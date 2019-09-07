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Лука Мезгец пострадал в завале на 14-м этапе Вуэльты Испании-2019

Лука Мезгец пострадал в завале на 14-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  

 

  31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец серьёзно пострадал в завале, который случился на последнем километре 14 этапа Вуэльты Испании-2019. Упали около 15 гонщиков, в том числе и Лука Мезгец, который не смог  подняться.  С гонки его увезли на машине скорой помощи. Сканирование показало, что у гонщика перелом подвздошного гребня правого бедра.

 

 

 

 

 

  Маттео Белтемакки, врач команды Mitchelton-Scott: «У Луки перелом подвздошного гребня правого бедра. К счастью, сустав не повреждён. Ему не понадобится операция, но придётся провести какое-то время лёжа. Обычно на восстановление после такой травмы требуется от одной до трёх недель. Ему нет необходимости лежать в больнице, мы перевезём его домой».

 

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды: «Ребята отлично работали. Со старта у нас был план, мы хотели контролировать гонку, отпустить в отрыв небольшую группу. Потом мы разделили нагрузку между нашими гонщиками, берегли силы Сэма Бьюли и Дайона Смита, которые должны были помогать Луке в борьбе за победу на этапе.

 

  Велоспорт – странный вид спорта. Например, из ста километров можешь идеально проехать 99,5, а потом потерпеть неудачу на последних 500 метрах. Такова природа спорта.

 

  На Гран-турах ты просто стараешься избежать подобного. Мы знаем, что с Лукой всё в порядке. Мы продолжим гонку, уверены, Лука больше всего хотел бы, чтобы ребята атаковали и постарались что-то сделать в ближайшие дни».

 

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Теги к статье: Лука Мезгец Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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