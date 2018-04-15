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Алехандро Вальверде - призёр Вуэльты Испании-2019

Седьмой подиум Вуэльты Испании в карьере Алехандро Вальверде

 

 

  39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде в седьмой раз в карьере поднялся на подиум Вуэльты Испании.  Впервые он стал призёром испанского Гран-тура в 2003 году в 23 года, в 2009 году в 29 лет выиграл Вуэльту, а в 39 лет вновь финишировал в тройке лучших в майке чемпиона мира, взяв также победу на этапе (7-м).

 

Следующей целью Алехандро Вальверде является чемпионат мира-2019, где он будет защищать радужную майку.

 

 

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

 

  Алехандро Вальверде: «Я очень счастлив. Это что-то невероятное – через 16 лет, после стольких лет борьбы на высшем уровне, финишировать вторым. Это была прекрасная Вуэльта и … Возможно, худшим моментом стал завал и недопонимание, которое за ним последовало.

 

Что касается чемпионата мира. Посмотрим. Будет очень сложно.

 

У нас будет очень сильная команда. На следующей неделе мы соберёмся в Аликанте перед отъездом в Йоркшир.

 

  Поедем с лучшими намерениями, но надо быть реалистом. Мы знаем, что маршрут подходит другим гонщикам больше, чем мне. Гонка будет более чем открытая, наши шансы меньше, чем были в Австрии. Главное – выдать всё, на что способен».

 

 

Результаты Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 15.04.2018

    Не ожидал от него такого ровно-хорошего выступления. Но заслужил подиум. Выжил всех лидеров команды на следующий сезон)))

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    uran-Фото
    У астанафанов это так называется?
    А когда Скай всех раскатывали то жуткий колхоз и убийца велоспорта.
    Вот уж где двуличие.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Адриен-Фото
    Если "отважно" кидаться напропалую, без хитринки, да еще и с открытым забралом - ОБЯЗАТЕЛЬНО нарвешься на удар - ниже или выше пояса. У каждой Победы должна быть не только стратегия, но и умная, толковая, проработанная тактика её достижения... Красиво бросаться с шашкой наголо в бой и дурак может. Только награждают, восхваляют, ставят памятники ПОБЕДИТЕЛЯМ, а не проигравшим, пусть и красиво, побежденным. Время здесь не при чем, так было всегда и в жизни и, тем более, в спорте... А полагаться на удачу, быть её "джентльменом"... Это уже не спорт, а казино. Когда Лопес говорит , что ему не о чем сожалеть - это обычный сахар на рану, не биться же в истерике, не посыпать голову пеплом, всё в себе - и переживания, и досада . Но если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искренне так считает - вряд ли добьется больших побед в будущем...
  • Shega
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Shega-Фото

    "Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех."
    В Вашем допущении ключевое слово - "видимо". Вы прочитали так. Я прочитала иначе. Ибо когда все всем довольны, не звучат фразы " В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему." и "Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь." (Последние слова говорят большинство проигравших, когда собой недовольны.) Ну, а "Тем не менее, я доволен нашей командой..."? Вот это "тем не менее" отнюдь не о признании успешным выступления свидетельствует.
    Дифирамбы команде звучат , может быть, несколько громко, но команда отработала на полную силу и (это только моё мнение) отработала прекрасно!
    Фаны Астаны разные. И более ли менее объективно оценивать перспективы команды и капитана умеют. А надеяться ... ну. так это никто не запрещал)
    "Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!" Да нет в словах Винокурова этого. Разочарование и желание подбодрить гонщиков после такой адовой работы без желаемого высшего результата, есть.

    Я не помню, кстати, чтобы после несбывшихся надежд на победу, кто-то из руководства хаял свою команду и разносил в пух-и-прах капитана. Все сглаживают картину и отдают должное гонщикам.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Засмущали! ))) но, спасибо!

    P/S: а, за мадмуазель- отдельное «мерси!» ;-)
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не надо обманывать себя. Астана беспорно самая агрессивная команда Вуэльты. Так красиво, Кидались в бой отважно с открытым забралом без никакой хитринки, на пропалую по рыцарски...вот и получили удар ниже пояса. Да..все красиво было. Но фанам команды нужен РЕЗУЛЬТАТ. Лавры И ОЛИМП... УВЫ. . Отважных джентельменов удачи в это время не почитают. Время такое пришло гадкое..беспринципное. Удачи команде!!! Победы еще впереди.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо!
  • Konstantin41
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    Konstantin41-Фото

    Ну наконец-то, ГВА. А то сезон выдавался совсем смазанный.

  • uran
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (2)
    uran-Фото
    Хорошую команду собрали Рогличу, с Крайшвайком было бы ему ещё комфортнее, но и так все сложилось. Заслуженная победа. А что на следующий год то непонятно как делить ГТ будут. Одно ясно, работы у команды будет много.
  • Arciv
    Алехандро Вальверде - призёр ... (1)
    Arciv-Фото
    Не ожидал от него такого ровно-хорошего выступления. Но заслужил подиум. Выжил всех лидеров команды на следующий сезон)))
  • sqrudgmcduck
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото
    ГВА король подбирать что плохо лежит. Саган похоже решил не дать выиграть Алле с Филиппом.

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Rudy Molard (Groupama - FDJ)

Kamil Gradek (CCC Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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