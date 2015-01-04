Хет-трик, подиум и белая майка Тадея Погачара на 20-м этапе Вуэльты Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:46
Тадей Погачар – победитель 20-го этапа Вуэльты Испании-2019
Самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, 20-летний Тадей Погачар, выиграв 20-й, финальный горный этап, сделал хет-трик, а также вернул себе белую майку лучшего молодого гонщика и поднялся на третью строчку генеральной классификации.
Словенский гонщик команды UAE Team Emirates атаковал в одиночку за 39 км до финиша, за 4,5 км до вершины подъёма 1-й категории Пуэрто де Пенья Негра. За ним никто не последовал, и Тадей Погачар, обойдя гонщиков отрыва дня, продолжил уезжать от соперников в одиночку. На финише 20-летний словенский гонщик выиграл у группы красной майки 1 минуту 32 секунды, что принесло ему помимо победы на этапе место в тройке лучших генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика.
Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Luis Angel Gomez
Тадей Погачар: «Потребовалось терпение. Нога шла хорошо, но моральное состояние было не на высоте на первой части этапа. Потом я увидел, что всем стало некомфортно из-за дождя и холода. Я же на последнем подъёме чувствовал себя отлично и атаковал.
Лопес прикладывал большие усилия, но я выбрал верный момент. Когда мы прошли отметку 5 км до вершины, я видел, что там встречный ветер, поэтому сначала не был уверен, смогу ли уехать. Но потом, когда большинство атак провалилось, я увидел, что мои соперники не так хорошо себя чувствуют. И тогда я мощно ускорился. Никто за мной не поехал. Тогда я дал полный газ и удержался до финиша.
Меня очень поддержали болельщики Словении, стоящие у дороги, моя семья, также меня подбадривали из технички. Они придали мне огромную мотивацию, благодаря чему последний час гонки я ехал на максимальной скорости. Они облегчили мне гонку. Столько эмоций – это было невероятно.
Я пока не осознал, что выиграл три этапа на своём первом Гран-туре. Мне с трудом верится, что я поднимусь на финальный подиум Вуэльты. Для меня честь стоять рядом с Алехандро Вальверде и Приможем Рогличем. Это совершенно невероятно. Даже представить не мог подобное. Мне надо несколько дней, чтобы понять, что у меня получилось сделать».
Результаты 20 этапа Вуэльты Испании-2019
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