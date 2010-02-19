Алехандро Вальверде сошёл с Тур де Франс-2017 из-за падения

Перелом коленной чашечки у Алехандро Вальверде

Тур де Франс-2017 закончился для Алехандро Вальверде, едва начавшись. 37-летний испанский гонщик команды Movistar упал на мокрой дороге, на повороте, проехав 7 км дистанции. Он вылетел на ограждения и не смог подняться на ноги. Его доставили в больницу Дюссельдорфа, первый осмотр показал, что у гонщика перелом коленной чашечки левой ноги.

Оценив состояние Вальверде, врачи решили провести операцию на колене сегодня. Врач команды Movistar считают, что в этом сезоне Алехандро Вальверде уже не сможет вернуться в гонки.

Это был 10-й старт Алехандро Вальверде на Тур де Франс, и третий сход в карьере, он не доехал до финиша лишь во время двух первых стартов на французском Гран-туре в 2005 и 2006 годах.

Представитель команды Movistar сразу после падения Вальверде сказал: «Он ударился, самое тяжёлое, что у него, кажется, перелом коленной чашечки, и глубокий порез на ноге. На первый взгляд, у него ужасная травма колена».