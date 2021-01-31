Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2019



2019

21 этап за 83 ч 07 мин 14 сек

3291,4 км / 39,594 км/ч

176 на старте

153 на финише



74-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 24 августа 2019 года в национальном природном парке у соленого озера Лас-Салинас-де-Торревьеха (Las Salinas de Torrevieja). Первая неделя испанского Гран-тура была отдана побережью Средиземного моря, вдоль которого пелотон перемещался на север к Андорре. Вторая неделя стартовала с индивидуальной гонки на время во Франции и продолжила путь на запад вдоль побережья Бискайского залива на севере Испании. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2019 проходила в центральной части Пиренейского полуострова. Заключительный горный финиш испанского Гран-тура состоялся в горных массивах Сьерра-де-Гредос (Sierra de Gredos) и Сьерра-де-Гвадаррама (Sierra de Guadarrama).



В этом выпуске организаторы Вуэльты Испании подготовили горный маршрут с восемью этапами, финиширующими в категорийный подъём. Организаторы продолжают поиски новых подъёмов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте появились новые подъёмы. Вуэльта Испании-2019 завершилась в Мадриде 15 сентября спринтерским этапом.



Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2019 следующим образом: 1 командная разделка, 1 индивидуальная разделка, 9 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 4 среднегорных этапов. Общая протяжённость маршрута Вуэльты Испании-2019 от Лас-Салинас-де-Торревьеха через Андорру и Францию до Мадрида составила 3291,4 км.



Участниками испанского Гран-тура стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили испанцы (36 велогонщиков). Наши велогонщики представлены следующим составом: Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), Павел Кочетков (Pavel Kochetkov), Вячеслав Кузнецов (Viacheslav Kuznetsov), Марк Падун (Mark Padun), Сергей Чернецкий (Serguei Chernetski). Всего в гонке приняли участие 22 команды - 176 велогонщиков.



Под номером «1» на старт Вуэльты Испании-2019 вышел действующий чемпион мира испанец Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde). Самым возрастным участником Вуэльты Испании - 2019 является 39-летний испанец Алехандро Вальверде из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2019 является 20-летний словенский велогонщик Тадей Погачар (Tadej Pogacar) из велокоманды UAE Team Emirates. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2019 стала велокоманда Astana Pro Team, средний возраст составляет 31.8 года, самая молодая - велокоманда Euskadi-Murias, средний возраст 26.1 года.

Первый этап Вуэльты Испании-2019 - равнинная командная разделка была проложена по ходу часовой стрелки по побережью Средиземного моря. Длинные прямые участки с 11 поворотами и несколькими круговыми развязками. Казахстанская велокоманда Astana Pro Team одержала победу на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019. Велогонщики команды Astana Pro Team проехали 13,4-километровую дистанцию командной гонки на время за 14 минут 51 секунду со средней скоростью 54,137 км/ч. На промежуточной отсечке Astana Pro Team опережала велокоманду Deceuninck-Quick Step на 9,5 секунд, а на финише выиграла у бельгийской велокоманды 2 секунды. 25-летний колумбийский велогонщик, капитан велокоманды Astana Pro Team Мигель Лопес (Miguel Lopez) впервые в карьере надел красную майку лидера Вуэльты Испании-2019.

PHOTO CREDIT: ASO



Велогонщики команды Jumbo-Visma и UAE Team Emirates упали во время командной гонки на второй половине 13,4-километровой дистанции. Падение произошло на повороте из-за воды на асфальте. К счастью, никто из велогонщиков серьёзно не пострадал.



Среди упавших были и лидеры велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич (Primoz Roglic) и Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), которые смогли продолжить гонку и финишировали вместе с Тони Мартином (Tony Martin), Джорджем Беннеттом (George Bennett) и Робертом Гесинком (Robert Gesink). Велооманда Jumbo-Visma заняла 18-е место на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019, проиграв 40 секунд победителям, велокоманде Astana Pro Team.



Второй этап Вуэльты Испании-2019 - второй по протяженности этап этого выпуска испанского Гран-тура. По замыслу организаторов этап подходил спринтерам широкого профиля и однодневщикам. Маршрут 2-го этапа Вуэльты Испании-2019 с подъёмом 2-й категории Пуэрто де Конфридес (Puerto de Confrides, отм. 967 м, перепад высот 737 м, протяжённость 20,4 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 10%) был проложен по побережью Средиземного моря и местам, где тренируются многие велокоманды, проводящие тренировочные сборы в Бенидорме и Кальпе.



Отрыв дня на 200-километровом этапе сформировался через несколько километров после старта и был нейтрализован за 30 км до финиша.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



На финальном категорийном подъёме дня – подъёме 2-й категории Альто де Пуиг Льоренка (Alto de Puig Llorenca, отм. 345 м, перепад высот 295 м, протяжённость 3,2 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 21%) пелотон рассыпался и впереди осталось около 20 велогонщиков.



Из первой группы атаковали Пьер Латур (Pierre-Roger Latour) из велокоманды AG2R La Mondiale, Давиде Формоло (Davide Formolo) из Bora-hansgrohe, но им не удалось уехать. Ускорение Алехандро Вальверде (Movistar) позволило ему первому пройти вершину Альто де Пуиг.



За 20 км до финиша из первой группы атаковали шесть велогонщиков – Николас Роч (Nicolas Roche) из велокоманды Sunweb, Ригоберто Уран (Rigoberto Uran) из велокоманды EF Education First, Микель Ниеве (Mikel Nieve) из велокоманды Mitchelton-Scott, Фабио Ару (Fabio Aru) из UAE Team Emirates, Примож Роглич (Jumbo-Visma) и Наиро Кинтана (Movistar).

За 6 км до финиша они опережали группу лидера генеральной классификации Мигеля Лопеса (Astana Pro Team) на полминуты. За 3 км до финиша Наиро Кинтана атаковал и уехал от своих попутчиков, опередив их на финише на 5 секунд.



35-летний ирландский велогонщик команды Sunweb Николас Роч, пересёк финишную черту вторым и перехватил у Мигеля Лопеса красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2019, где теперь опережал Наиро Кинтану на 2 секунды.



25-летний колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес возглавлял погоню во второй группе, но в итоге проиграл на финише 37 секунд, а в генеральной классификации спустился на пятую строчку с отставанием в 33 секунды от Николаса Роча. Но на плечах Мигеля Лопеса осталась белая майка лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2019.

Ваут Пулс (Wout Poels) и Тео Геоган Харт (Tao Geoghegan Hart), два капитана британской велокоманды Ineos, потеряли шансы на борьбу за генеральную классификацию на 2-м этапе Вуэльты Испании-2019. Они выпали из группы на финальном подъёме, и приехали на финиш через 6 минут 51 секунду после победителя Наиро Кинтаны (Movistar).

Третий этап Вуэльты Испании-2019 - спринтерский этап с преодолением 2 подъёмов 3 категории. На 188-километровом этапе в отрыв дня уехали три велогонщика, в том числе лидирующий в горной классификации испанский велогонщик Анхель Мадрасо (Ángel Madrazo) из велокоманды Burgos-BH, который первым прошёл две категорийные вершины дня. Отрыв был нейтрализован за 39 км до финиша.



Попытка Томаса Де Гендта (Thomas De Gendt) из Lotto Soudal уехать от пелотона не удалась. В итоге этап завершился общим спринтом, в котором не смог принять участие Фернандо Гавирия (Fernando Gaviria) из UAE Team Emirates, выпавший из пелотона на финальном категорийном подъёме и не сумевший добрать группу.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages



28-летний велогонщик команды Bora-hansgrohe, чемпион Ирландии Сэм Беннетт (Sam Bennett) на финише опередил Эдварда Тёнса (Edward Theuns) из Trek-Segafredo и Луку Мезгеца (Luka Mezgec) из Mitchelton-Scott.



Сэм Беннетт одержал первую в карьере победу на этапе Вуэльты Испании и десятую в этом сезоне, выиграв спринт на 3-м этапе Вуэльты Испании-2019.



Николас Роч (Sunweb), cоотечественник Сэма Беннетта, надевший красную майку лидера после 2-го этапа, удержал её, продолжая лидировать с преимуществом в две секунды над Наиро Кинтаной (Movistar).

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2019 - спринтерский этап с преодолением одного подъема 3-й категории Пуэрто дель Оронет (Puerto del Oronet, отм. 500 м, перепад высот 265 м, протяжённость 6 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 8%).



В отрыв дня на 4-м этапе уехали два велогонщика – Йелле Валлайс (Jelle Wallays) из Lotto Soudal и Хорхе Куберо (Jorge Cubero) из Burgos-BH.

За 31 км до финиша после проблем с велосипедом Куберо отстал, а Валлайса пелотон добрал за 18 км до финиша. За 5,5 км до финиша велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья (Remi Cavagna) атаковал, но пелотон обошёл его за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран спринт.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images



За 4 дня до своего 23-летия велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen) преподнёс себе подарок, одержав с минимальным преимуществом победу в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019. Чемпион Нидерландов на финишной черте опередил чемпиона Ирландии, велогонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта.



Для Фабио Якобсена это первая победа на этапе Гран-тура. Сэм Беннетт, уступивший Якобсену всего несколько миллиметров, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Николас Роч (Sunweb) сохранил красную майку лидера.

26-летний немецкий велогонщик команды Sunweb Макс Валшайд (Max Walscheid), занявший на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019 третье место, был лишён этого результата. Жюри Международного союза велосипедистов (UCI) делегировало Валшайда на 104-ю позицию на этапе из-за того, что он нарушил правила, боднув головой другого велогонщика примерно за 400 м до финиша.

Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэльты Испании-2019 во время 4 этапа, проехав 50 км после старта. Причиной схода стала травма колена, которую 32-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma получил, упав на 1-м этапе вместе с товарищами по команде во время командной гонки. Стевену Крёйсвейку удалось ограничить потери времени на 2-м этапе, но боль в колене усилилась, и он был вынужден прекратить гонку.

Пятый этап Вуэльты Испании-2019 - cреднегорный этап с финишем в подъем 1 категории Альто де Хаваламбре (Alto de Javalambre, отм. 1950 м, перепад высот 870 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%).



Удерживающий гороховую майку лучшего горного гонщика, Анхель Мадрасо через 11 км после старта отобрался в отрыв дня вместе со своим товарищем по проконтинентальной команды Burgos-BH Йетсе Болом (Jetse Bol), а ещё через 5 км к ним переложился испанский велогонщик команды Cofidis Хосе Эррада (José Herrada).



Пелотон их отпустил, и к началу финального подъёма 1 категории Альто де Хаваламбре в запасе у тройки лидеров было около 9 минут.

Такого запаса хватило, чтобы разыграть этап. На финальном подъёме Анхель Мадрасо несколько раз отставал от своих попутчиков, но каждый раз возвращался, в последний раз он закрыл просвет уже на финальном километре, а затем сумел сбросить соперников и одержать победу.



В то время как отрыв дня разыгрывал победу на этапе, генеральщики на Альто де Хаваламбре вели свою борьбу.



Примерно за 4 км до финиша из проредившегося пелотона атаковал чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), после чего из этой группы выпал лидировавший в общем зачёте Николас Роч (Sunweb). За Алехандро Вальверде поехали Примож Роглич и Сеп Кусс (Sepp Kuss) из Jumbo-Visma, Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также Мигель Лопес (Astana Pro Team). За 2,8 км колумбийский велогонщик атаковал и в одиночку уехал от соперников.

В итоге Мигель Лопес перехватил красную майку лидера у Николаса Роча.

Генеральная классификация после 5 этапа: 1 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 18:55:21 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 00:14 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 00:23 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:28 5 Nicolas Roche (Irl) Team Sunweb 00:57 6 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 00:59 7 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 01:17 8 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 01:18 9 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 01:49 10 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 01:50





Шестой этап Вуэльты Испании-2019 - среднегорный этап с финишем в подъём 3 категории Пуэрто де Арес (Puerto de Ares, отм. 1195 м, перепад высот 395 м, протяженность 7,9 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%). Заключительный километр с градиентом в 6%.



В отрыв дня отобрались 11 велогонщиков, у предпоследнего подъёма - 3 категории Пуэрто де Кулья (Puerto de Culla, отм. 1045 м, перепад высот 257 м, протяженность 4,4 км, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%) их преимущество составляло около 4 минут 20 секунд. Первым из отрыва за 29 км до финиша атаковал Цгабу Грмай (Tsgabu Grmay) из Mitchelton-Scott, потом к нему переложился Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) из Movistar. Оливейра атаковал за 3,5 км до финиша, но 3 км до финиша его догнали Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из велокоманды Bahrain-Merida и Хесус Эррада (Jesús Herrada) из велокоманды Cofidis. Нельсон Оливейра не сумел с ними удержаться, Тёнс и Эррада в итоге разыграли этап.



За 200 м до финиша Хесус Эррада атаковал своего попутчика и первым пересёк линию финиша. 29-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада выиграл этап на следующий день после того, как его брат Хосе финишировал 3-м на этапе до Хаваламбре.



Дилан Тёнс стал новым лидером генеральной классификации, перехватив красную майку у Мигеля Лопеса (Astana Pro Team), и теперь в генеральной классификации Тёнс опережал на 38 секунд ближайшего преследователя Давида Де Ла Круса (David De La Cruz) из велокоманды Ineos. Мигель Лопес проигрывал Тёнсу уже 1 минуту.



Из группы генеральщиков за 1,5 км до финиша атаковал Тадей Погачар (UAE Team Emirates), но опередил пелотон всего на две секунды.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



Этап был омрачён массовым завалом и сходом Ригоберто Урана и Хью Карти (Hugh Carthy) из EF Education First, Николаса Роча (Sunweb) и Виктора де ла Парте (Victor De La Parte) из велокоманды CCC, а также падением на спуске Тиджея Ван Гардерена (Tejay Van Garderen) из велокоманды EF Education First.



В этот завал также попали Логан Оуэн (Logan Owen) и Серхио Игита (Sergio Higuita) из EF Education First, велогонщики Jumbo-Visma Тони Мартин, Нельсон Паулесс (Neilson Powless), Джордж Беннетт, а также Давиде Формоло (Bora-hansgrohe), Джеймс Нокс (James Knox) из Deceuninck-Quick Step и несколько велогонщиков команды Lotto Soudal.



И у Ригоберто Урана, и у Хью Карти диагностировали перелом левой ключицы, им обоим требовалась операция.



Логану Оуэну наложили пять швов на левую ногу. У Серхио Игиты после падения ощущалась боль в пояснице, а у Тиджея Ван Гардерена были обширные повреждения кожных покровов правой стороны тела и боль в пальцах.



Оуэн и Игита продолжили участие в Вуэльте Испании-2019. В отношении Ван Гардерена решение о продолжении гонки должно было быть принято перед стартом седьмого этапа Вуэльты Испании-2019.

Седьмой этап Вуэльты Испании-2019 - горный этап с финишем в подъём 1 категории Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa, отм. 980 м, перепад высот 505 м, протяженность 4,1 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 25%).

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



На финальном подъёме 7-го этапа Вуэльты Испании-2019 после атаки Наиро Кинтаны впереди остались четверо велогонщиков – Примож Роглич (Jumbo-Visma), Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде (Movistar) и Мигель Лопес (Astana Pro Team). Наиро Кинтана ускорялся несколько раз, заставляя соперников закрывать просвет.



За 300 м до финиша вперёд выдвинулся Алехандро Вальверде, который атаковал за 150 м до финиша, создал просвет и выиграл этап. По итогам 7-го этапа Алехандро Вальверде поднялся с седьмой на третью строчку генеральной классификации, где теперь уступал 16 секунд Мигелю Лопесу (Astana Pro Team), вернувшему себе красную майку лидера. Примож Роглич поднялся с четвёртой на вторую позицию генеральной классификации.

Восьмой этап Вуэльты Испании-2019 - среднегорный этап начался с атак, в итоге сформировался отрыв дня, в который отобрался 21 велогонщик. На подъёме 2-й категории Пуэрто де Монтсеррат (Puerto de Montserrat, отм. 650 м, перепад высот 495 м, протяженность 7,4 км, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 9%), преимущество отрыва составляло около шести минут.



Проливной дождь осложнил гонку на спуске с подъёма. Несколько атак из отрыва были нейтрализованы после прохождения спуска и велогонщики отрыва разыграли спринт, в котором Никиас Арндт (Nikias Arndt) из велокомнды Sunweb обошёл Алекса Аранбуру (Alex Aranburu) из Caja Rural-Seguros RGA и Тосха ван дер Санде (Tosh Van Der Sande) из Lotto Soudal.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



Пелотон с генеральщиками финишировал через 9 минут 24 секунды после победителя.



31-летний французский велогонщик команды Cofidis Николя Эде (Nicolas Edet), который из велогонщиков отрыва находился выше всех в генеральной классификации, перехватил красную майку лидера у колумбийского велогонщика команды Astana Pro Team Мигеля Лопеса. Эде поднялся на 15 позиций в генеральной классификации, так же, как и Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), уже примерявший красную майку лидера. Тёнс также был в отрыве дня и поднялся на вторую строчку генеральной классификации. Николя Эде перед королевским горным этапом опережал в генеральной классификации Дилана Тёнса и Мигеля Лопеса.

Генеральная классификация после 8 этапа: 1 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 32:16:24 2 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 02:21 3 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:01 4 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 03:07 5 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 03:17 6 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 03:28 7 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 03:45 8 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 04:59 9 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 05:37 10 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 05:53 11 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 06:35

Девятый этап Вуэльты Испании-2019 - королевский горный этап в Пиренеях по территории Андорры с финишем на самой высокой отметке Вуэльты Испании-2019 перед днем отдыха. Финал этапа с пятью категорийными подъёмами и финишем на высоте 2095 м над уровнем моря осложнил проливной дождь с градом и гравийный участок дороги.



Этап начался с многочисленных атак и отъезда большой группы велогонщиков.



За 20 км до финиша дождь и град добавили трудностей. На финальном подъёме дня - подъём 1 категории Корталс д’Энкамп (Cortals d'Encamp, отм. 2095 м, перепад высот 475 м, протяженность 5,7 км, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 15%) группа генеральщиков, в которой удержался Тадей Погачар (UAE Team Emirates), добрала оставшихся впереди велогонщиков отрыва дня. Несмотря на плохую погоду, Тадей Погачар держался в группе основных претендентов, а затем ответил на ускорение Наиро Кинтаны (Movistar) за 5 км до финиша. Когда за 3 км Кинтана и Погачар поравнялись с товарищем Кинтаны по команде Movistar Марком Солером (Marc Soler), Тадей Погачар атаковал и поехал в одиночку.

Photo © Bettini



На финише самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, Тадей Погачар привёз Наиро Кинтане, финишировавшим вторым, 23 секунды. Это первая победа на этапе Гран-тура 20-летнего словенского велогонщика, который первый год выступал в профессионалах. В генеральной классификации Погачар поднялся на пятую строчку, где уступал лидеру, Наиро Кинтане, 1 минуту 42 секунды.



Именно на отрезке с гравием не повезло лидерам команд Jumbo-Visma и Astana.

Photo © @GettySport/Astana Pro Team



Мигель Лопес атаковал за 20 км до финиша, а затем увеличил просвет с помощью товарищей по команде Горки Исагирре (Gorka Izagirre) и Якоба Фульсанга (Jakob Fuglsang). Но у подножия финального подъёма 1 категории Корталс д’Энкамп Лопес упал. Он постарался как можно быстрее вернуться на велосипед, но преследовавшие его соперники, догнали его и обошли, в итоге колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team финишировал через 1 минуту и 1 секунду после победителя этапа Тадея Погачара (UAE Team Emirates).



Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) тоже не повезло на гравийном секторе. За 7 км до финиша Роглич упал из-за мотоцикла, который стоял прямо в центре дороги после поворота. Словенский велогонщик сумел лимитировать потери. Он сначала добрал группу Мигеля Лопеса, а затем за 2,5 км атаковал, переложился к атаковавшему ранее Алехандро Вальверде (Movistar) и вместе с ним приехал на финиш через 48 секунд после победителя и через 25 секунд после Наиро Кинтаны.

(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team



29-летний колумбийский велогонщик команды Movistar Наиро Кинтана на королевском горном 9-м этапе Вуэльты Испании-2019 надел красную майку лидера. Впервые красную майку испанского Гран-тура Кинтана примерял на один день в 2014 году, затем в 2016 году, удерживал её до финала с 10-го этапа.



После первой недели Вуэльты Испании-2019 генеральная классификация выглядела следующим образом:

Генеральная классификация после 9 этапа: 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 35:18:18 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 00:06 3 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 00:17 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 00:20 5 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 01:42 6 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 01:46 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 02:21 8 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 03:22 9 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 03:53 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 04:46

Десятый этап Вуэльты Испании-2019 - индивидуальная гонка на время. Это был третий этап в истории Вуэльты Испании, полностью проложенный по территории Франции.



Примож Роглич одержал победу на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019, выиграв индивидуальную гонку на время протяжённостью 36,2 км. 29-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал в зеленой майке лидера классификации по очкам, которая досталось ему по "наследству" от обладателя красной майки Наиро Кинтаны (Movistar), стартовавшего следом.



Примож Роглич лидировал на всех отсечках, он проехал дистанцию со средней скоростью 46,12 км/ч за 47 минут 5 секунд, на 25 секунд быстрее 28-летнего чемпиона Новой Зеландии из велокоманды CCC Патрика Бевина (Patrick Bevin).

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/GOMEZSPORT



Уже на первой промежуточной отсечке времени Примож Роглич стал виртуальным обладателем красной майки и с каждым километром дистанции увеличивал свое преимущество, и, в итоге, перехватил красную майку лидера у Наиро Кинтаны.



На финише индивидуальной гонки с раздельным стартом, уже на улицах города По, Примож Роглич обошел обладателя белой майки колумбийца Мигеля Лопеса (Astana Pro Team).



Благодаря победе на этапе Примож Роглич стал законным обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам, в которой на следующем, 11-м этапе Вуэльты Испании-2019, стартовал колумбиец Наиро Кинтана, расставшийся по итогам 10-го Вуэльты Испании-2019 этапа с обеими майками.



Мигель Лопес удержал третью позицию в генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика.



Эта победа на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019 ввела Приможа Роглича в число велогонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гран-турах.

Одиннадцатый этап - среднегорный этап, на котором Вуэльта Испании-2019 покидала Францию и возвращалась на родину. Велогонщик команды Euskadi - Murias Микель Итуррия (Mikel Iturria) отобрался в отрыв дня, в который помимо него уехали 13 велогонщиков. За 25 км до финиша он атаковал, добрал уехавших ранее велогонщиков отрыва, прошёл их и продолжил удаляться от бывших попутчиков в одиночку.



Микель Итуррия сразу набрал полминуты преимущества, затем оно выросло до 50 секунд, но потом разрыв начал таять, когда ускорились остальные велогонщики отрыва дня. И хотя преследователи Джонатан Ластра (Jonathan Lastra) из Caja Rural, Лоусон Крэддок (Lawson Craddock) из EF Education First, Дэмьен Хаусон (Damien Howson) из Mitchelton-Scott и Франсуа Бидар (Francois Bidard) из AG2R La Mondiale за километр до финиша уже видели Микеля Итуррию, он сумел удержать просвет и выиграл этап.



Пелотон отпустил отрыв дня и финишировал через 18 минут 35 секунд после победителя, перестановок в генеральной классификации и майках лидера не произошло.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - среднегорный этап. На этапе отрыв дня смог сформироваться и уехать лишь через 100 км после старта. В него отобрались 19 человек, в том числе Филипп Жильбер (Philippe Gilbert) и его товарищ по велокоманде Deceuninck - Quick Step Тим Деклерк (Tim Declercq), который ловил атаки и внёс вклад в то, что велогонщики отрыва подъехали к подножию финального подъёма 3-й категории Альто де Арраис (Alto de Arraiz, отм. 320 м, перепад высот 270 м, протяженность 2,2 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 20%) в одной группе.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images



Филипп Жильбер возглавил отрыв, просеивая его, а затем дважды атаковал, уехав от сопернков за 9 км до финиша и за 1,4 км до вершины Альто де Арраис.



Испанские велогонщики Алекс Аранбуру (Caja Rural - Seguros RGA) и Фернандо Барсело (Fernando Barcelo) из Euskadi – Murias сократили преимущество Филиппа Жильбера и видели его на последнем километре, но не смогли закрыть просвет, финишировав через 3 секунды.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images



Пересекая первым в одиночку финишную черту 12 этапа Вуэльты Испании-2019, 37-летний бельгийский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Филипп Жильбер поднял руки, показывая десять пальцев по числу побед на этапах Гран-туров за карьеру.

Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - горный этап с финишем в подъём высшей категории Лос-Мачукос. Монумент "Вака Пасьега" (Los Machucos. Monumento a la Vaca Pasiega, отм. 880 м, перепад высот 630 м, протяженность 6,8 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 28%) и с преодолением шести категорийных подъёмов.



Усталость и повреждение мышц заставили 29-летнего итальянского велогонщика команды UAE Team Emirates Фабио Ару сойти с Вуэльты Испании-2019. Он не стал выходить на старт 13 этапа по совету медиков команды.

Победитель Вуэльты Испании-2015, Фабио Ару после 12 этапа шёл на 54-й позиции в общем зачёте. В апреле гонщику была проведена операция на на подвздошной артерии, из-за которой он отказался от участия в Джиро д’Италия-2019.



Отрыв дня на 13-м этапе Вуэльты Испании-2019 долго не мог сформироваться, в итоге в него отобрались 19 велогонщиков. Многочисленные атаки из отрыва продолжались вплоть до финального подъёма. Последним из отрыва атаковал и удерживал просвет Пьер Латур (AG2R La Mondiale), но его обошли за 1,5 км до финиша атаковавшие из группы генеральщиков на последних четырёх километра этапа словенские велогонщики Тадей Погачар (UAE Team Emirates) и лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Photo © ASO/Luis Angel Gomez



Тадей Погачар первым пересёк финишную черту, а Примож Роглич, финишировавший вторым, укрепил лидерство в генеральной классификации.



Тадей Погачар, 20-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates, помимо победы на этапе поднялся на две позиции в генеральной классификации и вошёл в тройку сильнейших, где теперь уступал своему соотечественнику 3 минуты и одну секунду, а от Алехандро Вальверде (Movistar), идущего на второй позиции, Погачара отделяло всего 36 секунд.



Также Тадей Погачар перехватил у Мигеля Лопеса (Astana Pro Team) белую майку лучшего молодого гонщика и опередил в этой классификации колумбийского велогонщика на 17 секунд.

Photo (c) Gomez Sport



Чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar) удержал второе место в общем зачёте после 13-го этапа Вуэльты Испании-2019. Он финишировал 4-м, не сумев ответить на атаку соперников Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и обладателя красной майки лидера Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Его товарищ по велокоманде Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме высшей категории Лос-Мачукос, но не сумел уехать от соперников. Алехандро Вальверде атаковал за 2 км до финиша, за ним поехал Наиро Кинтана, они финишировали на этапе 4-м и 5-м соответственно.

Генеральная классификация после 13 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 49:20:28 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 02:25 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 03:01 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:18 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 03:33 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 06:15 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 07:18 8 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 07:33 9 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 07:39 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 09:58

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - спринтерский этап, проложенный по побережью Бискайского залива с преодолением подъёма 3 категории Альто ла Мадера (Alto la Madera, отм. 350 м, перепад высот 290 м, протяженность 8,1 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 6%).



Этап проходил по традиционному сценарию – отрыв дня был пойман за 4,5 км до финиша, но был омрачён большим завалом на финальном километре, в который попало около 15 велогонщиков. Алехандро Вальверде (Movistar) и Тадей Погачар (UAE Team Emirates) упали, но им удалось избежать серьёзных травм.



31-летний словенский велогонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец серьёзно пострадал в завале. С гонки его увезли на машине скорой помощи. Сканирование показало, что у велогонщика перелом гребня правой подвздошной тазовой кости.



Завал остановил большую часть пелотона, а Сэм Беннет (Bora-hansgrohe), избежавший завала, первым пересёк линию финиша, опередив Максимилиано Ричезе (Maximiliano Richeze) из Deceuninck-Quick Step и Тосха Ван дер Санде из Lotto Soudal.



Сэм Беннетт сделал дубль, выиграв второй этап на Вуэльте Испании-2019. Это была 11-я победа ирландского велогонщика в велосезоне 2019 года.

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём первой категории Пуэрто дель Асебо (Puerto del Acebo, отм. 980 м, перепад высот 590 м, протяженность 8,2 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 10%).

Photo (c) Gomez Sport



Отобравшись в отрыв дня, 24-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс атаковал в одиночку на финальном подъёме 1-й категории Пуэрто дель Асебо. За 6,7 км до финиша он добрал атаковавшего ранее из отрыва Серхио Самитьера (Sergio Samitier) из Euskadi - Murias, прошёл его и в одиночку поехал к финишу. Никто из попутчиков по отрыву не смог догнать американского велогонщика, который пересёк финишную черту с 39-секундным преимуществом.

(c) Photo Gomez Sport / Movistar Team



На 15-м этапе Вуэльты Испании-2019 Алехандро Вальверде (Movistar) атаковал из группы генеральщиков за 7 км до финиша. За 39-летним испанским велогонщиком сумел поехать лишь лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma). Своим ближайшим соперникам в генеральной классификации Тадею Погачару (UAE Team Emirates) и Мигелю Лопесу (Astana Pro Team) Вальверде и Роглич привезли на финише 41 секунду.

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - горный этап с набором высоты 3800 м и финишем в подъём специальной категории перед днем отдыха.

Photo credit: © Getty Images

На финальном подъёме Альто де ла Кубилья (Alto de la Cubilla, отм. 1690 м, перепад высот 1110 м, протяженность 17,8 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%) Якоб Фульсанг и Луис Леон Санчес (Luis Leon Sanchez) из велокоманды Astana Pro Team вдвоем попали в отрыв дня, который сумел удержаться вплоть до самого финиша. Вместе велогонщики Astana Pro Team разыграли командную тактику: Санчес провел мощную атаку, просеяв лидирующую группу, а Фульсанг сумел окончательно уехать от всех соперников примерно за 5 км до финиша. В итоге, Якоб Фульсанг выиграл 16-й этап Вуэльты Испании-2019, а Луис Леон Санчес финишировал третьим.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



Примерно за 6 км до финиша, из группы красной майки атаковал Мигель Лопес (Astana Pro Team), на ускорение которого ответил Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также Примож Роглич (Jumbo - Visma) и Алехандро Вальверде (Movistar). На вторую атаку Мигеля Лопеса за 3,5 км до финиша сразу отреагировал лишь Тадей Погачар.



Алехандро Вальверде не выдержал темпа, а Примож Роглич переложился к Лопесу и Погачару за 2 км до финиша, сбросив Рафала Майку (Rafal Majka) из Bora-hansgrohe, севшему ему на колесо. Роглич, Погачар и Лопес финишировали вместе. Алехандро Вальверде, которому до финальных 500 метров помогал Марк Солер, потерял относительно Приможа Роглича 23 секунды.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - спринтерский этап без категорийных подъёмов с непростым финишем, самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2019. Средняя скорость на 17-м этапе протяжённостью 219,6 км составила 50,628 км/ч.



Через 3 километра после старта вперёд уехал отрыв из 40 велогонщиков, в числе которых был Наиро Кинтана (Movistar), перед стартом этапа находившийся на 6-й строчке генеральной классификации и проигрывающий Рогличу 7 минут 43 секунды. Группа, в числе которой из генеральщиков были Примож Роглич (Jumbo - Visma), Алехандро Вальверде (Movistar), Тадей Погачар (UAE Team Emirates), Мигель Лопес (Astana Pro Team), Рафал Майка (Bora-hansgrohe).

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



Велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Филипп Жильбер вместе со своими товарищами по команде Эросом Капекки (Eros Capecchi), Реми Каваньей, Тимом Деклерком, Фабио Якобсеном, Джеймсом Ноксом и Зденеком Штыбаром (Zdenek Stybar) также отобрался в отрыв дня. Велогонщики Deceuninck – Quick Step работали в голове отрыва и за 85 км до финиша разрыв между отрывом и преследующей группой составлял более шести минут.



За 40 км до финиша группа преследователей сократила преимущество отрыва до четырёх с половиной минут, но затем отрыв вернул потерянную минуту. На финальном километре Зденек Штыбар атаковал, его добрали за 500 м, но затем атаковал Филипп Жильбер. Он обошёл начавшего спринт Сэма Беннетта (Bora-hansgrohe) и первым пересёк финишную линию, добавив к своему списку побед 11-й выигранный этап Гран-тура.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images



По итогам 1-го этапа Вуэльты Испании-2019 Наиро Кинтана вернулся в тройку генеральной классификации, отыграв 5 минут 19 секунд отставания от лидера Вуэльты Испании-2019 Приможа Роглича (Jumbo-Visma) и теперь уступал словенскому велогонщику 2 минуты 24 секунды, а Алехандро Вальверде теперь замыкал тройку сильнейших.



Велогонщики команды Astana Pro Team Мигель Лопес и Якоб Фульсанг, чья велокоманда вела преследование отрыва на заключительных 40 км этапа, по решению организаторов, были оштрафованы на 10 секунд и 500 франков, а также лишились 5 очков в очковой классификации из-за того, что их руками подталкивали товарищи по велокоманде.

Генеральная классификация после 17 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 66:43:36 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 02:24 3 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 02:48 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 03:42 5 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 04:09 6 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 05:05 7 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 07:40 8 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 08:03 9 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 10:43 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 12:21

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - горный этап с набором высоты около 3700 м проходил по горному массиву Сьерра-де-Гуадаррама (Sierra de Guadarrama).



22-летний колумбийский велогонщик команды EF Education First Серхио Игита, для которого это был первый в карьере Гран-тур, отобрался в отрыв дня, а затем атаковал на спуске с предпоследнего подъёма за 53 км до финиша и проехал оставшуюся часть дистанции в одиночку. На вершине финального подъёма 1-й категории Пуэрто де Котос (Puerto de Cotos, отм. 1830 м, протяжённость 13,9 км, перепад высот 670 м, средний градиент 4,8%, максимальный 7%) в запасе у Серхио Игиты было 47 секунд. Хотя его преимущество начало таять после спуска, колумбийскому велогонщику хватило запаса, чтобы в одиночку первым пересечь линию финиша. Он опередил преследующую его группу красной майки лидера гонки на 15 секунд.

Photo (с) Gomez Sport/ASO/Sarah Meyssonier



Пока Серхио Игита (EF Education First) из сольного отрыва шёл к своей первой победе на этапе Гран-тура, генеральщики вели свою борьбу. Инициатором атак был колумбийский велогонщик команды Astana Pro Team Мигель Лопес.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



За 63 км до финиша на предпоследнем подъёме этапа команда Astana Pro Team возглавила пелотон, а затем колумбийский велогонщик атаковал. Лопес набрал около 25 секунд преимущества, но за 39 км в начале финального подъёма его добрали. За 30 км он снова атаковал, и это ускорение позволило Мигелю Лопесу уехать от соперника в борьбе за белую майку лучшего молодого гонщика Тадея Погачара (UAE Team Emirates). Лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma), а также идущий в тройке лучших чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), и добравший их Рафал Майка (Bora-hansgrohe) уехали от Тадея Погачара и Наиро Кинтаны (Movistar), опередив их на финише на одну минуту.



Примож Роглич сохранил на плечах красную майку, а Мигель Лопес вернул себе белую майку лучшего молодого гонщика, опередив в этой классификации Тадея Погачара на 32 секунды. Наиро Кинтана, не сумевший удержаться со своим товарищем по велокоманде Алехандро Вальверде в группе красной майки, в генеральной классификации поменялся с Вальверде местами и теперь шёл на третьей позиции.

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - спринтерский этап с единственным категорийным подъёмом и финишем в тягун. Реми Каванья (Deceuninck-Quick Step), 24-летний французский велогонщик по прозвищу «Тэ-жэ-вэ (скоростной поезд) из Клемон-Феррана», одержал первую в карьере победу на этапе Гран-тура, выиграв 19-й этап Вуэльты Испании-2019.

© Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images



Реми Каванья отобрался в отрыв дня, а на последних 25 км атаковал. В Толедо, на 8% градиенте финишного подъёма с брусчаткой и технически сложными поворотами он сохранил просвет и на 5 секунд опередил пелотон на финише.



Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил красную майку Вуэльты Испании-2019 на 19-м этапе. За 67 км до финиша Примож Роглич попал в завал вместе со всеми товарищами по команде, ему пришлось менять велосипед, а затем догонять группу, где находился его ближайший соперник в генеральной классификации, чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar). Вместе с Рогличем в завал попал лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес (Astana Pro Team). Они смогли добрать группу лишь через 15 км, когда велогонщики команды Movistar сбавили скорость в голове группы. За 35 км до финиша пелотон попробовала порвать команда Bora-hansgrohe, и Роглич опять оказался во второй группе, но через 6 км пелотон вновь объединился.



В завале пострадал товарищ Роглича по команде Jumbo-Visma Тони Мартин, который в итоге сошёл с гонки. Рана на лице потребовала наложения швов, но, по сообщению команды Jumbo-Visma, немецкий велогонщик чувствовал себя достаточно хорошо.

Двадцатый этап Вуэльты Испании-2019 - заключительный горный этап Вуэльты Испании-2019 с набором высоты 4400 м и финишем в подъём 3 категории Платаформа де Гредос (Plataforma de Gredos, отм. 1750 м, перепад высот 360 м, протяженность 9,4 км, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 10%).

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Luis Angel Gomez



Самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, 20-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар атаковал в одиночку за 39 км до финиша, за 4,5 км до вершины подъёма 1-й категории Пуэрто де Пенья Негра (Puerto de Pena Negra, отм. 1910 м, перепад высот 840 м, протяженность 14,2 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 8%). За ним никто не последовал, и Тадей Погачар, обойдя велогонщиков отрыва дня, продолжил уезжать от соперников в одиночку. На финише Тадей Погачар выиграл у группы красной майки 1 минуту 32 секунды, что принесло ему помимо победы на этапе (хет-трик) место в тройке лучших генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2019.

Photo (с) Gomez Sport / Movistar Team



Велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде финишировал вторым и удержал второе место в генеральной классификации. Победитель этапа Тадей Погачар (UAE Team Emirates) вытеснил из тройки лучших товарища Вальверде по команде Movistar Наиро Кинтану, и приблизился к Алехандро Вальверде, сократив отставание от него с двух минут до 22 секунд.

Двадцать первый этап - заключительный этап 74-го выпуска Вуэльты Испании. Традиционный этап дружбы, на котором лидеры уже не участвуют в розыгрыше победы на этапе, но этап является последней возможностью отличиться спринтером.



Велогонщик команды Deceuninck - Quick Step Фабио Якобсен одержал победу на 21-м этапе Вуэльты Испании-2019, обойдя на финише Сэма Беннетта из Bora-hansgrohe и Шимона Сайнока (Szymon Sajnok) из CCC Team.

Три участника 74-го выпуска Вуэльты Испании выиграли по два этапа: Сэм Беннетт из велокоманды Bora-hansgrohe - победить 3-го и 14-го этапов; Фабио Якобсен из велокоманды Deceuninck - Quick Step одержал победу на 4-м и 21-м этапах; Филипп Жильбер из велокоманды Deceuninck - Quick Step выиграл 12-й и 17-й этап.



Тадей Погачар из велокоманды UAE Team Emirates - автор хит-трека на Вуэльте Испании-2019, словенский велогонщик записал в свой актив победы на 9-м, 13-м и 20-м этапах.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Победителем Вуэльты Испании-2019 стал 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Он надел красную майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время на 10 этапе после дня отдыха, открывшей вторую неделю 74-го выпуска испанского Гран-тура. Он довёз майку лидера от французского города По до столицы Испании – Мадрида, удержав её до 21 этапа.

В генеральной классификации Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника, чемпиона мира, 39-летнего испанского велогонщика команды Movistar Алехандро Вальверде на 2 минуты 16 секунд. Также Примож Роглич стал победителем в очковой классификации.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич не только стал первым словенским велогонщиком, выигравшим Гран-тур, но также первым победителем трёхнедельной гонки за время существования велокоманды Jumbo-Visma.

У команды также две поебды на этапах, одержанные Приможем Рогличем и Сеппом Куссом. Для Роглича это 11-я победа в этом сезоне, а для велокоманды Jumbo-Visma – 47-я.

Кроме того, в 2019 году велокоманда Jumbo-Visma собрала подиумы на каждом из Гран-туров – третье место Приможа Роглича на Джиро д’Италия-2019, третье место Стевена Крёйсвейка на Тур де Франс-2019 и победа Роглича на Вуэльте Испании.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

39-летний испанский велогонщик команды Movistar Алехандро Вальверде в седьмой раз в карьере поднялся на подиум Вуэльты Испании. Впервые он стал призёром испанского Гран-тура в 2003 году в 23 года, в 2009 году в 29 лет выиграл Вуэльту Испании, а в 39 лет вновь финишировал в тройке лучших в майке чемпиона мира, взяв также победу на этапе (7-м).

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

В 2019 году велогонщики команды Movistar выиграли классификацию лучшей команды на всех трёх Гран-турах. На Вуэльте Испании-2019 велокоманда Movistar финишировала в полном составе, а три велогонщика команды вошли в десятку лучших генеральной классификации – 2-е место у Алехандро Вальверде, 4-е место у Наиро Кинтаны и 9-е место Марко Солера, который впервые в карьере вошёл в топ-10 на Гран-туре. Кроме того, Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана принесли команде две победы на этапах 74-го выпуска испанского Гран-тура.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier



ЭТАП 1: 24 августа 2019: Salinas de Torrevieja-Torrevieja, 13.4 км (TTT)

1. Astana Pro Team, 00:14:51

ЭТАП 2: 25 августа 2019: Benidorm-Calpe, 199.6 км

1. Nairo Quintana, 05:11:17

ЭТАП 3: 26 августа 2019: Ibi-Alicante, 188 км

1. Sam Bennett, 04:25:02

ЭТАП 4: 27 августа 2019: Cullera-El Puig, 175.5 км

1. Fabio Jakobsen, 04:04:16

ЭТАП 5: 28 августа 2019: L’Eliana-Observatorio de Javalambre, 170.7 км

1. Angel Madrazo Ruiz, 04:58:31

ЭТАП 6: 29 августа 2019: Mora de Rubielos-Ares del Maestrat, 198.9 км

1. Jesus Herrada, 04:43:55

ЭТАП 7: 30 августа 2019: Onda-Mas de la Costa, 183.2 км

1. Alejandro Valverde, 04:34:11

ЭТАП 8: 31 августа 2019: Valls-Igualada, 166.9 км

1. Nikias Arndt, 03:50:48

ЭТАП 9: 1 сентября 2019: Andorra la Vella-Cortals d’Encamp, 94.4 км

1. Tadej Pogacar, 02:58:09

ЭТАП 10: 3 сентября 2019: Jurançon-Pau, 36.2 км (ITT)

1. Primoz Roglic, 00:41:05

ЭТАП 11: 4 сентября 2019: Saint Palais-Urdax, 180 км

1. Mikel Iturria, 04:36:44

ЭТАП 12: 5 сентября 2019: Los Arcos-Bilbao, 171.4 км

1. Philippe Gilbert, 03:48:18

ЭТАП 13: 6 сентября 2019: Bilbao-Los Machucos, 166.4 км

1. Tadej Pogacar, 04:28:26

ЭТАП 14: 7 сентября 2019: San Vicente de la Barquera-Oviedo, 188 км

1. Sam Bennett, 04:28:46

ЭТАП 15: 8 сентября 2019: Tineo-Santuario del Acebo, 154.4 км

1. Sepp Kuss, 04:19:04

ЭТАП 16: 9 сентября 2019: Pravia-Alto de la Cubilla, 144.4 км

1. Jakob Fuglsang, 04:01:22

ЭТАП 17: 11 сентября 2019: Aranda-Guadalajara, 219.6.7 км

1. Philippe Gilbert, 04:20:15

ЭТАП 18: 12 сентября 2019: Colmenar Viejo-Becerril de la Sierra, 178.2 км

1. Sergio Higuita, 04:33:09

ЭТАП 19: 13 сентября 2019: Ávila-Toledo, 165.2 км

1. Remi Cavagna, 03:43:34

ЭТАП 20: 14 сентября 2019: Arenas de San Pedro-Plataforma de Gredos, 190.4 км

1. Tadej Pogacar, 05:16:40

ЭТАП 21: 15 сентября 2019: Fuenlabrada-Madrid, 105.6 км

1. Fabio Jakobsen, 02:21:28



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Primoz Roglic (Slo), 83:07:14

2. Alejandro Valverde (Esp), + 00:02:33

3. Tadej Pogacar (Slo), + 00:02:55

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