VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

Фабио Якобсен, Сэм Беннетт, Николас Роч о 4-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  За 4 дня до своего 23-летия велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен преподнёс себе  подарок, одержав с минимальным преимуществом победу в спринте на 4-м этапе Вуэльты Испании-2019. Чемпион Нидерландов на финишной черте опередил чемпиона Ирландии, гонщика команды Bora-hansgrohe Сэма Беннетта.

 

  В отрыв дня на 4-м этапе уехали два гонщика – Йелле Валлайс (Jelle Wallays/Lotto Soudal) и Хорхе Куберо (Jorge Cubero /Burgos-BH). За 31 км до финиша после проблем с велосипедом Куберо отстал, а Валлайса пелотон добрал за 18 км до финиша. За 5,5 км до финиша гонщик команды Deceuninck-Quick Step Реми Каванья атаковал, но пелотон обошёл его за 1,2 км до финиша, после чего был разыгран спринт.

 

  Для Фабио Якобсена это первая победа на этапе Гран-тура и шестая победа в этом сезоне. Сэм Беннетт, уступивший Якобсену всего несколько миллиметров, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.

 

Николас Роч (Sunweb) сохранил красную майку лидера.

 

 

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele/ Getty Images

 

 

   Фабио Якобсен: «Шли очень плотно, я просто бросил велосипед на финишную черту и закрыл глаза. Понял, что выиграл, только когда увидел ликующих ребят команды. Я так счастлив, что не могу выразить словами. Сюда я приехал, чтобы учиться и открывать для себя гонку, но был уверен, что смогу  добиться успеха, а теперь праздную эту победу.

 

  Вчера мы немного колебались, в итоге остались разочарованы. Но сегодня мы взяли инициативу на себя, доминировали в финале. Тим (Деклерк) контролировал отрыв, Реми снова показал, насколько силён, а потом Штыби и Макс обеспечили идеальный развоз, в который раз доказав, что являются одними из лучших в этом деле. Хочу поблагодарить всю «Стаю волков», потому что без них не было бы этой великолепной победы.

 

 Выиграть этап Гран-тура – мечта спринтера, а для меня победа в майке чемпиона Нидерландов  - нечто незабываемое. Ради этого я упорно работал весь год, сегодняшний результат даёт мне огромное удовлетворение. Я всё ещё молод, у меня впереди будущее, надеюсь, эта победа будет первой в длинном списке успехов.

 

  Вуэльта Испании-2020 стартует в Нидерландах, мне хотелось бы выиграть там этап. Моя программа на следующий год ещё не определена. Три Гран-тура – это самые крупные спортивные события в мире, и победа на этапе одного из них в моей стране была бы особенной».

 

 

Фабио Якобсен – победитель 4 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto & VeloImages

 

   Сэм Беннетт: «Разочарован, что занял второе место. Но я искренне рад за Фабио, который выиграл этап на своём первом в карьере Гран-туре. К сожалению, в финале всё, что могло идти плохо, пошло плохо. Я потерял, наверное, позиций пять, когда выбрал неверную сторону круговой развязки. Мне пришлось бороться, чтобы вернуться в первые ряды. Наши гонщики приложили массу сил, возвращая меня, за что им очень благодарен. Мне пришлось постараться, чтобы сесть на правильное колесо. Я начал спринт издалека, мне просто не хватило метров, и я мало что мог сделать. Нога шла отлично, так что ещё поборемся».

 

  Николас Роч: «В последний раз я удержал красную майку всего на день, так что счастлив, что на этот раз она на мне остаётся дольше. Я наслаждался тем, что еду в ней. Сегодня ехали спокойнее, чем вчера, я даже смог поговорить с несколькими друзьями в пелотоне. Потом, конечно, последние километры были более напряжёнными, надо было беречься от неприятностей. Завтра же сценарий будет совершенно другим. Я ожидаю фейерверка от колумбийских гонщиков. Знаю, что мне будет трудно удержать красную майку, но я собираюсь сделать всё, что в моих силах, буду бороться до последних метров. Боевой дух команды в порядке, и он таким останется, сохраню ли я майку или нет».

 

 

Результаты 4 этапа Вуэльты Испании-2019

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабио Якобсен Fabio Jakobsen Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

29 августа - 1 сентября 2019

Deutschland Tour

30 - 31 августа 2019

Tour of Almaty

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Earl57
    Квота на участие для стран в г ... (3)
    Earl57-Фото
    И кто будет тот единственный украинский гонщик, который поедет групповую на ЧМ? Марк? Среди украинцев он выше всех сейчас в мировом рейтинге.
    Или же Виталий Бутс?
  • M-07
    Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэль ... (5)
    M-07-Фото
    Он в прошлом году вообще на общий зачёт Тура шёл и оказался в пятёрке, и на Вуэльте до последнего боролся за подиум, слетев с него на последнем (из решающих) этапе, оказавшись 4-м в итоге. Так что я бы не был так категоричен, как вы.
  • Игнаций
    Велопутешествие на Arctic Race ... (1)
    Игнаций-Фото

    Спасибо, очень душевно написано. Поезжайте еще куда-нибудь, все рассмотрите и возвращайтесь с хорошими историями. Удачи!

  • Серафим
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Серафим-Фото
    Действительно, я вот никогда не подкалываю, Aliko.
  • Tomer
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Tomer-Фото

    Интересно сможет что то показать Inesos

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Astanaforever-Фото
    Какие все прям здесь все "грамотные" .не упустят момента уколоть, подколоть, приколоть..и при этом никак не могут из своего глаза бревно вытащить. Злые вы все. Кинтана или Кинтано..какая разница, грамотеи?
  • marketbk
    Стевен Крёйсвейк сошёл с Вуэль ... (5)
    marketbk-Фото
    Цитата: Arciv
    Очень сильная потеря,претендовал на подиум. Надеюсь Роглич порадует команду победой в общем зачёте
    Да с какого? Он после Тура , где впервые на ГТ заехал на подиум, претендовал на подиум здесь?
  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (38)
    Earl57-Фото

    Бассо и братья Контадоры пристроили парочку парней из своей Кометы в Трек. Вот что значит иметь знакомства drinks А иначе как находить для своих питомцев "хорошие руки" ))  

    Из гонщиков Трека, имеющих контракт на 2020 год, треть в возрасте от 21 до 25. Еще треть 26-29. А говорили, что это команда пенсионеров...

     

     

  • Ice
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Giant72
    Цитата: Николай Н.
    Кинтано может взять этот этап.
    Вальвердо тоже может, а ещё Игито

    Ну почему же? Может Лопесо, Рогличо либо, на худой конец, Урано или Майкоbiggrin

  • Sezar
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (11)
    Sezar-Фото

    Интересно, как поедут волчата? Если Игита и Погачар не проиграют много Лопесу, то вопрос о белой, как минимум майке открывается.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

27 августа

Fabio Calabria (Team Novo Nordisk)

Olivier Le Gac (Groupama - FDJ)

Edgar Miguel Lemos Pinto (W52 - FC Porto)

28 августа

Jens Debusschere (Team KATUSHA-Alpecin)

Daniil Fominykh (Astana Pro Team)

Lawrence Naesen (Lotto Soudal)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (175)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)