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Примож Роглич – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич побеждает на 10-м этапе и перехватывает красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

 

 

  Примож Роглич одержал победу на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019, выиграв индивидуальную гонку на время протяжённостью 36,2 км. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma  стартовал в зеленой майке лидера классификации по очкам, которая досталось ему по "наследству" от обладателя красной майки Наиро Кинтаны, стартовавшего следом.

 

  Примож Роглич лидировал на всех отсечках, он  проехал дистанцию со средней скоростью 46,12 км/ч  за 47 минут 5 секунд, на 25 секунд быстрее 28-летнего чемпиона Новой Зеландии из команды CCC Патрика Бевина.  

 

  Уже на первой промежуточной отсечке времени Примож Роглич стал виртуальным обладателем красной майки и с каждым километром дистанции увеличивал свое преимущество, в итоге, перехватив красную майку лидера у Наиро Кинтаны (Movistar).

 

 А на финише индивидуальной гонки с раздельным стартом, уже на улицах По, Примож Роглич обошел обладателя белой майки колумбийца Мигеля Лопеса.

 

  Благодаря победе на этапе Примож Роглич стал законным обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам, в которой на 11 этапе стартует колумбиец Наиро Кинтана, расставшийся по итогам 10 этапа с обеими майками.

 

  Ближайшим соперником Приможа Роглича в общем зачёте является чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), уступающий словенскому гонщику 1:52. Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес замыкает тройку лучших генеральной классификации и уступает Рогличу 2:11.

 

Эта победа на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019 ввела Приможа Роглича в число велогонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гран-турах.

 

 

 

 

 

 Photo © ASO/Sarah Meyssonier/GOMEZSPORT

 

  Примож Роглич: «Я старался ехать как можно быстрее, и этого оказалось достаточно для победы. Мне было важно удерживать концентрацию, крутить педали так быстро, как только возможно. Это всё, что мне надо было сегодня контролировать.

 

  Приятно надеть майку лидера, надеюсь, что на этот раз мы удержим её до конца гонки в Мадриде. Выигранного преимущества всегда мало, будь у меня 10 минут, я всё равно не был бы удовлетворён. Впереди ещё много этапов, но я иду на хорошей позиции. На данный момент чувствую себя хорошо, хотя у меня были некоторые проблемы. На первом этапе я упал, начало было не лучшим. И раны после Андорры всё ещё не зажили.

 

  Мы уже преодолели несколько тяжёлых этапов, но впереди ещё будут трудные дни. Сейчас важно оставаться здоровым, ехать гонку день за днём. Приятно, что у нас сильная команда, я в ней уверен. Они уже показали, что сильны».

 

 

Результаты 10 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 15.04.2018

    Давай,Примож!!! Надо выигрывать эту Вуэльту!

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, надо было Примошу дождаться Франции разделки, чтобы выиграть этап на Вуэльте. Рвал от начала и до конца. Кстати в этом году на испанском ГТ была самая длинная инд.разделка в сезоне в рамках 3-х гранд-туров.

    Немного смутил Погачар. Не хватило физухи или неправильно расспределился на дистанции ??

    Кинтана знал, что капнет (но настолько ли сильно...знал). Будет на крутых стенках страны Басков снова дёргать (1-2-3) как на первой недели.

    Старику Вальверде в очередной раз аплодирую clapping

  • velodoctor
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    velodoctor-Фото

    Да какой-то космос Роглич привез, Кинтане по сколько, по 6-7 сек на км? 

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    M-07-Фото
    Я имел ввиду на общий зачёт 2 раза ехал.
  • Arciv
    Примож Роглич – победитель 10 ... (1)
    Arciv-Фото
    Давай,Примож!!! Надо выигрывать эту Вуэльту!
  • Mima
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (7)
    Mima-Фото
    Прекрасный рассказ. Ясно передана атмосфера, дух той природы. Спасибо за щедрость! Восхищаюсь вашим походом и поездкой. Браво за расстояния на велосипеде. Всех благ и больших путешествий. Пишите ещё!!
  • Student
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Student-Фото
    Цитата: Lucky
    Недалекого ума потому что
    Вот за это плюсану)))

    Цитата: Rokka
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: AstanaTopKZ
    Цитата: Гонщик
    Рогла даже на такой трассе кинул вагон времени конкурентам  , как бы не старались испанские орги ему помешать , Кинтаныч перемудрил , а простомэн удивил .
    А вот и бот появился. Думает он такой умный. ? 11.80. заработал.Ольгино кидает свои последние резервы на борьбу с Астаной в информационном пространстве. Ржунимагу. Ахахахахахахаааааа!
    к доктору обратись , может и помогут .


    Цитата: Arciv
    Я примерно так и думал,Кинтане +3,Лопесу +2,Вальверде +1. В принципе норм. Жаль,конечно,Крейсвайка нет,он бы хорошо в горах помог. Ну команда в целом тоже держится хорошо,надеюсь довезут красную майку до Мадрида
    С каких пор Лопес лучше Кинтаны разделки ездит , что-то не припомню , думал как раз наоборот , но Лопес удивил , на минуту меньше поймал , хотя следуя правилам за финиш на колесе должен быть наказан .
    Из всех колумбийцев Лопез ездит разделки лучше многих
    Хуже Урана, Берналя, Сосы и как оказалось Игиты.

    Цитата: DV
    Гонка еще не закончена. Большие отрывы заставят рисковать Лопеса и Кинтану. Погочару тоже терять нечего. Думаю раздергают Роглича.
    Думаю Кинтану и подиум устроит, а Вальверде на закате карьеры тем более, если только лавры Хорнера ему покоя не дают...
  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Гонщик-Фото

    Цитата: RexDroid

    • Роглич выигрывал этапы на каждом ГТ, в котором участвовал. Простомэну - только мечтать об этом. 

    Даже сравнивать смешно , Роглич гораздо сильнее индивидуально , в горе как минимум не уступает , а в дальнейшем  Мега Рогла будет в одну калитку выносить всяких простомэнов , ибо талантище .

  • Sergey_C
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    Sergey_C-Фото

    Для Роглича сейчас по сути облегченная версия Джиро, нынешний дуэт мувистара явно послабее в горах чем Ланда и Карапаз и менее слаженее, Нибали в разы хладнокровнее Лопеза, команда намного сильнее чем на Джиро. Надеюсь нас ждет новый победитель грандтура, настроен оптимистично.

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    BaTman-Фото

    Мои поздравления Рогличу, прекрасное выступление. И это прошло уже 9 этапов, все на усталости немного. Терпения ему теперь, на оставшиеся 2 недели. 

  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (56)
    RexDroid-Фото
    • Роглич выигрывал этапы на каждом ГТ, в котором участвовал. Простомэну - только мечтать об этом. 

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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