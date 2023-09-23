Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2023



2023

21 этап за 76 ч 48 мин 21 сек

3133,2 км / 40,791 км/ч

176 на старте

148 на финише



78-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 26 августа 2023 года в Барселоне (Barcelona) с командной гонки на время. Первая неделя испанского Гран-тура была отдана Каталонии, Андорре и Валенсии со Средиземным морем. Вторая неделя стартовала с индивидуальной разделки и направилась во французские Пиренеи. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2023 прошла по Кантабрии и Астурии. Вуэльта Испании-2023 завершилась в Мадриде (Madrid) 17 сентября «этапом дружбы».



Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2023 следующим образом: 1 индивидуальная разделка, 1 командная разделка, 7 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 6 среднегорных этапов.



Условно Вуэльту Испании-2023 можно разделить на две части - первая часть из 12 этапов, на которых велогонщиков ожидали 6 подъёмов первой категории, 6 подъёмов второй категории, 7 подъёмов третьей категории. В том числе: 3 этапа с финишем в подъём 1-й категории и 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.



Вторая часть: с 13-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорил: 1 подъём специальной категории, 4 подъёма высшей категории, 7 подъёмов первой категории, 4 подъёма второй категории, 14 подъёмов третьей категории. В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.



Участниками испанского Гран-тура в 2023 году стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили французы (30 велогонщиков). Наши велогонщики представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov), Андрей Зейц (Andrey Zeits), Вадим Пронский (Vadim Pronskiy), Рэйн Таарамяэ (Rein Taaramae). Всего в велогонке приняли участие 22 велокоманды - 176 велогонщиков.



Под номером 1 на старт Вуэльты Испании-2023 вышел Ремко Эвенепул (Remco Evenepoel). Самым возрастным участником Вуэльты Испании-2023 стал 40-летний Даниэль Наварро (Daniel Navarro) из велокоманды Burgos-BH. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2023 - 20-летний французский велогонщик Ленни Мартинес (Lenny Martinez) из велокоманды Groupama-FDJ. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2023 стала велокоманда Cofidis, средний возраст гонщиков которой составил 31,7 год, самой молодой - велокоманда Groupama-FDJ, средний возраст 24 года.

Дождь, скользкие дороги и плохая видимость стали главными соперниками участников гонки на 1-м этапе Вуэльты Испании-2023. Победителем первого этапа Вуэльты Испании-2023 в командной гонке на время, проложенной по улицам Барселоны, стала нидерландская команда DSM-firmenich. Дистанцию в 14,8 км велогонщики DSM-firmenich преодолели за 17 минут 30,15 секунд со средней скоростью 50,742 км/ч.



Незадолго до старта 1-го этапа в Барселоне начался дождь, и велокоманда DSM-firmenich, стартовавшая второй из 22 велокоманд участниц, попала в условия, когда на улицах города ещё оставались сухие участки, но дорога становилась всё более мокрой и скользкой.

Photo (c) CORVOS/Team dsm firmenich



На отсечке через 9,6 км после старта, расположенной у собора Саграда-Фамилия, велокоманда DSM-firmenich долго лидировала со временем 11 минут 46.11 секунд. Однако интрига в гонке держалась до финиша последней велокоманды. И велокоманда Movistar, стартовавшая предпоследней, 21-й из 22 велокоманд, преодолевавшая трассу практически в темноте, при свете фонарей, под проливным дождём, показала на отсечке 9,6 км лучшее время дня - 11 минут 39.63 секунд.



Несмотря на сложные условия, велогонщики командв Movistar преодолели первый отрезок со средней скоростью 49.398 км/ч. Третий результат на отсечке 9,6 км - 11 минут и 46.42 секунд, показала стартовавшая последней велокоманда защищающего титул Ремко Эвенепула - Soudal-Quick-Step.

Победителя определили финальные 5,2 км. DSM-firmenich удержала первое место, хотя до того, как начать праздновать, им пришлось около часа ждать финиша остальных велокоманд.



Заключительный отрезок велогонщики DSM-firmenich преодолели со средней скоростью 54.412 км/ч.

Photo (c) CORVOS/Team dsm firmenich



Велокоманда Movistar уступила DSM-firmenich всего 55 сотых секунды и заняла 2-е место. Третье место удержала велокоманда EF Education Easy Post, преодолевшая дистанцию за 17 минут и 36,18 секунд. Велокоманда Soudal-Quick-Step заняла 4-е место со временем 17:36,65.



Ставший чемпионом мира-2023 в разделке среди андеров, 21-летний итальянский велогонщик Лоренцо Милези (Lorenzo Milesi) первым из велокоманды DSM-firmenich пересёк линию финиша и надел первую в карьере майку лидера на первом в карьере Гранд-туре. Помимо красной майки лидера генеральной классификации Лоренцо Милези также взял белую майку лучшего молодого гонщика.

Второй этап Вуэльты Испании-2023. Под давлением велогонщиков и руководства велокоманд организаторы Вуэльты Испании-2023 согласились на 2-м этапе увеличить секцию нейтрализации времени в генеральной классификации, которая началась за 9 км до финиша.



Сразу после старта организаторы объявили, что нейтрализацию проведут за 3,6 км до финиша у вершины 3-й категории Альто Кастель де Монжуик (Alto Castell de Montjuic, отм. 163 м, набор высоты 85 м, протяжённость 0,9 км, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 14%), но затем увеличили отрезок до 9 км. Причина нейтрализации - обеспечение безопасности велогонщиков по протоколу погоды, так как в Барселоне продолжались сильные дожди.



Однако бонусные секунды в зачёт генеральной классификации (6, 4 и 2) на вершине Монтжуика были разыграны как и полагалось.



Сильный дождь второй день подряд осложнял прохождение Вуэльты Испании-2023. Перед стартом 2-го этапа один из капитанов велокоманды Jumbo-Visma Йонас Вингегор (Jonas Vingegaard) подъехал обсудить ситуацию с лидером Movistar Энриком Масом (Enric Mas).



Из-за погоды организаторы отодвинули старт этапа на 800 метров. Генеральщики не стали бороться за бонусные секунды на вершине Монтжуика и финишировали в Барселоне в одной группе.



Но погода не остановила пятерых велогонщиков, сформировавших отрыв дня. Хавьер Ромо (Javier Romo / Astana Qazaqstan), Ноэль Николау (Joel Nicolau / Caja Rural-Seguros RGA), Маттео Собреро (Matteo Sobrero / Jayco AlUla), Йетсе Бол (Jetse Bol / Burgos-BH) и Андреа Пикколо (Andrea Piccolo / EF Education-EasyPost) через 30 км после старта набрали около трёх с половиной минут, но затем разрыв сократился. Однако удержаться до финиша велогонщикам отрыва не удалось. Последними пелотон догнал за 8 км до финиша Андреа Пикколо и Хавьера Ромо, которые проехали в отрыве 167 км.



В зоне нейтрализации времени для генеральной классификации впереди осталась группа из 35 велогонщиков, из которой после того, как был нейтрализован отрыв дня, начались атаки. Но уехать удалось лишь 25-летнему датскому велогонщику команды Lotto Dstny Андреасу Крону (Andreas Kron). Он атаковал на самом крутом отрезке подъёма Монтжуик, где градиент достигал 9,4%. Никто не смог сесть ему на колесо. Андреас Крон набрал достаточно времени, чтобы успеть отпраздновать победу и в одиночку пересёк линию финиша. Победу датский велогонщик посвятил трагически ушедшему из жизни 25 августа товарищу по велокоманде Lotto Dsnty Тейлу Де Декеру (Tijl De Decker).



22-летний итальянский велогонщик команды EF Education Easy Post Андреа Пикколо стал новым лидером генеральной классификации, где после 2-го этапа на 11 секунд опережал Хавьера Ромо (Astana Qazaqstan). Крону досталась и майка лучшего в очковой классификации. Майку лучшего горного гонщика надел Маттео Собреро (JaycoAlUla), который первым прошёл вершину 2-й категории Колль д’Эстенальес (Coll d'Estenalles, отм. 870 м, набор высоты 472 м, протяжённость 12,1 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%).



Андреа Пикколо к красной майке лидера генеральной классификации прибавил и белую майку лучшего молодого гонщика.



На протяжении всего этапа велогонщикам пришлось справляться с проколами и падениями.



На спуске с подъёма 2-й категории Коль д'Эстенальес проколы получили многие велогонщики, в том числе Герант Томас (Geraint Thomas / INEOS Grenadiers) и Йонас Вингегор (Jumbo-Visma).



Велокоманда Jumbo-Visma сообщила, что у Йонаса Вингегора было два прокола, а Примож Роглич (Primoz Roglic) после падения отделался ссадинами.



Ремко Эвенепул вместе с товарищами по велокоманде Soudal-Quick-Step догнал пелотон только за 80 км до финиша. Пришлось догонять группу и Хуану Аюсо (Juan Ayuso / UAE Team Emirates), который после финиша сказал, что кто-то рассыпал гвозди на дороге.

Третий этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3300 м и финишем в подъём 1 категории, расположенный в Андорре.



Этап начался с многочисленных атак желающих уехать в отрыв дня, который оформился лишь через 35 км после старта. В него отобрались девять велогонщиков, но к финальному подъёму 1 категории Аринсаль (Arinsal, отм. 1914 м, перепад высот 642 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 13%) впереди остались только Леннард Кемна (Lennard Kämna / Bora-Hansgrohe) и Дамиано Карузо (Damiano Caruso / Bahrain Victorious).



За 6 км до финиша у них в запасе оставались полторы минуты над просеивающимся пелотоном. Леннард Кемна атаковал и сбросил Дамиано Карузо за 3 км до вершины, но в это время велокоманда UAE Team Emirates быстро сокращала просвет силами Джея Вайна (Jay Vine), работающего в голове группы. За 2 км до финиша Леннарда Кемну догнали. Атаки Сеппа Кусса (Sepp Kuss / Jumbo-Visma) и Марка Солера (Marc Soler / UAE Team Emirates) не имели успеха.



В итоге группа из 11 велогонщиков, в числе которых были Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), Йонас Вингегор и Примож Роглич (Jumbo-Visma), Хуан Аюсо, Марк Солер и Жуан Алмейда (Joao Almeida / UAE Team Emirates), Энрик Мас (Movistar), Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Александр Власов и Сиан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks / Bora-hansgrohe), а также Вилко Келдерман (Wilco Kelderman / Jumbo-Visma) разыграли победу на этапе. Ремко Эвенепул атаковал за 250 м до финиша подъёма 1-й категории Аринсаль в Андорре, сразу создал просвет и первым пересёк финиш. Йонас Вингегор попытался закрыть просвет, но догнать Эвенепула не удалось.

©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein / Getty Image



Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) одержал победу на 3-м этапе, на первом горном финише Вуэльты Испании-2023. Это третья победа на этапе испанского Гранд-тура в карьере 23-летнего бельгийского велогонщика команды Soudal Quick Step.



Победитель Тур де Франс-2023 Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) пересёк финиш вторым, а Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) замкнул тройку лучших на этапе.



Однако в этот раз за победой на этапе последовало падение - в финишной зоне, где дорога пошла под спуск, Ремко Эвенепул врезался в женщину-соньёра, после чего въехал в ограждение, слетев с велосипеда. Как позднее сообщила велокоманда Soudal Quick Step, рана над правой бровью не представляет опасности.



Ремко Эвенепул переоделся в красную майку лидера, но также возглавил классификации лучшего горного и лучшего молодого гонщиков.



В генеральной классификации ближайшим соперником бельгийского велогонщика стал призёр Вуэльты Испании прошлого года Энрик Мас (Movistar), который уступал Эвенепулу 5 секунд, и французский велогонщик команды Groupama-FDJ Ленни Мартинес, для котоого это был первыё в карьере Гранд-тур.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2023. Этап прошёл по типичному сценарию, когда сразу после старта пелотон отпустил в отрыв трёх велогонщиков. Аргентинский велогонщик Эдуардо Сепульведа (Eduardo Sepulveda / Lotto Dstny) отобрался в отрыв, чтобы уже по праву надеть гороховую майку лучшего в горной классификации, которая была на его плечах во время этапа только потому, что Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step) лидировал в трёх классификациях и ехал в красной майке лидера.



32-летнему аргентинскому велогонщику удалось набрать очки на двух подъёмах 3-й категории и с преимуществом в 6 очков перехватить майку лучшего горного гонщика у лидера генеральной классификации. Вместе с Сепульведой более 160 километров в отрыве проехали Андер Окамика (Ander Okamika / Burgos-BH) и Давид Гонсалес (David Gonzalez / Caja Rural-Seguros RGA). Эдоардо Сепульведа вернулся в пелотон за 22 км до финиша, Окамика и Гонсалеса догнали за 19 км.



Не обошлось без падений. За 5 км до финиша в завал попало несколько велогонщиков, в числе которых были Вилко Келдерман (Jumbo-Visma) и Сантьяго Буйтраго (Santiago Buitrago / Bahrain Victorious), а также Бриан Кокар (Bryan Coquard / Cofidis), Рубен Геррейро (Ruben Guerreiro / Movistar). Все продолжили гонку, но Келдерман и Буйтраго потеряли около 3 минут в генеральной классификации. Второй завал случился на финальном километре во время борьбы спринтеров. На повороте Марейн ван ден Берг (Marijn Van den Berg / EF Education EasyPost) упал, но получил одно время с победителем этапа.

Photo ©Unipublic/Cxcling



Спринт на финише в тягун с тремя поворотами первым открыл Себастьян Молано (Juan Sebastian Molano / UAE Team Emirates), но 24-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Кейден Гровс (Kaden Groves) накатил и обошёл 28-летнего колумбийского спринтера у самой финишной черты. Тройку лучших на 4-м этапе замкнул 32-летний бельгийский велогонщик Lidl Trek Эдвард Тёнс (Edward Theuns).



Происшествие на 3-м этапе не повлияло на состояние Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step), и на 4-м этапе Вуэльты Испании-2023 он благополучно избежал завалов сохранив красную майку лидера, которая стала в общей сложности 22-й майкой лидера генеральной классификации в его карьере на Гранд-турах.



Кейден Гровс, помимо победы на этапе взял зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Пятый этап Вуэльты Испании-2023. На старт 5-го этапа не вышли из-за последствий падения на 4-м этапе Бриан Кокар (Cofidis) - подозрение на перелом лопатки, Рубен Геррейро (Movistar) - перелом левой ключицы. Кобе Гооссенс (Kobe Goossens / Intermarché-Circus-Wanty) не смог продолжать гонку, так как рана колена оказалась серьёзней, чем велогонщик и команда посчитали сразу после финиша 4-го этапа.



До старта, в нейтральной зоне упал и сошёл 26-летний австралийский велогонщик Эдди Данбар (Eddie Dunbar / Jayco AlUla), а во время этапа из-за проблем с желудком сошёл с гонки его товарищ по велокоманде Jayco AlUla 24-летний итальянский велогонщик Филиппо Дзана (Filippo Zana).



В отрыв дня на 5-м этапе уехал лишь 25-летний уругвайский велогонщик Эрик Фагундес (Eric Fagundez / Burgos-BH). В одиночку он преодолел 129 км, пока его не добрал атаковавший из пелотона обладатель гороховой майки лучшего горного гонщика Эдуардо Сепульведа (Lotto Dstny). Он обошёл Фагундеса за 3 км до вершины подъёма 2-й категории Кольядо де ла Ибола (Collado de la Ibola, отм. 793 м, набор высоты 451 м, протяжённость 11,3 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 10%) за 53,7 км до финиша взял максимальные 5 очков на вершине. Пелотон в это время находился в минуте позади. Фагундес вернулся в пелотон за 41 км до финиша, Сепульведа - через 3 км. Скорость в пелотоне задавала велокоманда лидера очковой классификации Alpecin Deceuninck.



Но промежуточный спринт и шесть бонусных секунд забрал не Кейден Гровс, а лидирующий в генеральной классификации Ремко Эвенепул (Soudal Quick-Step), который после финиша сказал, что извинился перед Грейвсом за то, что помешал ему в борьбе за очки на промежуточном спринте.

Photo ©Unipublic/ Cxcling



Но уже в финальном спринте Кейден Гровс не дал себя никому обойти. 27-летний итальянский велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна (Filippo Ganna) не смог опередить австралийского велогонщика и финишировал вторым, а 28-летний бельгийский велогонщик команды TotalEnergies Дрис ван Гестель (Dries Van Gestel) замкнул тройку сильнейших на этапе.

Два этапа подряд на испанском Гранд-туре за последние годы удалось выиграть лишь Джону Дегенкольбу (John Degenkolb) в 2014 и Сэму Беннету (Sam Bennett) в 2022.



Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика, Кейден Гровс укрепил позицию в очковой классификации, где на 60 очков опережал 29-летнего итальянского велогонщика Андреа Вендраме (Andrea Vendrame / AG2R Citroen), а Эдуардо Сепульведа (Lotto Dstny) с преимуществом в 11 очков над Ремко Эвенепулом лидирует в горной классификации.



32-летний Эдуардо Сепульведа, ещё в сентябре прошлого года искавший велокоманду, вошёл в историю как первый аргентинский велогонщик, лидирующий в горной классификации Гранд-тура. На Вуэльте Испании Сепульведа стартовал впервые в карьере, но за свою карьеру он трижды участвовал в Тур де Франс и четырежды проехал Джиро д’Италия. Эдуардо Сепульведа уезжал в отрывы на 3-м и 4-м этапах и надел майку горного короля на 4-м этапе.

Шестой этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором 3800 м и финишем в подъём 1 категории Пико дель Буитре (Pico del Buitre, отм. 1956 м, перепад высот 878 м, протяжённость 10,9 км, средний градиент 8%, максимальный градиент 16%).



После многочисленных атак лишь через 70 км после старта сформировался отрыв из 42 велогонщиков, 11 из которых входили в топ-25 генеральной классификации - помимо Сеппа Кусса высоко в генеральной класификации находились Ленни Мартинес (Groupama-FDJ), Марк Солер (UAE Team Emirates), Стефф Крас (Steff Cras / Total Energies), Ваут Пулс (Wout Poels) и Микель Ланда (Mikel Landa / Bahrain Victorious), Джефферсон Сепеда (Jefferson Cepeda / Caja Rural-Seguros RGA), Давид Де Ла Крус (David De La Cruz / Astana Qazaqstan), Реми Рошас (Rémy Rochas / Cofidis), Хуанпе Лопес (Juanpe Lopez / Lidl-Trek), Хью Карти (Hugh Carthy / EF Education-EasyPost) и Аттила Вальтер (Attila Valter / Jumbo-Visma).



Велокоманды Soudal Quick Step, INEOS Grenadiers, Movistar отпустили группу на 7 минут, но к подножию решающего дня разрыв сократился до 3 минут 50 секунд. Майкл Сторер (Michael Storer / Groupama-FDJ) задавал скорость в отрыве, работая на своего товарища по велокоманде Ленни Мартинеса. За 4 км до финиша атаковал Эйнер Рубио (Einer Rubio / Movistar), на его ускорение ответили Роман Барде (Romain Bardet / DSM firmenich) и Ленни Мартинес.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



Но они не смогли ответить на мощное ускорение Сеппа Кусса (Jumbo-Visma) за 3,3 км до финиша 11-километрового подъёма, где градиент достигал 16%. Американский велогонщик создал достаточный просвет, чтобы успеть насладиться победой на финальных метрах. Сепп Кусс опередил ближайшего преследователя Ленни Мартинеса на 26 секунд, на 31 секунду - Романа Барде, замкнувшего тройку лучших на этапе.



В то время как Сепп Кусс поехал к победе на этапе, из пелотона на финальных пяти километрах Пико дель Буитре атаковали его товарищи по велокоманде - Примож Роглич, а затем Йонас Вингегор.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



Лидировавший в генеральной классификации Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) не смог ответить на их ускорение. Энрик Мас (Movistar) успел сесть на колесо Йонаса Вингегора и подъехал к победителю Джиро д’Италия-2023 Приможу Рогличу вместе с победителем Тур де Франс-2023, однако, в финале не выдержал темпа дуэта Jumbo-Visma. На одном из отрезков подъёма Рогличу и Вингегору помог их товарищ по велокоманде Аттила Вальтер, проехавший этап в отрыве дня.



Примож Роглич и Йонас Вингегор финишировали через 2 минуты 52 секунды после своего товарища по велокоманде Сеппа Кусса, выигравшего 6-й этап.



Ремко Эвенепул сумел минимизировать потери, оставшись без помощников, и проиграл дуэту Jumbo-Visma 32 секунды, добрав у финиша Энрика Маса, но лишился красной майки лидера и белой майки лучшего молодого гонщика.



Новым лидером генеральной классификации стал 20-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Ленни Мартинес, ближайшим соперником которого с 8 секундным разрывом в генеральной классификации стал победитель 6-го этапа Сепп Кусс. Белая майка лучшего молодого гонщика также перешла Ленни Мартинесу.



Победитель двух этапов Вуэльты Испании-2023 Кейден Гровс (Alpecin Deceuninck) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, а аргентинский велогонщик команды Lotto Dstny Эдуардо Сепульведа остался лидером горной классификации.

Седьмой этап Вуэльты Испании-2023, второй по протяжённости в этом выпуске испанского Гранд-тура, скроенный под спринтерский финиш, не обошёлся без нескольких падений велогонщиков. Велокоманда INEOS Grenadiers пострадала от завалов больше остальных команд.

©Unipublic/Sprint Cycling Agency



Этап развивался по типичному сценарию спринтерского. В отрыв дня уехали два велогонщика - Хосе Эррада (José Herrada / Cofidis), который едет девятую и последнюю в карьере Вуэльту Испании, и Андер Окамика (Burgos-BH), который уже уезжал в отрыв дня на 4-м этапе.



Через 60 км после старта и за 139 км до финиша упал лидер велокоманды INEOS Grenadiers Герант Томас. К счастью, он быстро вернулся в пелотон и не пострадал. Вместе с Герантом Томасом упал его товарищ по велокоманде Ким Хайдук (Kim Heiduk), который также избежал травм.



Велокоманда лидера очковой классификации Кейдена Гровса Alpecin-Deceuninck весь день контролировала ситуацию. Отрыв набрал две с половиной минуты преимущества, но когда Окамика получил прокол за 110 км до финиша, а Эррада его подождал, пелотон приблизился к беглецам, сократив разрыв до полутора минут. За 67 км до финиша Эррада вернулся в пелотон, а Андера Окамику догнали за 41 км до финиша.



Промежуточный спринт за 34 км до финиша выиграл Кейден Гровс (Alpecin Deceuninck), опередивший Марейна ван ден Берга (EF Education Easy Post), а третье место на промежуточном спринте занял Йонас Вингегор (Jumbo-Visma), который выиграл две секунды бонификации, сократил разрыв с Ремко Эвенепулом (Soudal Quick Step) до трёх секунд.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



И в финале 7-го этапа не обошлось без завалов. За 8 км до финиша упали несколько велогонщиков, включая победителя 6-го этапа Сеппа Кусса (Jumbo-Visma), но все быстро вернулись в гонку. На финальных пяти километрах 23-летний нидерландский велогонщик команды INEOS Grenadiers Таймен Аренсман (Thymen Arensman) упал, когда ехал с правой стороны пелотона, не смог подняться и сошёл с гонки.



Финал этапа с несколькими сложными поворотами не помешал 35-летниму французскому велогонщику команды TotalEnergies Жоффрей Супу (Geoffrey Soupe) одержать первую в карьере победу на этапе Гранд-тура.



Жоффрей Суп выиграл общий спринт с запасом в полколеса, опередив 26-летнего венесуэльского велогонщика команды Caja Rural-Seguros RGA Орлуиса Аулара (Orluis Aular) и 32-летнего бельгийского велогонщика команды Lidl Trek Эдварда Тёнса.



Ленни Мартинес (Groupama-FDJ) сохранил красную майку лидера и белую майку лучшего молодого гонщика. Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) остался лидером в очковой классификации с большим запасом в 92 очка над Андреа Вендраме (AG2R Citroen). Эдуардо Сепульведа (Lotto Dstny) сохранил майку лучшего в горной классификации.

Восьмой этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3600 м и финишем после прохождения подъёма 1 категории Шоррет де Кати (Xorret de Cati, отм. 1098 м, перепад высот 446 м, протяженность 3,9 км, средний градиент 11,4%, максимальный градиент 22%).



Генеральщики не позволили отрыву дня побороться за победу на этапе. Тридцать велогонщиков смогли создать просвет и сформировали отрыв дня через 35 км после старта. Но велокоманда Jumbo-Visma в сотрудничестве с велокомандой лидера генеральной классификации Ленни Мартинеса Groupama-FDJ контролировала разрыв, удерживая его в пределах пяти минут.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



К финальному подъёму дня Шоррет де Кати впереди оставались шестеро велогонщиков отрыва дня - Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), Андреас Крон (Lotto Dstny), Руй Кошта (Rui Costa / Intermarché-Circus-Wanty), Ойер Ласкано (Oier Lazkano / Movistar), за которыми в полуминуте находились Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt / Lotto Dstny) и Диего Камарго (Diego Camargo / EF Education EasyPost), но пелотон сократил разрыв до минуты, и у беглецов не оставалось шансов. Их догнали за 2,5 километра до вершины Шоррет де Кати.



За 5 км до финиша и за 1,8 км до вершины из просеявшегося пелотона атаковал Сепп Кусс (Jumbo-Visma), но через 800 метров группа, которую возглавлял Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), добрала американского велогонщика. Когда Кусс влился в группу, победитель Вуэльты Испании прошлого года Ремко Эвенепул продолжил держать темп первым колесом и первым прошёл вершину Шоретт-де-Кати. За ним удержались лишь семь велогонщиков - трио велокоманды Jumbo-Visma Примож Роглич, Йонас Вингегор и Сепп Кусс, трио велокоманды UAE Team Emirates - Хуан Аюсо, Жуан Алмейда и Марк Солер, а также Энрик Мас (Movistar).



Ремко Эвенепул первым начал спринт, но 33-летний словенский велогонщик, трёхкратный победитель Вуэльты Испании, Примож Роглич опередил 23-летнего бельгийского велогонщика и прибавил к своему списку достижений одиннадцатую в карьеру победу на этапе испанского Гранд-тура. Ремко Эвенепул финишировал вторым, а 20-летний испанский велогонщик Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) замкнул тройку лучших на этапе.



Лидировавший два дня в генеральной классификации 20-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Ленни Мартинес не выдержал темп лидеров уже в начале подъёма, за 5,5 км до финиша и за 2,3 км до вершины. Он финишировал через 1 минуту 10 секунд после победителя Приможа Роглича и потерял красную майку лидера.



Сепп Кусс, финишировавший 7-м, возглавил генеральную классификацию, в котором лидировал с преимуществом в 43 секунды над Марком Солером (UAE Team Emirates), а Ленни Мартинес спустился на третью строчку генеральной классификации, проигрывая Куссу 1 минуту.



Сепп Кусс стал первым после победителя Вуэльты Испании-2013 Криса Хорнера (Chris Horner) велогонщиком из США, надевшим красную майку лидера.

Девятый этап Вуэльты Испании-2023 - среднегорный этап с набором высоты 2800 м и финишем в подъём 2 категории Альто Каравака-де-ла-Крус (Alto Caravaca de la Cruz, отм. 1089 м, набор высоты 449 м, протяженность 8 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 20%).



В последний час гонки этап был нейтрализован организаторами. Сильный ливень, обрушившийся на восточную часть Испании в воскресенье, размыл дорогу с плохим покрытием, где должны были проезжать велогонщики.



Объявленная сначала отметка нейтрализации времени за 2,6 км до финиша через несколько минут была передвинута на расстояние за 2 км 50 метров до финиша, так как из-за последствий ливня несколько машин застряли в грязи и заблокировали дорогу на первоначальной отметке.



Технический директор Вуэльты Испании Фернандо Эскартин (Fernando Escartín) лично стоял у ворот, где проходила зона нейтрализации, и жёлтым флагом давал знак велогонщикам, что борьба за генеральную классификацию на этой точке закончена.



9-й этап, завершивший первую неделю Вуэльты Испании-2023, начался с атак генеральщиков. Велокоманда Jumbo-Visma проверила соперников на продуваемых ветрами дорогах. Сепп Кусс, Примож Роглич и Йонас Вингегор с помощью товарищей по велокоманде Вилко Келдермана, Аттилы Вальтера, Яна Тратника (Jan Tratnik) и Дилана ван Барле (Dylan Van Baarle) создали просвет, за ними смогли удержаться только шесть велогонщиков - Ремко Эвенепул и Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo) из Soudal-Quick-Step, Матевж Говекар (Matevz Govekar) из Bahrain Victorious, Александр Власов, Нико Денц (Nico Denz) и Эмануэль Бухман (Emanuel Buchmann) из Bora-hansgrohe.



На просвете в 45 секунд велокоманды Movistar, UAE Team Emirates, Bahrain Victorious вели преследование и догнали первую группу на первом подъёме 1-й категории Пуэрто Касас де ла Марина ла Пердис (Puerto Casas de la Marina la Perdiz, отм. 855 м, набор высоты 601 м, протяжённость 12,1 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%).



Когда пелотон немного успокоился, шесть велогонщиков атаковали и сформировали отрыв дня. В их числе был и будущий победитель этапа Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), а также Амануэль Гебрегзабьер (Amanuel Gehbreigzabhier / Lidl-Trek), Маттео Собреро (Jayco AlUla), Рубен Фернандес (Ruben Fernandez / Cofidis), Дани Наварро (Burgos-BH), Йон Барренчеа (Jon Barrenetxea / Caja Rural-Seguros RGA), к которым переложились Крис Хэмильтон (Chris Hamilton / DSM-Firmenich) и Джонатан Кайседо (Jonathan Caicedo / EF Education-EasyPost).



В пелотоне были попытки ещё раз создать эшелоны, но отрыва это уже не касалось. Восемь велогонщиков набрали 8 с половиной минут преимущества, которое к подножию финального подъёма Альто Каравака-де-ла-Крус уменьшилось всего на три минуты.



Леннард Кемна атаковал из отрыва за 5 км до финиша, Маттео Собреро попытался закрыть просвет, но не смог его добрать. На финише Кемна опередил Собреро на 13 секунд, тройку лучших замкнул Крис Хэмильтон, финишировавший через 1 минуту 12 секунд.

Photo © BORA - hansgrohe / SprintCycling



Благодаря победе на 9-м этапе Вуэльты Испании-2023 Леннард Кемна, 26-летний немецкий велогонщик команды Bora-hansgrohe, вошёл в число победителей этапов на всех трёх Гранд-турах после победы на этапе Тур де Франс в 2020, этапе Джиро д’Италия в 2022.



У генеральщиков борьбы на финальном подъёме не получилось, так как организаторы из-за плохого состояния дороги после сильного дождя нейтрализовали время в генеральной классификации за 2 км 50 м до финиша.



Сепп Кусс (Jumbo-Visma), сохранил красную майку лидера, Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) продолжил гонку в зелёной майке лучшего в очковой классификации, Эдуардо Сепульведа (Lotto Dstny) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика, а Ленни Мартинес (Groupama-FDJ) возглавлял классификацию лучшего молодого гонщика.

Десятый этап Вуэльты Испании-2023 - 25,8-километровая индивидуальная гонка на время, проложенная по улицам Вальядолида, открыла вторую неделю Вуэльты Испании-2023. 27-летний чемпион Италии в гонке с раздельным стартом, велогонщик команды INEOS Grenadiers Филиппо Ганна, преодолел дистанцию быстрее всех — за 27 минут и 39,51 секунд со средней скоростью 55,968 км/ч.



Борьба за победу на 10-м этапе развернулась между тремя велогонщиками - Филиппо Ганной, действующим чемпионом мира в индивидуальной гонке Ремко Эвенепулом (Soudal-Quick-Step) и действующим олимпийским чемпионом в гонке с раздельным стартом Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

Филиппо Ганна стартовал почти на два часа раньше своих главных соперников.

Photo © Unipublic/Cxcling Creative Agency



На первой отсечке через 12,5 км после старта он показал лучшее время - проехал отрезок с 11 поворотами, некатегорийным подъёмом протяжённостью 2 км с 5%, трёхкилометровым спуском и равнинными отрезками за 14 минут и 14,19 секунд со средней скоростью 52,681 км/ч.

Примож Роглич на отсечке 12,5 км был вторым, уступив Филиппо Ганне 10,56 секунд. Третьим на отсечке 12,5 км стал прошлогодний победитель Вуэльты Испании Ремко Эвенепул, проигравший Филиппо Ганне 11,15 секунды.



Дальнейшая борьба за победу на этапе велась только между этими велогонщиками. Четвертое время на отсечке 12,5 км показал 27-летний российский велогонщик Александр Власов (Bora-hansgrohe) со временем 14 минут 37,88 секунд.



Обладатель красной майки лидера Сеп Кусс (Jumbo–Visma) уступал на первой отсечке 39,96 секунд лучшему времени дня. Его ближайший преследователь испанец Марк Солер (UAE Team Emirates) опережал его на 3,2 секунды.



На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 19,5 км маршрута, Филиппо Ганна снова был первым со временем 21 минута и 21,04 секунды. Его средняя скорость составила 54,799 км/час, а 7-километровый участок между отсечками он преодолел со средней скоростью 59,037 км/час.

Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images/Soudal Quick Step Team



Действующий чемпион мира в гонке с раздельным стартом Ремко Эвенепул показал второй результат с отставанием в 18,71 секунд. Примож Роглич был третьим и проиграл 27,51 секунд. Александр Власов прошёл отсечку четвертым со временем 21 минута 58,71 секунд.



Сеп Кусс, стартовавший последним, уступал на второй отсечке уже 1 минуту и 7,32 секунды лучшему времени дня, а Марк Солер опережал его на 4,61 секунды.



Заключительную часть дистанции Ремко Эвенепул от промежуточной отсечки времени на 19,5 км маршрута и за 6,3 км до финиша, преодолел со средней скоростью 60,338 км/час, отыграв 2,5 секунды у Филиппо Ганны, но этого не хватило для победы на этапе.



В итоге действующий чемпион мира в разделке занял второе место, уступив Филиппо Ганне 16,12 секунд. Благодаря этому результату Ремко Эвенепул возглавил классификацию лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2023 и переместился на 3-ю строчку генеральной классификации с отставанием в 1 минуту и 9 секунд от лидера Сеппа Кусса (Jumbo-Visma).



Примож Роглич занял на этапе 3-е место, уступив победителю 35,49 секунд. Четвертым стал Жуан Алмейда (UAE Team Emirates) с проигрышем 49,65 секунд. Александр Власов (Bora-hansgrohe) замкнул 5-ку сильнейших, уступив победителю 51,72 секунду.



Обладатель красной майки лидера Сеп Кусс (Jumbo–Visma) уступил Филиппо Ганне 1 минуту и 28,98 секунд, сохранив за собой первую строчку в генеральной классификации Вуэльты Испании-2023. Ближайший преследователь Сеппа Кусса в генеральной классификации Марк Солер (UAE Team Emirates) опередил его на 25,8-километровой дистанции разделки на 17 секунд.

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании-2023. Старт этапа задержали из-за падения Хуана Аюсо (UAE Team Emirates) на километре ноль. Как только организаторы дали отмашку начала этапа, из пелотона начались атаки. Однако уехать группе из 26 велогонщиков удалось только через 60 км после старта. В отрыв отобрался и Герант Томас (INEOS Grenadiers), который из 26 велогонщиков находился выше всех в общем генеральной классификации - с отставанием от лидера Сеппа Кусса (Jumbo–Visma) на 13 минут 5 секунд, а также победитель разделки 10-го этапа Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), победитель 2-го этапа этого выпуска Вуэльты Испании Андреас Крон (Lotto Dsnty).



Пелотон отпустил группу, которая к началу восхождения к вершине Чёрной Лагуны - Винуэса (Laguna Negra - Vinuesa, отм. 1730 м, перепад высот 445 м, протяжённость 6,5 км, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%). удерживала около 6 минут преимущества. Первым из отрыва перед началом подъёма за 10 км до финиша атаковал Поль Урселен (Paul Ourselin / Total Energies), но 25 секунд преимущества к подножию подъёма не помогли ему удержаться.

Филиппо Ганна задавал скорость в отрыве и благодаря его усилиям Урселена догнали за 5 км до финиша. Дважды от попутчиков пытался уехать Джонатан Кайседо (EF Education-EasyPost), на его ускорение реагировал уже Герант Томас (INEOS Grenadiers).



После того, как Кайседо добрали, за 300 м до финиша атаковал 33-летний испанский велогонщик команды Cofidis Хесус Эррада (Jesús Herrada). Он создал просвет и удержал его до финиша, став победителем 11-го этапа. В таком же стиле Эррада выигрывал этапы Вуэльты Испании в 2019 и 2022 годах. Через 3 секунды после испанского велогонщика финишировал 20-летний дебютант Вуэльты Испании из велокоманды Groupama-FDJ Роман Грегуар (Romain Grégoire), тройку лучших замкнул Андреас Крон (Lotto Dstny), Кайседо пересёк финиш через 12 секунд и стал 4-м, а Герант Томас финишировал 5-м через 19 секунд после победителя.



Генеральщики не стали проверять друг друга на финальном подъёме. У самого финиша ускорился Сиан Эйтдебрукс (Bora-Hansgrohe), Ремко Эвенепул (Soudal-Quick-Step) и Сепп Кусс (Jumbo-Visma) были внимательны и также ускорились. Но в итоге все генеральщики пересекли финиш с одним временем через 5 минут 50 секунд после Хесуса Эррады и всех велогонщиков отрыва дня. Изменений в генеральной классификации не произошло.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - спринтерский этап без категорийных подъемов. Этап развивался по спокойному сценарию спринтерского. Отрыв, в который уехали Йетсе Бол (Burgos-BH) и Абель Балдерстон (Abel Balderstone / Caja Rural-Seguros RGA) не отпускали больше, чем на две с половиной минуты и догнали за 44 км до финиша. Балдерстон атаковал, но продержался в одиночку впереди лишь шесть км.

Промежуточный спринт за 18,9 км до финиша выиграл Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck), опередивший Приможа Роглича (Jumbo-Visma).



За 3 км до финиша велокоманда Alpecin-Deceuninck выстроилась в голове пелотона, стараясь вывезти Гровса на позицию в спринте, но Руй Оливейра (Rui Oliveira / UAE Team Emirates) выбрал идеальный момент, чтобы развезти к победе Себастьяна Молано, а сам занял 4-е место.

Photo (c) Sprint Cycling Agensy/UAE Team Emirates



Себастьяна Молано, 28-летний колумбийский велогонщик команды UAE Team Emirates, одержал победу на 12-м этапе Вуэльты Испании-2023, втором в карьере этапе испанского Гранд-тура. Расстроенный упущенными возможностями на прошлых спринтерских этапах, где Молано финишировал 2-м и 4-м, на 12-м этапе он идеально вышел с колеса своего последнего развозящего Иво Оливейры и не дал Кейдену Гровсу (Alpecin-Deceuninck) сделать хет-трик. Тройку лучших на этапе замкнул 35-летний нидерландский велогонщик команды Intermarché-Circus-Wanty Бой ван Поппель (Boy Van Poppel).



12-й этап Вуэльты Испании-2023, как и предыдущий, спокойно прошёл для претендентов на борьбу за генеральную классификацию. Сепп Кусс (Jumbo-Visma) остался в красной майке лидера, Кейден Гровс сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, победитель 11 этапа Хесус Эррада (Cofidis) сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации, а Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) остался в белой майке лучшего молодого гонщика.



Ремко Эвенепул после финиша 12 этапа сказал, что не собирался бороться на промежуточном спринте, чтобы избежать риска и поберечь силы перед 13-м, королевским горным этапом Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4200 м и финишем на легендарном подъёме Коль-дю-Турмале (Col du Tourmalet).

Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - королевский горный этап с набором высоты 4200 м и финишем на легендарном подъёме Коль-дю-Турмале, в самой высокой точке маршрута этого выпуска испанского Гранд-тура.



«Поезд» велокоманды Jumbo-Visma контролировал ситуацию от старта до финиша, никого не отпустив в отрыв дня. Один из главных соперников трио капитанов Jumbo-Visma Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) перестал представлять угрозу в генеральной классификации уже на втором подъёме дня - подъём высшей категории Обиск (Col d´Aubisque, отм. 1709 м, перепад высот 1181 м, протяжённость 16,5 км, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 13%). Эвенепул выпал за 4 км до вершины Обиск, проиграв на финише 27 минут. Не смог удержаться в группе лидеров и Жуан Алмейда (UAE Team Emirates), также выпавший на Обиск. Но, в отличие от Ремко Эвенепула, португальский велогонщик сумел минимизировать потери и финишировал через 6 минут 47 секунд после победителя.



За 60 км до финиша Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) и Микель Ланда (Bahrain Victorious) атаковали, но соперники быстро отреагировали. Два велогонщика команды Jumbo-Visma, Вилко Келдерман и Роберт Гесинк, возглавляли группу, просеивая пелотон.



Роберт Гесинк помогал своим капитанам до начала восхождения на вершину Турмале (отм. 2115 м, набор высоты 1405 м, протяжённость 18,9 км, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 12%), а к середине подъёма у трио лидеров Jumbo-Visma оставался Вилко Келдерман. За 9 км до финиша впереди осталось 11 велогонщиков - за четырьмя велогонщиками Jumbo-Visma удержались Хуан Аюсо и Марк Солер (UAE Team Emirares), Микель Ланда (Bahrain Victorious), Энрик Мас (Movistar), Александр Власов и Сиан Эйтдебрукс (Bora-hansgrohe) и Стеф Крас (Lotto Dstny).



Когда Вилко Келдерман сдал смену и выпал из группы лидеров за 8 км до вершины Турмале, Йонас Вингегор атаковал. Хуан Аюсо попытался закрыть просвет, но ему это не удалось. За 6 км до финиша Йонас Вингегор набрал полминуты преимущества. Сепп Кусс закрыл атаку Энрика Маса (Movistar), попытавшегося переложиться к Вингегору.



За 2,5 км до финиша у Йонаса Вингегора была почти минута преимущества. В группе за ним помимо Сеппа Кусса и Приможа Роглича удержались Аюсо, Мас и Эйтдебрукс. Но трио соперников Jumbo-Visma не смогли ответить на атаки Кусса и Приможа Роглича, которые уехали от них у вершины. Сепп Кусс финишировал вторым через 30 секунд после Йонаса Вингегора, Примож Роглич - через 33 секунды замкнул тройку лучших на королевском горном этапе.



Победа на вершине Турмале принесла Йонасу Вингегору гороховую майку лучшего горного гонщика и подняла на третью строчку генеральной классификации. Примож Роглич поднялся на вторую строчку и уступал своему товарищу по велокоманде Сеппу Куссу 1 минуту 37 секунд. Йонас Вингегор проигрывал Куссу 1 минуту 44 секунды.



Двукратный победитель Тур де Франс, 26-летний датский велогонщик команды Jumbo-Visma Йонас Вингегор, впервые в карьере выиграл этап Вуэльты Испании.



20-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо не просто удержался с сильнейшими на королевском горном 13-м этапе, а пробовал атаковать и финишировал 4-м, через 38 секунд после победителя этапа Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).



Хуан Аюсо также переоделся в белую майку лучшего молодого гонщика. После того, как Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) потерял время на этом этапе, проиграв 27 минут, Хуан Аюсо стал лидером классификации лучшего молодого гонщика с отрывом в 2 минуты 53 секунды над своим ровесником, 20-летним бельгийским велогонщиком команды Bora-hansgrohe Сианом Эйтдебруксом, который замкнул на 13-м этапе пятёрку лучших.

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3700 м и финишем в подъем 1 категории. Ремко Эвенепул, 23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal Quick Step, был полон решимости компенсировать победой на этапе неудачный 13-й этап, где он потерял 27 минут. Ремко Эвенепул начал атаковать с километра ноль, дважды его и его попутчиков добирал пелотон, но через 30 км после старта он всё же отобрался в большую группу, где помимо него было ещё 23 велогонщика.

Ремко Эвенепул первым прошёл две вершины подъёмов высшей категории - Коль де ла Урсер (Col Hourcére, отм. 1440 м, набор высоты 976 м, протяжённость 11,1 км, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 15%) и Пуэрто де Ларрау (Puerto de Larrau, отм. 1579 м, набор высоты 1184 м, протяжённость 14,9 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 16%).



На спуске с Коль де ла Урсер он оторвался от своих попучтиков по отрыву вместе с 32-летним французским велогонщиком Романом Барде (DSM-firmenich) за 78 км до финиша. Вместе они нарастили преимущество над соперниками и пелотоном. На вершине второго подъёма высшей категории Пуэрто де Ларрау они опережали ближайших преследователей из отрыва на 1 минуту 43 секунды, а пелотон проигрывал пять с половиной минут.



На финальном подъёме Ремко Эвенепул после 120 километров в отрыве атаковал за 4 км до вершины и уехал к победе на этапе. Роман Барде не смог ответить на его ускорение и финишировал вторым, через 1 минуту 12 секунд.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images



По итогам этапа Ремко Эвенепул переоделся в гороховую майку лидера горной классификации, где его ближайшим соперником с отставанием в 24 очка стал 26-летний австралийский велогонщик команды Groupama-FDJ Майкл Сторер.



Борьбы претендентов на генеральную классификацию на финальном подъёме не было. Велокоманда Jumbo-Visma контролировала ситуацию и сохранила свои позиции в генеральной классификации.

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - среднегорный этап. На завершающим вторую неделю Вуэльты Испании-2023, отрыв сформировался на первом подъёме 3-й категории Пуэрто-де-Лисаррага (Puerto de Lizarraga, отм. 1031 м, набор высоты 498 м, протяжённость 19,3 км, средний градиент 2,6%, максимальный градиент 10%).



Лидер горной классификации Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) вновь был одним из инициаторов отрыва, в который помимо него отобрались ещё семь велогонщиков. Но после прохождения первой категорийной вершины дня впереди с Эвенепулом остались Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Руй Кошта (Intermarché-Circus-Wanty), Леннард Кемна (Bora-hansgrohe), Джонатан Кайседо (EF Education EasyPost) и Кристиан Родригес (Cristian Rodriguez / Arkea Samsic).

Photo © Sprint Cycling Agency/ Intermarché - Circus - Wanty Team



После спуска перед началом двойного восхождения в подъём 2-й категории Пуэрто-де-Суаррате (Puerto de Zuarrate, отм. 800 м, набор высоты 349 м, протяжённость 7,3 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%) в отрыв вернулись Руди Молар (Rudy Molard / Grouama-FDJ), Кенни Элиссонде (Kenny Elissonde / Lidl Trek), Нико Денц (Bora-hansgrohe), Джимми Янссенс (Jimmy Janssens / Alpecin-Deceuninck), Андреас Крон (Lotto Dstny), Жоффрей Бушар (Geoffrey Bouchard) и Андреа Вендраме (AGR Citroen), Эйнер Рубио (Movistar) и Крис Хэмильтон (DSM firmenich). За 60 км до финиша пелотон проигрывал отрыву 3 минуты.



Ремко Эвенепул первым прошёл две категорийных вершины дня, но победный отрыв уехал во время финального прохождения категории Пуэрто-де-Суаррате. За 4 км до вершины и за 13 км до финиша из отрыва атаковал Сантьяго Буйтраго, на колесо которого сразу сел Руй Кошта.



За 2 км до вершины их добрал в одиночку атаковавший из группы отрыва Леннард Кемна. Трио лидеров создало полуминутный просвет над остальными велогонщиками отрыва.



27-летнему немецкому велогонщику команды Bora-hansgrohe пришлось ещё раз в одиночку добирать Буйтраго и Кошту, на этот раз после падения. Кемна не вписался в поворот на спуске, но быстро вернулся на велосипед и догнал дуэт лидеров перед финальным километром.

Лидирующему трио хватило времени, чтобы разыграть спринт за победу на 15-м этапе - за километр до финиша они на полминуты опережали бывших попутчиков по отрыву и на три с половиной минуты - пелотон. Леннард Кемна первым открыл спринт, но 36-летний португальский велогонщик Руй Кошта обошёл его на финишной черте.

Photo © Sprint Cycling Agency/ Intermarché - Circus - Wanty Team



Руй Кошта позволил велокоманде Intermarché-Circus-Wanty третий год подряд праздновать победу на этапе Вуэльты Испании (в 2021 этап испанского Гранд-тура выиграл Рейн Таарамяэ, в 2022 - Луис Мейнтьес (Louis Meintjes).



Для Руя Кошты, у которого в списке достижений есть три выигранных этапа Тур де Франс, победа на этапе Вуэльты Испании - первая в карьере. Он трижды уезжал в отрывы в этом выпуске Вуэльты Испании, и отрыв на 15-м этапе стал победным.



Пелотон финишировал через 2 минуты 52 секунды после победителя. Лидеры генеральной классификации успешно справились с несколькими атаками велогонщиков команды UAE Team Emirates на первом подъёме дня, и на этом активная часть этапа для генеральщиков завершилась, а ситуация в общем зачёте не изменилась.



Сепп Кусс (Jumbo-Visma) в восьмой раз надел красную майку лидера по итогам этапа, а его товарищи по велокоманде Примож Роглич и Йонас Вингегор сохранили вторую и третью позиции генеральной классификации.



Ремко Эвенепул (Soudal-Quick-Step) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика. Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика. Кейден Гровс (Alpecin Deceuninck) продолжал лидировать в очковой классификации.

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2023, проложенный по побережью Бискайского залива, с финишем в подъём 2 категории Бехес (Bejes, отм. 529 м, набор высоты 422 м, протяжённость 4,8 км, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 15%).



После многочисленных атак желающих побороться за этап из отрыва, просвет удалось создать шести велогонщикам, но команда лидеров генеральной классификации Jumbo-Visma не отпускала беглецов дальше, чем на полторы минуты. Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) воспользовался отрывом, чтобы забрать очки на промежуточном спринте и укрепиться в позиции лидера очковой классификации. После розыгрыша очков Гровс вернулся в пелотон, а его попутчиков по отрыву догнали за 10 км до финиша.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



Йонаc Вингегор (Jumbo-Visma) атаковал в одиночку из просеявшегося пелотона за 4 км до вершины в начале финального подъёма Бехес и уехал к очередной победе.



За Вингегором из группы атаковали 21-летний новозеландский велогонщик команды UAE Team Emirates Финн Фишер-Блек (Finn Fisher-Black) и 35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс. Они финишировали через 43 и 49 секунд соответственно после Йонаса Вингегора.



Благодаря победе на этапе Йонас Вингегор поднялся на одну позицию в генеральной классификации, опередив своего товарища по велокоманде Jumbo-Visma Приможа Роглича и сократив отставание от товарища по велокоманде и обладателя красной майки лидера Сеппа Кусса до 29 секунд.



Примож Роглич атаковал из группы на финальном километре, но соперники из топ-10 генеральной классификации отреагировали на его ускорение, в итоге он финишировал с ними с одним временем через 1 минуту 1 секунду после Йонаса Вингегора, и теперь проигрывал Вингегору 1 минуту 4 секунды, а от Сеппа Кусса трёхкратного победителя Вуэльты отделяла 1 минута 33 секунды.

Йонас Вингегор посвятил победу на 16-м этапе своему товарищу по команде Натану ван Хойдонку, попавшему у себя дома в аварию утром 12 сентября.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 3300 м и финишем на Англиру (Alto de L'Angliru, высшая категория, отм. 1575 м, протяженность 12,2 км, перепад высот 1245 м, средний градиент 10,2%, максимальный градиент 24%).



На 17-м этапе велокоманда Jumbo-Visma вновь заняла весь подиум этапа, не оставив шансов ни отрыву дня, ни соперникам по генеральной классификации.



Первые 40 км после старта многочисленные атаки не помогли создать многочисленный отрыв дня. Уехать и удержаться впереди до Англиру удалось лишь Ремко Эвенепулу, которому товарищ по велокоманде Soudal-Quick-Step Маттиа Каттанео помог собрать горные очки на подъёмах 1-й категории Альто де ла Колладиэлла (Alto de la Colladiella, отм. 848 м, набор высоты 557 м, протяженность 7,8 км, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%) и Альто-дель-Кордаль (Alto del Cordal, отм. 790 м, перепад высот 493 м, протяжённость 5,4 км, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 14%). Каттанео завершил свою часть работы за 26,6 км до финиша, а Ремко Эвенепул удержался до финального подъёма Англиру. Пелотон, который возглавляла велокоманда Bahrain Victorious, задававшая темп на подъезде к легендарному подъёму и на самой Англиру, добрал Ремко Эвенепула за 5,6 км до финиша, на середине подъёма.

Атака Романа Барде (DSM firmenich) быстро была нейтрализована темпом Bahrain Victorious. Хотя Bahrain Victorious отсеяли почти всех соперников, от трио Jumbo-Visma избавиться им не удалось. За 5 км до финиша от всего пелотона впереди остались лишь семь велогонщиков - Ваут Пулс, Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго из Bahrain Victorious, трио лидеров Jumbo-Visma и Энрик Мас (Movistar), который не долго удерживался в этой группе и отстал за 4 км до финиша. Затем не выдержал темпа Сантьяго Буйтраго.



За 3 км до финиша атаковал Примож Роглич. Микель Ланда попытался закрыть просвет, но не смог. За 2,1 км до финиша за Приможем Рогличем держались лишь его товарищи по велокоманде - лидер генеральной классификации Сепп Кусс и Йонас Вингегор.



Сепп Кусс, который в этот день праздновал своё 29-летие, не выдержал темпа Йонаса Вингегора и Приможа Роглича и отстал за 2 км до финиша. Оставшуюся часть подъёма Кусс преодолел с догнавшим его Ландой.



Роглич и Вингегор за 1,3 км опережали своего товарища по велокоманде и Микеля Ланду на 20 секунд, этот просвет не увеличился до финиша. Примож Роглич работал первым колесом до самого финиша и первым пересёк финиш, Йонас Вингегор финишировал вторым. Через 19 секунд третьим на 17-м этапе финишировал Сепп Кусс, 4-м - Микель Ланда.



Сепп Кусс сохранил красную майку лидера, правда, его преимущество над Йонасом Вингегором сократилось до 8 секунд, а Примож Роглич уступал своему товарищу по велокоманде 1 минуту 8 секунд.



Благодаря работе Bahrain Victorious, сбросившей соперников, и 4-му месту на этапе Микель Ланда поднялся в генеральной классификации на две позиции и теперь догнал по времени Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), уступая молодому соотечественнику всего 16 секунд. Хуан Аюсо сохранил 4-ю позицию в генеральной классификации, но на 17-м этапе он потерял 1 минуту 42 секунды и теперь уступал лидеру Сеппу Куссу 4 минуты.

Ремко Эвенепул (Soudal-Quick-Step) укрепил свою позиции в горной классификации, где на 40 очков опережал Йонаса Вингегора (Jumbo-Visma).



Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2023. Астурийские подъёмы на 18-м этапе Вуэльты Испании-2023 с набором высоты 4100 м позволили капитану велокоманды Soudal-Quick-Step сделать гороховую майку недосягаемой для соперников по горной классификации.



Ремко Эвенепул атаковал на 18-м этапе, как только был пройден километр 0. Он стал инициатором формирования отрыва дня, который уехал через 18 км после старта. Но никто из 13 попутчиков Ремко Эвенепула не смог соперничать с ним. Пройдя первым четыре подъёма дня, он за 28 км до финиша атаковал в одиночку при первом прохождении подъёма 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес (Puerto de La Cruz de Linares, отм. 845 м, набор высоты 714 м, протяжённость 8,3 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 16%). Пелотон к этому времени проигрывал отрыву более 11 минут.



Йонас Вингегор (Jumbo-Visma) возглавил группу красной майки на финальном подъёме 1-й категории Пуэрто де Ла Крус де Линарес. Несколько атак предпринял Микель Ланда (Bahrain Victorious), стараясь отыграть 16 секунд у ближайшего соперника по генеральной классификации Хуана Аюсо (UAE Team Emirates), но 20-летний испанский велогонщик их с успехом отразил и даже выиграл у Ланды ещё 3 секунды.

Photo © ©Soudal Quick-Step - ©Alexander Hassenstein / Getty Images - Photo credit: ©Alexander Hassenstein /Getty Images



Не рискуя на спуске с Пуэрто де Ла Крус де Линарес, Ремко Эвенепул уверенно уезжал от ближайших преследователей - Дамиано Карузо (Bahrain Victorious), который финишировал через 4 минуты 44 секунды, Андреаса Крона (Lotto Dstny) и Макса Пула (Max Poole / DSM firmenich), которые пересекли финиш через пять с лишним минут.



23-летний Ремко Эвенепул одержал 50-ю победу в карьере и сделал хет-трик, выиграв три этапа Вуэльты Испании-2023.



Сепп Кусс (Jumbo-Visma) ответил на ускорение Энрика Маса (Movistar) и Хуана Аюсо за 500 м до финиша, попутно увеличив разрыв с Йонасом Вингегором до 17 секунд. Хуан Аюсо, Энрик Мас, Сепп Кусс и Примож Роглич финишировали с одним временем через 9 минут 29 секунд после победителя этапа, Йонас Вингегор пересёк финиш через 9 минут 38 секунд.



Трио Jumbo-Visma продолжали лидировать в генеральной классификации, от ближайшего соперника - Хуана Аюсо Роглича отделяло 2 минуты 52 секунды, Сеппа Кусса - 4 минуты.

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - спринтерский этап без категорийных подъёмов.



Пелотон, решительно настроенный на спринтерскую развязку, не отпускал четырёх велогонщиков отрыва дня дальше, чем на две минуты и почти догнал у промежуточного спринта. Один из велогонщиков отрыва дня - Клеман Дави (Clément Davy / Groupama-FDJ), первым прошёл промежуточный спринт за 19,3 км до финиша и успел забрать максимум очков. Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) был вторым и забрал 17 очков.

Photo © dsm-firmenich Team



Но 24-летний австралийский спринтер команды Alpecin-Deceuninck вновь не смог сделать хет-трик победных этапов. На финальном километре он оказался остановлен завалом и не принял участие в общем спринте. Зато 25-летний итальянский велогонщик команды DSM-firmenich Альберто Дайнезе (Alberto Dainese), хотя и потерял из-за завала двух помощников, сумел выиграть спринт, опередив Филиппо Ганну (INEOS Grenadiers) и Марейна ван ден Берга (EF Education EasyPost).



Это первая победа Дайнезе на этапе испанского Гранд-тура и третья на этапах Гранд-туров после двух выигранных этапов Джиро д’Италия.

В генеральной классификации, а также в других классификациях изменений не произошло.



Двадцатый этап Вуэльты Испании-2023 - горный этап с набором высоты 4300 м, и прохождением 10 категорийных и трёх некатегорийных подъёмов. Заключительный шанс в борьбе за красную майку и места в топ-10.



Этап покорился отрыву, который сформировался на первых десяти километрах этапа, при прохождении первого подъёма дня. Марк Солер (UAE Team Emirates) и Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) первыми прошли первую из 10 категорийных вершин, затем уехав от пелотона в составе группы из 29 велогонщиков. За 60 км до финиша у отрыва было в запасе уже около 7 минут, а за 30 км до финиша преимущество просеивающегося после прохождения подъёмов отрыва увеличилось до 10 с половиной минут.



Чемпион Бельгии, горный король Вуэльты Испании-2023, Ремко Эвенепул уехал в отрыв с тремя товарищами по велокоманде, но к финальному подъёму они уже закончили свою часть работы и отстали.



За атаковавшим на самом крутом участке финального подъёма 3-й категории Альто Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал (Alto San Lorenzo de El Escorial, отм. 1214 м, набор высоты 304 м, протяженность 4,6 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%) Ваутом Пулсом (Bahrain Victorious) сумели удержаться лишь Пелайо Санчес (Pelayo Sánchez / Burgos-BH), Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny), Марк Солер и Ремко Эвенепул. В итоге они и разыграли спринт.



Ваут Пулс атаковал за 300 м до финиша, идеально вышел из финального поворота и воспользовавшись небольшим торчком на финише, сумел удержаться на первой позиции.

Photo ©Unipublic/ Sprint Cycling Agency



На этапе с рельефом, похожим на весеннюю классику - Монумент Льеж-Бастонь-Льеж, победитель Льеж-Бастонь-Льеж-2016, 35-летний нидерландский велогонщик команды Bahrain Victorious Ваут Пулс, сумел обойти в спринте из отрыва двукратного победителя этой же классики-Монумента Ремко Эвенепула (Soudal Quick Step).



Участник 22 Гранд-туров, Ваут Пулс в этом году впервые одержал победу на этапе трёхнедельной гонки, выиграв этап Тур де Франс, а теперь в его списке достижений и этап Вуэльты Испании.



Ремко Эвенепул после финиша признался, что атака Ваута Пулса застала его врасплох.



В группе генеральщиков активные действия начались на финальном подъёме, но никто из соперников не смог уехать от трёх лидеров велокоманды Jumbo-Visma. Сепп Кусс остался лидером генеральной классификации, Йонас Вингегор и Примож Роглич сохранили вторую и третью позиции. Все трое вместе, взявшись за руки, пересекли финиш 20-го и последнего из сложных этапов Вуэльты Испании-2023, после которого участников ожидал лишь финальный этап дружбы в Мадриде.



Двадцать первый этап Вуэльты Испании-2023 - заключительный этап 78-го выпуска Вуэльты Испании. Традиционный этап дружбы, на котором лидеры уже не участвуют в розыгрыше победы на этапе, но этап является последней возможностью отличиться спринтерам.



24-летний спринтер велокоманды Alpecin-Deceuninck Кейден Гровс теоретически мог потерять зелёную майку на 21-м этапе Вуэльты Испании-2023, так как Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step) в очковой классификации проигрывал ему всего 19 очков.



Но зелёная майка осталась у Кейдена Гровса. Он выиграл промежуточный спринт, а когда за 44 км до финиша на кругах по улицам Мадрида атаковали сначала Нико Денц, Леннард Кемна (Bora-hansgrohe) и Руй Кошта (Intermarché-Circus-Wanty), а затем к ним переложился Ремко Эвенепул и Филиппо Ганна (INEOS Grenadiers), Кейдену Гровсу также пришлось отреагировать и присоединиться к этому отрыву.



Звёздный отрыв вёз пелотону около 15 секунд преимущества, которое быстро сократилось на финальном километре. Беглецов пелотон догнал, но Кейден Гровс сумел первым пересечь линию финиша, опередив Филиппо Ганну и Нико Денца. Так Кейдену Гровсу удалось сделать хет-трик на Вуэльте Испании-2023 - он выиграл также 4-й и 5-й этапы.



В очковой классификации 24-летний австралийский спринтер опередил ближайшего соперника - Ремко Эвенепула на 79 очков.



Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) стал первым в истории австралийским велогонщиком, выигравшим зелёную майку лучшего в очковой классификации на Вуэльте Испании.

Велокоманда Jumbo-Visma вписала в историю уникальное достижение, заняв весь итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 и выиграв все три Гранд-тура в сезоне.

Победителем испанского Гранд-тура стал 29-летний американский велогонщик Сепп Кусс, для которого эта Вуэльта Испании стала третьим Гранд-туром сезона после того, как он был одним из ключевых помощников Приможа Роглича, выигравшего Джиро д’Италия-2023 и Йонаса Вингегора, одержавшего вторую подряд победу на Тур де Франс.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Сепп Кусс поднялся на второе место в генеральной классицикации после победы на 6-м этапе, горном этапе с финишем на вершине Пико дель Буитре у астрофизической обсерватории, который выиграл из многочисленного отрыва, атаковав в одиночку. Красную майку лидера Вуэльты Испании-2023 Кусс надел после 8-го этапа, который выиграл Примож Роглич. Первую позицию в генеральной классификации Сепп Кусс удержал до финала Вуэльты в Мадриде.

Двукратный победитель Тур де Франс, Йонас Вингегор выиграл на Вуэльте Испании-2023 два этапа - 13-й с финишем на Турмале и 16-й с финишем в подъём 2-й категории Бехес. В итоговой генеральной классификации Вингегор уступил своему товарищу по велокоманде Сеппу Куссу 17 секунд.

Трёхкратный победитель Вуэльты Испании, Примож Роглич также выиграл на этой Вуэльте два этапа - 8-й с финишем в подъём Шоррет-де-Кати и 17-й с финишем в легендарный подъём Англиру. В общем зачёте Роглич проиграл Сеппу Куссу 1 минуту 8 секунд.

Велогонщики Jumbo-Visma также поднялись на подиум как победители командной классификации Вуэльты Испании-2023.



23-летний бельгийский велогонщик команды Soudal-Quick-Step Ремко Эвенепул поднялся на итоговый подиум Вуэльты Испании-2023 в Мадриде как победитель классификации лучшего горного гонщика, а также, как самый атакующий велогонщик.

Ремко Эвенепул, который стартовал на Вуэльте Испании-2023 как защищающий титул фаворит. Он надел красную майку лидера после победы на 3-м этапе и носил её три дня до 6-го этапа с финишем в подъём 1 категории Пико дель Буитре. Он сохранял шансы на борьбу за высшую ступень подиума до 13-го этапа с финишем на Турмале, где потерял 27 минут из-за кризиса.

Photo ©Soudal Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele /Getty Images



Свой первый этап на Вуэльте Испании-2023 Ремко Эвенепул выиграл в спринте на третий день гонки, но две следующих победы одержал, атаковав в одиночку из отрывов дня, как и большинство побед в своей карьере (по статистике, приведённой procyclingstat, из 50 побед 31 Ремко Эвенепул одержал из сольного отрыва).



После этого Ремко Эвенепул переключился на борьбу за горные очки, которые начал набирать, выиграв 14-й этап из отрыва и продолжил уезжать в отрывы на 15-м, 17-м, 18-м этапе, который выиграл, и на 20-м этапе, трижды он финишировал 2-м - на 8-м, 10-м и 20-м этапах.

21-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates Хуан Аюсо не смог повторить достижение прошлого года, когда занял 3-е место на испанском Гранд-туре. Вуэльту Испании-2023 Аюсо завершил на 4-м месте в генеральной классификации. От подиума, который заняли велогонщики команды Jumbo-Visma, его отделили 2 минуты 10 секунд, которые он уступил Приможу Рогличу, занявшему третье место.

Однако Хуан Аюсо, который отпраздновал 21-летие за день до окончания Вуэльты Испании-2023, с большим преимуществом в 4 минуты 42 секунды выиграл классификацию лучшего молодого гонщика. Он надел белую майку после 13 этапа, когда его основной соперник в этой классификации, Ремко Эвенепул, проиграл 27 минут.

На двух этапах Вуэльты Испании-2023 Хуан Аюсо финишировал 3-м (на 3-м и 8-м этапах), на двух вошёл в топ-5 (на 13-м и 16-м этапах), ещё на четырёх - в топ-10 (в разделке на 10-м этапе финишировал 7-м, на 17-м этапе с финишем на Англиру был 9-м, на 18-м этапе - 8-м).





ЭТАП 1: 26 августа 2023: Barcelona - Barcelona (TTT), 14.8 км

1. Team dsm-firmenich, 00:17:30

ЭТАП 2: 27 августа 2023: Mataró - Barcelona, 172 км

1. Andreas Kron, 04:10:06

ЭТАП 3: 28 августа 2023: Súria - Arinsal.Andorra, 158.5 км

1. Remco Evenepoel, 04:15:39

ЭТАП 4: 29 августа 2023: Andorra La Vella. Andorra - Tarragona, 184.6 км

1. Kaden Groves, 04:05:41

ЭТАП 5: 30 августа 2023: Morella - Burriana, 186.2 км

1. Kaden Groves, 04:23:43

ЭТАП 6: 31 августа 2023: La Vall d'Uixó - Observatorio Astrofísico de Javalambre, 179.4 км

1. Sepp Kuss, 04:27:29

ЭТАП 7: 1 сентября 2023: Utiel - Oliva, 200,8 км

1. Geoffrey Soupe, 04:56:29

ЭТАП 8: 2 сентября 2023: Dénia - Xorret de Catí. Costa Blanca Interior, 165 км

1. Primoz Roglic, 04:13:52

ЭТАП 9: 3 сентября 2023: Cartagena - Caravaca de la Cruz, 184.5 км

1. Lennard Kämna, 04:28:59

ЭТАП 10: 5 сентября 2023: Valladolid - Valladolid (ITT), 25,8 км

1. Filippo Ganna, 00:27:39

ЭТАП 11: 6 сентября 2023: Lerma - La Laguna Negra.Vinuesa, 158.2 км

1. Jesus Herrada, 03:29:17

ЭТАП 12: 7 сентября 2023: Ólvega - Zaragoza, 149.1 км

1. Juan Sebastian Molano, 03:23:35

ЭТАП 13: 8 сентября 2023: Formigal. Huesca la Magia - Col du Tourmalet, 134.7 км

1. Jonas Vingegaard, 03:51:10

ЭТАП 14: 9 сентября 2023: Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua, 156.2 км

1. Remco Evenepoel, 04:13:38

ЭТАП 15: 10 сентября 2023: Pamplona - Lekunberri, 158.3 км

1. Rui Costa, 03:30:56

ЭТАП 16: 12 сентября 2023: Liencres Playa - Bejes, 119 км

1. Jonas Vingegaard, 02:38:23

ЭТАП 17: 13 сентября 2023: Ribadesella/Ribeseya - Altu de L'Angliru, 124.4 км

1. Primoz Roglic, 03:42:28

ЭТАП 18: 14 сентября 2023: Pola de Allande - La Cruz de Linares, 176.5 км

1. Remco Evenepoel, 04:47:37

ЭТАП 19: 15 сентября 2023: La Bañeza - Íscar, 177.1 км

1. Alberto Dainese, 03:42:09

ЭТАП 20: 16 сентября 2023: Manzanares El Real - Guadarrama, 207.8 км

1. Wout Poels, 04:59:29

ЭТАП 21: 17 сентября 2023: Hipódromo de la Zarzuela - Madrid. Paisaje de la Luz, 100,3 км

1. Kaden Groves, 02:24:13



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Sepp Kuss (USA), 76:48:21

2. Jonas Vingegaard (Den), + 00:00:17

3. Primoz Roglic (Slo), + 00:01:08





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