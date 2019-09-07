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Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес и Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

 Наиро Кинтана потерял красную майку лидера Вуэльты Испании-2019 и зелёную майку лучшего в очковой классифиации на 10-м этапе, открывшем вторую неделю испанского Гран-тура. На 32,6 км дистанции индивидуальной гонки на время 29-летний колумбийский гонщик команды Movistar проиграл победителю этапа и новому лидеру общего зачёта Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 3 минуты 6 секунд. Алехандро Вальверде (Movistar), уступивший Рогличу 1 минуту 38 секунд, поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где теперь уступает Рогличу 1:52.

 

  Мигель Лопес удержал третью позицию в генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика после 36,2-км индивидуальной гонки на время на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana финишировал 14-м, проиграв 2 минуты победителю этапа Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), который обошёл Лопеса на последних сотнях метров дистанции.  

 

  В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес удержал белую майку и пережает своего ближайшего соперника, чемпиона Словении в разделке, гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара на 54 секунды.

 

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  Алехандро Вальверде: «Я проиграл 1:38 Рогличу? Не так плохо. В пределах того, что мы ожидали. Он был сильнейшим из фаворитов на эту разделку. Я чувствовал себя хорошо, наверное, только к концу дистанции сил стало меньше. Но это нормально, потому что дистанция длинная. Думаю, я прикладывал вполне приличные усилия. Вчера я изучал, какие этапы остались на Вуэльтеэ. Невероятно, как много трудных гор ещё впереди. Мы продолжаем борьбу.

 

 Роглич уже показал, насколько он силён и в подъёмах. Лопес  и Погачар  - соперники, с которым надо считаться.  

 

  Поедем гонку день за днём. Завтра будет ещё один коварный финиш.

 

  Если честно, в наших планах ничего не меняется, будь Наиро в минуте впереди или в минуте позади. Мы уже устали говорить на пресс-конференциях о наших планах на лидерство. Мы оба здесь, чтобы сделать всё возможное в борьбе за общую цель – победу на Гран-туре команды Movistar, и не важно, кто станет победителем».

 

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

Photo © ASO/Luis Angel Gomez

 

  Наиро Кинтана: «Ясно, что эту разделку я проехал не лучшим образом, боролся за более высокий результат. Я надеялся, что останусь в пределах двух минут от Роглича, но 3 минуты – больше, чем ожидал. Хотя мы всё ещё боремся за генеральную классификацию. То, что я плохо проехал разделку, не означает, что у меня нет сил. На ближайших этапах будут шансы для атак. Мы с командой продумаем хорошую стратегию, воспользуемся ею, чтобы выиграть время у Роглича. В прошлом мы уже были в подобной ситуации. Иногда успеха не было, но в других случаях был триумф. Посмотрим, что получится сделать в ближайшие дни. Алехандро всё ещё близко в генеральной классификации, с ним и со мной у команды два хороших шанса. Мне нечего терять. Будем использовать преимущество, наслаждаться гонкой».

 

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

 Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

  Мигель Лопес: «Чувствую себя хорошо. На самом деле, неплохо. Моей целью было потерять меньше двух минут, правда, в итоге это оказалось невозможно, потому что Роглич обошёл меня на финишной черте. Не смотря на это я доволен, потому что всё ещё в числе тех,кто борется за генеральную классификацию, и осталось много этапов.

 

  Сегодня этап был довольно трудным и красивым. На большинстве отрезков можно было продавливать изо всех сил. Но Роглич и Погачар на данный момент сильны. Уверен, они будут так ехать до самого конца Вуэльты Испании-2019».

 

 

  Тадей Погачар: «Разделка была трудной, но я чувствовал себя великолепно, ехал на максимальной скорости там, где мог. На спусках я немного отдыхал, но после второго подъёма мне стало немного тяжелее, пришлось распределять силы.

 

  Я мечтал выйти в майке чемпиона Словении в разделке на Гран-туре, и сегодня мечта сбылась. Я представлял свою страну. Думаю, сегодняшний этап был для Роглича идеальным, поэтому я не удивлён, что он выиграл».

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2019

 

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Наиро Кинтана Мигель Лопес Тадей Погачар Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, надо было Примошу дождаться Франции разделки, чтобы выиграть этап на Вуэльте. Рвал от начала и до конца. Кстати в этом году на испанском ГТ была самая длинная инд.разделка в сезоне в рамках 3-х гранд-туров.

    Немного смутил Погачар. Не хватило физухи или неправильно расспределился на дистанции ??

    Кинтана знал, что капнет (но настолько ли сильно...знал). Будет на крутых стенках страны Басков снова дёргать (1-2-3) как на первой недели.

    Старику Вальверде в очередной раз аплодирую clapping

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    velodoctor-Фото

    Да какой-то космос Роглич привез, Кинтане по сколько, по 6-7 сек на км? 

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    M-07-Фото
    Я имел ввиду на общий зачёт 2 раза ехал.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель 10 ... (1)
    Arciv-Фото
    Давай,Примож!!! Надо выигрывать эту Вуэльту!
  • Mima
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (7)
    Mima-Фото
    Прекрасный рассказ. Ясно передана атмосфера, дух той природы. Спасибо за щедрость! Восхищаюсь вашим походом и поездкой. Браво за расстояния на велосипеде. Всех благ и больших путешествий. Пишите ещё!!
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Student-Фото
    Цитата: Lucky
    Недалекого ума потому что
    Вот за это плюсану)))

    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: AstanaTopKZ
    Цитата: Гонщик
    Рогла даже на такой трассе кинул вагон времени конкурентам  , как бы не старались испанские орги ему помешать , Кинтаныч перемудрил , а простомэн удивил .
    А вот и бот появился. Думает он такой умный. ? 11.80. заработал.Ольгино кидает свои последние резервы на борьбу с Астаной в информационном пространстве. Ржунимагу. Ахахахахахахаааааа!
    к доктору обратись , может и помогут .


    Цитата: Arciv
    Я примерно так и думал,Кинтане +3,Лопесу +2,Вальверде +1. В принципе норм. Жаль,конечно,Крейсвайка нет,он бы хорошо в горах помог. Ну команда в целом тоже держится хорошо,надеюсь довезут красную майку до Мадрида
    С каких пор Лопес лучше Кинтаны разделки ездит , что-то не припомню , думал как раз наоборот , но Лопес удивил , на минуту меньше поймал , хотя следуя правилам за финиш на колесе должен быть наказан .
    Из всех колумбийцев Лопез ездит разделки лучше многих
    Хуже Урана, Берналя, Сосы и как оказалось Игиты.

    Цитата: DV
    Гонка еще не закончена. Большие отрывы заставят рисковать Лопеса и Кинтану. Погочару тоже терять нечего. Думаю раздергают Роглича.
    Думаю Кинтану и подиум устроит, а Вальверде на закате карьеры тем более, если только лавры Хорнера ему покоя не дают...
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RexDroid

    • Роглич выигрывал этапы на каждом ГТ, в котором участвовал. Простомэну - только мечтать об этом. 

    Даже сравнивать смешно , Роглич гораздо сильнее индивидуально , в горе как минимум не уступает , а в дальнейшем  Мега Рогла будет в одну калитку выносить всяких простомэнов , ибо талантище .

  • Sergey_C
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Sergey_C-Фото

    Для Роглича сейчас по сути облегченная версия Джиро, нынешний дуэт мувистара явно послабее в горах чем Ланда и Карапаз и менее слаженее, Нибали в разы хладнокровнее Лопеза, команда намного сильнее чем на Джиро. Надеюсь нас ждет новый победитель грандтура, настроен оптимистично.

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    BaTman-Фото

    Мои поздравления Рогличу, прекрасное выступление. И это прошло уже 9 этапов, все на усталости немного. Терпения ему теперь, на оставшиеся 2 недели. 

  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    RexDroid-Фото
    • Роглич выигрывал этапы на каждом ГТ, в котором участвовал. Простомэну - только мечтать об этом. 

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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