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Алехандро Вальверде сошёл с Тур де Франс-2017 из-за падения

Перелом коленной чашечки у Алехандро Вальверде

 

 

  Тур де Франс-2017 закончился для Алехандро Вальверде, едва начавшись. 37-летний испанский гонщик команды Movistar упал на мокрой дороге, на повороте, проехав  7 км дистанции. Он вылетел на ограждения и не смог подняться на ноги. Его доставили в больницу Дюссельдорфа, первый осмотр показал, что у гонщика перелом коленной чашечки левой ноги.

 

  Оценив состояние Вальверде, врачи решили провести операцию на колене сегодня. Врач команды Movistar считают, что в этом сезоне Алехандро Вальверде уже не сможет вернуться в гонки.

 

Алехандро Вальверде сошёл с Тур де Франс-2017 из-за падения

 

 

 Это был 10-й старт Алехандро Вальверде на Тур де Франс, и третий сход в карьере, он не доехал до финиша лишь во время двух первых стартов на французском Гран-туре в 2005 и 2006 годах.

 

 Представитель команды Movistar сразу после падения Вальверде сказал: «Он ударился, самое тяжёлое, что у него, кажется, перелом коленной чашечки, и глубокий порез на ноге. На первый взгляд, у него ужасная травма колена».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017 гонка Мирового тура

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  1. Имя: Сергей

    rossa2005

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 19.02.2010

    Бедный Алехандро. Больно, уже только от прочтения подробностей...

  2. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:44 | Регистрация: 4.01.2015

    Похоже то 3-е место на ТдФ останется лучшим и единственным результатом для Алекса которое он будет помнить. Не любит его Тур хоть тресни.
    Учитывая повреждения колена, походе ещё и Вуэльта пропуск(

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 23:58 | Регистрация: 22.05.2013

    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.

  4. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 01:56 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: velodoctor
    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.
    Развину мысль дальше, это конец его карьеры.

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 02:15 | Регистрация: 4.07.2013

      "Развину мысль" - это на каком языке?)

  5. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Оргам незачет! Алехандро Здоровья!

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Тур де Франс

2 - 8 июля 2017

Тур Австрии


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото
    "Развину мысль" - это на каком языке?)
  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Оргам незачет! Алехандро Здоровья!

  • Student
    Алехандро Вальверде сошёл с Ту ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Ему 38, это очень не вовремя, тот кто писал что не обклеили матами отбойники абсолютно прав. Если эта халатность лишит нас его яркой езды будет обидно очень, не передать словами. Гонщик великолепный.
    Развину мысль дальше, это конец его карьеры.
  • Student
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Student-Фото
    Цитата: marketbk
    Смотрю многие, кто еще день назад, писали о том, что Тур может быть непредсказуем, теперь "впали в уныние". Да ладно вам, пройдено только 14 км из 3500. И да не устали говорить о допе в Скай? Или думаете старичок Вальв (дай Бог ему скорей восстановиться) жжет круглый год на свекольном соке?
    Вот за честность, мне это человек нравится.

    Цитата: EL-Fenomeno
    Мде((( действительно чёрный день для Испании на ТдФ. Два капитана, двух команд вне уже гоночных баталий, проехав всего 10км. на Туре.
    Больше всего пугает травма Алекса; если там раздроблено всё, это полный триндец.
     
    Кстати насчёт Томаса и Фрума.
    Я тут подумал (после 1 этапа) такую интересно-крамольную мыслю)) А что если с Крисом в СКАЙе случится тоже самое что с Виггинсом? Т.е. "подсадит" Томас через годик-другой, и всё, Фруми, теперь не ты главный у нас, а если не нравится - прощай) 
    Не думаю, оба практически одногодки, обоим от силы года два осталась на топ-уровне.
  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото

    А Кюнг, стало быть поедет в "белом".

  • VeloVelo
    Доминирование британской коман ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Фруми ехал в техничке за Квято.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017, превью этап ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Не хотел бы я жить в таких домах-шедеврах современной архитектуры. . . 
    Их обитателям, видимо, доплачивают за проживание )

    Спасибо за превью.

  • Vadik22
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    Vadik22-Фото
    Быстрее Пино и Ильнура он только вторую проехал.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017. Результаты ... (87)
    VeloVelo-Фото

    Зачем вы приписали  Барде, Чавеса, Дэна Мартина, Пуррито?
    Они горняки. Причем здесь разделка? )))

  • EL-Fenomeno
    Доминирование британской коман ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну шо ж, не зря Фруми ехал в машине-техничке за Кири, разведал трассу на все 200% Может такое проДелал и Томас, этого же мы то не видели))

    В велоспорт в 10 лет я пришёл в первую очередь благодаря Тур де Франс, потому что смотрел гонку. А теперь я оказался по другую сторону камеры в жёлтой майке – это мечта, которая стала явью.

    было дело...2007 год, его первый ТдФ и команда Барлоуворлд; так ДжиТи начинал

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Jurgen Roelandts (Lotto Soudal)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2538
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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