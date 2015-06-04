Вуэльта Испании-2019. Альтиметрия маршрута



Вуэльта Испании-2019 (Vuelta a Espana) стартует 24 августа 2019 года в Аликанте в национальном природном парке у соленого озера Лас-Салинас-де-Торревьеха (Las Salinas de Torrevieja).

Первая неделя испанского Гран-тура отдана побережью Средиземного моря, вдоль которого пелотон будет перемещаться на север к Андорре. Вторая неделя стартует с индивидуальной гонки на время во Франции и далее на запад вдоль побережья Бискайского залива на севере Испании.

Заключительная неделя Вуэльты Испании-2019 пройдет в центральной части Пиренейского полуострова. Заключительный горный финиш испанского Гран-тура состоится в горных массивах Сьерра-де-Гредос и Сьерра-де-Гвадаррама.

74-й выпуск Вуэльты Испании предлагает горный маршрут с 8 этапами, финиширующими в категорийный подъем. Организаторы продолжают поиски новых подъемов для финишей этапов, и в нынешней версии в маршруте появятся такие подъемы. Вуэльта Испании-2019 завершится в Мадриде 15 сентября спринтерским этапом.

24.08. Суббота. Этап 1: Салинас-де-Торревьеха - Торревьеха, (TTT), 13,4 км

Салинас-де-Торревьеха (Salinas de Torrevieja, провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) впервые принимает старт этапа и всей Вуэльты Испании. На первом этапе Вуэльты Испании-2019 организаторы устроили командную гонку на время протяженностью 13.4 км.

Равнинная командная разделка проложена по ходу часовой стрелки по побережью Средиземного моря. Длинные прямые участки с 11 поворотами и несколькими круговыми развязками приведут команды на финиш в Торревьехе (Torrevieja, провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия), которая впервые принимает финиш этапа.

Первая команда стартует в 18:56 CET. Интервал старта между командами 4 минуты. Зачет времени команды по пятому гонщику. Ориентировочное время на прохождение дистанции составит 14-15 минут. Лимит времени 35%.

Фаворитами этапа можно назвать команды Jumbo - Visma, INEOS, Deceuninck-QuickStep, Mitchelton-Scott, EF Education First, Movistar. Разрывы между командами могут достигать 30 секунд.



25.08. Воскресенье. Этап 2: Бенидорм - Кальпе, 199,6 км

Бенидорм (Benidorm, провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) в последний раз принимал старт этапа в 2016 году. Второй по протяженности этап Вуэльты Испании-2019 подходит спринтерам широкого профиля и однодневщикам. Маршрут с подъемом на высоту под 1000 м над уровнем моря проложен по побережью Средиземного моря и местам, где тренируются многие велокоманды, проводящие тренировочные сборы в Бенидорме и Кальпе.

Со старта этапа пелотон отправится в глубь Пиренейского полуострова и начнет подъем до отметки 967 м над уровнем моря, на которой расположена вершина подъема 2 категории - первая категорийная горная вершина Вуэльты Испании-2019.

Подъем 2-й категории Пуэрто де Конфридес (Puerto de Confrides, отм. 967 м, перепад высот 737 м, протяженность 20,4 км, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 10%). Покорив наивысшую отметку 2 этапа, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 10 км и окажутся у подножия подъема 3 категории Альто де Бенильоба (Alto de Benilloba, отм. 764 м, перепад высот 269 м, протяженность 6,4 км, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%).

Последующие 50 км пройдут по сильно пересеченной местности и, начиная со 106 км дистанции, велогонщики отправятся на спуск протяженностью почти 50 км, который приведёт к Кальпе, где расположена линия финиша этапа. Проехав финиш на 155-м км маршрута, велогонщики поедут по побережью Средиземного моря на северо-восток.

На 168,4 км дистанции расположен промежуточный спринт, первый на Вуэльте Испании-2019. И далее начнется подъем 2-й категории Альто де Пуиг Льоренка (Alto de Puig Llorenca, отм. 345 м, перепад высот 295 м, протяженность 3,2 км, средний градиент 9,2%, максимальный градиент 21%). В прошлый раз подъем присутствовал в 2017 году, первым на вершине был Марк Солер.

Вершина подъема расположена за 25 км до финиша, на этом подъеме и скоростном спуске с него высока вероятность того, что пелотон разорвется на несколько частей и уже не соберется. После спуска начнется тягун протяженностью 10 км и далее скоростной спуск к финишу этапа. На финише, проложенном по набережной с востока на запад, можно ожидать спринт из небольшого пелотона, одним из фаворитов можно назвать действующего чемпиона мира испанца Алехандро Вальверде.

Кальпе (Calpe, кат. Calp, провинция Аликанте, автономного сообщества Валенсия) в последний раз принимал финиш этапа в 2016 году.

На этом этапе влияние может оказать ветер с моря.



26.08. Понедельник. Этап 3: Иби. Сьюдад дель Хугете - Аликанте, 188 км

Иби (Ibi, провинция Аликанте, автономное сообщество Валенсия) впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании. Спринтерский этап с преодолением 2 подъемов 3 категории:

Пуэрто де Бьяр (Puerto de Biar, отм. 810 м, перепад высот 130 м, протяженность 2,7 км, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%);

Пуэрто де Тиби (Puerto de Tibi, отм. 725 м, перепад высот 280 м, протяженность 6,7 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 10%), вершина подъема расположена за 38 км до финиша и все они под спуск до финиша этапа в Аликанте (Alicante, административный центр провинции Аликанте, автономное сообщество Валенсия), который в последний раз принимал финиш этапа в 1994 году, и победителем стал тогда Симоне Бьящи (Simone Biasci).

Фаворитом этапа можно назвать Сэма Беннета, а также Луку Мезгеца, Джона Дегенкольба, Никиаса Арндта...

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