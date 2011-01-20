Фабио Ару не вышел на старт 13 этапа Вуэльты Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 15:53
Усталость и повреждение мышц заставили Фабио Ару сойти с Вуэльты Испании-2019
29-летний итальянский гонщик команды UAE Team Emirates Фабио Ару сошёл с Вуэльты Испании-2019. Он не стал выходить на старт 13 этапа по совету медиков команды. Причина схода – усталость и сильное повреждение мышечной ткани.
Победитель Вуэльты Испании-2015, Фабио Ару после 12 этапа шёл на 54-й позиции в общем зачёте. В апреле гонщику была проведена операция на на подвздошной артерии, из-за которой он отказался от участия в Джиро д’Италия-2019.
Врач команды UAE Team Emirates Йерун Сворт (Jeroen Swart): «Фабио восстановился после операции в апреле, симптомы заболевания прошли. В течение этих месяцев он хорошо тренировался, судя по показателям, он прогрессировал. На старт Вуэльты Испании-2019 он прибыл в очень хорошей форме, но во время гонки не смог выступать так, как надеялись. Он чувствовал накапливающуюся усталость, а также у него повреждение мышечной ткани. Поэтому он решил прекратить гонку. Мы проведём обычные в таких случаях тесты, те, которые гонщики проходят регулярно, проанализируем показатели с тренировок, проведём максимум физиологических тестов, чтобы собрать больше информации».
Фабио Ару: «Анализы, проведённые врачами команды, показали наличие сильного повреждения мышечной ткани, которое не даёт мне восстановиться после приложенных усилий. Ситуация ухудшилась. Поэтому вместе с врачами команды мы решили, что мне надо прекратить гонку и продолжить обследование. Мне жаль сниматься с гонки, но, учитывая ситуацию, продолжать было бы немыслимо».
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