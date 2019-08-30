Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

Фабио Якобсен, Сэм Беннетт, Николас Роч о 4-м этапе Вуэльты Испании-2019

За 4 дня до своего 23-летия велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен преподнёс себе подарок, одержав с минимальным преимуществом победу в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019. Чемпион Нидерландов на финишной черте опередил чемпиона Ирландии, гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта.

В отрыв дня на 4-м этапе уехали два гонщика – Йелле Валлайс (Jelle Wallays/Lotto Soudal) и Хорхе Куберо (Jorge Cubero /Burgos-BH). За 31 км до финиша после проблем с велосипедом Куберо отстал, а Валлайса пелотон добрал за 18 км до финиша. За 5,5 км до финиша гонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья атаковал, но пелотон обошёл его за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран спринт.

Для Фабио Якобсена это первая победа на этапе Гран-тура и шестая победа в этом сезоне. Сэм Беннетт, уступивший Якобсену всего несколько миллиметров, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

Николас Роч (Sunweb) сохранил красную майку лидера.

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

Фабио Якобсен: «Шли очень плотно, я просто бросил велосипед на финишную черту и закрыл глаза. Понял, что выиграл, только когда увидел ликующих ребят команды. Я так счастлив, что не могу выразить словами. Сюда я приехал, чтобы учиться и открывать для себя гонку, но был уверен, что смогу добиться успеха, а теперь праздную эту победу.

Вчера мы немного колебались, в итоге остались разочарованы. Но сегодня мы взяли инициативу на себя, доминировали в финале. Тим (Деклерк) контролировал отрыв, Реми снова показал, насколько силён, а потом Штыби и Макс обеспечили идеальный развоз, в который раз доказав, что являются одними из лучших в этом деле. Хочу поблагодарить всю «Стаю волков», потому что без них не было бы этой великолепной победы.

Выиграть этап Гран-тура – мечта спринтера, а для меня победа в майке чемпиона Нидерландов - нечто незабываемое. Ради этого я упорно работал весь год, сегодняшний результат даёт мне огромное удовлетворение. Я всё ещё молод, у меня впереди будущее, надеюсь, эта победа будет первой в длинном списке успехов.

Вуэльта Испании-2020 стартует в Нидерландах, мне хотелось бы выиграть там этап. Моя программа на следующий год ещё не определена. Три Гран-тура – это самые крупные спортивные события в мире, и победа на этапе одного из них в моей стране была бы особенной».

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

Сэм Беннетт: «Разочарован, что занял второе место. Но я искренне рад за Фабио, который выиграл этап на своём первом в карьере Гран-туре. К сожалению, в финале всё, что могло идти плохо, пошло плохо. Я потерял, наверное, позиций пять, когда выбрал неверную сторону круговой развязки. Мне пришлось бороться, чтобы вернуться в первые ряды. Наши гонщики приложили массу сил, возвращая меня, за что им очень благодарен. Мне пришлось постараться, чтобы сесть на правильное колесо. Я начал спринт издалека, мне просто не хватило метров, и я мало что мог сделать. Нога шла отлично, так что ещё поборемся».

Николас Роч: «В последний раз я удержал красную майку всего на день, так что счастлив, что на этот раз она на мне остаётся дольше. Я наслаждался тем, что еду в ней. Сегодня ехали спокойнее, чем вчера, я даже смог поговорить с несколькими друзьями в пелотоне. Потом, конечно, последние километры были более напряжёнными, надо было беречься от неприятностей. Завтра же сценарий будет совершенно другим. Я ожидаю фейерверка от колумбийских гонщиков. Знаю, что мне будет трудно удержать красную майку, но я собираюсь сделать всё, что в моих силах, буду бороться до последних метров. Боевой дух команды в порядке, и он таким останется, сохраню ли я майку или нет».