Чемпион мира Петер Саган снят с Тур де Франс-2017 комиссарами гонки

Петер Саган снят с Тур де Франс-2017 за нарушение правил в спринте на финише 4-го этапа

Действующий чемпион мира Петер Саган был дисквалифицирован и вынужден покинуть Тур де Франс-2017 за то, что стал причиной завала на финише 4-го этапа. На последних метрах дистанции он шёл по правой стороне рядом с Марком Кэвендишем (Dimension Data) и вытеснил его на ограждающие барьеры локтем, а падение британского спринтера в свою очередь спровоцировало падение Джона Дегенкольба (Trek-Segafredo) и Бена Свифта (UAE Team Emirates).

«Мы решили дисквалифицировать Петера Сагана. Его действия подвергли опасности гонщиков – Марка Кэвендиша и других, кто попал в этот завал на финальных метрах спринта. К его действиям мы применили правило 12.104 - спринт, нарушающий нормы, что позволяет исключить гонщика из соревнования и наложить на него штраф (в размере 200 швейцарских франков)».

За три первых дня гонки Петер Саган выиграл этап и шёл третьим в классификации лучшего спринтера и 4-м в генеральной классификации. Также Петер Саган собирался бороться за шестую подряд зелёную майку лучшего спринтера Тур де Франс.

Петер Саган: «Это спринт. Я просто не знал, что Марк находится позади меня, он приближался с правой стороны. Я хотел сесть на колесо Демара или Кристофа. Но Марк очень быстро подъехал сзади, у меня не было времени среагировать и уехать влево, он просто ехал за мной и врезался в забор».

На вопрос журналистов, извинился ли Саган, он ответил: «Конечно, потому что плохо, когда происходит такое падение».

Марк Кэвендиш: «Я сел на колесо Петера, но одно дело, когда нарушается линейность, другое – локоть».