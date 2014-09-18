Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Вуэльте Испании-2019

Movistar – победитель классификации лучшей команды Вуэльты Испании-2019

В этом году гонщики команды Movistar выиграли классификацию лучшей команды на всех трёх Гран-турах. На Вуэльте Испании-2019 команда финишировала в полном составе, а три гонщика команды вошли в десятку лучших генеральной классификации – 2-е место у Алехандро Вальверде, 4-е место у Наиро Кинтаны и 9-е место Марко Солера, который впервые в карьере вошёл в топ-10 на Гран-туре. Кроме того, Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана принесли команде 2 победы на этапах 74-го выпуска испанского Гран-тура.

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Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ подвёл итоги выступления на Вуэльте Испании-2019.

Эусебио Унсуэ: «Нам уже давно не хватает прилагательных для описания ценности достижений Алехандро. Он продолжает нас удивлять несмотря на свой возраст. Он выступает не на уровне прошлых лет, а значительно улучшив свою форму и результаты с прошлого сезона на Гран-турах: 2-е место на трёхнедельной гонке, блестящая победа на этапе в борьбе со всеми претендентами на общий зачёт, стабильное выступление все три недели. Очень приятно видеть его выступающим настолько хорошо, великолепно, что мы имеем возможность наслаждаться его работой.

Наиро снова доказал свой профессионализм во время этой Вуэльты Испании. Он всегда отдавал максимум, даже боролся за подиум в течение всей гонки. Нельзя не отметить его стремление всё делать правильно, даже на этапе до Гвадалахары, на рельефе, совершенно не подходящем его физическим данным, на равнине и против сильного ветра, где он дал нам надежду на лидерство в гонке. Его усилия и способность всегда оставаться там, где требуется в гонке, мы всегда ценили.

Иманол, Нельсон и Аркас внесли бесценный вклад в достигнутые результаты, хотя, возможно, их работа была не так заметна, но она помогла позаботиться о наших лидерах. То же самое могу сказать о Педреро, который ехал в этом году второй Гран-тур и доказал ещё раз, что мастерски умеет задавать темп для команды в горах.

Мы увидели, что Марк отлично готов к тому, чтобы в ближайшем будущем бороться за генеральную классификацию против сильнейших соперников на Гран-турах. Тот момент в Андорре, уверен, поможет ему стать более зрелым и выстроить прочный фундамент для дальнейшей карьеры.Я очень доволен тем, что он сделал, чтобы Наиро и Алехандро могли достичь как можно большего.

Я также невероятно доволен победой в командной классификации, которую мы заслужили. С нами боролись сильнейшие команды, из которых надо выделить команды Jumbo-Visma и Astana, которые на этой Вуэльте были очень мощными. Наше стабильное выступление на самых сложных этапах позволило команде лидировать в общем зачёте. Самое большое вознаграждение для нас, особенно для гонщиков, без устали работавших все три недели, – возможность подняться всем вместе на высшую ступень подиума в Мадриде.

Хочу поздравить Роглича с победой. Он – настоящее и будущее велоспорта, крупных многодневных гонок календаря. На недельных гонках мы уже стали свидетелями его выступления высшего уровня. Здесь, на Вуэльте Испании-2019 он доказал, что более чем готов к нагрузкам трёх недель с поддержкой сильной команды. Он был сильнейшим и самым стабильным на этой Вуэльте.

Это же касается Погачара. То, что он сделал в гонке, потрясает. Мы знали о его качествах, но не могли припомнить, чтобы кто-то настолько молодой, 20-летний, выступал бы так ярко и все три недели держался бы на одном уровне на своём первом Гран-туре. Он полностью заслужил подиум».