Примож Роглич, Мигель Лопес о 19-м этапе Вуэльты Испании-2019

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Примож Роглич сохранил красную майку на 19-м этапе Вуэльты Испании-2019
Примож Роглич сохранил красную майку Вуэльты Испании-2019 на 19-й этапе в пятницу 13-го. За 67 км до финиша 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma попал в завал вместе со всеми товарищами по команде, ему пришлось менять велосипед, а затем догонять группу, где находился его ближайший соперник в общем зачёте, чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar). Вместе с Рогличем в завал попал лидирующий в классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес (Astana). Они смогли добрать группу лишь через 15 км, когда гонщики команды Movistar сбавили скорость в голове группы. За 35 км до финиша пелотон попробовала порвать команда Bora-hansgrohe, и Роглич опять оказался во второй группе, но через 6 км пелотон вновь объединился.
В завале пострадал товарищ Роглича по команде Jumbo-Visma Тони Мартин, который сошёл с гонки. Рана на лице потребовала наложения швов, но, по сообщению команды Jumbo-Visma, немецкий гонщик чувствует себя достаточно хорошо.
Photo © ASO/Sarah Meyssonier
Примож Роглич: «Упали ребята впереди меня, у меня не было шансов избежать завала и удара об стену. Нам пришлось догонять. Мне не повезло, но я всё ещё здесь. Не знаю, что случилось, потому что был позади, мне пришлось менять велосипед и включать полный газ, чтобы догнать. Думаю, прежде всего, мне надо посмотреть повтор, а затем, возможно, я прокомментирую. На тот момент меня больше интересовало, как быстрее получить новый велосипед. Мы с командой постарались как можно быстрее заменить велосипед и вернуться в пелотон. Всё могло быть лучше, но могло сложиться и хуже.
Борьба в разгаре. К счастью, у меня сохранилось немного сил, жду завтрашний этап. Мы на один день ближе».
Хосе-Луис Арриета, спортивный директор команды Movistar в интервью испанскому телевидению сказал: «Мы знали, какой там спуск (где случился завал), там мост, а потом открытое пространство. Мы уже были в подобной ситуации с Алехандро на Туре и Вуэльте, и никто не спрашивал, почему его не ждали. Мы планировали атаку. Если посмотрите, мы были впереди уже при проезде предыдущего города. Мне не нравится такая ситуация. Мы проигрывали гонки из-за завалов. И мы решили остановиться, когда UCI сказали нам, что будут подвозить упавших гонщиков. Если велоспорт такой…. Тогда это фантастика. Я не разделяю такого отношения. Я сказал гонщикам остановиться, но когда прежде мы так делали, UCI не принимал решений подвозить гонщиков».
Мигель Лопес: «Если бы не падение, день был бы идеальным. Со мной команда, которая ехала превосходно. Завал был неудачей. Пришлось ехать на полной скорости после завала, потому что команда Movistar действовала глупо. Они не способны выиграть гонку, атакуя впереди, им нужно извлечь выгоду из такого рода шансов. Мы приближаемся к финалу Вуэльты Испании-2019, завтра выложимся по полной».
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sixpack
Гран-при Квебека-2019. Результ ... (5)
Петя был готов работать с Ж.А., но ГВА уперся рогом, и в итоге их группе пришел полный Мэтьюз. Но Петя силен в брани, готов к ЧМ.
Кстати, Ремко Квики использовыали в качестве замыкающего всю гонку. В подготовке атаки Ж.А. он замечен не был
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sixpack
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
все эти "заранее договариваться" - для управителей вселенной с дивана, которые все могут заранее предвидеть и контролировать. реальная ситуация каждый раз немного разная, понятия у каждого свои, негласные договеренности никто не мешает трактовать чуток по-разному. И поскольку они не в рамках правил УСИ, наказать за них формально нельзя, в темном углу спортдирам Мувиков рыло начистить.
Решение УСИ как раз спортивное. Должна ли УСИ решать по-понятиям - другой вопрос. Когда одновременно по законам и понятиям одни и те же люди решают - это конфликт интересов.
Цитата: Серафим
Поступки не очень этичные - что приказания Ариетты убегать от завала, что угроза инспекторов UCI насчет подвоза гонщиков.
не назвал бы решение УСИ неэтичным, но оно проблемное, конечно. Не должна УСИ одновременно решать по законам и по понятиям.
Цитата: Серафим
Запускать секундомер, после отъезда группы останавливать и отнимать это время от итогового.
Лишь частично решает проблему, ибо все равно группа разбивается. Кроме того, создается поле для манипуляций. Представьте эшелоны, Роглич во втором. В третьем Мартин и сильнейшие раздельщики команды. Роглич падает "штоп не очень", присоединяется к третьему эшелону. Время вычитается. Нелегко такие штуки в правилах учесть
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SportSpirit
Реми Каванья – победитель 19 э ... (3)
От души плюсану и за Каванью, и за веру команды в него! Кто постоянно пытается, тот обречен на достижение цели! Первый ГТ, а у него еще силы в ногах на 19-м этапе. Одно из открытий Вуэльты.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: veloliveuser
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
Его величество случай , никто от этого не застрахован , а без риска победы не будет .
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
напомню Вам про ои-16. там проходили круги, на одном из которых Нибс "поломался", хотя уже знал его. Фульсан (серебро взял) потом прокомментил, типа, все уже знали круги, но полезли на рожон - и получили.
а поломка Фрума, по-Вашему, относится к профи?
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Mima
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Адриен
Ну что тут скажешь... Формально прав Арриета , но кроме правил существуют и ПОНЯТИЯ и по ним - раз лидер тура попал в завал - Мовистар должны были притормозить. Другое дело - и тут опять Арриета прав - не всегда это соблюдается, а - когда как. Я не знаю, проводятся ли в велоспорте брифинги представителей всех команд перед значимыми соревнованиями, но ситуации, подобные сегодняшней, должны обсуждаться ЗАРАНЕЕ - они же не редки и типичны - и ДОГОВАРИВАТЬСЯ о действиях команд в подобных происшествиях. Решат - совместно - что надо ждать, значит НАДО ЖДАТЬ. Не решат, кто-то будет против - всё, команды вольны уезжать. А без таких договоренностей будет только подобный разнобой и бардак, ведь согласитесь, решение UCI далеко не спортивное, а, мягко говоря, спорное, хотя вроде как и справедливое. Тогда по этому принципу надо было подвозить Крёйсвика, когда он упал в сугроб, до Нибали... Или Шлека мл. до Контадора - когда соскочила цепь...
Не будут они договариваться, тут деньги, спонсоры, обязательства. Это жёстко, но это так было уже много раз и каждый раз кто-то обижается.
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Гонщик
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
Цитата: Shalam s Urala
Цитата: Гонщик
сам упал или в силу обстоятельств
а что такое "сам упал"? едет, едет, и вдуг - а дай-ка упаду! сам!...
любое падение - в силу обстоятельств. притёрся, завалили, сбили, выбоина, маслянное пятно, песок, лёд, крутой вираж.. - за всё это отвечает лично гонщик. нянек нет. подождали - хорошо. нет - не плачь, сам дурак.
вот бывают такие виражи, типа спирали закручивающейся. было как-то, ехал по Сербии (с г. Копаоник) - скорость высокая, вираж вроде читается, но вдруг начинает стремительно закручиваться, радиус всё меньше - и вот ты уже отчаянно тормозишь, и уже на встречной полосе.. норм, затормозил. благо на встречке никого не было, а то б попробовал своим лбом чью-то лобовуху.
на том вираже памятник есть - члену сборной Югославии по велошоссе, Бонимир Бранкович (если не ошибаюсь). погиб он там (года не помню). мир праху.
я потом вернулся - есть там знаки предупреждающие. но многие велосипедисты смотрят на них?
Сам упал , эт когда чайник , изнально без большого опыта серпантина ,пытается на высокой скорости пройти связку поворотов по неправильной траектории , да ещё тормозит в повороте , что является делом неблагодарным , другое когда песок , либо ямка , масло , о которых ты не предполагал , к профи это конечно не относится , но некоторые порой удивляют .
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veloliveuser
Вуэльта Испании-2019. Результа ... (43)
а мне показалось, что мувики не убегали (по их словам, они уже натягивали - до завала), а держали скорость ради укатывания соперников (за 50 км можно нагнать - даже в одиночку это делают) - чтобы те сами постепенно отваливали из-за ветра, ослабления.
и еще напомню элементарную вещь:
проблемы у соперников возникают вследствии твоей агрессивной езды - те начинают рисковать и не каждый справляется с ситуациями. Нибс - яркий представитель такой атаки. и он не виноват, что кто-то не может удержаться за ним.
возможно, мувики в этот раз тоже применили эту тактику.
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veloliveuser
Примож Роглич, Мигель Лопес о ... (20)
добавлю штрих по авторитетному решале.
как-то Конта прокололся (кажется, на тдф) и отставал - и никто не ждал его. а когда Шлек там же подъотстал (вроде бы из-за пролитого масла), то его однокомандник Канч притормозил пелотон.
так что и тут субъективно.
кто знает истинные мотивы действий? каждый заинтересован только в своем. ну а нам - переживать.
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