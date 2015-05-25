- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:02
Марк Падун – лидер команды Bahrain-Merida на Вуэльте Испании-2019
Команда Bahrain-Merida представила состав на Вуэльту Испании-2019. 23-летний украинский гонщик Марк Падун заявлен командой в качестве капитана в борьбе за общий зачёт на испанском Гран-туре. Вместе с 27-летним бельгийским гонщиком Диланом Тёнсом Марк Падун также будет бороться за победы на горных этапах. Им будут помогать 29-летний австрийский гонщик Херман Пернштайнер и 24-летний словенский гонщик Домен Новак.
На спринтерских этапах команда сделает ставку на 25-летнего немецкого гонщика Фила Баухауса, которому будут помогать 35-летний австралийский гонщик Хайнрих Хаусслер, 34-летний японский гонщик Юкия Арасиро и 25-летний словенский гонщик Лука Пиберник.
В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «В составе будут и горняки, и спринтеры. Потеря Доменико Поццовиво, пострадавшего во время недавнего инцидента, смещает акцент команды. Приоритетом становятся победы на этапах, борьба за генеральную классификацию уходит на второй план. Для спринтерских этапов у нас есть Фил Баухаус с поддержкой Хайнриха Хаусслера, Луки Пиберника и Юкии Арасиро. Шансы ына горных этапах будут использовать Дилан Тёнс и Марк Падун, которых поддержат Херман Пернштайнер и Домен Новак.
Марк Падун также будет лидером команды в борьбе за генеральную классификацию. Это великолепный шанс для такого молодого талантливого гонщика как Марк, который показал, что находится в хорошей форме. Он выразил желание взять на себя такую ответственность после недавних гонок «Адриатика Ионика» и Классика Сан-Себастьяна.
Мы привезём на Вуэльту Испании молодую талантливую команду, которая сможет накопить больше опыта выступления на Гран-туре с перспективой развития на будущее».
Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2019:
Yukiya Arashiro, (Япония)
Phil Bauhaus, (Германия)
Heinrich Haussler, (Австралия)
Domen Novak, (Словения)
Mark Padun, (Украина)
Hermann Pernsteiner, (Австрия)
Luka Pibernik, (Словения)
Dylan Teuns, (Бельгия)
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