Вчера, 18:07 Тур де Франс-2017. Результаты 2 этапа Дюссельдорф - Льеж, 203.5 км 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 04:37:06 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:00 3 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 4 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 5 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 7 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 9 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 10 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 11 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 12 Pieter Van Speybroeck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 13 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 14 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 15 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin 16 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 17 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 18 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 19 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 20 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 21 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 22 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 23 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 24 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 25 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 26 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 27 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 28 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 29 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 30 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 31 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 32 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 33 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 34 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 35 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 36 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 37 Chris Froome (Gbr) Team Sky 38 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 39 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 41 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 42 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 43 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 44 Esteban Chavez (Col) Orica-Scott 45 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 46 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 47 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 48 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 49 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 50 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 51 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 52 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 53 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 54 Paul Martens (Ger) Team Lotto NL - Jumbo 55 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 56 Julien Simon (Fra) Cofidis 57 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 58 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 59 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 60 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 61 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 62 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 63 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 64 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 65 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 66 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 67 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 68 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 69 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 70 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 71 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 72 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 73 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 74 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 75 Florian Senechal (Fra) Cofidis 76 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Oscaro 77 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 78 Oliver Naesen (Bel) AG2R 79 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 80 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 81 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 82 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 83 Timo Roosen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 84 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 85 Sergio Henao (Col) Team Sky 86 Marcus Burghardt (Ger) Bora-hansgrohe 87 Cyril Gautier (Fra) AG2R 88 Romain Bardet (Fra) AG2R 89 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R 90 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 91 Juraj Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 92 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Oscaro 93 Jan Bakelants (Bel) AG2R 94 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 95 Mathias Frank (Swi) AG2R 96 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 97 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 98 Mikel Landa (Esp) Team Sky 99 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 100 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 101 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 102 Ben Gastauer (Lux) AG2R 103 Nils Politt (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 104 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 105 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 106 Robert Kiserlovski (Cro) Team KATUSHA-Alpecin 107 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 108 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 109 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 110 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Oscaro 111 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 112 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 113 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 114 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 115 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 116 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Oscaro 117 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 118 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 119 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 120 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 121 Primoz Roglic (Slo) Team Lotto NL - Jumbo 122 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain Merida 123 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 124 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 125 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 126 Tiago Machado (Por) Team KATUSHA-Alpecin 127 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale-Drapac 128 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 129 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 130 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 131 Robert Gesink (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 132 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 133 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 134 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 135 Rudy Molard (Fra) FDJ 136 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 137 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 138 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 139 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 140 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 141 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 142 Arthur Vichot (Fra) FDJ 143 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain Merida 144 Ondrej Cink (Cze) Bahrain Merida 145 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 146 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 147 Christian Knees (Ger) Team Sky 148 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 149 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 150 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 151 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 152 Jesus Herrada (Esp) Movistar Team 153 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 154 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 155 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 156 Robert Wagner (Ger) Team Lotto NL - Jumbo 157 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 158 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 159 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 160 Daniel Navarro (Esp) Cofidis 161 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 162 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:00:26 163 Borut Bozic (Slo) Bahrain Merida 0:00:51 164 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:00:53 165 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:01:00 166 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 167 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 168 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 169 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 170 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Oscaro 171 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Oscaro 172 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:23 173 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:01:31 174 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 175 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 176 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:01:46 177 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:02:49 178 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:00 179 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:05:12 180 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:05:47 181 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 182 Javier Moreno (Esp) Bahrain Merida 183 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 184 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:09:46 185 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 186 Marco Haller (Aut) Team KATUSHA-Alpecin 187 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 188 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 189 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 190 Axel Domont (Fra) AG2R 191 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:09:49 192 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:09:53 193 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:13:55 194 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin 0:15:26 195 Tom Leezer (Ned) Team Lotto NL - Jumbo DNF Luke Durbridge (Aus) Orica-Scott 0 Промежуточный спринт. MÖNCHENGLADBACH - 82.5 км 1 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 20 2 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 17 3 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 15 4 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 13 5 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin 11 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 10 7 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 9 8 Arnaud Demare (Fra) FDJ 8 9 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 7 10 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 6 11 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 5 12 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 4 13 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 3 14 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 2 15 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 1 Финиш 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 50 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 30 3 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 20 4 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 18 5 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 16 6 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 14 7 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 12 8 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 10 9 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 8 10 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 7 11 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 12 Pieter Van Speybroeck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 13 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 4 14 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 3 15 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin 2 Горная премия 4 кат. Côte de Grafenberg - 6.5 км 1 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 1 Горная премия 4 кат. Côte d'Olne - 183 км 1 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 1 Молодежная классификация этапа 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 04:37:06 2 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 0:00:00 3 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 4 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 5 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 6 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 7 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 8 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 9 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 10 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 11 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 12 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 13 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 14 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 15 Florian Senechal (Fra) Cofidis 16 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 17 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 18 Timo Roosen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 19 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 20 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 21 Nils Politt (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 22 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 23 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 24 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 25 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:01:00 26 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:23 27 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:01:46 28 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:05:47 29 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team Командный зачет 1 Wanty - Groupe Gobert (Bel) 13:51:18 2 Quick-Step Floors (Bel) 0:00:00 3 Direct Energie (Fra) 4 Team Sky (Gbr) 5 Bora-hansgrohe (Ger) 6 UAE Team Emirates (Uae) 7 Cofidis (Fra) 8 Astana (Kaz) 9 Orica-Scott (Aus) 10 Lotto Soudal (Bel) 11 Fortuneo - Oscaro (Fra) 12 Movistar (Spa) 13 Lotto NL - Jumbo (Ned) 14 Dimension Data (Rsa) 15 KATUSHA-Alpecin (Sui) 16 BMC Racing Team (Usa) 17 Bahrain Merida (Brn) 18 Trek-Segafredo (Usa) 19 Team Sunweb (Ger) 20 FDJ (Fra) 21 Cannondale-Drapac (Usa) 22 AG2R (Fra) Генеральная классификация после 2 этапа 1 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 04:53:10 2 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 0:00:05 3 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 0:00:06 4 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:07 5 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 0:00:10 6 Chris Froome (Gbr) Team Sky 0:00:12 7 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:00:15 8 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 9 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 0:00:16 10 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 11 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 0:00:17 12 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 13 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 0:00:19 14 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 0:00:20 15 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 16 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 0:00:25 17 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 18 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:29 19 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:30 20 Robert Gesink (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:00:31 21 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 0:00:32 22 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 23 Maciej Bodnar (Pol) Bora-hansgrohe 0:00:33 24 Timo Roosen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:00:34 25 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin 0:00:36 26 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:37 27 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 28 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:00:39 29 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 30 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:00:40 31 Paul Martens (Ger) Team Lotto NL - Jumbo 32 Jesus Herrada (Esp) Movistar Team 33 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:00:41 34 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 35 Nils Politt (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 36 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:00:42 37 Michael Albasini (Swi) Orica-Scott 38 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:00:43 39 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 40 Arnaud Demare (Fra) FDJ 41 Robert Wagner (Ger) Team Lotto NL - Jumbo 0:00:45 42 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:00:46 43 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:00:47 44 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 45 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:48 46 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 47 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 48 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 49 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 0:00:49 50 Andrew Talansky (Usa) Cannondale-Drapac 51 Jack Bauer (Nzl) Quick-Step Floors 52 Daniel Martin (Irl) Quick-Step Floors 53 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 54 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:00:50 55 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 56 Romain Bardet (Fra) AG2R 0:00:51 57 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:52 58 Primoz Roglic (Slo) Team Lotto NL - Jumbo 59 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 60 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:53 61 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 62 Alberto Contador (Esp) Trek-Segafredo 0:00:54 63 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 64 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 65 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 66 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:00:55 67 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 68 Stephen Cummings (Gbr) Dimension Data 0:00:56 69 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 70 Christian Knees (Ger) Team Sky 71 Roman Kreuziger (Cze) Orica-Scott 72 Warren Barguil (Fra) Team Sunweb 0:00:59 73 Rudy Molard (Fra) FDJ 74 Pierre-Luc Perichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 75 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 76 Jurgen Roelandts (Bel) Lotto Soudal 0:01:00 77 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 78 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 79 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 0:01:01 80 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R 0:01:02 81 Simon Clarke (Aus) Cannondale-Drapac 82 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 83 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:01:03 84 Rigoberto Uran (Col) Cannondale-Drapac 85 Jens Keukeleire (Bel) Orica-Scott 0:01:04 86 Maxime Bouet (Fra) Fortuneo - Oscaro 87 Tiago Machado (Por) Team KATUSHA-Alpecin 88 Jan Bakelants (Bel) AG2R 0:01:05 89 Haimar Zubeldia (Esp) Trek-Segafredo 0:01:06 90 Nathan Brown (Usa) Cannondale-Drapac 91 Mikel Landa (Esp) Team Sky 0:01:08 92 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 93 Mathias Frank (Swi) AG2R 0:01:09 94 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Oscaro 95 Reinardt Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 96 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:01:10 97 Tsgabu Grmay (Eth) Bahrain Merida 98 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 99 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 100 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:01:11 101 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 102 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:01:12 103 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 104 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 105 Esteban Chavez (Col) Orica-Scott 0:01:13 106 Ondrej Cink (Cze) Bahrain Merida 107 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 108 Ben Gastauer (Lux) AG2R 109 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:01:14 110 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 111 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 112 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:15 113 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:01:16 114 Sergio Henao (Col) Team Sky 115 Oliver Naesen (Bel) AG2R 116 Gianluca Brambilla (Ita) Quick-Step Floors 117 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:17 118 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:01:18 119 Mikel Nieve (Esp) Team Sky 0:01:20 120 Grega Bole (Slo) Bahrain Merida 121 Janez Brajkovic (Slo) Bahrain Merida 122 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:01:21 123 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:23 124 Florian Senechal (Fra) Cofidis 0:01:24 125 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 0:01:25 126 Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Oscaro 127 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:01:27 128 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 129 Julien Simon (Fra) Cofidis 0:01:29 130 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 131 Arthur Vichot (Fra) FDJ 132 Thomas Degand (Bel) Wanty - Groupe Gobert 133 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 0:01:32 134 Pieter Van Speybroeck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:36 135 Juraj Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 0:01:37 136 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 137 Rudiger Selig (Ger) Bora-hansgrohe 0:01:41 138 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:42 139 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 140 Cyril Gautier (Fra) AG2R 0:01:43 141 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 142 Marco Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 143 Marcus Burghardt (Ger) Bora-hansgrohe 144 Romain Hardy (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:01:45 145 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 146 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 0:01:46 147 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 148 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 0:01:47 149 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 150 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:01:48 151 Patrick Bevin (Nzl) Cannondale-Drapac 152 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:01:50 153 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 0:01:51 154 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:54 155 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 156 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:01:55 157 Daniel Navarro (Esp) Cofidis 0:01:57 158 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 159 Julien Vermote (Bel) Quick-Step Floors 0:01:58 160 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:02:12 161 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 162 Robert Kiserlovski (Cro) Team KATUSHA-Alpecin 0:02:13 163 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 164 Scott Thwaites (Gbr) Dimension Data 0:02:16 165 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 0:02:17 166 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Oscaro 167 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 168 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:02:20 169 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 0:02:23 170 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 0:02:26 171 Borut Bozic (Slo) Bahrain Merida 0:02:31 172 Davide Cimolai (Ita) FDJ 0:02:33 173 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:02:50 174 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 0:02:51 175 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 0:02:59 176 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:03:03 177 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:03:06 178 Tony Gallopin (Fra) Lotto Soudal 0:05:52 179 Michael Schar (Swi) BMC Racing Team 0:06:31 180 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 181 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:06:51 182 Javier Moreno (Esp) Bahrain Merida 0:07:07 183 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:15 184 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 0:09:54 185 Andrey Amador (Crc) Movistar Team 0:10:13 186 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis 0:10:47 187 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 0:10:49 188 Axel Domont (Fra) AG2R 0:11:02 189 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:11:06 190 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis 0:11:09 191 Marco Haller (Aut) Team KATUSHA-Alpecin 0:11:15 192 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:11:16 193 Luke Rowe (Gbr) Team Sky 0:15:45 194 Reto Hollenstein (Swi) Team KATUSHA-Alpecin 0:16:02 195 Tom Leezer (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:16:46 Классификация по очкам после 2 этапа 1 Marcel Kittel (Ger) Quick-Step Floors 63 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 38 3 Andre Greipel (Ger) Lotto Soudal 25 4 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain Merida 24 5 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 22 6 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 21 7 Geraint Thomas (Gbr) Team Sky 20 8 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 20 9 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 17 10 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 17 11 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 16 12 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 15 13 Ben Swift (Gbr) UAE Team Emirates 15 14 Laurent Pichon (Fra) Fortuneo - Oscaro 15 15 Peter Sagan (Svk) Bora-hansgrohe 14 16 Alexander Kristoff (Nor) Team KATUSHA-Alpecin 13 17 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 13 18 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 13 19 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 11 20 Chris Froome (Gbr) Team Sky 10 21 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis 10 22 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 9 23 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 8 24 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 6 25 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 6 26 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 5 27 Pieter Van Speybroeck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 28 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 4 29 Andriy Grivko (Ukr) Astana Pro Team 3 30 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 3 31 Daryl Impey (Rsa) Orica-Scott 2 32 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 2 33 Jonathan Castroviejo (Esp) Movistar Team 1 34 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 1 Горная классификация после 2 этапа 1 Taylor Phinney (Usa) Cannondale-Drapac 2 Молодежная классификация после 2 этапа 1 Stefan Küng (Sui) BMC Racing Team 04:53:15 2 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 0:00:20 3 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 0:00:24 4 Timo Roosen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:00:29 5 Simon Yates (Gbr) Orica-Scott 0:00:32 6 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-hansgrohe 0:00:35 7 Jasha Sutterlin (Ger) Movistar Team 0:00:36 8 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 9 Nils Politt (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 10 Damien Howson (Aus) Orica-Scott 0:00:38 11 Alberto Bettiol (Ita) Cannondale-Drapac 0:00:47 12 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:00:48 13 Michael Valgren (Den) Astana Pro Team 0:00:50 14 Jay Mccarthy (Aus) Bora-hansgrohe 0:01:05 15 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 16 Louis Meintjes (Rsa) UAE Team Emirates 0:01:07 17 Daniel McLay (Gbr) Fortuneo - Oscaro 18 Christophe Laporte (Fra) Cofidis 0:01:09 19 Tiesj Benoot (Bel) Lotto Soudal 0:01:10 20 Florian Senechal (Fra) Cofidis 0:01:19 21 Guillaume Martin (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:01:37 22 Dion Smith (Nzl) Wanty - Groupe Gobert 0:01:42 23 Dylan Groenewegen (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 0:01:50 24 Rick Zabel (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 0:02:07 25 Elie Gesbert (Fra) Fortuneo - Oscaro 0:02:15 26 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:02:45 27 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:03:01 28 Dylan Van Baarle (Ned) Cannondale-Drapac 0:06:26 29 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Astana Pro Team 0:07:10 Командная классификация после 2 этапа 1 Team Sky (Gbr) 14:39:49 2 Quick-Step Floors (Bel) 0:00:37 3 Team Sunweb (Ger) 0:00:58 4 Lotto NL - Jumbo (Ned) 0:01:01 5 KATUSHA-Alpecin (Sui) 6 BMC Racing Team (Usa) 0:01:07 7 Movistar (Spa) 0:01:08 8 Bora-hansgrohe (Ger) 0:01:19 9 Astana (Kaz) 10 Orica-Scott (Aus) 11 Cannondale-Drapac (Usa) 0:01:31 12 Trek-Segafredo (Usa) 0:01:55 13 AG2R (Fra) + 01:59 14 Dimension Data (Rsa) + 02:02 15 FDJ (Fra) + 02:06 16 Lotto Soudal (Bel) + 02:09 17 Direct Energie (Fra) + 02:12 18 Bahrain Merida (Brn) + 02:36 19 UAE Team Emirates (Uae) + 02:43 20 Fortuneo - Oscaro (Fra) + 02:53 21 Cofidis (Fra) + 02:56 22 Wanty - Groupe Gobert (Bel) + 03:50 