Команда Astana – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2019

Мигель Лопес впервые в карьере надел красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

Казахстанская команда Astana одержала победу на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019. Гонщики команды Astana проехали 13,4-километровую дистанцию командной гонки на время за 14 минут 53 секунды со средней скоростью 54,137 км/ч. На промежуточной отсечке Astana опережала команду Deceuninck-Quick Step на 9,5 секунд, а на финише выиграла у бельгийской команды 2 секунды. 25-летний колумбийский гонщик, капитан команды Astana Мигель Лопес впервые в карьере надел майку лидера Гран-тура.

PHOTO CREDIT: ASO

Мигель Лопес: «Я очень счастлив, что мы хорошо выступили. Мы взяли победу благодаря усилиям всей команды, каждого из гонщиков. Мы не выбирали специально, кто должен пересечь линию финиша первым. Это случилось по ходу гонки. Когда мы заходили в последний поворот, я ехал за Горкой Исагирре, он пропустил меня, так что финальные 150 м я ехал первым колесом. Мы очень счастливы, собираемся наслаждаться каждым моментом Вуэльты. Наконец, я лидер на Гран-туре.

Мы хорошо работали в прошлые годы, теперь пришло время радоваться. У нас красная майка, но я продолжу гонку спокойно, потому что со мной великолепная команда, которая будет мне помогать.

У нас преимущество в общем зачёте, но в велоспорте иногда ты берёшь джек-пот, иногда тебе не везёт. Мы рискуем каждый день. Надо оставаться сфокусированными, радоваться тому, как мы начали, но помнить, что это гонка, выиграть которую можно, только если идёшь её день за днём».

Якоб Фульсанг: «Я сказал ребятам перед этапом, что дважды стартовал на Вуэльте Испании с командной гонки, и дважды становился победителем с командой. И теперь мы сделали это в третий раз. Я счастлив тем, как развиваются события. Надо продолжать в том же духе. Не думаю, что мы должны защищать майку всеми силами. Мне кажется, Deceuninck-Quick Step будет пытаться забрать её у нас, потому что они идут близко, но я не считаю, что потерять майку – плохая идея. Первый день был нервным, завтра тоже этап не из лёгких, посмотрим».