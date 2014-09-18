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Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Вуэльте Испании-2019

 Movistar – победитель классификации лучшей команды Вуэльты Испании-2019

 

 

  В этом году гонщики команды Movistar выиграли классификацию лучшей команды на всех трёх Гран-турах. На Вуэльте Испании-2019 команда финишировала в полном составе, а три гонщика команды вошли в десятку лучших генеральной классификации – 2-е место у Алехандро Вальверде, 4-е место у Наиро Кинтаны и 9-е место Марко Солера, который впервые в карьере вошёл в топ-10 на Гран-туре.  Кроме того, Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана принесли команде 2 победы на этапах 74-го выпуска испанского Гран-тура.

 

Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Вуэльте Испании-2019

 

Эусебио Унсуэ о выступлении команды Movistar на Вуэльте Испании-2019

 

 Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

 

Генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ подвёл итоги выступления на Вуэльте Испании-2019.

 

 

  Эусебио Унсуэ: «Нам уже давно не хватает прилагательных для описания ценности достижений Алехандро. Он продолжает нас удивлять несмотря на свой возраст. Он выступает не на уровне прошлых лет, а значительно улучшив свою форму и результаты с прошлого сезона на Гран-турах: 2-е место на трёхнедельной гонке, блестящая победа на этапе в борьбе со всеми претендентами на общий зачёт, стабильное выступление все три недели. Очень приятно видеть его выступающим настолько хорошо, великолепно, что мы имеем возможность наслаждаться его работой.

 

  Наиро снова доказал свой профессионализм во время этой Вуэльты Испании. Он всегда отдавал максимум, даже боролся за подиум в течение всей гонки. Нельзя не отметить его стремление всё делать правильно, даже на этапе до Гвадалахары, на рельефе, совершенно не подходящем его физическим данным, на равнине и против сильного ветра, где он дал нам надежду на лидерство в гонке. Его усилия и способность всегда оставаться там, где требуется в гонке, мы всегда ценили.  

 

  Иманол, Нельсон и Аркас внесли бесценный вклад в достигнутые результаты, хотя, возможно, их работа была не так заметна, но она помогла позаботиться о наших лидерах. То же самое могу сказать о Педреро, который ехал в этом году второй Гран-тур и доказал ещё раз, что мастерски умеет задавать темп для команды в горах.  

 

  Мы увидели, что Марк отлично готов к тому, чтобы в ближайшем будущем бороться за генеральную классификацию против сильнейших соперников на Гран-турах.  Тот момент в Андорре, уверен, поможет ему стать более зрелым и выстроить прочный фундамент для дальнейшей карьеры.Я очень доволен тем, что он сделал, чтобы Наиро и Алехандро могли достичь как можно большего.

 

  Я также невероятно доволен победой в командной классификации, которую мы заслужили. С нами боролись сильнейшие команды, из которых надо выделить команды Jumbo-Visma и Astana, которые на этой Вуэльте были очень мощными. Наше стабильное выступление на самых сложных этапах позволило команде лидировать в общем зачёте. Самое большое вознаграждение для нас, особенно для гонщиков, без устали работавших все три недели,  – возможность подняться всем вместе на высшую ступень подиума в Мадриде.

 

  Хочу поздравить Роглича с победой. Он – настоящее и будущее велоспорта, крупных многодневных гонок календаря. На недельных гонках мы уже стали свидетелями его выступления  высшего уровня. Здесь, на Вуэльте Испании-2019 он доказал, что более чем готов к нагрузкам трёх недель с поддержкой сильной команды. Он был сильнейшим и самым стабильным на этой Вуэльте.

 

  Это же касается Погачара. То, что он сделал в гонке, потрясает. Мы знали о его качествах, но не могли припомнить, чтобы кто-то настолько молодой, 20-летний, выступал бы так ярко и все три недели держался бы на одном уровне на своём первом Гран-туре. Он полностью заслужил подиум».

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Теги к статье: Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 21:54 | Регистрация: 18.09.2014

    Звучит как итоговое "аминь".

    Нам уже давно не хватает прилагательных для описания ценности достижений Алехандро.

     

    Тут не поспоришь. Но, кроме Алехандро, кто еще?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

  2. Бакеша

    Сегодня, 03:27 | Регистрация: 1.02.2018

    Есть чем похвастаться. Все верно сказано

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Комментарии

  • ДимаЛел
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    ДимаЛел-Фото
    Напишите хотя бы одну победу в гонке Мирового Тура 2019 года, которую я "украл".
  • Гонщик
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Rokka
    Цитата: Kivi
    Фанаты Астаны предлагаю писать комментарии только на сайте Astanafans, если Вам надоело читать постоянно оскорбления, унижения на этом сайте, не вижу смысла здесь находиться. 
     Гоу на Astanafans. И здесь тоже станет уютно для астанафобов!
    Раз так, идите создайте себе Астана хейтерс и мирно существуйте там, находясь в окружении таких же уникумов которые оскорбляют команду. Вот это будет отличное решение для всех!

    Цитата: Гонщик
    Такое жури разогнать нужно , середнячковая команда с середнячковым генеральщиком , больно было смотреть на эти жалкие потуги , особенно на двадцатом этапе .
    От тебя гонщик это лучший комплимент)) ты там от радости над неудачами команд случайно не получил инфаркт?
    Оскорбляете команду как раз вы , вместе с коментатором и пр директорами , раздавая авансы и выдавая желаемое за действительное , Астана давно уже не на какие Туры не претендует , выше головы не прыгнуть , изначально писал что максимум для Лопеса , это деревянная медаль , даже при таком слабом составе участников и то он умудрился её профукать , причём людям с Туром в ногах , так что  лучше адекватно воспринимать критику , чтобы не выглядеть смешно на сайте , не имеющем к фанатикам никакого отношения , здесь в основном люди знающие о вело не по байкам коментатора , а в реале что и по чём , без обид .

  • Ice
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Ice-Фото

    Взрослые люди, а несете ересь изо дня в день. Если фаны астаны слишком напористые и прямолинейные, стоит ли разводить черт знает что? Как по мне, прямолинейность намного лучше провокаторства, которым большинство гонящих на Астану и занимается. Ей-богу, уже не смешно. И ежикам понятно, что Астана лучше бОльшей части команд мирового тура, так чего вы не гнобите дайменшен, катюшу, от которой как от Монголии, ничего не зависит и кучу других команд, которые выступают массовкой? Давайте поугораем с эдукейшена, санвеба, лотто соудал, мичелтона, ская в конце концов, которые вуэльту проехали невидимками почти (да, можно вспомнить их предыдущие победы, но жить прошлым - удел неудачников))). Куда исчезла адекватность? Завели разговор про вентилятор, так его всем коллективом крутят - одни включают, другие набрасывают, причем роли постоянно меняются)))

  • Ice
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Ice-Фото

    Очень много побед Кэва именно благодаря мощи Рэншоу. На редкость умный развозящий, чувствующий момент и доставляющий в нужное время в нужное место. Их дуэт в свое время был непобедим.

  • RexDroid
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    RexDroid-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Дима..ну зачем ты фальсификатом занимешься? Квиков все победы пишешь..а у Астаны два месяца побед крадешь? Некрасиво Ой некрасиво. Ай Я Йай.))))

    Цитата: axel
    В гонки Мирового Тура не входят соревнования на призы местных водокачек: Тур Руанды, Тур Омана, Тур Алматы и т.д.


    афоревер, шо, опять? представь ситуацию, что не только ты об этом не знаешь, но и руководство Самрук-?азына тоже как Незнайки на луне. вот будет неприятность когда все вскроется...

  • Hammill
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Hammill-Фото
    он в своё время попытался спринтером стать полноценным, ещё когда был развозящим №1 - но не получилось.
  • 56X11
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    56X11-Фото
    Удачи по жизни марк!
  • axel
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    axel-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Дима..ну зачем ты фальсификатом занимешься? Квиков все победы пишешь..а у Астаны два месяца побед крадешь? Некрасиво Ой некрасиво. Ай Я Йай.))))
    В гонки Мирового Тура не входят соревнования на призы местных водокачек: Тур Руанды, Тур Омана, Тур Алматы и т.д.

    Цитата: Kivi
    Я наоборот предлагаю нам фанам Астаны перейти всем дружно на сайт Astanafans.
    поддерживаю
  • Shalam s Urala
    Марк Реншоу завершил карьеру п ... (4)
    Shalam s Urala-Фото

    преданный доместик. верный боец. и развезёт и забодает

    таких как Марк не забудешь

  • Kivi
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (48)
    Kivi-Фото
    Я наоборот предлагаю нам фанам Астаны перейти всем дружно на сайт Astanafans.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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