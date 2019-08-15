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Команда Astana – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2019

Мигель Лопес впервые в карьере надел красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

 

 

  Казахстанская команда Astana одержала победу на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019. Гонщики команды Astana проехали 13,4-километровую дистанцию командной гонки на время за 14 минут 53 секунды со средней скоростью 54,137 км/ч. На промежуточной отсечке Astana опережала команду Deceuninck-Quick Step на 9,5 секунд, а на финише выиграла у бельгийской команды 2 секунды. 25-летний колумбийский гонщик, капитан команды Astana Мигель Лопес впервые в карьере надел майку лидера Гран-тура.   

 

 

Команда Astana – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Команда Astana – победитель 1 этапа Вуэльты Испании-2019

PHOTO CREDIT: ASO

 

  Мигель Лопес: «Я очень счастлив, что мы хорошо выступили. Мы взяли победу благодаря усилиям всей команды, каждого из гонщиков. Мы не выбирали специально, кто должен пересечь линию финиша первым. Это случилось по ходу гонки. Когда мы заходили в последний поворот, я ехал за Горкой Исагирре, он пропустил меня, так что финальные 150 м я ехал первым колесом. Мы очень счастливы, собираемся наслаждаться каждым моментом Вуэльты. Наконец, я лидер на Гран-туре.

 

 Мы хорошо  работали в прошлые годы, теперь пришло время радоваться.  У нас красная майка, но я  продолжу гонку спокойно, потому что со мной великолепная команда, которая будет мне помогать.

 

  У нас преимущество в общем зачёте, но в велоспорте иногда ты берёшь джек-пот, иногда тебе не везёт. Мы рискуем каждый день. Надо оставаться сфокусированными, радоваться тому, как мы начали, но помнить, что это гонка, выиграть которую можно, только если идёшь её день за днём».

 

  Якоб Фульсанг: «Я сказал ребятам перед этапом, что дважды стартовал на Вуэльте Испании с командной гонки, и дважды становился победителем с командой. И теперь мы сделали это в третий раз. Я счастлив тем, как развиваются события. Надо продолжать в том же духе. Не думаю, что мы должны защищать майку всеми силами. Мне кажется, Deceuninck-Quick Step будет пытаться забрать её у нас, потому что они идут близко, но я не считаю, что потерять майку – плохая идея. Первый день был нервным, завтра тоже этап не из лёгких, посмотрим».

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Испании-2019

 

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Теги к статье: Astana Мигель Лопес Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Альтимет ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Если верить итальянским СМИ, то на Джиро 2020 хотят устроить горную разделку с финишем на Этне, но на "привычной" высоте вело-вулкана в 1700+ метров, а на рекордных 2850м. где уже и покрытия как такого совсем нету...вулканологи одобряют)
  • дрокер
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    дрокер-Фото

    Цитата: Сорокопут
    А что там по Ару?

    Легло пол команды, как Джамбо, в эфир не попало.

  • дрокер
    Алессандро Петакки дисквалифиц ... (1)
    дрокер-Фото

    Лучше бы готовили трассы под командные гонки, а то у них вода там льется

  • ДимаЛел
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ДимаЛел-Фото
    Квики на второй части дистанции отыграли 7.5 секунд.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неожиданно, но приятно. Астана уже с этапом, а М.А. Лопес уже в красном.
    Такое непревычное и поздное начало ГТ из-за жары или просто, чтобы "с ветерком" получилось ?)

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Rokka-Фото
    https://youtu.be/T2Ui_MbV49g момент падения Джамбо, хорошо приложились
  • Ерлан
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Ерлан-Фото
    Едокое пчетление не понятное. Жаль визмо а за Астану очень рад судьба возвращает долги перед ними. За Джиро и ТДФ Всем гонцам удачи на дороге... Тем кто упал скорейшего выздоровления
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Бакеша-Фото
    Молодцы! Но , вся борьба впереди
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kwwk
    А вот и нашелся, кто воду разлил))))
    А как ты догадался? Только никому не говори. Щас Астанафобы завоют. Как было с Нибали на Туре и Джиро..мол не честно, где фэйрплэй? А если бы? Да ка бы.. Ну а если честно, джамбовцы на отсечках уже проигрывали Астане 7 секунд.. Просто Боги Лопесу отдают долги. .справедливо за его падения на Джиро. Вуэльта тока началась, все впереди. И фиг его знает кто следующий упадет? Одни боги знают. А Астана в любом случае если даже пришли бы аторыми после Джамбо..это уже успех. Настроены сильно покорить эту Вуэльту. Всем гонцам желаю не падать.
  • ararat
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ararat-Фото
    Браво Астана!

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