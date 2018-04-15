Алехандро Вальверде - призёр Вуэльты Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 00:19
Седьмой подиум Вуэльты Испании в карьере Алехандро Вальверде
39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде в седьмой раз в карьере поднялся на подиум Вуэльты Испании. Впервые он стал призёром испанского Гран-тура в 2003 году в 23 года, в 2009 году в 29 лет выиграл Вуэльту, а в 39 лет вновь финишировал в тройке лучших в майке чемпиона мира, взяв также победу на этапе (7-м).
Следующей целью Алехандро Вальверде является чемпионат мира-2019, где он будет защищать радужную майку.
Photo © ASO/Sarah Meyssonier
Алехандро Вальверде: «Я очень счастлив. Это что-то невероятное – через 16 лет, после стольких лет борьбы на высшем уровне, финишировать вторым. Это была прекрасная Вуэльта и … Возможно, худшим моментом стал завал и недопонимание, которое за ним последовало.
Что касается чемпионата мира. Посмотрим. Будет очень сложно.
У нас будет очень сильная команда. На следующей неделе мы соберёмся в Аликанте перед отъездом в Йоркшир.
Поедем с лучшими намерениями, но надо быть реалистом. Мы знаем, что маршрут подходит другим гонщикам больше, чем мне. Гонка будет более чем открытая, наши шансы меньше, чем были в Австрии. Главное – выдать всё, на что способен».
Результаты Вуэльты Испании-2019
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