Состав команды EF Education First на Вуэльту Испании-2019:

Ригоберто Уран – капитан команды EF Education First на Вуэльте Испании-2019

32-летний колумбийский гонщик Ригоберто Уран возглавит команду EF Education First на Вуэльте Испании-2019. Вместе с ним на старт выйдут: 25-летний британский гонщик Хью Карти, 27-летний американский гонщик Лоусон Крэддок, 32-летний австралийский гонщик Митчелл Докер, 22-летний колумбийский гонщик Серхио Игита, 23-летний колумбийский гонщик Даниэль Мартинес, 24-летний американский гонщик Логан Оуэн и 31-летний американский гонщик Тиджей ван Гардерен.

Серхио Игита и Логан Оуэн впервые в карьере поедут Гран-тур.

Ригоберто Уран в 18-й раз стартует на Гран-туре и в шестой раз примет участие в Вуэльте Испании, где его лучшим результатом в общем зачёте было 7-е место, которое он занял в прошлом году.

Хуанма Гарате, спортивный директор команды: «Атмосфера Вуэльты Испании даёт такое счастье. В августе испанцы всё ещё на летних каникулах. Первые восемь этапов пройдут по побережью Средиземного моря, и там будет много людей. Фактически начинаешь им немного завидовать, потому что они наслаждаются отдыхом на пляжах, смотрят гонку, все счастливы. Считаю, что для Испании Вуэльта – гонка для истинных ценителей велоспорта. Тур де Франс это как Лига Чемпионов в футболе, это большой шоу. Например, я слежу за Лигой Чемпионов, но я не футбольный болельщик. Вуэльту же смотрят люди, которые сами катаются на велосипеде. У нас в Испании много велосипедистов на выходных, и они все три недели следят за событиями Вуэльты.

Думаю, выпуск Вуэльты в этом году один из самых тяжелых за последние 10 лет, потому что каждый день будет очень много подъёмов, будет очень тяжело. Больших гор меньше, но в целом по количеству подъёмов больше. В Андорре будет важный этап.

Десять или более лет назад Вуэльта давала молодым гонщикам отличный шанс стать успешными. Это была тихая гонка, некоторые на ней готовились к чемпионату мира. Да, это Гран-тур, но его считали более спокойным из всех трёх.

Теперь же за последние годы всё изменилось. Мы видим, что всё больше гонщиков участвовали в Вуэльте после Тур де Франс, например, Контадор, Нибали или Фрум. Они считали Вуэльту Испании высокой целью. А когда гонщики начинают так думать, то и гонка сама меняется, меняется мнение о ней.

Риго очень мотивирован на Вуэльту. У него нет подиума этой гонки, хотя он уже поднимался на подиумы Джиро и Тур де Франс. Я знаю, что ему бы хотелось стоять на подиуме в Мадриде. Он понимает, что этот год даёт ему отличный шанс не только побороться за подиум, но также выиграть этап.

Дани Мартинес будет ключевым помощником Риго, сможет быть его тенью до финалов этапов. Хорошо, что благодаря Дани у нас будет ещё одна карта, которую мы сможем разыграть, он будет почти как ещё один лидер. Риго – наш единственный капитан, но в то же время важно, чтобы в финале, особенно во второй части гонки. у нас был такой гонщик как Дани.

Для Хью Карти этот сезон - его год! Мы несколько лет ждали этого момента, когда он проявит свой талант. В этом году мы это увидели. Он доказал, что является горняком высшего класса, думаю, на Вуэльте он покажет что-то интересное.

Лоусон Крэддок очень мотивирован, тренировался на высоте, находится в отличной форме, у него большой потенциал. Его уровень в сочетании с решимостью перед гонкой, думаю, залог того, что он сможет хорошо выступить. Он будет очень важен для нас в командой гонке.

Логан Оуэн сильно изменился в этом сезоне, стал другим не только физически, но и морально, это проявляется в отношении к тренировкам и во время гонок. Он становится настоящим командным гонщиком с большими способностями. Он может помогать в спринтах и в горах. Он перспективный гонщик для команды.

Митч Докер будет дорожным капитаном, моими глазами, ушами и руками в пелотоне. У нас с ним хорошие взаимоотношения, мы отлично друг друга понимаем. Он точно знает, чего я хочу, а я в свою очередь полностью в нём уверен. Кроме того, гонщики нашей команды и другие гонщики пелотона его очень уважают.

Серхио Игита – молодой гонщик. Он отлично проходит горы, у него был хороший сезон. Он стал 2-м в Калифорнии, 4-м на Туре Польши. Для такого молодого гонщика как он это очень хорошие результаты. Конечно, он впервые поедет Гран-тур, но я уверен, что он многих удивит. Он очень быстрый, а на таком маршруте Вуэльты у него будет масса возможностей. Я попрошу его не терять спокойствия, не продавливать изо всех сил каждый день и не беспокоится о потере времени. Я предоставлю ему несколько особенных ролей, но так, чтобы он не чувствовал на себе сильного давления.

Тиджей Ван Гардерен мотивирован, он уже хорошо себя чувствует после падения на Тур де Франс. Он сказал нам, что снова готов к гонке. Мне бы хотелось, чтобы для Тиджея гонка прошла без неприятностей, чтобы он мог быть конкурентоспособным и выступил как можно лучше. Хочу, чтобы он проехал 21 этап спокойно, чтобы гонка у него сложилась».

Ригоберто Уран: «Вуэльта Испании – красивая гонка. Я выигрывал здесь этапы, но никогда не поднимался на подиум, что очень мотивирует меня. Этот год получился у меня необычным. У меня было очень мало гоночных дней. На Тур де Франс чувствовал себя хорошо, а здесь, на Вуэльте вижу для себя отличный шанс, особенно с такой сильной командой».

Состав команды EF Education First на Вуэльту Испании-2019:

Rigoberto Uran, (Колумбия)

Hugh Carthy, (Великобритания)

Lawson Craddock, (США)

Mitchell Docker, (Австралия)

Sergio Higuita, (Колумбия)

Daniel Martinez, (Колумбия)

Logan Owen, (США)

Tejay Van Garderen, (США)