино. Сорри за ошибку.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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