Команда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2019

Казахстанская команда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2019. На старт 24 августа выйдут: призёр испанского Гран-тура прошлого года, 25-летний колумбийский гонщик Мигель Лопес, 34-летний датский гонщик Якоб Фульсанг, 31-летний испанский гонщик Горка Исагирре и его брат, 30-летний испанский гонщик Йон Исагирре, 34-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 32-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 35-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес и 29-летний испанский гонщик Омар Фраиле.

Самые опытные гонщики команды – Луис-Леон Санчес, который в 10-й раз будет стартовать на Вуэльте Испании и для которого этот Гран-тур будет 22-м в карьере, а также Дарио Катальдо, который поедет 20-й Гран-тур в карьере и девятую Вуэльту Испании, а также Якоб Фульсанг, для которого Вуэльта Испании-2019 станет 14-м Гран-туром в карьере.

Мигель Лопес стартует на Вуэльте Испании в четвёртый раз в карьере. В этом году он проехал Джиро д’Италия-2019, где занял 7-е место в общем зачёте и выиграл белую майку лучшего молодого гонщика.

Состав команды Astana на Вуэльту Испании-2019:

Manuele Boaro, (Италия)

Dario Cataldo, (Италия)

Omar Fraile, (Испания)

Jakob Fuglsang, (Дания)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Luis Leon Sanchez, (Испания)