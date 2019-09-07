Филипп Жильбер – победитель 12 этапа Вуэльты Испании-2019

Sergey_C

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Цитата: Astanaforever Завтра Юмбо укатается , если в отрыв поедут Майка..а он должен двинуть.. Эдэ.. Тенс..Келдерман... тот же Погачар. Далеко не факт, частенько некоторые товарищи борясь за место в десятке, но не претендующие на победу, могут сильно повлиять на генеральщиков, не удивлюсь если в отрыве окажется кто-то из вышеперечисленных гонщиков, а представители условных Трека Боры или ОАЭ могут включиться в погоню наравне с командой Роглича.

Mima

Доменико Поццовиво выписан из ... (1) Скорейшего выздоровления! Ждем

surninden

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9) А где же Ineos? Не видно их совсем в гонке. Неужели готовятся брать этапы на третьей неделе? Думал, Вася в разделке что-то покажет, но и здесь он далеко... Что-то с ними непонятное происходит...

Гонщик

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Цитата: Sezar Цитата: Гонщик Цитата: Sezar Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.

Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.

ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.



У Фрумстера стиль неповторим , особенно его рывки на высочайших оборотах , когда все осыпаются . Цитата: BaTman Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.

Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.



Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.

Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт . Если не рубанёт , ничего он отдавать не будет , а скорее навезёт .

BaTman

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Разница то 9 см по росту, Телосложение конечно разное. Но по ведению гонки, и спокойному движению в горах (без дёрганий) очень похожи.

Роглич вдобавок выглядит так же пересушенным как и Фрум. По лицу прям видно что была фанатичная подготовка.



Не думаю что Роглича может обрубить, скорее так и будет терять по несколько секунд.

AndreyEst

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (9) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Жильбер на мир готовится? А почему бы и нет?)))Матье ван дер Пул сказал,что он один из главных фаворитов.Берегитесь Жильберы,Вальверды и прочие Саганы.....

Sezar

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Цитата: Гонщик Цитата: Sezar Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.

Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться . ХЗ, по педаляжу, сидячему преодолению гор, хорошей разделке, хорошему прохождению торчков. Я вижу тот же психотип, соответственно, реакции будут похожие. Да, физика разная, но тактический рисунок, думаю будет похожим, с поправкой на то, что Фрум лучше знает свой организм. Посмотрим.

Гонщик

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Цитата: Sezar Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались.

Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться . Вообще не напоминает , ростом не вышел , а проблемы завтра могут у любого случиться .

Sezar

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Роглич как раз очень напоминает Фрума, так что полагаю, что проблемы у него будут. И у Погачара тоже. И, кстати, согласен с мнением, что Юмбо укатаются, если кто-то серьезный двинет в отрыв. Особенно кто-то из Мовистар. Сегодня, при атаке Лопеса они сразу посыпались. Да и Мовистар могут поехать по наклонной, все-таки Тур в ногах.

Nairo Fan

Вуэльта Испании-2019, превью э ... (13) Плохая тактика мовистар их и губит.Капитана 2-3 но главный ЧМ.Неправильно.А этап мувики выиграют.