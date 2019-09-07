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Тадей Погачар – победитель королевского горного 9 этапа Вуэльты Испании-2019

Тадей Погачар, самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, побеждает на королевском горном этапе

 

 

  Самый молодой участник Вуэльты Испании-2019, 20-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар на первом в своей карьере Гран-туре одержал победу на королевском горном 9-м этапе. Этап с прохождением пяти категорийных подъёмов и финишем  на высокой отметке  Вуэльты Испании-2019, начался с многочисленных атак и отъезда большой группы гонщиков.

 

  За 20 км до финиша  дождь и град добавили трудностей.  На финальном подъёме дня группа генеральщиков, в которой удержался Тадей Погачар, добрала оставшихся впереди гонщиков отрыва дня. Несмотря на плохую погоду, Тадей Погачар держался в группе основных претендентов, а затем ответил на ускорение Наиро Кинтаны за 5 км до финиша. Когда за 3 км Кинтана и Погачар поравнялись с товарищем Кинтаны по команде Movistar Марком Солером, Тадей Погачар атаковал и поехал в одиночку.

 

  На финише Тадей Погачар привёз Наиро Кинтане, финишировавшим вторым, 23 секунды. Это первая победа на этапе Гран-тура 20-летнего словенского гонщика, который первый год выступает в профессионалах. В генеральной классификации Погачар поднялся на пятую строчку, где уступает лидеру, Наиро Кинтане, 1:42.

 

 

 Photo © Bettini

 Photo © GomeZS/ASO

 

 

  Тадей Погачар: «Невероятный был этап, очень выматывающий со старта. Когда вчера я увидел по прогнозу погоды, что сегодня будет дождь, то обрадовался. Знал, что смогу показать что-то особенное.

 

  На гравийном секторе я выдал всё, что мог. Даже после этих усилий у меня оставались силы до самого финиша. Я понимал, что выиграл у лучших гонщиков. Но сегодняшний этап не был обычным. Мы должны были справиться с гравием, с ливнем и градом, так что понятно, что у некоторых гонщиков возникли трудности.

 

  Я старался отвечать на атаки. А потом дал полный газ на гравийном отрезке и удерживал эту скорость до конца. Всё сложилось идеально. Невероятно, что выиграл у таких великих чемпионов».

 

 

Результаты 9 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Тадей Погачар Tadej Pogacar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Адриен-Фото
    Называть Лопеса посредственным велогонщиком может только - совершенно точно - ПОСРЕДСТВЕННЫЙ знаток велоспорта. Кстати, ВСЕ профессиональные велокоманды существуют за счет " налогоплательщиков", большинству из которых до лампочки велоспорт. Например, покупатели бытовой техники Bora вынуждены ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ при её покупке, т.к. в цену РЕАЛЬНО заложено спонсорство велокоманды. Та же история с известным шампунем или с испанской телекоммуникационной компанией. И тот же ГАЗПРОМ спонсирует Русвело точно не в убыток - все заложено в тарифы... И запомните - ВСЕ ВЕЛОКОМАНДЫ протура - УБЫТОЧНЫ.ВСЕ существуют за счет спонсоров, а спонсоры отбивают эти убытки за счет клиентов - тех самых граждан, большинству которым велоспорт - до лампочки.
  • Earl57
    Тур Германии-2019. Этап 4 (2)
    Earl57-Фото

    И он счастлив! Наконец-то!

     

    Где Юрий? Где восхищение мощью атлета?))

  • Earl57
    Bretagne Classic - Ouest-Franc ... (1)
    Earl57-Фото

    Сегодня у него наконец получилось! И он счастлив, просто счастлив 

     

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • Bogdan
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    Bogdan-Фото
    Я вообще не понимаю, почему маленького посредственного гонца убыточной команды, существующей за деньги казахских налогоплательщиков (большинству из которых до лампочки велоспорт), именуют столь пафосным погонялом? Мало ли кому он там морду набил или чего сделал
  • ЧОРНЫЙ
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (17)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Цитата: Капитан Нэмо
    Вот объясните мне почему Фруми в свои 34, после тяжелейшей травмы, снова рвется в бой, а апельсиновый киттель уходит из велоспорта только из потери зоны комфорта? И не надо тут снова про допинг! Употребляют все... Просто кто то стнаовится великим как Лэнс и Фруми, а кто то больше переживает за свою прическу...
    Не засоряй эфир!

    Оставьте Киттеля в покое.
  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    Arciv-Фото
    Погачар же хорош
  • levonardo
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    levonardo-Фото
    Да никто, у Кириенко форма сейчас не та, Мартин опять пешком пойдет. Именитых раздельщиков тут особо нет, может кто удивит.
  • kwwk
    Стартовый протокол разделки на ... (3)
    kwwk-Фото

    Одна из интриг: догонит ли Роглич Лопеса?

    и вторая, кто из раздельщиков сможет его победить на этапе.

  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (47)
    AndreyEst-Фото

    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html

    Может не в тему,по мне так забавная информация



    Цитата: AndreyEst
    https://www.bikeraceinfo.com/riderhistories/cyclist-nicknames.html
    Может не в тему,по мне так забавная информация

    Жаль,действующих мало

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