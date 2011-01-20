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Фабио Ару не вышел на старт 13 этапа Вуэльты Испании-2019

Усталость и повреждение мышц заставили Фабио Ару сойти с Вуэльты Испании-2019

 

 

  29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио Ару сошёл с Вуэльты Испании-2019. Он не стал выходить на старт 13 этапа по совету медиков команды. Причина схода – усталость и сильное повреждение мышечной ткани.

 

  Победитель Вуэльты Испании-2015, Фабио Ару после 12 этапа шёл на 54-й позиции в общем зачёте. В апреле гонщику была проведена операция на на подвздошной артерии, из-за которой он отказался от участия в Джиро д’Италия-2019.

 

 

 

  Врач команды UAE Team Emirates Йерун Сворт (Jeroen Swart): «Фабио восстановился после операции в апреле, симптомы заболевания прошли. В течение этих месяцев он хорошо тренировался, судя по показателям, он прогрессировал. На старт Вуэльты Испании-2019 он прибыл в очень хорошей форме, но во время гонки не смог выступать так, как надеялись. Он чувствовал накапливающуюся усталость, а также у него повреждение мышечной ткани. Поэтому он решил прекратить гонку. Мы проведём обычные в таких случаях тесты, те, которые гонщики проходят регулярно, проанализируем показатели с тренировок, проведём максимум физиологических тестов, чтобы собрать больше информации».

 

  Фабио Ару: «Анализы, проведённые врачами команды, показали наличие сильного повреждения мышечной ткани, которое не даёт мне восстановиться после приложенных усилий. Ситуация ухудшилась. Поэтому вместе с врачами команды мы решили, что мне надо прекратить гонку и продолжить обследование. Мне жаль сниматься с гонки, но, учитывая ситуацию, продолжать было бы немыслимо».

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Теги к статье: Фабио Ару Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. ktilp-12

    Вчера, 16:18 | Регистрация: 20.06.2015

     Эмоции или физическое состояние правят неудачами Ару? Жалко.

    У него еще год 2020, выберется ли?

    1. AAA

      Вчера, 19:58 | Регистрация: 20.01.2011

      Нет

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Надо было красиво уходить.

    Ура.
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Комментарии

  • volodya
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    volodya-Фото
    Сколько лет потрачено на Лопеса, а он не может ездить разделку, не может ездить в крутых горах, не может ездить в длинных горах, не может ездить на ветренных этапах, тогда спрашивается что он может и выясняется что он может давать результат только на недельных гонках вот и всё что я хотел сказать и такое ощущение что он ни когда не возьмёт ГТ пока будут такие как Роглич, Фрум и тому подобные и сейчас столько много перспективных молодых гонцов которые в будущем выстрелить и тут надо иметь хорошую чуйку как говорят менеджменту Астаны, а то с Лопесом возятся, а годы то летят, а его гонки это недельки вот туда и надо его отправлять и будет королём неделек, а астане надо брать кого нибудь на ГТ типо Берналя. Это моё мнение и только. Того же Бильбао отпустили мне кажется надо было ему дать шанс и работать на него дав ему команду, так то он без команды в десятке был, вообщем пока перспектив нет у Астаны на ГТ, а может я ошибаюсь, так что поживём увидим.
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: qazaq001
    надо было картину Репин вставить. Неждали....

    К сожалению, эту работу И. Репина уже ранее использовал в комменте.

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Да что тут запели все хором: Лопес - всё, Лопес не достоин быть капитаном, и т.д.
     
    Что это все такие болельщики Лопеса слабонервные?
     
    Смотрите дальше, надейтесь, переживайте - всё ещё может быть!
     
    Надежда II
    Густав Климт, 1908

     

    надо было картину Репин вставить.

    Неждали.... двух Словенцев на финише в гору

     

  • Ayrton
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Ayrton-Фото

    Интересный этап. Очень надеюсь, что Погачар сохранит белую майку.

  • SportSpirit
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Спасибо за рассказ и подробсти, которые можно ухватить только из-за кулис. Фото со взглядом Квято как миг истории) 

     

    А разделку ту помню, как будто она была вчера. Доминирование Денниса. Где Деннис в этом сезоне?

     

    Пересушенный Дюмолан, безнадежно отстающий по дистанции. Рефлексии Тома после финиша, все его жесты и взгляды, отражающие полное опустошение. Мне кажется, в тот момент в нем окончательно сломалась некая внутренняя гонщицкая цельность, что подтвеждают события этого года. Интересный гонщик, всегда его отмечала, но думаю, что к лучшей версии себя образца 2017 года он уже не вернется. 

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото

    Цитата: Николай Н.
    Словенцы утёрли нос колумбийцам. Этот дуэт ещё не раз себя покажет. Просчёт Астаны и Мовистар в том, что они берегли силы на этот этап, катались два этапа. Но и Роглич тоже хорошо отдохнул. И в итоге он с Погачаром всех укатал.
    я тоже заметил, отрыв по 10-15 минут привозил маечникам... 

  • qazaq001
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    qazaq001-Фото
    да там посмотри сколько горных... это вообще для горнякров... несколько этапов за 1500м
    https://velolive.com/velo_race/vuelta/page,5,12463-vuelta-a-espana-2016-altimet
    riya-marshruta.html
  • Astanaforever
    Фабио Ару не вышел на старт 13 ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Надо было красиво уходить.
  • red
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    red-Фото
    Согласен! Сталина на него нет! Срамота!
  • Ice
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (74)
    Ice-Фото

    Цитата: Gorn9k
    Рогличу до Фрума - как до луны пешком.
    Фруминатор бы сегодня выиграл у словенцев.

    Если бы да кабы)))) Они же не астматики, сольбутамола им не положено))) А по существу - для него крутовато слегка, и коротко. А по поводу как до луны  - да, Рогличу нельзя на легальной основе принимать то, от чего фруминатор так и ездит. Нет уважения лжецам... 

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