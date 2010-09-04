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Примож Роглич, Мигель Лопес о 19-м этапе Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич сохранил красную майку на 19-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  Примож Роглич сохранил красную майку  Вуэльты Испании-2019 на 19-й этапе в пятницу 13-го. За 67 км до финиша 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma попал в завал вместе со всеми товарищами по команде, ему пришлось менять велосипед, а затем догонять группу, где находился его ближайший соперник в общем зачёте, чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar). Вместе с Рогличем в завал попал лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес (Astana).  Они смогли добрать группу лишь через 15 км, когда гонщики команды Movistar сбавили скорость в голове группы. За 35 км до финиша пелотон попробовала порвать команда Bora-hansgrohe, и Роглич опять оказался во второй группе, но через 6 км пелотон вновь объединился.

 

В завале пострадал товарищ Роглича по команде Jumbo-Visma Тони Мартин, который сошёл с гонки. Рана на лице потребовала наложения швов, но, по сообщению команды Jumbo-Visma, немецкий гонщик чувствует себя достаточно хорошо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

 

  Примож Роглич: «Упали ребята впереди меня, у меня не было шансов избежать завала и удара об стену. Нам пришлось догонять. Мне не повезло, но я всё ещё здесь. Не знаю, что случилось, потому что был позади, мне пришлось менять велосипед и включать полный газ, чтобы догнать.  Думаю, прежде всего, мне надо посмотреть повтор, а затем, возможно, я прокомментирую. На тот момент меня больше интересовало, как быстрее получить новый велосипед. Мы с командой постарались как можно быстрее заменить велосипед и вернуться в пелотон. Всё могло быть лучше, но могло сложиться и хуже.

 

Борьба в разгаре. К счастью, у меня сохранилось немного сил, жду завтрашний этап. Мы на один день ближе».

 

  Хосе-Луис Арриета, спортивный директор команды Movistar в интервью испанскому телевидению сказал: «Мы знали, какой там спуск (где случился завал), там мост, а потом открытое пространство. Мы уже были в подобной ситуации с Алехандро на Туре и Вуэльте, и никто не спрашивал, почему его не ждали. Мы планировали атаку. Если посмотрите, мы были впереди уже при проезде предыдущего города. Мне не нравится такая ситуация. Мы проигрывали гонки из-за завалов. И мы решили остановиться, когда UCI сказали нам, что будут подвозить упавших гонщиков. Если велоспорт такой…. Тогда это фантастика. Я не разделяю такого отношения. Я сказал гонщикам остановиться, но когда прежде мы так делали, UCI не принимал решений подвозить гонщиков».

 

 

  Мигель Лопес: «Если бы не падение, день был бы идеальным. Со мной команда, которая ехала превосходно. Завал был неудачей. Пришлось ехать на полной скорости после завала, потому что команда Movistar действовала глупо. Они не способны выиграть гонку, атакуя впереди, им нужно извлечь выгоду из такого рода шансов. Мы приближаемся к финалу Вуэльты Испании-2019, завтра выложимся по полной».

 

 

Результаты 19 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 4.07.2017

    Роглич как всегда спокоен и умён не по годам, а Лопес как всегда слишком импульсивен. 

    Но, по факту, мувики поступили некрасиво, и то, что с ними когда-то поступили похожим образом не является оправданием.

    1. Имя: Елена

      Shega

      Сегодня, 02:52 | Регистрация: 16.09.2013

      "Роглич как всегда спокоен и умён не по годам...."
      Да по годам, наверно) В октябре 30 лет будет... не юнец, чай)) Фрум его всего на 4 года старше. Но в выдержке и сдержанности ему не откажешь.
      Такие ситуации, как сегодня, мне совсем не нравятся. Но они были, и будут. А вот с формулировкой "UCI сказали нам, что будут подвозить упавших гонщиков" встречаюсь впервые. Вроде бы подобные случаи решались без вмешательства UCI. Или я ошибаюсь?

      1. Имя: Константин

        Konstantin41

        Сегодня, 09:55 | Регистрация: 4.07.2017

        UCI здесь на самом деле какую-то ерунду придумали. Гонцы должны сами разбираться на трассе без в вмешательств. Мовистар должны были сами определить, хотят они побеждать честно или как тот же Нибали. 

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:42 | Регистрация: 17.05.2015

    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...

  3. Имя: volodya

    volodya

    Сегодня, 06:23 | Регистрация: 7.08.2018

    Есть индивидуальные случаи и есть групповые так что везде всё по разному, я помню джиро когда выиграл Кинтана тогда да была нейтрализации, все остановились, а он уехал и забрал ГТ, один Тиньков возмущался и результаты остались, так что решение UCI порой не адекватны, это касается и штрафов и отстранение гонщиков с гонок и т.п., и т.д.

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 06:34 | Регистрация: 4.09.2010

    Ну проводить параллели с Кройсвиком или даже со Шлеком как-то не вполне уместно. Первый абсолютно самостоятельно себе тот кувырок организовал. Второй забыл, что вело - технический вид спорта и у любого соскока цепочки есть вполне конкретная причина.

    Ещё понятно, когда лидера косят едущие впереди. Но и тут любому лидеру известно, что с каждой позицией глубже в группу эта вероятность возрастает геометрически - это добровольное принятие риска и ответственность за него.

    Если короче - Арриета, безусловно в чём-то прав.

    Но, слава богу, вело - не футбол. Тут, помимо правил, есть ещё место непустым понятиям.

    Но там где "понятия" - всегда будут несогласные, это даже просто по определению - понятия у каждого свои (в отличие от правил). Выходит, на гонке помимо главного Судьи (которые отвечает за соблюдений правил) должен быть еще авторитетный Решала по понятиям ))

    1. veloliveuser

      Сегодня, 11:02 | Регистрация: 2.09.2012

      добавлю штрих по авторитетному решале.
      как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
      так что и тут субъективно.
      кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.

  5. Имя: volodya

    volodya

    Сегодня, 06:48 | Регистрация: 7.08.2018

    Цитата: Shalam s Urala
    Ну проводить параллели с Кройсвиком или даже со Шлеком как-то не вполне уместно. Первый абсолютно самостоятельно себе тот кувырок организовал. Второй забыл, что вело - технический вид спорта и у любого соскока цепочки есть вполне конкретная причина.
    Ещё понятно, когда лидера косят едущие впереди. Но и тут любому лидеру известно, что с каждой позицией глубже в группу эта вероятность возрастает геометрически - это добровольное принятие риска и ответственность за него.
    Если короче - Арриета, безусловно в чём-то прав.
    Но, слава богу, вело - не футбол. Тут, помимо правил, есть ещё место непустым понятиям.
    Но там где "понятия" - всегда будут несогласные, это даже просто по определению - понятия у каждого свои (в отличие от правил). Выходит, на гонке помимо главного Судьи (которые отвечает за соблюдений правил) должен быть еще авторитетный Решала по понятиям ))
    Полностью с вами согласен при чём здесь Кройсшвик, который сам залетел в сугроб и которого обошли помимо Нибали ещё в генерале ещё четверо и что им всем надо было ждать его и отдать ГТ, вот такие вот коментарии из мира фантастики, а то что случилось вчера это групповой завал и к индивидуальному ни какого отношения не имеет

  6. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 08:54 | Регистрация: 4.08.2018

     Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.

      Поскольку такие ситуации встречаются в каждой многодневке и часто влияют на спортивный результат, почему бы не прописать в правилах, к примеру, какую-то нейтрализацию для упавших и выживших гонщиков. Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового. 

      Конечно, если такая группа догоняла бы пелотон, то понятно, нейтрализация бы не учитывалась. Если скорректированное время меньше времени победителя - давать то же время (места по прибытию).

      Ну это так, в порядке бреда. Кому это надо.

  7. Имя: Илмарс

    salomon

    Сегодня, 08:56 | Регистрация: 11.07.2012

    Если в вело содружестве существуют неписанный кодекс чести, если гонщики ведут себя по понятиям, то по понятиям руководство Мовистар заслуживает морального порицания от вело содружества !!! И Мовистар должно публично извинится за свой подленький поступок !!!

  8. ЧОРНЫЙ

    Сегодня, 09:31 | Регистрация: 21.10.2016

    Изнанка вывернулась! Ничего страшного заправим обратно и будем дальше изображать "честный" велоспорт

  9. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 09:37 | Регистрация: 27.05.2017

    Такие ситуации хорошо показывают кто из какого теста. И отношение болельщиков в том числе. Например после подвоза Астаной Нибали перестал за них болеть, ибо это ни в какие рамки.

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 10:06 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: uran
    Такие ситуации хорошо показывают кто из какого теста. И отношение болельщиков в том числе. Например после подвоза Астаной Нибали перестал за них болеть, ибо это ни в какие рамки.
    Так за этот проступок Нибали дисквалифицировали с гонки. А вот когда Кинтана в гору заехал прицепом за авто на этапе где Фруми бегал без велика..ему даже порицания не вынесли. Каково вам? Одному все, другому ничего?

    И где эти рамки в вашем понятии?

    Вся жизнь это гонка.

  11. Гонщик

    Сегодня, 10:07 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Shalam s Urala
    Ну проводить параллели с Кройсвиком или даже со Шлеком как-то не вполне уместно. Первый абсолютно самостоятельно себе тот кувырок организовал. Второй забыл, что вело - технический вид спорта и у любого соскока цепочки есть вполне конкретная причина.
    Ещё понятно, когда лидера косят едущие впереди. Но и тут любому лидеру известно, что с каждой позицией глубже в группу эта вероятность возрастает геометрически - это добровольное принятие риска и ответственность за него.
    Если короче - Арриета, безусловно в чём-то прав.
    Но, слава богу, вело - не футбол. Тут, помимо правил, есть ещё место непустым понятиям.
    Но там где "понятия" - всегда будут несогласные, это даже просто по определению - понятия у каждого свои (в отличие от правил). Выходит, на гонке помимо главного Судьи (которые отвечает за соблюдений правил) должен быть еще авторитетный Решала по понятиям ))
    Не согласен , как вы определяете сам упал или в силу обстоятельств , достаточно небольшой выбоины в повороте и привет , либо прощёлкал позицию в группе и притёрся , на счёт цепи тоже случайность от которой никто не застрахован , переключатель может сломаться в любой момент , сам попадал в такую ситуацию в крутой горе .

  12. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 10:46 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Гонщик
    сам упал или в силу обстоятельств

    а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...

    любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.

    вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.

    на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.

    я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?

  13. Гонщик

    Сегодня, 11:59 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Гонщик
    сам упал или в силу обстоятельств

    а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
    любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
    вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
    на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
    я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
    Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .

    1. veloliveuser

      Сегодня, 12:31 | Регистрация: 2.09.2012

      напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
      а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?

  14. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 12:22 | Регистрация: 5.05.2018

    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
    Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.

  15. Гонщик

    Сегодня, 12:43 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: veloliveuser
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
    Его величество случай , никто от этого не застрахован ,  а без риска победы не будет .

  16. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 13:07 | Регистрация: 20.11.2012

    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...

    все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.

     

    Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.

    Цитата: Серафим
     Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.

    не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям. 

    Цитата: Серафим
    Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.

    Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть

     

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • sixpack
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    sixpack-Фото

    Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ. 

     

    Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был

  • Серафим
    Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
    Серафим-Фото

    Очередные переглядки привели к очередной подаренной победе. Как будто специально дожидались именно Мэтьюза.

  • sixpack
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    sixpack-Фото

    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...

    все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.

     

    Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.

    Цитата: Серафим
     Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.

    не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям. 

    Цитата: Серафим
    Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.

    Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть

     

  • SportSpirit
    Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
    SportSpirit-Фото

    От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты. 

  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloliveuser
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
    Его величество случай , никто от этого не застрахован ,  а без риска победы не будет .

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    veloliveuser-Фото
    напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
    а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
  • Mima
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
    Mima-Фото
    Цитата: Адриен
    Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
    Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
  • Гонщик
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
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    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: Гонщик
    сам упал или в силу обстоятельств

    а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
    любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
    вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
    на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
    я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
    Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .

  • veloliveuser
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
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    а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.

     

    и еще напомню элементарную вещь:

    проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.

    возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.

  • veloliveuser
    Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
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    добавлю штрих по авторитетному решале.
    как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
    так что и тут субъективно.
    кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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