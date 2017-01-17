Команды Мирового Тура 2017

Хорошая статья приятно читать??

А результаты ребята показали и в правду, высокие молодци что ж тут сказать??

А вот ещё такой вопрос, а где можно будет посмотреть фото с гита на 250 метров с места?

Видел ходили фотографы, и фотографировали нас...!