Филипп Жильбер – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2019

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Филипп Жильбер из сольного отрыва побеждает на 12-м этапе Вуэльты Испании-2019
Пересекая первым в одиночку финишную черту 12 этапа Вуэльты Испании-2019, 37-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Филипп Жильбер поднял руки, показывая десять пальцев по числу побед на этапах Гран-туров за карьеру.
На 12-м этапе отрыв дня смог сформироваться и уехать лишь через 100 км после старта. В него отобрались 19 человек, в том числе Филипп Жильбер и его товарищ по команде Тим Деклерк, который ловил атаки и внёс вклад в то, что гонщики отрыва подъехали к подножию финального подъёма 3-й категории Альто де Арраис (Alto de Arraiz, отм. 320 м, перепад высот 270 м, протяженность 2,2 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 20%) в одной группе.
Филипп Жильбер возглавил отрыв, просеивая его, а затем дважды атаковал, уехав от сопернков за 9 км до финиша и за 1,4 км до вершины Альто де Арраис. Испанские гонщики Алекс Аранбуру (Alex Aranburu/Caja Rural - Seguros RGA) и Фернандо Барсело (Fernando Barcelo / Euskadi – Murias) сократили преимущество Филиппа Жильбера и видели его на последнем километре, не смогли закрыть просвет, финишировав через 3 секунды.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images
Филипп Жильбер: «Сегодня пришлось долго бороться за возможность уехать в отрыв – множество и множество атак. В первой части этапа был сильный встречный ветер, но нас это не остановило. Мы атаковали, присоединились к отрыву, но пелотон каждый раз реагировал. Я сам атаковал раз двадцать.
Гонка шла очень хаотично, но мы продолжали атаковать, и в какой-то момент я взвинтил скорость на спуске. Тим ко мне переложился, и ещё несколько ребят нас догнали. Вместе мы открыли просвет, который продолжали увеличивать. Тим сыграл большую роль, блестяще отработал, особенно перед последним подъёмом, где он закрыл просвет до двух лидеров. Я благодарен ему за помощь.
Затем я уже должен был вести гонку с умом, придерживаться плана, что я и сделал. Я доволен, потому что всё получилось. В отрыв поехали хорошие горняки, поэтому я не был полностью уверен в успехе.
Финальная гора была немного похожа на Арденны. Когда подъём проходится за 10 минут, мне нравится такое короткое приложение усилий, в этом случае я могу быть с лучшими.
Атмосфера на последнем подъёме была безумной! Как на классиках со всеми этими флагами и остальным. Болельщики меня очень воодушевили. Я счастлив, что выиграл десятый этап Гран-тура, это красивое число. Счастлив, что победа пришла в Стране Басков, которая, как мне кажется, похожа на Фландрию. Здесь тоже очень любят велоспорт».
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Sergey_C
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Astanaforever
Завтра Юмбо укатается , если в отрыв поедут Майка..а он должен двинуть.. Эдэ.. Тенс..Келдерман... тот же Погачар.
Далеко не факт, частенько некоторые товарищи борясь за место в десятке, но не претендующие на победу, могут сильно повлиять на генеральщиков, не удивлюсь если в отрыве окажется кто-то из вышеперечисленных гонщиков, а представители условных Трека Боры или ОАЭ могут включиться в погоню наравне с командой Роглича.
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surninden
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
А где же Ineos? Не видно их совсем в гонке. Неужели готовятся брать этапы на третьей неделе? Думал, Вася в разделке что-то покажет, но и здесь он далеко... Что-то с ними непонятное происходит...
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Гонщик
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Sezar
Цитата: Гонщик
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
У Фрумстера стиль неповторим , особенно его рывки на высочайших оборотах , когда все осыпаются .
Цитата: BaTman
Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.
Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт .
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BaTman
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.
Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
-
AndreyEst
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Жильбер на мир готовится?
А почему бы и нет?)))Матье ван дер Пул сказал,что он один из главных фаворитов.Берегитесь Жильберы,Вальверды и прочие Саганы.....
-
Sezar
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Гонщик
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
-
Гонщик
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Цитата: Sezar
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.
Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .
-
Sezar
Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. Да и Мовистар могут поехать по наклонной, все-таки Тур в ногах.
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