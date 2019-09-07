Тадей Погачар – победитель королевского горного 9 этапа Вуэльты Испании-2019

Тадей Погачар, самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, побеждает на королевском горном этапе

Самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, 20-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар на первом в своей карьере Гран-туре одержал победу на королевском горном 9-м этапе. Этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем на высокой отметке Вуэльты Испании-2019, начался с многочисленных атак и отъезда большой группы гонщиков.

За 20 км до финиша дождь и град добавили трудностей. На финальном подъёме дня группа генеральщиков, в которой удержался Тадей Погачар, добрала оставшихся впереди гонщиков отрыва дня. Несмотря на плохую погоду, Тадей Погачар держался в группе основных претендентов, а затем ответил на ускорение Наиро Кинтаны за 5 км до финиша. Когда за 3 км Кинтана и Погачар поравнялись с товарищем Кинтаны по команде Movistar Марком Солером, Тадей Погачар атаковал и поехал в одиночку.

На финише Тадей Погачар привёз Наиро Кинтане, финишировавшим вторым, 23 секунды. Это первая победа на этапе Гран-тура 20-летнего словенского гонщика, который первый год выступает в профессионалах. В генеральной классификации Погачар поднялся на пятую строчку, где уступает лидеру, Наиро Кинтане, 1:42.

Photo © Bettini

Photo © GomeZS/ASO

Тадей Погачар: «Невероятный был этап, очень выматывающий со старта. Когда вчера я увидел по прогнозу погоды, что сегодня будет дождь, то обрадовался. Знал, что смогу показать что-то особенное.

На гравийном секторе я выдал всё, что мог. Даже после этих усилий у меня оставались силы до самого финиша. Я понимал, что выиграл у лучших гонщиков. Но сегодняшний этап не был обычным. Мы должны были справиться с гравием, с ливнем и градом, так что понятно, что у некоторых гонщиков возникли трудности.

Я старался отвечать на атаки. А потом дал полный газ на гравийном отрезке и удерживал эту скорость до конца. Всё сложилось идеально. Невероятно, что выиграл у таких великих чемпионов».