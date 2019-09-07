VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Филипп Жильбер – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2019

Филипп Жильбер из сольного отрыва побеждает на 12-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  Пересекая первым в одиночку финишную черту 12 этапа Вуэльты Испании-2019, 37-летний бельгийский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Филипп Жильбер поднял руки, показывая десять пальцев по числу побед на этапах Гран-туров за карьеру.

 

 На 12-м этапе отрыв дня смог сформироваться и  уехать лишь через 100 км после старта. В него отобрались 19 человек, в том числе Филипп Жильбер и его товарищ по команде Тим Деклерк, который ловил атаки и внёс вклад в то, что гонщики отрыва подъехали к подножию  финального подъёма  3-й категории Альто де Арраис (Alto de Arraiz, отм. 320 м, перепад высот 270 м, протяженность 2,2 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 20%) в одной группе.  

 

  Филипп Жильбер возглавил отрыв, просеивая его, а затем дважды атаковал, уехав от сопернков за 9 км до финиша  и за 1,4 км  до вершины Альто де Арраис.   Испанские гонщики Алекс Аранбуру (Alex Aranburu/Caja Rural - Seguros RGA) и Фернандо Барсело (Fernando Barcelo / Euskadi – Murias) сократили преимущество Филиппа Жильбера и видели его на последнем километре, не смогли закрыть просвет, финишировав через 3 секунды.

 

 

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Justin Setterfield / Getty Images - Photo credit: ©Justin Setterfield/ Getty Images

 

  Филипп Жильбер: «Сегодня пришлось долго бороться за возможность уехать в отрыв – множество и множество атак. В первой части этапа был сильный встречный ветер, но нас это не остановило. Мы атаковали, присоединились к отрыву, но пелотон каждый раз реагировал.  Я сам атаковал раз двадцать.  

 

   Гонка шла очень хаотично, но мы продолжали атаковать, и в какой-то момент я взвинтил скорость на спуске. Тим ко мне переложился, и ещё несколько ребят нас догнали. Вместе мы открыли просвет, который продолжали увеличивать. Тим сыграл большую роль, блестяще отработал, особенно перед последним подъёмом, где он закрыл просвет до двух лидеров. Я благодарен ему за помощь.

 

  Затем я уже должен был вести гонку с умом, придерживаться плана, что я и сделал. Я доволен, потому что всё получилось.  В отрыв поехали хорошие горняки, поэтому я не был полностью уверен в успехе.

 

  Финальная гора была немного похожа на Арденны. Когда подъём проходится за 10 минут, мне нравится такое короткое приложение усилий, в этом случае я могу быть с лучшими.

 

  Атмосфера на последнем подъёме была безумной! Как на классиках со всеми этими флагами и остальным. Болельщики меня очень воодушевили. Я счастлив, что выиграл десятый этап Гран-тура, это красивое число. Счастлив, что победа пришла в Стране Басков, которая, как мне кажется, похожа на Фландрию. Здесь тоже очень любят велоспорт».

 

Результаты 12 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Филипп Жильбер Philippe Gilbert Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Sergey_C
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sergey_C-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Завтра Юмбо укатается , если в отрыв поедут Майка..а он должен двинуть.. Эдэ.. Тенс..Келдерман... тот же Погачар.

    Далеко не факт, частенько некоторые товарищи борясь за место в десятке, но не претендующие на победу, могут сильно повлиять на генеральщиков, не удивлюсь если в отрыве окажется кто-то из вышеперечисленных гонщиков, а представители условных Трека Боры или ОАЭ могут включиться в погоню наравне с командой Роглича. 

  • Mima
    Доменико Поццовиво выписан из ... (1)
    Mima-Фото
    Скорейшего выздоровления! Ждем
  • surninden
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
    surninden-Фото
    А где же Ineos? Не видно их совсем в гонке. Неужели готовятся брать этапы на третьей неделе? Думал, Вася в разделке что-то покажет, но и здесь он далеко... Что-то с ними непонятное происходит...
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

    ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.
    У Фрумстера стиль неповторим , особенно его рывки на высочайших оборотах , когда все осыпаются .



    Цитата: BaTman
    Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
    Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.

    Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.
    Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт .

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    BaTman-Фото

    Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.
    Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.

    Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Жильбер на мир готовится?

    А почему бы и нет?)))Матье ван дер Пул сказал,что он один из главных фаворитов.Берегитесь Жильберы,Вальверды и прочие Саганы.....

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sezar-Фото

    Цитата: Гонщик
    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

    ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Sezar
    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. 
    Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Sezar-Фото

    Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. Да и Мовистар могут поехать по наклонной, все-таки Тур в ногах.

  • Nairo Fan
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13)
    Nairo Fan-Фото

    Плохая тактика мовистар их и губит.Капитана 2-3 но главный ЧМ.Неправильно.А этап мувики выиграют.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

6 сентября

Jacques Janse Van Rensburg (Dimension Data)

Jack Haig (Mitchelton-Scott)

Yoann Bagot (Vital Concept - BB Hotels)

7 сентября

Alexey Lutsenko (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (28)
Август 2019 (199)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)