Хет-трик, подиум и белая майка Тадея Погачара на 20-м этапе Вуэльты Испании-2019

SportSpirit

Хет-трик, подиум и белая майка ... (2) Мне все больше нравится этот парень! Очень здравое видение гонки, оценка себя и соперников. Устроил маленький армагеддон в большом велоспорте и всего за несколько дней готов это осознать. Чемпионская черта. Пока у него слова не расходятся с делом. Тоже чемпионская черта. И при этом он не выглядит зазвездившимся в отличие, например, от Ремко.

VeloVelo

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Почему сейчас превалирует?

В прошлом полно таких примеров.

Мигелон, Армстронг, например.

VeloVelo

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Браво )

VeloVelo

Тур Британии-2019. Этап 8 (4) Паша Молодец.

Ну а МвДП это космос.

EL-Fenomeno

Хет-трик, подиум и белая майка ... (2) 3 этапа + подиум + белая майка А я бы ещё отдал Тадею приз Супер-Комбатив этой Вуэльты. Старался, не боялся - заслужил!

Astanaforever

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Эх ты Лопес-супермен! Как же так? Всю команду ты ушатал на месяц вперед. Ребята так отработали как ни одна команда. Всегда впереди везли тебя как на вагоне прицепе, огорожали от всех напастей. А ты.... Мне честно обидно за Астану..не заслуживает она этого пятого места. Бедный ЛуЛу..посмотрите как он осунулся..щеки впали от неимоверной пахоты на Лопеса. Вы думаете он не смог бы взять свой этап? Запросто. Без проблем. Но задачи команды превыше всего. Бедные ребята. А Лопес подвел. Не сдюжил. Я ваще думаю он расслабился с рождением дочери..пропустил Тур Д Альп. перед Джиро. Я тогда когда узнал. .что он улетел к себе в Колумбию..сразу сказал..ВСЕ..Джиро можно забыть. Так и получилось. И так весь сезон. .невнятная вторая половина года без результатов. Его можно понять..первый ребенок. Но менеджмент команды лоханулся что поставили его на Джиро..а надо было на Тур. Не знаю как сложится дальше у него? Не сломается ли после Вуэльты? А он подавал такие надежды..покруче Ару был на голову. втрое. КОМАНДЕ думать надо с генеральщиком. По сути их нет ни одного в команде. Только недельные гонки и выигрывать с весенними классиками с Фульсом. Я как болел за Астану так и болею. Гонцы приходят и уходят..А Астана остается. Удачи ей в следующем сезоне. Грантуры выигранные еще все впереди. 34 победы в этом году это успех. Кто, бы что не говорил Инеос и Мувики отдыхают пусть..

Arciv

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Всё по делу. Роглич провёл отличную Вуэльту. Если ещё убрать падение команды на первом этапе и сход Кройсвика,всё могло быть и ещё красивее. Погачар заслужил третье место и белую майку. Изначально думал колумбийцы фавориты,но они не тянут,чередуют удачный этап и провал. В общем тройка заслуженная, и белея майка тоже

AndreyEst

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Видать через Гуглю переводят))

RexDroid

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) зря вчера Лопес рот не в тему открывал. Вальверде в гонке все же ткнул его носом куда положено.

EL-Fenomeno

Вуэльта Испании-2019. Результа ... (68) Из превью 20 этапа выделю комент, который больше всего подешёл сегодня:

Цитата: maikl68m Завтра братья Словаки (словенцы) накормят всех. Капнет Кинтана следом Лопес и Вальв.

Алехандро почти капнул, ну Рогличъ таки накормил, но не на этапе, а на Вуэльте в целом. Алехандро почти капнул, ну Рогличъ таки накормил, но не на этапе, а на Вуэльте в целом. Цитата: litxaa Уважаемые, а почему Погачара русская версия сайта Евроспорта называет Погакар? У меня другой вопрос: почему Тадей колесил в зелёной майке "лучшего спринтера", когда после 19 этапа по очкам после Примоша был Беннет; кстати единственный, который затесался в братву из горняков-генеральщиков...представьте себе спринтерского зачёта)) В Мадриде должен брать победу и "мстить" (?) за проигрыш Каванье. Ну а Погачар просто анбеливыбл! На решающем этапе двинуть почти за 40 км. до финиша, да ещё в одинчоку! Взять и подняться с 5 места на 3 (ещё бы чуть-чуть и Вальва задвинул) + отобрать и Лопеса белую майку по праву лучшего молодого - когда такое в последний раз было на ГТ !?