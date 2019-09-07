Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес, Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Мигель Лопес и Тадей Погачар о 10-м этапе Вуэльты Испании-2019

Наиро Кинтана потерял красную майку лидера Вуэльты Испании-2019 и зелёную майку лучшего в очковой классифиации на 10-м этапе, открывшем вторую неделю испанского Гран-тура. На 32,6 км дистанции индивидуальной гонки на время 29-летний колумбийский гонщик команды Movistar проиграл победителю этапа и новому лидеру общего зачёта Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 3 минуты 6 секунд. Алехандро Вальверде (Movistar), уступивший Рогличу 1 минуту 38 секунд, поднялся на вторую строчку генеральной классификации, где теперь уступает Рогличу 1:52.

Мигель Лопес удержал третью позицию в генеральной классификации и белую майку лучшего молодого гонщика после 36,2-км индивидуальной гонки на время на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019. 25-летний колумбийский гонщик команды Astana финишировал 14-м, проиграв 2 минуты победителю этапа Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), который обошёл Лопеса на последних сотнях метров дистанции.

В классификации лучшего молодого гонщика Мигель Лопес удержал белую майку и пережает своего ближайшего соперника, чемпиона Словении в разделке, гонщика команды UAE Team Emirates Тадея Погачара на 54 секунды.

Алехандро Вальверде: «Я проиграл 1:38 Рогличу? Не так плохо. В пределах того, что мы ожидали. Он был сильнейшим из фаворитов на эту разделку. Я чувствовал себя хорошо, наверное, только к концу дистанции сил стало меньше. Но это нормально, потому что дистанция длинная. Думаю, я прикладывал вполне приличные усилия. Вчера я изучал, какие этапы остались на Вуэльтеэ. Невероятно, как много трудных гор ещё впереди. Мы продолжаем борьбу.

Роглич уже показал, насколько он силён и в подъёмах. Лопес и Погачар - соперники, с которым надо считаться.

Поедем гонку день за днём. Завтра будет ещё один коварный финиш.

Если честно, в наших планах ничего не меняется, будь Наиро в минуте впереди или в минуте позади. Мы уже устали говорить на пресс-конференциях о наших планах на лидерство. Мы оба здесь, чтобы сделать всё возможное в борьбе за общую цель – победу на Гран-туре команды Movistar, и не важно, кто станет победителем».

Photo © ASO/Luis Angel Gomez

Наиро Кинтана: «Ясно, что эту разделку я проехал не лучшим образом, боролся за более высокий результат. Я надеялся, что останусь в пределах двух минут от Роглича, но 3 минуты – больше, чем ожидал. Хотя мы всё ещё боремся за генеральную классификацию. То, что я плохо проехал разделку, не означает, что у меня нет сил. На ближайших этапах будут шансы для атак. Мы с командой продумаем хорошую стратегию, воспользуемся ею, чтобы выиграть время у Роглича. В прошлом мы уже были в подобной ситуации. Иногда успеха не было, но в других случаях был триумф. Посмотрим, что получится сделать в ближайшие дни. Алехандро всё ещё близко в генеральной классификации, с ним и со мной у команды два хороших шанса. Мне нечего терять. Будем использовать преимущество, наслаждаться гонкой».

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Мигель Лопес: «Чувствую себя хорошо. На самом деле, неплохо. Моей целью было потерять меньше двух минут, правда, в итоге это оказалось невозможно, потому что Роглич обошёл меня на финишной черте. Не смотря на это я доволен, потому что всё ещё в числе тех,кто борется за генеральную классификацию, и осталось много этапов.

Сегодня этап был довольно трудным и красивым. На большинстве отрезков можно было продавливать изо всех сил. Но Роглич и Погачар на данный момент сильны. Уверен, они будут так ехать до самого конца Вуэльты Испании-2019».

Тадей Погачар: «Разделка была трудной, но я чувствовал себя великолепно, ехал на максимальной скорости там, где мог. На спусках я немного отдыхал, но после второго подъёма мне стало немного тяжелее, пришлось распределять силы.

Я мечтал выйти в майке чемпиона Словении в разделке на Гран-туре, и сегодня мечта сбылась. Я представлял свою страну. Думаю, сегодняшний этап был для Роглича идеальным, поэтому я не удивлён, что он выиграл».