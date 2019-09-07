Алехандро Вальверде и Наиро Кинтана о 13-м этапе Вуэльты Испании-2019

Чемпион мира Алехандро Вальверде удержал второе место в общем зачёте после 13 этапа Вуэльты Испании-2019. Он финишировал 4-м, не сумев ответить на атаку соперников Тадея Погачара (UAE Team Emirates) и обладателя красной майки лидера Приможа Роглича (Jumbo-Visma). Его товарищ по команде Movistar Наиро Кинтана атаковал за 6 км до финиша на финальном подъёме высшей категории Лос-Мачукос, но не сумел уехать от соперников. Алехандро Вальверде атаковал за 2 км до финиша, за ним поехал Наиро Кинтана, они финишировали на этапе 4-м и 5-м соответственно. В общем зачёте Алехандро Вальверде уступает Приможу Рогличу 2:25, а Наиро Кинтана потерял одну позицию в генеральной классификации, спустившись на пятую строчку с отставанием 3:33 от красной майки.

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Алехандро Вальверде: «В настоящий момент форма Роглича лучше всех в пелотоне. Скорость Погачара в горах тоже впечатляет. Видя, как Роглич подвинулся в группе, я почувствовал, что в какой-то момент он попробует ускориться, чтобы расколоть группу. Он так и сделал. Когда на финальных километрах сразу уехали два словенца, мы с Наиро постарались идти своей скоростью, просто выдавая максимум, чтобы проиграть как можно меньше времени. Что мы можем сделать сейчас? Посмотрим. Сегодня мы проиграли Рогличу время, но, возможно, нам удастся заставить его помучиться на предстоящих этапах, а может быть, и нет. Поедем день за днём. Сейчас важны два больших горных этапа в Астурии».

Наиро Кинтана: «Мы попытались, но Роглич показал,что является сильнейшим в гонке на данный момент. Я атаковал на середине подъёма, потому что нахожусь ниже в генеральной классификации. Чувствовал себя хорошо. Было бы проще сидеть на колесе остальных и ждать, что случится, но я хотел попробовать, потому что если не попробуешь, не узнаешь, какие у тебя шансы. Надеюсь, люди не будут говорить, что мы отсиживаемся в пелотоне, что не теряем, но и не пробуем что-то сделать. Посмотрим, как идёт нога у других гонщиков. Нам надо пробовать другие стратегии. Впереди много решающих этапов, будет нелегко. Единственное, в чём я уверен – мы продолжим бороться».