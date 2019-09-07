Лука Мезгец пострадал в завале на 14-м этапе Вуэльты Испании-2019

31-летний словенский гонщик команды Mitchelton-Scott Лука Мезгец серьёзно пострадал в завале, который случился на последнем километре 14 этапа Вуэльты Испании-2019. Упали около 15 гонщиков, в том числе и Лука Мезгец, который не смог подняться. С гонки его увезли на машине скорой помощи. Сканирование показало, что у гонщика перелом подвздошного гребня правого бедра.

Маттео Белтемакки, врач команды Mitchelton-Scott: «У Луки перелом подвздошного гребня правого бедра. К счастью, сустав не повреждён. Ему не понадобится операция, но придётся провести какое-то время лёжа. Обычно на восстановление после такой травмы требуется от одной до трёх недель. Ему нет необходимости лежать в больнице, мы перевезём его домой».

Джулиан Дин, спортивный директор команды: «Ребята отлично работали. Со старта у нас был план, мы хотели контролировать гонку, отпустить в отрыв небольшую группу. Потом мы разделили нагрузку между нашими гонщиками, берегли силы Сэма Бьюли и Дайона Смита, которые должны были помогать Луке в борьбе за победу на этапе.

Велоспорт – странный вид спорта. Например, из ста километров можешь идеально проехать 99,5, а потом потерпеть неудачу на последних 500 метрах. Такова природа спорта.

На Гран-турах ты просто стараешься избежать подобного. Мы знаем, что с Лукой всё в порядке. Мы продолжим гонку, уверены, Лука больше всего хотел бы, чтобы ребята атаковали и постарались что-то сделать в ближайшие дни».