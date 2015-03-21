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Состав команды Astana на Вуэльту Испании-2019

Команда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Казахстанская команда Astana объявила состав на Вуэльту Испании-2019. На старт 24 августа выйдут: призёр испанского Гран-тура прошлого года, 25-летний колумбийский гонщик Мигель Лопес,  34-летний датский гонщик Якоб Фульсанг, 31-летний испанский гонщик Горка Исагирре и его брат, 30-летний испанский гонщик Йон Исагирре, 34-летний итальянский гонщик Дарио Катальдо, 32-летний итальянский гонщик Мануэле Боаро, 35-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес и 29-летний испанский гонщик Омар Фраиле.

 

  Самые опытные гонщики команды – Луис-Леон Санчес, который в 10-й раз будет стартовать на Вуэльте Испании и для которого этот Гран-тур будет 22-м в карьере, а также Дарио Катальдо, который поедет 20-й Гран-тур в карьере и девятую Вуэльту Испании, а также Якоб Фульсанг, для которого Вуэльта Испании-2019 станет 14-м Гран-туром в карьере.

 

Мигель Лопес стартует на Вуэльте Испании в четвёртый раз в карьере. В этом году он проехал Джиро д’Италия-2019, где занял 7-е место в общем зачёте и выиграл белую майку лучшего молодого гонщика.

 

Состав команды Astana на Вуэльту Испании-2019:

 

 

Manuele Boaro, (Италия)

Dario Cataldo, (Италия)

Omar Fraile, (Испания)

Jakob Fuglsang, (Дания)

Gorka Izagirre, (Испания)

Ion Izagirre, (Испания)

Miguel Lopez, (Колумбия)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

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Теги к статье: Astana Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 17.05.2015

    Фульсанг и Лопес ... Пожелание -  на этот раз без падений и прюключений .

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 30.06.2017

    Жаль Яна Хирта нет. Самый лучший в горах грегари для Лопеса. Да и сам может взять этап на высокогорье. Состав горный. .классный. Вино поставил на Вуэльту все. Посмотрим. Лишь бы не падение невезучего Лопеса. Его профиль .8 финишей в гору. Удачи и еще раз удачи Астане.

  3. Имя: Юрий

    chesapeake00

    Сегодня, 03:42 | Регистрация: 21.03.2015

    "Казахстанская"? Хоть бы для приличия одного казаха взялиsarcastic

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Ruben Dario Acosta Ospina (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Euskadi Basque Country - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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