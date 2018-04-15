Примож Роглич – победитель 10 этапа Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич побеждает на 10-м этапе и перехватывает красную майку лидера Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич одержал победу на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019, выиграв индивидуальную гонку на время протяжённостью 36,2 км. 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma стартовал в зеленой майке лидера классификации по очкам, которая досталось ему по "наследству" от обладателя красной майки Наиро Кинтаны, стартовавшего следом.

Примож Роглич лидировал на всех отсечках, он проехал дистанцию со средней скоростью 46,12 км/ч за 47 минут 5 секунд, на 25 секунд быстрее 28-летнего чемпиона Новой Зеландии из команды CCC Патрика Бевина.

Уже на первой промежуточной отсечке времени Примож Роглич стал виртуальным обладателем красной майки и с каждым километром дистанции увеличивал свое преимущество, в итоге, перехватив красную майку лидера у Наиро Кинтаны (Movistar).

А на финише индивидуальной гонки с раздельным стартом, уже на улицах По, Примож Роглич обошел обладателя белой майки колумбийца Мигеля Лопеса.

Благодаря победе на этапе Примож Роглич стал законным обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам, в которой на 11 этапе стартует колумбиец Наиро Кинтана, расставшийся по итогам 10 этапа с обеими майками.

Ближайшим соперником Приможа Роглича в общем зачёте является чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), уступающий словенскому гонщику 1:52. Колумбийский гонщик команды Astana Мигель Лопес замыкает тройку лучших генеральной классификации и уступает Рогличу 2:11.

Эта победа на 10-м этапе Вуэльты Испании-2019 ввела Приможа Роглича в число велогонщиков, выигравших этапы на всех трёх Гран-турах.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/GOMEZSPORT

Примож Роглич: «Я старался ехать как можно быстрее, и этого оказалось достаточно для победы. Мне было важно удерживать концентрацию, крутить педали так быстро, как только возможно. Это всё, что мне надо было сегодня контролировать.

Приятно надеть майку лидера, надеюсь, что на этот раз мы удержим её до конца гонки в Мадриде. Выигранного преимущества всегда мало, будь у меня 10 минут, я всё равно не был бы удовлетворён. Впереди ещё много этапов, но я иду на хорошей позиции. На данный момент чувствую себя хорошо, хотя у меня были некоторые проблемы. На первом этапе я упал, начало было не лучшим. И раны после Андорры всё ещё не зажили.

Мы уже преодолели несколько тяжёлых этапов, но впереди ещё будут трудные дни. Сейчас важно оставаться здоровым, ехать гонку день за днём. Приятно, что у нас сильная команда, я в ней уверен. Они уже показали, что сильны».