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Команды Мирового Тура 2017

 Велокоманды Мирового Тура 2017

Команды Мирового Тура 2017: AG2R La Mondiale (ALM) - FRA Команды Мирового Тура 2017: Astana Pro Team (AST) - KAZ Команды Мирового Тура 2017: Bahrain - Merida (TBM) - BRN

Команды Мирового Тура 2017: BMC Racing Team (BMC) - USA
Команды Мирового Тура 2017: Bora-hansgrohe (BOH) - GER Команды Мирового Тура 2017: Cannondale Drapac Professional Cycling Team (CDT) - USA Команды Мирового Тура 2017: Dimension Data (DDD) - RSA Команды Мирового Тура 2017: FDJ (FDJ) - FRA
Команды Мирового Тура 2017: Katusha-Alpecin (KAT) - SUI Команды Мирового Тура 2017: Lotto Soudal (LTS) - BEL Команды Мирового Тура 2017: Lotto NL - Jumbo (TLJ) - NED Команды Мирового Тура 2017: Movistar Team (MOV) - ESP
Команды Мирового Тура 2017: Orica - Scott (ORS) - AUS Команды Мирового Тура 2017: Quick Step Floors (QST) - BEL Команды Мирового Тура 2017: Team Sky (SKY) - GBR Команды Мирового Тура 2017: Team Sunweb (SUN) - GER
  Команды Мирового Тура 2017: Trek - Segafredo (TFS) - USA Команды Мирового Тура 2017: UAE Abu Dhabi (UAD) - UAE  

 

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Теги к статье: Мировой Тур Ag2R La Mondiale Astana Bahrain-Merida BMC Bora-Hansgrohe Cannondale Drapac Dimension Data FDJ Katusha-Alpecin Lotto NL-Jumbo Lotto Soudal Movistar Orica-Scott Quick-Step Floors Sky Sunweb Trek-Segafredo UAE Abu Dhabi

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Miles Scotson (BMC Racing Team)

Jose Diaz (Israel Cycling Academy)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (TNK) 669
2 Кинтана Н. (Col) (MOV) 609
3 Фрум К. (GBr) (SKY) 564
4 Вальверде А. (Esp) (MOV) 436
5 Контадор А. (Esp) (TNK) 428
6 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 420
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 394
8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
9 Чавес Э. (Col) (OBE) 351
10 Мартин Д. (Irl) (EQS) 280

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