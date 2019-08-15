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Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2019

Команда UAE Team Emirates объявила состав на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Четверо итальянцев, трое колумбйцев и один словенец будут представлять команду UAE Team Emirates на Вуэльте Испании-2019. Команда будет бороться за общий зачёт с 29-летним итальянским гонщиком Фабио Ару, а на спринтерских этапах сделает ставку на 25-летнего колумбийского гонщика Фернандо Гавирию.

 

  Вместе с ними на старт испанского Гран-тура выйдут: 20-летний словенский гонщик Тадей Погачар, который впервые в карьере поедет Гран-тур, 26-летний итальянский гонщик Валерио Конти, 31-летний колумбийский гонщик Серхио Энао, 35-летний итальянский гонщик Марко Маркато, 24-летний колумбийский гонщик Хуан-Себастьян Молано и 24-летний итальянский гонщик Оливейро Тройя.

 

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2019

 

  Фернандо Гавирия: «Я рад дебютировать н такой важной гонке как Вуэльта, единственном Гран-туре, в котором я  ещё не принимал участия.  Для спринтеров не так много этапов, что ещё больше стимулирует и бросает вызов. Мы должны использовать эти шансы».

 

  Фабио Ару: «Как всегда, Вуэльта Испании – это вызов, важная и сложная гонка как в плане маршрута, так и в том, что касается соперников. Я готов к гонке, очень жду её, особенно потому, что после моей операции прошло четыре месяца. Цель – выступить на высоком уровне, но также быть стабильным».

 

  Тадей Погачар: «Очень рад, что смогу поехать первый в карьере Гран-тур. Не могу дождаться старта командной гонки. Я поеду в Испанию, чтобы как можно больше учиться, чтобы понимать, как ехать в пелотоне на такой важной гонке, как справляться с трёхнедельной нагрузкой. Старт здесь – единственный для меня способ начать строить нечто-то значительное в перспективе на следующие несколько лет».

 

  Хошеан Мачин, генеральный менеджер команды: «На Вуэльту мы смогли собрать очень сильный состав, который даёт нам много возможностей на разные варианты развития гонки.

 

  Мы можем ставить цель на спринтерские этапы с Фернандо Гавирией. Для борьбы за генеральную классификацию у нас есть Фабио Ару, форма которого намного улучшилась. Он подходит к Вуэльте предельно сконцентрированным и решительно настроенным.

 

  Наш выбор заявить на старт Тадея Погачара, который впервые поедет Гран-тур, обусловен тем, как он выступал в этом году, а также тем, что он может быть претендентом не только в будущем, но и в настоящем.

 

 Мы считаем, что у нас сбалансированный состав, универсальный, который сможет достичь поставленных целей».

 

 

 

Состав команды UAE Team Emirates на Вуэльту Испании-2019:

 

Fabio Aru, (Италия)

Valerio Conti, (Италия)

Fernando Gaviria, (Колумбия)

Sergio Henao, (Колумбия)

Marco Marcato, (Италия)

Juan Sebastian Molano, (Колумбия)

Tadej Pogacar, (Словения)

Oliviero Troia, (Италия)

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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