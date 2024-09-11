Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2024

2024

21 этап за 81 ч 49 мин 18 сек

3288,9 км / 40,190 км/ч

176 на старте

135 на финише

79-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 17 августа 2024 года в Лиссабоне, столице Португалии, с индивидуальной гонки на время. Первая неделя испанского Гран-тура проходила по Португалии и Андалусии. Остальные две недели Вуэльты Испании-2024 прошли на севере Испании от Галисии до Страны Басков и Кастилии и Леона. Вуэльта Испании-2024 завершилась в Мадриде, столице Испании, 8 сентября индивидуальной гонкой на время.



Организаторы распределили этапы Вуэльты Испании-2024 следующим образом: 2 индивидуальных разделки, 8 горных этапов, 4 спринтерских этапа, 7 среднегорных этапов.



Условно Вуэльту Испании-2024 можно разделить на две части - первая часть из 11 этапов, на которых велогонщиков ожидает 7 подъёмов первой категории, 8 подъёмов второй категории, 8 подъёмов третьей категории и 3 подъема 4-й категории. В том числе: 2 этапа с финишем в подъём 3-й категории и 1 этап с финишем в подъём 1-й категории.



Вторая часть: с 12-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорил: 1 подъём специальной категории, 1 подъём высшей категории, 12 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 6 подъёмов третьей категории. В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 4 этапа с финишем в подъём 1-й категории.

Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2024 от Лиссабона до Мадрида составила 3288,9 км



Участниками испанского Гран-тура в 2024 году стали велогонщики из 33 стран, среди которых большинство составили испанцы (32 велогонщика). Наши велогонщики представлены следующим составом: Глеб Брусенский (Gleb Brussenskiy), Николя Винокуров (Nicolas Vinokourov), Александр Власов (Alexander Vlasov) и Рэйн Таарамяэ (Rein Taarama). Всего в гонке приняли участие 22 велокоманды - 176 велогонщиков.



Под номером 1 на старт Вуэльты Испании-2024 вышел Сеп Кусс (Sepp Kuss). Самым возрастным участником Вуэльты Испании-2024 был 40-летний испанец Луис-Анхель Мате (Luis Angel Mate) из велокоманды Euskaltel - Euskadi. Самым молодым - 20-летний британский велогонщик Джош Тарлинг (Joshua Tarling) из велокоманды INEOS Grenadiers. Самой возрастной на Вуэльте Испании-2024 стала велокоманда Cofidis, средний возраст составил 32 года, самой молодой - велокоманда Astana Qazaqstan Team, средний возраст 24,5 года.

Первый этап Вуэльты Испании-2024 - индивидуальная гонка на время протяжённостью 12 км.



После того, как 22 стартовавших велогонщика завершили гонку, промежуточным лидером стал 28-летний итальянский велогонщик команды Visma Lease a Bike Эдоардо Аффини (Edoardo Affini), проехавший дистанцию за 12 минут 43 секунды.



Днём скорость ветра увеличилась, сильные порывы северо-западного ветра мешали велогонщикам. Чемпион Европы и чемпион Великобритании в разделке, 20-летний Джошуа Тарлинг (INEOS Grenadiers) едва не сместил Эдоардо Аффини с места промежуточного лидера. Он опережал итальянского велогонщика после 7,3 км на 3 секунды, но в итоге проиграл ему 28 сотых секунды. Однако и Аффини не удержал позицию лидера, которую перехватил 22-летний чемпион Чехии в разделке Матиас Вацек (Mathias Vacek / Lidl-Trek), проехавший дистанцию со средней скоростью 57,033 км/ч. Он обошёл Аффини на 5 секунд.



Вацек удержал свой результат в борьбе с такими сильными специалистами гонки с раздельным стартом как Штефан Кюнг (Stefan Küng / Groupama-FDJ), который уступил чешскому велогонщику 4 секунды, и Ваут ван Арт (Wout van Aert / Visma Lease a Bike), проигравший Матиасу Вачеку 63 сотых секунды.



29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike, бронзовый призёр Олимпийских игр-2024 Ваут ван Арт был сильнейшим на промежуточной отсечке со со временем 7 минут и 56 секунд, его средняя скорость составила 55,21 км/ч. Вацек проигрывал ему на отсечке 1 секунду.

Photo (c) SprintCyclingAgency/UAE Team Emirates



Но чемпион США в гонке с раздельным стартом Брэндон Макналти (Brandon McNulty), проигрывавший на промежуточной отсечке Вауту ван Арту и Матиасу Вачеку, уступавший Ван Арту 3 секунды, в итоге одержал победу. Матиаса Вачека американский велогонщик опередил на 2 секунды.



Брэндон Макналти проехал заключительный отрезок дистанции со средней скоростью 61.083 км/ч и показал в итоге лучшее время дня – 12 минут и 35 секунд. Он надел красную майку лидера генеральной классификации, а также стал обладателем зелёной майки лучшего в очковой классификации, в которой на 2-м этапе стартовал Ваут ван Арт, так как Матиас Вацек, занявший 2-е место на 1-м этапе, надел белую майку лучшего молодого гонщика.



26-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Брэндон Макналти преодолел 12-км дистанцию со средней скоростью 57,219 км/ч.

Второй этап Вуэльты Испании-2024 - спринтерский этап с двумя подъёмами 4-й категории.



Сразу после старта атаковали и уехали в отрыв дня испанские велогонщики Ибон Руис (Ibon Ruiz / Kern Pharma) и Луис Анхель Мате (Euskaltel-Euskadi). Через 24 км их преимущество составляло около пяти минут.



В зоне передачи питания за 90 км до финиша упал Дилан ван Баарле (Dylan Van Baarle / Visma Lease a Bike). Хотя 32-летний нидерландский велогонщик вернулся на велосипед и продолжил гонку, ему пришлось сойти за 50 км до финиша.



Велгонщики отрыва забрали максимум бонусных секунд и очков в зачёт зелёной майки, первыми преодолев промежуточный спринт за 53,8 км до финиша, поэтому пелотону осталось для розыгрыша лишь две бонусных секунды, которые перехватил Кейден Гровс (Kaden Groves / Alpecin-Deceuninck), опередивший Ваута ван Арта (Visma - Lease a Bike) и Матиаса Вацека (Lidl - Trek).



Отрыв дня пелотон догнал за 52 км до финиша. За 31 км до финиша, перед подъёмом 4-й категории Альто да Баталья (Alto da Batalha, отм. 381 м, перепад высот 236 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 3,3%, максимальный градиент 12%), Мори Вансевенан (Mauri Vansevenant / T-Rex Quick-Step) предпринял атаку, на которую ответил Марк Солер (Marc Soler / UAE Team Emirates). Однако велокоманда Visma - Lease a Bike быстро нейтрализовала эту атаку. На подъёме Матиас Вацек, лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика, упал из-за болельщика, но сумел вернуться в пелотон за 15 км до финиша.



Штефан Кюнг (Groupama FDJ) первым прошёл вершину 4-й категории и по итогам этапа надел гороховую майку лучшего горного гонщика.



В зоне нейтрализации, за 2 км до финиша, произошло падение нескольких велогонщиков, в числе которых были велогонщики INEOS Grenadiers Джошуа Тарлинг, Ким Хайдук (Kim Heiduk) и Джонатан Нарваэс (Jhonatan Narvaez), а также Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts / Lotto Dstny), Яша Зюттерлин (Jasha Sutterlin / Bahrain Victorious), Крис Хэмильтон (Chris Hamilton) и Макс Пул (Max Poole / dsm-firmenich PostNL).



В общем спринте на финише 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck Кейден Гровс обошёл Ваута ван Арта (Visma - Lease a Bike) и Корбина Стронга (Corbin Strong / Israel Premier Tech). Ваут ван Арт благодаря бонусным секундам за второе место на этапе перехватил красную майку лидера у победителя 1-го этапа Брэндона Макналти (UAE Team Emirates). В генеральной классификации Ваут ван Арт лидировал с преимуществом в 3 секунды. Матиас Вачек (Lidl-Trek) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Ваут ван Арт добился одной из своих целей на дебютной Вуэльте Испании. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike, финишировав вторым на 2-м этапе Вуэльты Испании-2024, надел красную майку лидера. Ваут ван Арт боролся за бонусные секунды на промежуточном спринте, но проиграл Кейдену Гровсу (Alpecin-Deceuninck), которого не смог обойти и в финальном спринте. Однако бонусных секунд за второе место на этапе хватило, чтобы с преимуществом в 3 секунды возглавить общий зачёт.

Третий этап Вуэльты Испании-2024 - спринтерский этап с двумя категорийными подъёмами.



С самого старта второй день подряд атаковали Луис Анхель Мате (Euskaltel-Euskadi) и Ибон Руис (Kern Pharma), но на этот раз с ними поехали товарищи по велокоманде - Унай Ирибар (Unai Iribar / Kern Pharma) и Шавьер Исаса (Xabier Isasa / Euskaltel-Euskadi).



Через 30 км после старта из пелотона попытались уехать Каспер Асгрен (Kasper Asgreen / T-Rex Quick-Step), Виктор Кампенартс (Lotto Dstny) и Штефан Кюнг (Groupama-FDJ), но их не отпустил пелотон.



Когда отрыв набрал пять с половиной минут преимущества, команде лидера гонки Ваута ван Арта - Visma Lease a Bike, стала помогать команда победителя 2 этапа Кейдена Гровса - Alpecin Deceuninck.



В отрыве Луис Анхель Мате первым прошёл вершину подъёма 2-й категории Алто де Тейшейра (Alto de Teixeira, отм. 860 м, перепад высот 555 м, протяженность 17,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), а также вершину следующего подъёма 4-й категории Алто де Алпедринья (Alto de Alpedrinha, отм. 740 м, перепад высот 220 м, протяженность 6,4 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%), и обеспечил себе гороховую майку горного короля.



За 42 км до финиша пелотон сократил разрыв до минуты. 22-летний испанский велогонщик Euskaltel - Euskadi Шавьер Исаса атаковал из отрыва и продержался впереди ещё 20 км после того, как его товарищи по отрыву дня уже вернулись в пелотон.



В финале Виктор Кампенартс попытался застать соперников врасплох и атаковал в одиночку за 1,5 км до финиша, но через несколько сотен метров сдался.



В итоге был разыгран общий спринт, где Ваут ван Арт отпраздновал победу, Кейден Гровс занял 2-е место, а Йон Аберастури (Euskaltel - Euskadi) замкнул тройку лучших.



Ваут ван Арт, поборовшийся на промежуточном спринте, выиграл в нём 10 очков в зачёт зелёной майки и перехватил её у Кейдена Гровса. Но так как бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike удерживал красную майку лидера, в зелёной майке лучшего в очковой классификации на старт 4-го этапа снова вышел Кейден Гровс (Alpecin Deceuninck). Ваут ван Арт опережал Кейдена Гровса на 8 очков.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency



22-летний чешский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Вацек сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.



40-летний испанский велогонщик Луис Анхель Мате (Euskaltel - Euskadi) лидировал в классификации лучшего горного гонщика с 9 очками.



Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) выиграл первый в карьере этап Вуэльты Испании на третий день участия в первом в карьере испанском Гранд-туре, будучи в красной майке лидера гонки.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2024 - горный этап с финишем в подъём 1 категории.



После трёх дней в Португалии Вуэльта вернулась в Испанию, которая сразу же бросила вызов 3250 м набора высоты и горным финишем в подъём 1-й категории Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, отм. 1550 м, перепад высот 912 м, протяжённость 14,6 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 15%).



Отрыв дня смог уехать только через 20 с лишним километров после старта. В него уехали пять велогонщиков - Бруно Армирай (Bruno Armirail / Decathlon AG2R La Mondiale), Сильван Монике (Lotto Dstny), Филиппо Дзана (Filippo Zana / Jayco-AlUla), Пабло Кастрильо (Pablo Castrillo / Kern Pharma) и Микель Бискарра (Mikel Bizkarra / Euskaltel-Euskadi).



26-летний бельгийский велогонщик команды Lotto Dsnty Сильван Монике первым прошёл две первых вершины подъёмов 2-й категории, и, набрав 16 очков (+ 1 за третье место на вершине подъёма 3-й категории), перехватил гороховую майку лучшего горного гонщика.



Велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe контролировала ситуацию и не отпустила отрыв далеко, учитывая, что Бруно Армирай проигрывал в генеральной классификаци лишь 31 секунду. За 60 км до финиша у отрыва в запасе было около двух минут, которые к началу восхождения на финальный подъём сократились на полминуты. Бруно Армирай атаковал из отрыва за 39 км до финиша, за ним поехал Пабло Кастрильо.



Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) и Кейден Гровс (Alpecin Deceuninck) перед началом финального подъёма разыграли промежуточный спринт. Ван Арт проиграл Гровсу 2 очка, но сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Дуэт из отрыва дня не смог сопротивляться натиску пелотона до финала. Беглецов догнали за 4,5 км до вершины, после того, как велокоманда UAE Team Emirates с Джеем Вайном (Jay Vine) и атакой Павла Сиваков (Pavel Sivakov) взвинтила скорость.



Сначала Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), а затем и капитан велокоманды Примож Роглич (Primoz Roglic) отреагировали на ускорение Сивакова за 4,7 км до финиша.



За 4,1 км словенский велогонщик возглавил группу фаворитов. Феликс Галль (Felix Gall / Decathlon AG2R La Mondiale) создал просвет за 3,8 км до финиша, но через километр уже с трудом держался в первой группе, которую продолжал просеивать Роглич.



Темп Приможа Роглича на самых крутых участках выдержали Энрик Мас (Enric Mas / Movistar) и Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt / Lotto Dsnty), а Жуан Алмейда (Joao Almeida / UAE Team Emirates) и Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello / Israel Premier Tech) пытались их добрать.

Жуану Алмейде удалось закрыть просвет за 1,4 км до финиша, но затем первая группа увеличилась, когда в неё вернулись и Риччителло, и Феликс Галль, а затем и Микель Ланда (Mikel Landa / Soudal Quick Step).



Микель Ланда атаковал одним из первых, но его быстро догнали. Леннерт Ван Этвельт (Lennert Van Eetvelt) начал спринт за 100 м до финиша, но Примож Роглич обошёл его на финишной прямой. Жуан Алмейда замкнул тройку призёров 4-го этапа.



Примож Роглич выиграл 4-й этап Вуэльты Испании-2024, первый в этом выпуске этап с горным финишем в подъём 1-й категории, и надел красную майку лидера гонки. Для 34-летнего словенского велогонщика команды Red Bull Bora-hansgrohe это 13-я победа в карьере на этапе Вуэльты Испании и 20-я в общей сложности на этапах Гранд-туров.



По итогам первого этапа с горным финишем Примож Роглич возглавил генеральную классификацию с преимуществом в 8 секунд над Жуаном Алмейдой.



23-летний Антонио Тибери (Antonio Tiberi), финишировавший 8-м на этапе, надел белую майку лучшего молодого гонщика. В этой классификации его ближайшим соперником стал Леннерт Ван Этвельт, проигрывающий Тибери 3 секунды.



26-летний бельгийский велогонщик Lotto Dstny Сильван Монике, собравший в отрыве горные очки, надел гороховую майку лучшего горного гонщика.



Ваут ван Арт, соперничающий с Кейденом Гровсом за зелёную майку, остался лидером очковой классификации, опережая Гровса на 6 очков.

Пятый этап Вуэльты Испании-2024 - спринтерский этап без категорийных подъёмов.



После первого горного финиша Вуэльта Испании-2024 вернулась в долину. Жара снова продолжила испытывать участников, но это не остановило двух испанских велогонщиков, решившихся уехать в отрыв дня. Ибон Руис (Kern Pharma) отправился в третий отрыв в этом выпуске Вуэльты Испании, с ним поехал Чомин Хуаристи (Txomin Juaristi / Euskaltel-Euskadi).



Велокоманды, заинтересованные в спринте, контролировали ситуацию, отрыв был нейтрализован за 38 км до финиша. На промежуточном спринте Кейден Гроувс (Alpecin-Deceuninck) и Ваут ван Арт (Visma - Lease a Bike) сразились за очки, австралийский велогонщик опередил обладателя зелёной майки. Но Ваут ван Арт остался лидером очковой классификации, где опережал Кейдена Гровса на 13 очков.



В генеральной классификации, как и в других классификациях перестановок не произошло. Примож Роглич (Visma Lease a Bike) сохранил красную майку лидера.



21-летний чешский велогонщик команды dsm-firmenich PostNL Павел Биттнер (Pavel Bittner) выиграл этап на своём первом в карьере Гранд-туре. Павел Биттнер обошёл Ваута ван Арта (Visma Lease a Bike) и Кейдена Гроувса (Alpecin Deceuninck).



Два предыдущих этапа, завершившихся общим спринтом, Кейден Гроувс и Ваут ван Арт занимали два первых места (Гроувс выиграл 2-й этап, Ван Арт - 3-й). Павел Биттнер стал первым победителем этапа Вуэльты Испании с 2013 года, после Зденека Штыбара (Zdeněk Štybar) и Леопольда Кёнига (Leopold Koenig), которые тогда выиграли 7-й и 8-й этапы.

Шестой этап Вуэльты Испании-2024 - среднегорный этап с финишем в подъём 3 категории.



Этап стартовал в подъём 1-й категории Пуэрто дель Бояр (Puerto del Boyar, отм. 1108 м, перепад высот 812 м, протяжённость 14,7 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%), и с многочисленных атак. На вершине первого подъёма создали просвет три велогонщика Клеман Берте (Clément Berthet / AG2R La Mondiale), Пелайо Санчес (Pelayo Sanchez / Movistar) и Кристиан Родригес (Cristian Rodriguez / Arkéa-B&B Hotels).



На спуске к ним переложились ещё десять велогонщиков, среди них был и Бен О’Коннор (Ben O'Connor / Decathlon AG2R La Mondiale), а также Джей Вайн (UAE Team Emirates), Маури Вансевенан (Mauri Vansevenant / T-Rex Quick-Step), Флориан Липовиц (Florian Lipowitz / Red Bull-Bora-Hansgrohe), Лука Вергалито (Luca Vergallito / Alpecin-Deceuninck), Марко Фриго (Marco Frigo / Israel-Premier Tech), Крис Харпер (Chris Harper / Jayco-AlUla), Гейс Леемрейзе (Gijs Leemreize / DSM-Firmenich-PostNL), Урко Берраде (Urko Berrade) и Пабло Кастрильо из Kern Pharma.



Велокоманда Red Bull-Bora-Hansgrohe задавала темп в пелотоне. Выше всех в генеральной классификации в отрыве были Флориан Липовиц, проигрывавший 1 минуту 50 секунд своему товарищу по велокоманде Приможу Рогличу и Бен О’Коннор, отстававший на 1 минуту 56 секунд. Когда отрыв набрал более пяти минут преимущества, в работу в голове пелотона включилась велокоманда Bahrain Victorious. Но в это время Бен О’Коннор за 62 км до финиша уже атаковал вместе с Гейсом Леемрейзе на втором подъёме дня - Пуэрто дель Вьенто (Puerto del Viento, отм. 1068 м, перепад высот 285 м, протяжённость 6,6 км, средний градиент 4,3%, максимальный градиент 8%).



На вершине Пуэрто дель Вьенто ближайшими преследователями О’Коннора и Леемрейзе были Фриго, Санчес и Берраде, проигрывавшие 25 секунд. За 27,5 км до финиша Бен О’Коннор атаковал, сбросив 24-летнего нидерландского велогонщика команды dsm-firmenich PostNL Гейса Леемрейзе, и в одиночку поехал к своей победе.



Всего через 6 км австралийский велогонщик уже опережал Гейса Леемрейзе на 50 секунд. Марко Фриго, старавшийся закрыть просвет, упал на спуске, но быстро вернулся в гонку и в итоге сумел финишировать вторым, через 4 минуты 33 секунды после Бена О’Коннора.



Флориан Липовиц, Кристиан Родригес и Клеман Берте догнали и обошли Гейса Леемрейзе у самого финиша.



Пелотон финишировал через 6 минут 31 секунду. Адам Йейтс (Adam Yates), один из лидеров велокоманды UAE Team Emirates, падал во время этапа и финишировал почти через 9 минут после победителя.



С победой на 6-м этапе Вуэльты Испании-2024 сольной атакой из отрыва дня 28-летний австралийский велогонщик команды Decathlon AG2R La Mondiale Team Бен О’Коннор вошёл в число победителей этапов всех трёх Гранд-туров.

Бен О’Коннор надел красную майку лидера, и теперь опережал Приможа Роглича на 4 минуты 51 секунду.



23-летний немецкий велогонщик команды Red Bull - BORA - hansgrohe Флориан Липовиц перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Антонио Тибери (Bahrain Victorious).



Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации, а Сильван Монике (Lotto Dstny) остался в гороховой майке лучшего горного гонщика.

Седьмой этап Вуэльты Испании-2024 - спринтерский этап с преодоленеим подъёма 2-й категории.



Сразу после старта атаковал 22-летний уроженец Страны Басков Шавьер Исаса (Euskaltel-Euskadi), проехавший в одиночном отрыве 140 км. Когда его преимущество достигло 8 с половиной минут через 45 км после старта, велокоманды Alpecin Deceuninck и Visma Lease a Bike включились в работу в голове пелотона.

Одинокого беглеца догнали за 38 км до финиша, на подходе к единственному категорийному подъёму дня Альто дель 14% (Alto del 14%, отм. 587 м, перепад высот 414 м, гора 2 категории, протяжённость 7,4 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%). На подъёме велокоманда Red Bull-Bora-Hansgrohe задала высокий темп, и капитан велокоманды Примож Роглич первым прошёл вершину во главе группы из 25 велогонщиков, забрав 6 бонусных секунд. Роглич опередил на вершине Сеппа Кусса (Visma Lease a Bike) и Ричарда Карапаса (Richard Carapaz / EF Education Easy Post).



После прохождения Альто дель 14% за 21 км до финиша атаковал Марк Солер (UAE Team Emirates). Испанский велогонщик набрал 20 секунд преимущества, но Сепп Кусс, работавший на своего товарища по велокоманде Visma Lease a Bike Ваута ван Арта возглавил просеявшийся пелотон и сделал всё, чтобы закрыть просвет. Марка Солера догнали за 3,8 км до финиша.



Павел Сиваков (UAE Team Emirates) контратаковал на финальных километрах, но его добрали за 500 м до финиша, когда Ваут ван Арт уже начал свой спринт и не оставил соперникам шанса.



Ваут ван Арт сделал дубль, выиграл второй этап на Вуэльте Испании-2024, и укрепил позицию в очковой классификации. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike с запасом опередил в спринте из просеявшегося пелотона 22-летнего чешского велогонщика команды Lidl-Trek Матиаса Вачека.



Главный соперник Ваута ван Арта по борьбе за зелёную майку лучшего в очковой классификации Кейден Гроувс (Alpecin-Deceuninck) не принимал участие в спринте. Он упал на вершине подъёма 2-й категории Альто дель 14%, зацепившись за колесо Наиро Кинтаны (Nairo Quintana / Movistar), и хотя быстро вернулся на велосипед, шансы на борьбу в спринте потерял.



Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale) сохранил красную майку лидера, в которой ехал первый день. Расстановка сил в первой тройке генеральной классификации не поменялась.

Генеральная классификация после 7 этапа 1 Ben O'Connor (Aus) Decathlon - Ag2r La Mondiale 27:44:07 2 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:45 3 Joao Almeida (Por) UAE Team Emirates 04:59 4 Enric Mas (Esp) Movistar Team 05:23 5 Cristian Rodriguez (Esp) Arkea - B&B Hotels 05:26 6 Antonio Tiberi (Ita) Bahrain Victorious 05:29 7 Lennert Van Eetvelt (Bel) Lotto - Dstny 05:32 8 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 05:35 9 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 05:38 10 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl - Trek 05:49



Однако, поменялся обладатель белой майки лучшего молодого гонщика - Антонио Тибери (Bahrain Victirious) вернул её себе после того, как Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) выпал из пелотона и финишировал через 17 секунд после победителя этапа.



Ваут ван Арт укрепил свою позицию в очковой классификации, где опережал Кейдена Гроувса на 41 очков.



Сильван Монике (Lotto Dstny) сохранил гороховую майку горного короля, но Примож Роглич уступал бельгийскому гонщику всего 1 очко.

Восьмой этап Вуэльты Испании-2024 - среднегорный этап с финишем в подъём 3 категории Сьерра де Касорла (Sierra de Cazorla, отм. 1056 м, перепад высот 349 м).



Этап с набором высоты 2380 м в преддверии королевского горного этапа Вуэльты Испании-2024 начался с многочисленных атак. Просвет удалось сделать Мауро Шмиду (Mauro Schmid / Jayco AlUla), Гейсу Леемрейзе (DSM-Firmenich-PostNL) и Харольду Техаде (Harold Tejada / Astana Qazastan). К ним переложились ещё пятеро велогонщиков - Сэм Оомен (Sam Oomen / Lidl-Trek), Лука Вергаллито (Alpecin-Deceuninck), Ойер Ласкано (Oier Lazkano / Movistar), Матис Ле Берр (Mathis Le Berre / Arkéa-B&B Hotels) и Йон Исагирре (Ion Izagirre / Cofidis). Отрыв набрал пять минут преимущества через 84 км после старта. Но велокоманда Israel Premier Tech не захотела отпускать беглецов и взвинтила скорость в пелотоне, сократив разрыв до 3 с половиной минут.



За 7 км до финиша к началу финального подъёма впереди остались лишь Харольд Техада (Astana Qazastan), Ойер Ласкано (Movistar) и Лука Вергаллито (Alpecin Deceuninck).



За 4,2 км в пелотоне упал Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), а Сепп Кусс (Visma Lease a Bike) едва избежал падения, остановился и потерял время.



27-летний колумбийский велогонщик команды Astana Qazaqstan до последнего сопротивлялся натиску генеральщиков, но после нескольких атак (за 2,3 км, за 1,9 км) на подъёме протяжённостью 4,8 км, со средним градиентом 7,3%, максимальным - 20%, капитан велокоманды Red Bull - BORA - hansgrohe Примож Роглич и усидевший за ним Энрик Мас (Movistar), догнали и обошли Техаду за 600 м до финиша. Энрик Мас попытался бороться с Рогличем в спринте, но проиграл. Микель Ланда (Soudal Quick Step) замкнул тройку призёров этапа, финишировав через 14 секунд.



Бен О’Коннор (Decathlon - Ag2r La Mondiale), сначала отвечавший на ускорения Роглича, затем с помощью товарища по велокоманде Феликса Галля пытался минимизировать потери, но финишировал лишь через 46 секунд после Приможа Роглича.



Через два дня после потери красной майки, которую надел Бен О’Коннор, Примож Роглич отыграл в генеральной классификации в общей сложности 56 секунд перед королевским горным 9-м этапом.

Во время этапа падал Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), но он финишировал и сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Бен О’Коннор сохранил красную майку лидера, но его преимущество над Приможем Рогличем сократилось до 3 минут 19 секунд.



Примож Роглич надел гороховую майку лучшего горного гонщика, которую перехватил у Сильвана Монике (Lotto Dstny).



Антонио Тибери (Bahrain Victorious), финишировавший 4-м на этапе, удержал белую майку лучшего молодого гонщика. Его главный соперник - Леннерт Ван Этвельт (Lotto Dstny) проигрывал ему 15 секунд.

Девятый этап Вуэльты Испании-2024 - королевский горный этап перед первым днём отдыха.



Первая неделя Вуэльты Испании-2024 завершилась королевским горным этапом с набором высоты 3700 м и двойным прохождением подъёма 1-й категории Альто-де-Асальянас (Alto de Hazallanas, высота 1655 м, перепад высот 675 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 9,5%, максимальный градиент – 22%).

Этап начался с отъезда многочисленного отрыва, а завершился серией атак. Адам Йейтс (UAE Team Emirates) отобрался в отрыв дня из 26 человек с двумя товарищами по велокоманде - Марком Солером и Джеем Вайном. За 90 км до финиша они везли пелотону около 5 минут. В то время как в отрыве задавал мощный темп Марк Солер, в пелотоне ситуацию контролировала велокоманда Red Bull-Bora-hansgrohe.



Две сольных атаки - из отрыва дня за 58 км до финиша Адама Йейтса (UAE Team Emirates) и из пелотона за 90 км до финиша Ричарда Карапаса (EF Education EasyPost) оказались успешными. Атака лидера велокоманды Movistar Энрика Маса на последнем прохождении подъёма за 6 км до вершины и за 21 км до финиша была нейтрализована группой генеральщиков уже после спуска, на котором Энрик Мас чудом избежал падения.



32-летний британский велогонщик Адам Йейтс принёс велокоманде UAE Team Emirates победу после схода сокапитана Жуана Алмейды, которому после финиша 8-го этапа пришлось покинуть гонку из-за ковида.

Photo (c) UAE Team Emirates/SprintCyclingAgency



Ричард Карапас одного за другим проходил остававшихся впереди участников отрыва дня, но догнать Адама Йейтса не смог. Эквадорский велогонщик финишировал через 1 минуту 49 секунд после победителя этапа.



Лидер генеральной классификации Бен О’Коннор через 3 минуты 45 секунд после финиша Адама Йейтса выиграл спринт из группы, в которой помимо его товарища по велокоманде Decathlon AG2R La Mondiale Феликса Галля находились Примож Роглич и Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe), Микель Ланда (Soudal Quick Step), Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), Павел Сиваков (UAE Team Emirates), а также Энрик Мас (Movistar) и Джей Вайн (UAE Team Emirates), которых группа добрала незадолго до финиша, и влившийся в группы, проехавший в отрыве дня Давид Годю (David Gaudu / Groupama-FDJ).



Бен О’Коннор сохранил красную майку лидера с преимуществом в 3 минуты 53 секунды над Приможем Рогличем. Энрика Маса (Movistar) с третьего места в генеральной классификации оттеснил Ричард Карапас (EF Education EasyPost), который проигрывал Бену О’Коннору 4 минуты 32 секунды, а Энрика Маса опережал на 3 секунды.



Благодаря победе и времени, выигранному в отрыве, Адам Йейтс вернулся в топ-10 генеральной классификации и перед второй неделей Вуэльты Испании-2024 проигрывал лидеру 5 минут 30 секунд.



Антонио Тибери (Bahrain Victorious) сошёл с гонки из-за теплового удара, и белая майка лучшего молодого гонщика вернулась к Флориану Липовицу (Red Bull Bora-hansgrohe).



Адам Йейтс, который первым прошёл дважды вершину Альто-де-Азальянас, стал горным королём, в классификации лучшего горного гонщика он опередил Приможа Роглича, у которого выигрывал 4 очка.



Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Десятый этап Вуэльты Испании-2024. После первого дня отдыха на старт 10 этапа не вышли Харольд Мартин Лопес (Astana Qazaqstan) и Лауренс Де Плюс (Laurens de Plus/ INEOS Grenadiers), у которых диагностировали ковид, Кобе Гооссенс (Kobe Goossens / Intermarché - Wanty), который не смог продолжать гонку из-за травм после падений. Во время этапа сошёл Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Lidl-Trek), на которого также повлияли последствия травм после падений на первой неделе.



Этап стартовал в подъём 2-й категории Альто де Фонфриа (Alto de Fonfria, отм. 790 м, перепад высот 654 м, протяженность 15,4 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%), но сам этап - среднегорный, идеально подходил для отрыва. Поэтому атак было достаточно, но уехать от пелотона удалось лишь нескольким велогонщикам - Марку Солеру (UAE Team Emirates), Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike), Вильяму Джуниору Лесерфу (William Junior Lecerf / T-Rex Quick-Step), которые на первой вершине дня лидировали с преимуществом в 14 секунд. Через 46 км после старта к ним переложились Юрий Холлман (Juri Hollmann / Alpecin-Deceuninck) и Кентан Паше (Quentin Pacher / Groupama-FDJ). Пелотон отпустил беглецов, которые через 98 км после старта опережали пелотон более чем на шесть минут.



Отрыв распался на промежуточном спринте за 31 км до финиша, когда Ваут ван Арт атаковал, борясь за очки зелёной майки. Закрыть просвет и уехать за бельгийским велогонщиком смог лишь 32-летний французский велогонщик Groupama-FDJ Кентан Паше. 24-летний немецкий велогонщик Alpecin Deceuninck Юрий Холлманн выпал из отрыва на череде подъёмов, но в финале добрал своих попутчиков.



Ваут ван Арт и Кентан Паше опередили Марка Солера, Вильяма Джуниора Лесерфа и Юрия Холлманна на 2 минуты. Кентан Паше попробовал уехать от Ваута ван Арта за 1,5 км, но эта попытка не удалась, как не удалось французскому велогонщику противостоять мощному спринту Ваута ван Арта.

Photo © Unipublic Sprint Cycling Agency



Бельгийский велогонщик Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) продолжил развивать успех, дебютировав на испанском Гранд-туре. К победам на этапах, одержанным в спринте (на 3-м и 7-м этапе), и зелёной майке лучшего в очковой классификации он добавил этап, выигранный из отрыва дня. Радости Вауту ван Арту добавило, что он одержал победу на глазах своей семьи, которая приехала на финиш 10-го этапа Вуэльты Испании-2024.



А лидер генеральной классификации Бен О'Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale) преодолел все ловушки дня и завоевал пятую красную майку лидера - «Ла Роху», поставив новый рекорд велогонщиков из Австралии. В 2005 году четыре дня на Вуэльте Испании лидировал Брэдли Макги (Bradley McGee).

Одиннадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - cреднегорный этап, проложенный кругами у города Падрон (Галисия), с двойным прохождением подъёма 2-й категории Пуэрто Агуасантас (Puerto Aguasantas, отм. 445 м, перепад высот 339 м, протяжённость 5,7 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%), финальным подъёмом 3-й категории Пуэрто Крушейрас (Puerto Cruxeiras, отм. 312 м, перепад высот 260 м, протяжённость 2,9 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 15%), который представлял собой короткую и крутую стенку, подходил отрыву.



Отрыв дня из 38 велогонщиков сформировался лишь через 60 км после старта. Будущий победитель этапа Эдди Данбар (Eddie Dunbar) отобрался в него с товарищем по велокоманде Jayco AlUla Филиппо Дзаной.



32-летний бельгийский велогонщик Ксандро Мёрисс (Xandro Meurisse / Alpecin - Deceuninck) уехал из большой группы в одиночку и проехал в одиночку 60 км. Его настигли за 32 км до финиша. Пелотон за 60 км до финиша проигрывал отрыву шесть с половиной минут.



За 10 км до финиша из отрыва атаковали три велогонщика - Филиппо Дзана, Карлос Верона (Carlos Verona / Lidl - Trek) и Урко Берраде (Equipo Kern Pharma), но преследователи настигли их за 1,5 км до финиша. Берраде и Верона пытались контратаковать, но не смогли уехать. Эдди Данбар спринтовал за 600 м до финиша, застав соперников врасплох, и создал значительный просвет. Ему хватило времени, чтобы отпраздновать победу на финишной черте. Через 2 секунды борьбу за второе место выиграл в спринте Кентан Херманс (Quinten Hermans / Alpecin Deceuninck), а Макс Пул (dsm-firmenich PostNL) замкнул тройку лучших 11 этапа.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency



Пока велогонщики отрыва боролись за победу на 11-м этапе Вуэльты Испании-2024, финальный подъём - стенка, с градиентами, зашкаливающими за 10% на первых двух километрах, стал трамплином для атаки трёхкратного победителя испанского Гранд-тура Приможа Роглича (Red Bull Bora-hansgrohe), который ускорился после того, как его велокоманда просеяла группу на высокой скорости.



Только Энрик Мас (Movistar) смог сразу отреагировать на ускорение словенского велогонщика. Однако через пару километров к ним переложились Микель Ланда (T-Rex Quick Step), Давид Годю (Groupama-FDJ), Маттиас Скельмосе (Mattias Skjelmose Jensen / Lidl-Trek) и Карлос Родригес (Carlos Rodriguez / INEOS Grenadiers). Лидер генеральной классификации Бен О’Коннор (Decathlon AG2R La Mondiale) сначала в одиночку пытался минимизировать потери, везя на колесе одного из соперников велокоманды Red Bull Bora-hansgrohe Флориана Липовица. Затем ему на помощь пришли два товарища по велокоманде. Но группе Приможа Роглича удалось опередить Бена О’Коннора на 37 секунд.



Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) лишился белой майки лучшего молодого гонщика, которая перешла Карлосу Родригесу (INEOS Grenadiers), который опережал немецкого велогонщика на 6 секунд.

Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - среднегорный и наименее протяжённый этап Вуэльты Испании-2024 с финишем в подъём 1-й категории Пуэрто-де-Анкарес (Puerto de Ancares, отм. 1669 м, перепад высот 696 м, протяжённость 7,5 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент – 15%).



Этап начался с многочисленных атак желающих уехать в отрыв дня. Но уехать от пелотона получилось у десятерых велогонщиков лишь через 42 км после старта.



В отрыв дня отобрались Марк Солер (UAE Team Emirates), Джонатан Нарваэс (INEOS Grenadiers) и Оскар Родригес (Oscar Rodriguez / Ineos Grenadiers), Маури Вансевенан (T-Rex Quick-Step), Карлос Верона (Lidl-Trek), Мауро Шмид (Jayco AlUla), Луис Мейнтьес (Louis Meintjes / Intermarché-Wanty), Макс Пул (DSM-Firmenich-PostNL), Харольд Техада (Astana Qazaqstan) и Пабло Кастрийо (Kern Pharma).



Велокоманда лидера генеральной классификации Бена О’Коннора Decathlon AG2R La Mondiale работала в голове пелотона, отпустив отрыв, который за 50 км до финиша опережал пелотон почти на десять минут. К подножию финального подъёма 1 категории Кабеса де Мансанеда преимущество отрыва сократилось до 7 минут. Одним из первых из отрыва в одиночку атаковал Марк Солер за 14 км до финиша, но ему не дали уехать. Попробовал создать просвет и Карлос Верона, и тоже неудачно. Но атака Пабло Кастрийо за 10 км до финиша стала успешной.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency



После 113 км в отрыве дня и 10 км, преодолённых в сольном отрыве, Пабло Кастрийо опередил ближайшего преследователя, 21-летнего британского велогонщика команды dsm-firmenich PostNL Макса Пула на 8 секунд. Генеральщики не стали проверять друг друга на финальном подъёме дня и финишировали одной группой через шесть с половиной минут после победителя.

Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - горный этап с набором высоты 3400 м и финишем в подъём 1-й категории Пуэрто-де-Анкарес (Puerto de Ancares, отм. 1669 м, перепад высот 696 м, протяженность 7,5 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент – 15%).



Этап начался с атак. Каспер Асгрен (T-Rex Quick-Step), Кейден Гроувс (Alpecin-Deceuninck), Виктор Кампенартс и Сильван Монике из Lotto Dstny, Мауро Шмид (Jayco AlUla), Симон Гульельми (Simon Guglielmi) и Матис Ле Берр из Arké-B&B Hotels, Энцо Лейнсе (Enzo Leijnse / DSM-Firmenich-PostNL) и Рубен Фернандес (Ruben Fernandez / Cofidis) первыми создали просвет. За ними поехали Марк Солер и Джей Вайн (UAE Team Emirates), Ким Хайдук (Ineos Grenadiers), Хосе Феликс Парра (José Felix Parra / Kern Pharma), Николас Винокуров (Astana Qazaqstan) и Ксавьер Исаса (Xabier Isasa / Euskatel-Euskadi).



Отрыв сформировался, когда к этой группе присоединились Брэндон Макналти (Brandon McNulty / UAE Team Emirates), Сэм Оомен (Lidl-Trek), Майкл Вудс (Michael Woods) и Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из Israel Premier Tech, Гейс Леемрейзе (DSM-Firmenich-PostNL) и Микель Бискарра (Euskaltel-Euskadi).



Так как никто в отрыве не угрожал красной майке Бена О’Коннора, велокоманда Decathlon AG2R отпустила отрыв, который набрал почти 17 минут. В этот момент через 130 км после старта в голове пелотона начала работать велокоманда Movistar.



Обладатель зелёной майки лучшего в очковой классификации Ваут ван Арт собрал и горные очки на трёх первых подъёмах, а за 50 км до финиша атаковал из отрыва вместе с Виктором Кампенартсом (Lotto - Dstny). На вершине некатегорийного подъёма перед промежуточным спринтом впереди сформировалась группа из 9 велогонщиков, в которой помимо Ваута ван Арта ехали три велогонщика команды UAE Team Emirates - Марк Солер, Брэндон Макналти и Джей Вайн, а также Каспер Асгрен, Сэм Оомен, Майкл Вудс, Мауро Шмид и Гейс Леемрейзе.



Кейден Гроувс выпал после атаки Ваута ван Арта и Виктора Кампенартса, поэтому бельгийский велогонщик без борьбы забрал максимальные 20 очков на промежуточном спринте. Но на этом Ваут ван Арт не остановился. Он первым прошёл и предпоследнюю вершину дня - вершину подъёма 2-й категории Пуэрто де Лумерас (Puerto de Lumeras, отм. 1043 м, перепад высот 397 м, протяжённость 6,6 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%). На спуске с Лумерас упали Джей Вайн и Брэндон Макналти, к счастью, они быстро вернулись в гонку, но уже не смогли бороться за этап.



На финальном подъёме Пуэрто-де-Анкарес все велогонщики отрыва пошли по одному. На подъёме с градиентами в 15% 37-летний велогонщик команды Israel Premier Tech Майкл Вудс уехал в одиночку за 4,6 км до вершины от своих попутчиков по отрыву дня. Лишь 24-летний чемпион Швейцарии Мауро Шмид (Jayco AlUla), который первым ускорился на Пуэрто-де-Анкарес и какое-то время лидировал с Майклом Вудсом, в итоге не выдержал темп канадского велогонщика. Мауро Шмид проиграл Вудсу 45 секунд и финишировал вторым. Марк Солер, несколько раз атаковавший во время этапа, а также несколько раз выпадавший из первого отрыва и снова возвращавшийся, финишировал 3-м через 1 минуту 11 секунд после Майкла Вудса. Ваут ван Арт замкнул топ-5, приехав на финиш через 2 минуты 56 секунд после победителя.



Пока отрыв боролся за победу на этапе, в голове пелотона у подножия финального подъёма скорость начала задавать Red Bull Bora-hansgrohe, команда Приможа Роглича, который атаковал соперников за 4 км до финиша и в итоге уехал от них в одиночку, отыграв у обладателя красной майки лидера Бена О’Коннора (Decathlon AG2R) 1 минуту 55 секунд.



Бен О’Коннор (Decathlon AG2R) сохранил красную майку лидера, но его преимущество над ближайшим соперником Приможем Рогличем сократилось до 1 минуты 21 секунды.



Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike) не только укрепил позицию в очковой классификации, но и перехватил у Адама Йейтса (UAE Team Emirates) гороховую майку лучшего горного гонщика. А его ближайшим соперником в этой классификации после 13 этапа стал Марк Солер, уступающий Ван Арту 13 очков.



Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 13 этапа 1 Ben O'Connor (Aus) Decathlon - Ag2r La Mondiale 52:10:15 2 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 01:21 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 03:01 4 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 03:13 5 Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step 03:20 6 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 04:12 7 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:29 8 Felix Gall (Aut) Decathlon - Ag2r La Mondiale 04:42 9 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 04:44 10 Adam Yates (Gbr) UAE Team Emirates 05:17

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - горный и самый протяженный этап этого выпуска гонки.



На старт не вышел велогонщик Cofidis Рубен Фернандес, который, как и многие велогонщики на этой Вуэльте Испании, стал жертвой ковида.



Атаки начались со старта, только через 50 км, после часа борьбы, вперёд уехали шестеро велогонщиков - Исаак Дель Торо (Isaac Del Toro / UAE Team Emirates), Джонатан Нарваэс (Ineos Grenadiers), Ксандро Мёрисс (Alpecin Deceuninck), Марко Фриго (Israel Premier Tech), Виктор Кампенартс (Lotto Dstny) и Харольд Техада (Astana Qazaqstan).



Но у пелотона были свои планы, отрыв не отпустили дальше, чем на две минуты, от которых к началу финального подъёма дня осталась минута. За 7 км до вершины подъёма 1-й категории Пуэрто де Лейтариегос (Puerto de Leitariegos, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 7%). 27-летний чемпион Эквадора, велогонщик команды INEOS Grenadiers Джонатан Нарваэс атаковал из отрыва в одиночку, но пелотон, возглавляемый велокомандой Visma Lease a Bike, настиг его за 3 км до вершины. Эдоардо Аффини, Роберт Гесинк (Robert Gesink), Киан Эйтдебрукс (Cian Uijtdebroeks) и Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk) провели мощные смены, задавая высокий темп, чтобы предотвратить атаки. Ваут ван Арт первым прошёл вершину подъёма 1-й категории и укрепил свою позицию в горной классификации.



На спуске случился прокол у Приможа Роглича (Red Bull Bora-hansgrohe), идущего вторым в генеральной классификации. Но товарищи по велокоманде были рядом, Дани Мартинес (Daniel Martinez) отдал свой велосипед, и словенский велогонщик вернулся в пелотон за 9 км до финиша.

Ваут ван Арт и Кейден Гровс мощно начали спринт, поехали параллельно, и шли на равных, но австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck оказался быстрее и одержал победу.



Кейден Гровс, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck, сделал дубль на Вуэльте Испании-2024, выиграв второй спринт (после победы на 2-м этапе).



Изменений в классификациях после 14 этапа Вуэльты Испании-2024 не произошло. Все лидеры сохранили майки.





Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём специальной категории "Вершина Альберто Фернандеса". Вторая неделя Вуэльты Испании-2024 завершалась на самой высокой отметке в 79-м выпуске Гранд-тура.



Со старта участники сразу поехали на высокой скорости, а атаки шли одна за другой. Первая атаковавшая группа была нейтрализована после прохождения подъёма 1-й категории Альто де ла Кольядиелья (Alto de la Colladiella, отм. 848 м, перепад высот 527 м, протяжённость 6,4 км, средний градиент 8,2%, максимальный градиент 14%) через 37 км. К этому моменту пелотон просеялся, а атаки продолжались. Велокоманда T-Rex Quick Step контролировала ситуацию, не отпускала беглецов. Очередная группа из 21 велогонщика пыталась уехать на втором подъёме.

Наконец, через 88 км сформировался отрыв дня, в который отобрались Павел Сиваков и Джей Вайн (UAE Team Emirates), Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Штефан Кюнг и Кентан Паше (Groupama-FDJ) и Пабло Кастрийо (Kern Pharma). Благодаря сменам Джея Вайна отрыв набрал к подножию финального подъёма Вальгранде-Пахарес, Куиту Негру (Valgrande-Pajares. Cuitu Negru) около 3 минут. Однако на заключительных и самых сложных трёх километрах 40-км подъёма с общим набором высоты 1600 м участников ждала стена со средним градиентом 12-14%, максимальным 24 %.



К финальным трём километрам впереди остались лишь Сиваков, Власов и Кастрийо. Пабло Кастрийо атаковал за 3 км до финиша, но Александр Власов через два километра закрыл просвет. Однако 23-летний испанский велогонщик ещё несколько раз ускорялся на финальных сотнях метров и опередил Власова на финише на 12 секунд. Пабло Кастрийо одержал вторую профессиональную победу, сделав дубль на домашнем Гранд-туре - Вуэльте Испании.

Группа генеральщиков вела свою борьбу. И главные атаки также пошли на финальных трёх километрах. Сначала Примож Роглич уехал от соперников с товарищем по велокоманде Red Bull Bora-hansgrohe Флорианом Липовицем, затем продолжил в одиночку за 2 км до финиша. Но Энрик Мас (Movistar) добрал словенского велогонщика и даже сбросил с колеса, но Роглич закрыл просвет у самого финиша и не потерял время относительно Маса. Из-за штрафа за езду за техничкой велокоманды после замены велосипеда Примож Роглич лишился 20 секунд, но всё же сократил разрыв с лидером гонки Беном О’Коннором с 1 минуты 21 секунды до 1 минуты 3 секунд.



Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) перехватил белую майку лучшего молодого гонщика у Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers) с преимуществом в 7 секунд.

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - горный этап.



На этапе с набором высоты 3820 м и финишем в легендарный подъём Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga) атаки начались с самого старта, и сразу после старта упали несколько велогонщиков, в том числе лидер очковой и горной классификации Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike). Но это падение не лишило 29-летнего бельгийского велогонщика желания продолжать атаковать и Ваут ван Арт отобрался в отрыв дня. Вместе с ним уехали ещё 15 велогонщиков.

В отрыве дня численное преимущество было у велокоманды UAE Team Emirates - Джей Вайн в гороховой майке лучшего горного гонщика, доставшейся от Ваута ван Арта как идущему вторым в горной классификации, а также Марк Солер и Исаак Дель Торо. Также в отрыве были Вильям Джуниор Лесерф (T-Rex Quick-Step), Марко Фриго и Мэттью Риччителло (Matthew Riccitello) из Israel Premier Tech, Сильван Монике (Lotto Dstny), Даррен Рафферти (Darren Rafferty / EF Education-EasyPost), Ойер Ласкано (Movistar), Фран Михолевич (Fran Miholjevic / Bahrain Victorious), Феликс Энгельгарт (Felix Engelhardt) и Филиппо Дзана из Jayco AlUla, Симоне Гульельми (Arkéa-B&B Hotels), Макс Пул и Мартейн Тусвельд (Martijn Tusveld) из DSM-Firmenich-PostNL и Йон Исагирре (Cofidis).



Ваут ван Арт забрал горные очки на вершине первого подъёма 1 категории Мирадор дель Фито (Mirador del Fito, отм. 578 м, перепад высот 564 м, протяжённость 7,1 км, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 12%), а также атаковал и первым прошёл вторую вершину дня - подъём 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 709 м, протяжённость 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%). Пелотон в этот момент уже отпустил отрыв, который лидировал с преимуществом более шести минут.



Однако удача отвернулась от Ваута ван Арта на спуске с предпоследнего подъёма дня, где он упал на мокрой от дождя дороге. 29-летний бельгийский велогонщик команды Visma Lease a Bike в пылу борьбы пересел на запасной велосипед и попытался вернуться в гонку, но быстро понял, что продолжать не сможет. У него было сильно повреждено правое колено. Ваут ван Арт сошёл с Вуэльты Испании-2024 за 45 км до финиша 16 этапа.

Тем временем в пелотоне за 60 км до финиша на предпоследнем подъёме дня Кольядо Льомена после развоза велокоманды Movistar атаковал Энрик Мас (Movistar), а затем ускорился Микель Ланда (T-Rex Quick Step).



Однако их ускорения хотя и просеяли пелотон, не смогли сбросить главных соперников по генеральной классификации. Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) быстро отреагировал на ускорения. Группа генеральщиков снова собралась и следующие атаки пошли уже на финальном подъёме высшей категории Лагос-де-Ковадонга (отм. 1069 м, перепад высот 869 м, протяженность 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%).



В отрыве решающие атаки также начались на Лагос-де-Ковадонга. После нескольких ускорений Макса Пула и Марка Солера отрыв просеялся. За 8,5 км до финиша Макс Пул и Филиппо Дзана создали просвет, но через километр их добрал Макр Солер, который сразу же ускорился. Филиппо Дзана выпал, но за 5,8 км вернулся.

В это время в пелотоне, который на середине подъёма проигрывал около четырёх с половиной минут, атаковал Микель Ланда. Однако Энрик Мас и Примож Роглмч закрыли просвет, а Бен О’Коннор выпал и старался минимизировать потери. Затем атаковал Энрик Мас.



Тем временем впереди шла борьба за этап. За 4,2 км до финиша Марк Солер атаковал и уехал от своих попутчиков по отрыву. Он опередил в итоге ближайшего - Филиппо Дзану (Jayco AlUla), на 18 секунд, Макс Пул (DSM-Firmenich-PostNL) финишировал через 23 секунды.



Марк Солер одержал победу на 16-м горном этапе Вуэльты Испании-2024 с финишем в подъём высшей категории Лагос-де-Ковадонга. 30-летний испанский велогонщик команды UAE Team Emirates в пятый раз в этом выпуске испанского Гранд-тура отобрался в отрыв дня.



Трижды - на 10-м, 12-м и 13-м горных этапах Марк Солер финишировал третьим, но на Лагос-де-Ковадонга он добился долгожданной победы. Это третий в карьере этап Вуэльты Испании, выигранный Марком Солером, два предыдущих он выиграл в 2020 и в 2022 годах.

В группе генеральщиков Энрик Мас атаковал несколько раз, но Ричард Карапас (EF Education EasyPost) закрыл просвет, Примож Роглич также был рядом. Лишь Бен О’Коннор в одиночку продолжал бороться с соперниками за красную майку.



В итоге австралийский велогонщик команды Decathlon AG2R с запасом в 5 секунд сохранил первую позицию в генеральной классификации относительно Приможа Роглича (Red Bull Bora-hansgrohe).



После схода Ваута ван Арта очковую классификацию возглавил Кейден Гровс (Alpecin-Deceninck), а классификацию лучшего горного гонщика - Джей Вайн (UAE Team Emirates).



В классификации лучшего молодого гонщика снова сменился обладатель белой майки, её вернул себе Карлос Родригес (INEOS Grenadiers), а его ближайшим соперником стал Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), проигрывающий 7 секунд. Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe) потерял две позиции и спустился на третье место, проигрывая Родригесу 34 секунды.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 с набором высоты 2164 м испытывал участников не жарой, а дождём. Отрыв дня, в который отобрались четверо - Йонас Грегор (Jonas Gregaard / Lotto Dstny), Тибо Герналек (Thibault Guernalec / Arkéa-B&B Hotels), Тома Шампьон (Thomas Champion / Cofidis) и Шавьер Исаса (Euskatel-Euskadi) уехал через 2 км после старта и был нейтрализован за два километра до финиша.



Пелотон не отпускал отрыв больше чем на 4 минуты, но на последних 20 километрах велокомандам, заинтересованным в спринте, пришлось постараться, чтобы догнать Грегора, Герналека и Исасу (Тома Шампьон выпал за 18 км до финиша) по мокрым от дождя дорогам на пути к финалу в Сантандере. Поздние атаки Виктора Кампенартса (Lotto Dstny) и Мауро Шмида (Jayco AlUla) также не стали успешными.



Велокоманда Alpecin Deceuninck сделала всё, чтобы Кейден Гровс использовал свой шанс, и австралийский спринтер не подвёл велокоманду.

Кейден Гровс как и в прошлом году на испанском Гранд-туре сделал хет-трик. После побед на 2-м и 14-м этапах 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck выиграл спринт на 17-м этапе, где обошёл 21-летнего чешского велогонщика Павла Биттнера (dsm-firmenich PostNL) и 23-летнего бельгийскоговелогонщика Вито Брата (Vito Braet / Intermarché - Wanty).



17-й этап Вуэльты Испании-2024 также вписал новую страницу в историю, на этом этапе впервые три классификации гонки - генеральную, очковую и горную - возглавляют велогонщики из Австралии - Бен О’Коннор, Кейден Гровс и Джей Вайн соответственно.



Помимо хет-трика Кейден Гровс укрепил свою позицию в очковой классификации.



Бен О’Коннор (Decathlon AG2R) благополучно финишировал, как и его соперники, и сохранил красную майку лидера.

Генеральная классификация после 17 этапа 1 Ben O'Connor (Aus) Decathlon - Ag2r La Mondiale 68:41:14 2 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 00:05 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 01:25 4 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 01:46 5 Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step 02:18 6 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 03:48 7 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 03:53 8 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl - Trek 04:00 9 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 04:27 10 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 05:19

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - среднегорный этап.



На 18-м этапе с набором высоты 2780 м и прохождением подъёмов 2-й и 1-й категорий борьба за отъезд в отрыв продолжалась со старта на протяжении пятидесяти километров.



Не менее 42 велогонщиков создали просвет в три минуты. Однако на склонах первого подъёма дня - 2-й категории Альто де Ривас де Тересо (Alto de Rivas de Tereso, отм. 940 м, перепад высот 377 м, протяжённость 11,1 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 10%) пелотон возглавила велокоманда Euskaltel-Euskadi, которая не была представлена в отрыве. Но переложиться в отрыв два велогонщика баскской велокоманды так и не смогли.

В это время в отрыве Марк Солер (UAE Team Emirates) первым прошёл вершину, а затем Штефан Кюнг (Groupama-FDJ) атаковал на спуске. К нему переложились Мауро Шмид (Jayco AlUla) и Матиас Вачек (T-Rex Quick Step). Преимущество в минуту не помогло им удержаться впереди на втором и финальном категорийном подъёме дня - подъёме 1-й категории Пуэрто Эррера (Puerto Herrera, отм. 1100 м, перепад высот 464 м, протяжённость 5,6 км, средний градиент 8,3%, максимальный градиент 14%).



Их догнали 10 велогонщиков - Стевен Крёйсвейк (Visma-Lease a Bike), Марк Солер (UAE Team Emirates), Маттиа Каттанео (Mattia Cattaneo / T-Rex Quick-Step), Александр Власов (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Ойер Ласкано (Movistar), Макс Пул (DSM-Firmenich-PostNL), Йон Исагирре (Cofidis), а также будущий победитель Урко Берранде и его товарищи по велокоманде Kern Pharma - победитель двух этапов этого выпуска Вуэльты Пабло Кастрийо и Пау Микель (Pau Miquel).



Марк Солер прошёл первым и вторую вершину дня, забрав гороховую майку лучшего горного гонщика.

В это время пелотон проигрывал отрыву дня уже 10 минут. Когда отрыв боролся за этап, в пелотоне на подъёме 1-й категории атаковал Ричард Карапас (EF Education EasyPost). Однако единственным претендентом из топ-10 генеральной классификации, пострадавшим от этого ускорения, стал Микель Ланда (T-Rex Quick Step), который не выдержал темпа и всеми силами пытался минимизировать потери. Однако в итоге Ланда потерял в генеральной классификации относительно Бена О’Коннора, удержавшего майку лидера, 3 минуты 20 секунд, и теперь замыкал топ-10 генеральной классификации.



В отрыве дня первым предпринял атаку за 5,6 км до финиша Стевен Крёйсвейк, но на его ускорение ответил Урко Берраде, который в итоге уехал в сольный отрыв и выиграл этап.

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - среднегорный этап.



На этапе с набором высоты 2550 м и финишем в подъём 1-й категории Альто-де-Монкальвильо (Alto de Moncalvillo, отм. 1491 м, перепад высот 765 м, протяжённость 8,6 км, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 16%), велокоманда Red Bull - BORA - hansgrohe недвусмысленно заявила о своих целях другим велокомандам, взяв под контроль ситуацию в гонке.



Четыре велогонщика Эдвард Планкарт (Edward Planckaert / Alpecin Deceuninck), Фран Михолевич (Bahrain Victorious) и Вито Брат (Intermarché-Wanty) атаковали через 38 км после старта, затем к ним переложились Исаак Дель Торо (UAE Team Emirates) и Симоне Петилли (Simone Petilli / Intermarché-Wanty). Но им не удалось создать достаточного запаса над пелотоном, чтобы разыграть этап. За 50 км до финиша разрыв, который достигал пяти с половиной минут, сократился до двух минут. Велокоманда Red Bull Bora-hansgrohe нейтрализовала отрыв за 10 км до финиша.

Большую часть дня разрыв контролировали в голове группы Патрик Гампер и Нико Денц. Финальный подъём к вершине Альто-де-Монкальвильо Red Bull - BORA - hansgrohe начали с пятью велогонщиками в голове пелотона и диктовала темп, просеяв пелотон до группы менее чем в 20 велогонщиков.



За 6 км до финиша наступил решающий момент - Дани Мартинес и Александр Власов ускорились, везя на колесе Приможа Роглича, а Флориан Липовиц замкнул группу, создав позади себя просвет, который соперники по генеральной классификации Приможа Роглича не смогли сразу закрыть.



Мартинес, Власов и Роглича поехали на высокой скорости в стиле командной гонки на время, благодаря чему набрали запас в полминуты. К отметке 5 км до финиша Примож Роглич атаковал соло и уехал к своей 40-й красной майке лидера.

Photo © SprintCycling/Red Bull - BORA - hansgrohe Team

Первым дотянуться до Роглича попробовал Давид Годю (Groupama-FDJ), затем за 4,5 км до вершины атаковал Ричард Карапас, догнавший Годю вместе с Энриком Масом (Movistar). Но трио добрали другие велогонщики, и тогда за 3,5 км до вершины в одиночку атаковал Энрик Мас.



Испанский велогонщик уехал от соперников и даже начал приближаться к Приможу Рогличу, но на последних метрах финиша, когда Роглич уже отпраздновал победу, Энрика Маса обошли Давид Годю и Маттиас Скельмосе (Lidl Trek). Годю и Скельмосе финишировали через 46 секунд после Роглича, а Энрик Мас, который не смог взять бонусных секунд, пересёк финиш через 50 секунд.



Бен О’Коннор, в одиночку старавшийся минимизировать потери на подъёме Альто-де-Монкальвильо, финишировал через 1 минуту 49 секунд после победителя Приможа Роглича. Он потерял красную майку, но остался в тройке лучших.

Двадцатый этап Вуэльты Испании-2024 - финальный горный этап этого выпуска, горный этап с набором высоты 4500 м и финишем в подъём 1-й категории накануне финальной гонки с раздельным стартом 21-го этапа, начался с атак.



Десять велогонщиков создали просвет на первом подъёме дня - обладатель гороховой майки лучшего горного гонщика Марк Солер и его товарищ по велокоманде Джей Вайн (UAE Team Emirates), Клеман Берте (Decathlon AG2R La Mondiale), Марко Фриго (Israel Premier Tech), Сильван Монике (Lotto Dstny), Карлос Каналь (Carlos Canal / Movistar), Джек Хейг (Jack Haig / Bahrain Victorious), Тома Шампьон (Cofidis), Харольд Техада (Astana Qazaqstan) и Пабло Кастрильо (Kern Pharma).

Через 80 км, к подъёму 1-й категории Портильо де Лунадо атаковал Марк Солер, а его ближайшими преследователями остались Джей Вайн и Клеман Берте, которых на спуске с этого подъёма добрали Марко Фриго и Пабло Кастрильо. Но у отрыва не было шансов разыграть победу на этапе.



Пелотон, возглавляемый сначала велокомандой INEOS Grenadiers, а затем T-Rex Quick Step, находился в трёх минутах, которые к началу финальной связки подъёмов сократились до полутора минут.



Джей Вайн собрал очки на трёх первых вершинах дня, Марк Солер на двух следующих, но к предпоследнему подъёму дня - подъёму 1-й категории Пуэрто де лос Торнос (Puerto de los Tornos, отм. 920 м, перепад высот 679 м, протяжённость 11,3 км, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%) отрыв был настигнут.



Обладатель красной майки лидера Примож Роглич (Red Bull Bora-hansgrohe) вместе с Флорианом Липовицем и Роджером Адриа (Roger Adria) держался в группе лидеров генеральной классификации. Однако остальных помощников он лишился - через сто километров после старта с гонки сошёл один из ключевых помощников лидера генеральной классификации Приможа Роглича - Дани Мартинес, а вслед за ним гонку покинул и Патрик Гампер (Patrick Gamper), а Александр Власов выпал из пелотона на первом подъёме, финишировал в итоге почти через 35 минут, в то время как Нико Денц (Nico Denz) финишировал, но не вписался в лимит времени.

За 30 км до финиша, когда отрыв дня был нейтрализован, а из пелотона атаковал Павел Сиваков (UAE Team Emirates) и создал просвет. В это время в группе генеральщиков уже не было обладателя белой майки лидера Карлоса Родригеса (INEOS Grenadiers).



Вслед за Сиваковым попробовал атаковать Микель Ланда (T-Rex Quick Step), на его ускорение отреагировали Ричард Карапас (EF Education EasyPost) и Флориан Липовиц (Red Bull Bora-hansgrohe). Затем ускорился Энрик Мас (Movistar), но Роджер Адриа не позволил соперникам уехать.



К подножию финального подъёма 1-й категории Альто де Пикон Бланко (Alto de Picon Blanco, отм. 1498 м, перепад высот 721 м, протяжённость 7,9 км, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 18%) в запасе у Павла Сивакова было 46 секунд, а в группе генеральщиков первым колесом выходили Примож Роглич и его товарищ по велокоманде Флориан Липовиц. Их скорость не выдержал сначала Маттиас Скельмосе (Lidl-Trek), но потом смог вернуться. За 5 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Эдди Данбар, который быстро создал просвет, догнал Сивакова за 3,4 км до финиша и продолжил уезжать в одиночку. За полтора километра до финиша ближайшими преследователями Эдди Данбара были Примож Роглич, Энрик Мас, Давид Годю и Ричард Карапас, находившиеся в 12 секундах. Бен О’Коннор (Decathlon AG2R) ехал своим темпом, но минимизировал потери и находился в 26 секундах.

28-летний ирландский велогонщик команды Jayco AlUla Эдди Данбар сделал дубль, выиграв два этапа на Вуэльте Испании-2024. После победы на 11-м этапе Данбар выиграл горный 20-й этап.



Примож Роглич сохранил красную майку лидера, Бен О’Коннор удержал вторую позицию в генеральной классификации с отставанием в 2 минуты 2 секунды от Приможа Роглича. Энрик Мас остался на третьем месте, но сократил разрыв относительно Бена О’Коннора до 9 секунд.

В очковой классификации Кейден Гровс (Alpecin-Deceuninck) остался лидером.



В классификации лучшего горного гонщика Джей Вайн и Марк Солер поменялись местами, и гороховая майка с двумя очками преимущества перешла к австралийскому гонщику, а Солер сдвинулся на вторую строчку.



Маттиас Скельмосе сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, в то время как Флориан Липовиц поднялся на вторую строчку после того, как Карлос Родригес (INEOS Grenadiers) финишировал через 5 минут 42 секунды после победителя этапа.

Генеральная классификация после 20 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Red Bull - BORA - hansgrohe 81:22:19 2 Ben O'Connor (Aus) Decathlon - Ag2r La Mondiale 02:02 3 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:11 4 Richard Carapaz (Ecu) EF Education-EasyPost 03:00 5 David Gaudu (Fra) Groupama - FDJ 04:48 6 Mattias Skjelmose Jensen (Den) Lidl - Trek 05:18 7 Florian Lipowitz (Ger) Red Bull - BORA - hansgrohe 06:26 8 Mikel Landa (Esp) T-Rex Quick-Step 06:57 9 Pavel Sivakov (Fra) UAE Team Emirates 08:50 10 Carlos Rodriguez (Esp) INEOS Grenadiers 10:31

Двадцать первый этап Вуэльты Испании-2024 - заключительный этап Вуэльты Испании-2024 - индивидуальная гонка с раздельным стартом по Мадриду.

Действующий чемпион Швейцарии в гонке с раздельным стартом Штефан Кюнг (Groupama - FDJ) одержал победу на заключительном, 21-м этапе Вуэльты Испании-2024, выиграв индивидуальную гонку на время протяжённостью 24,6 км, проложенную по улицам Мадрида.

Photo ©Unipublic/Sprint Cycling Agency

Штефан Кюнг преодолел дистанцию за 26 минут 28,37 секунд, его средняя скорость составила 55,755 км/ч. Это первая победа на этапе Гранд-тура в карьере 30-летнего швейцарского велогонщика, серебряного призёра чемпионата мира-2022 в этой дисциплине.

Второе место на заключительном этапе Вуэльты Испании-2024 занял обладатель красной майки Примож Роглич (Red Bull - BORA - hansgrohe), уступивший Штефану Кюнгу 30,84 секунд.

На двух промежуточных отсечках времени, расположенных на 7,9 км и 16,8 км маршрута, Кюнг также был быстрее Роглича на 13,84 и 28,07 секунд соответственно.

Третье место на 21-м этапе с отставанием в 41,9 секунды занял 33-летний итальянский велогонщик команды T-Rex Quick Step Маттиа Каттанео.

Примож Роглич, отправившийся на дистанцию разделки последним, мог не опасаться за судьбу красной майки в финальный день Вуэльты Испании-2024 - его ближайшие соперники по генеральной классификации Бен О’Коннор (Decathlon AG2R) и Энрик Мас (Movistar) уступили победителю этапа Штефану Кюнгу 1 минуту 5,54 секунды и 1 минуту 33,11 секунды соответственно.

23-летний датский велогонщик команды Lidl-Trek Маттиас Скельмосе на финальном 21-м этапе занял 8-е место, уступив Штефану Кюнгу 1 минуту 1,77 секунд, сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, став победителем этой классификации. Благодаря своей разделке Скельмосе также улучшил своё положение в генеральной классификации, ворвавшись в пятёрку сильнейших, оттеснив на шестое место 27-летнего французского велогонщика команды Groupama-FDJ Давида Годю, которого опередил на 43 секунды.

ПОДИУМ ВУЭЛЬТЫ ИСПАНИИ-2024

Примож Роглич вписал своё имя в историю велоспорта как четырёхкратный победитель Вуэльты Испании. Он побеждал на испанском Гранд-туре в 2019, 2020, 2021. В 34 года словенский велогонщик команды Red Bull Bora-hansgrohe одержал победу на Вуэльте Испании-2024 с преимуществом в 2 минут 36 секунд над ближайшим соперником, 28-летним австралийским велогонщиком Беном О’Коннором (Decathlon AG2R La Mondiale), и с преимуществом в 3 минуты 13 секунд над 29-летним испанским велогонщиком Энриком Масом (Movistar).

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

Примож Роглич завершил Вуэльту Испании-2024 также с победами на трёх этапах - на 4-м, 8-м и 19-м. Он возглавил генеральную классификацию после победы на 4-м этапе, но после 6 этапа красная майка лидера перешла Бену О’Коннору. Австралийский велогонщик лидировал до 19-го этапа, на котором Примож Роглич одержал победу и вернул себе красную майку, которую довёз до Мадрида.

Джей Вайн возглавил классификацию лучшего горного гонщика Вуэльты Испании-2024 на финальном горном 20-м этапе. 28-летний австралийский велогонщик UAE Team Emirates на два очка опередил в этой классификации своего товарища по команде Марка Солера и надел гороховую майку. Ему оставалось лишь благополучно финишировать в Мадриде и отпраздновать первую в карьере победу в горной классификации. В индивидуальной гонке на время на 21-м этапе не будут разыгрываться горные очки.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

Джей Вайн возглавил горный зачёт после 16 этапа, на котором сошёл лидер этой классификации Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike). На 18-м этапе гороховую майку перехватил Марк Солер, а на 20-м этапе майка горного короля вновь вернулась к Джею Вайну, уехавшему в шестой отрыв на этой Вуэльте.

UAE Team Emirates также лидировала в классификации лучшей команды, опередила велокоманду Red Bull Bora-hansgrohe на 34 минуты 20 секунд.

Велокоманда UAE Team Emirates, выигравшая в 2024 году с Тадеем Погачаром (Tadej Pogačar) два Гранд-тура - Джиро д’Италия и Тур де Франс, завершила третий Гранд-тур - Вуэльту Испании-2024 с тремя победами на этапах, гороховой майкой лучшего горного гонщика, победой в командной классификации и с призом «Гранд-комбатив» (Grand-Combative) самого атакующего гонщика.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

Кейден Гровс второй год подряд финишировал на испанском Гранд-туре с зелёной майкой лучшего в очковой классификации и с победами на трёх этапах.

Правда, на этот раз, на Вуэльте Испании-2024, 25-летний австралийский велогонщик команды Alpecin-Deceuninck не может в полной мере насладиться зелёной майкой, так как всего день лидировал в очковой классификации, а затем стал проигрывать в этой классификации Вауту ван Арту (Visma Lease a Bike).

Зелёную майку Кейден Гровс надел после схода своего соперника на 16-м этапе. Однако, Кейден Гровс он всё же одержал три победы - на 2-м, 14-м и 17-м этапах Вуэльты Испании-2024, и остальные соперники значительно уступали ему по количеству очков. Ближайшим соперником в очковой классификации для Кейдена Гровса был победитель гонки Примож Роглич, програвший австралийскому гонщику 86 очков.

Photo © Unipublic/Sprint Cycling Agency

23-летний датский велогонщик команды Lidl Trek Маттиас Скельмосе финишировал на первой в карьере Вуэльте Испании с белой майкой лучшего молодого гонщика и в топ-5 генеральной классификации. Теперь Маттиас Скельмосе получил опыт выступления во всех трёх Гранд-турах - в 2022 году он дебютировал на Джиро д’Италия, в 2023 проехал Тур де Франс, но впервые он закончил Гранд-тур на 5-м месте в генеральной классификации.

Вуэльта Испании-2024 была богата на хет-трики и дубли. Кейден Гровс и Примож Роглич, сделав хет-трики на этапах, повторили успех прошлых выпусков, а Ваут ван Арт, дебютировавший на испанском Гранд-туре, присоединился к «клубу» способных «штамповать» по три победы на этапах гонщиков. Дубли сделали велогонщики, которые до этого ни разу не выигрывали этапы Гранд-туров - Эдди Данбар и Пабло Кастрийо.

Велокоманда Kern Pharma, приглашённая на Вуэльту Испании-2024 организаторами, вписала своё имя в историю испанского Гранд-тура тремя победами на этапах, которые одержали Пабло Кастрийо (12-й и 15-й этапы) и Урко Берраде (18-й этап).



ЭТАП 1: 17 августа 2024: Lisboa - Oeiras (ITT), 12 км

1. Brandon McNulty, 00:12:35

ЭТАП 2: 18 августа 2024: Cascais - Ourém, 194 км

1. Kaden Groves, 05:12:55

ЭТАП 3: 19 августа 2024: Lousã - Castelo Branco, 191.2 кмм

1. Wout van Aert, 04:40:42

ЭТАП 4: 20 августа 2024: Plasencia - Pico Villuercaa, 170.4 км

1. Primoz Roglic, 04:26:49

ЭТАП 5: 21 августа 2024: Fuente Del Maestre - Sevilla, 177 км

1. Pavel Bittner, 04:25:28

ЭТАП 6: 22 августа 2024: Carrefour Sur. Jerez De La Frontera - Yunquere, 185.5 км

1. Ben O'Connor, 04:28:12

ЭТАП 7: 23 августа 2024: Archidona - Córdoba, 179.2 км

1. Wout van Aert, 04:15:39

ЭТАП 8: 24 августа 2024: Ubeda - Cazorla, 158.4 км

1. Primoz Roglic, 03:38:35

ЭТАП 9: 25 августа 2024: Motril - Granadaz, 178.2 км

1. Adam Yates, 04:42:28

ЭТАП 10: 27 августа 2024: Ponteareas - Baiona, 159.6 км

1. Wout van Aert, 03:50:47

ЭТАП 11: 28 августа 2024: Campus Tecnológico Cortizo. Padrón - Campus Tecnológico Cortizo. Padrón, 166.2 км

1. Eddie Dunbar, 03:44:52

ЭТАП 12: 29 августа 2024: Orense - Estación De Montaña De Manzaneda, 137.4 км

1. Pablo Castrillo, 03:36:12

ЭТАП 13: 30 августа 2024: Lugo - Puerto De Ancare, 175.6 км

1. Michael Woods, 04:19:51

ЭТАП 14: 31 савгуста 2024: Villafranca Del Bierzo - Villablino, 199.8 км

1. Kaden Groves, 04:21:34

ЭТАП 15: 1 сентября 2024: Inifiesto - Valgrande-Pajares. Cuitu Negru, 142.9 км

1. Pablo Castrillo, 03:45:51

ЭТАП 16: 3 сентября 2024: Luanco - Lagos De Covadonga, 181.3 км

1. Marc Soler, 04:44:46

ЭТАП 17: 4 сентября 2024: Monumento Juan Del Castillo. Arnuero - Santander, 141.5 км

1. Kaden Groves, 03:32:14

ЭТАП 18: 5 сентября 2024: Vitoria-Gasteiz - Maeztu-Parque Natural De Izki, 179.3 км

1. Urko Berrade, 04:00:52

ЭТАП 19: 6 сентября 2024: Logroño - Alto De Moncalvillor, 164.8 км

1. Primoz Roglic, 03:51:55

ЭТАП 20: 7 сентября 2024: Villarcayo - Picón Blanco, 172 км

1. Eddie Dunbar, 04:38:37

ЭТАП 21: 8 сентября 2024: Distrito Telefónica - Madrid (ITT), 24,6 км

1. Stefan Küng, 26'28"37

Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)

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ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Primoz Roglic (Slo), 81:49:18

2. Ben O'Connor (Aus), + 00:02:36

3. Enric Mas (Esp), + 00:03:13