VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2019

Марк Падун – лидер команды Bahrain-Merida на Вуэльте Испании-2019

 

 

  Команда Bahrain-Merida представила состав на Вуэльту Испании-2019. 23-летний украинский гонщик Марк Падун заявлен командой в качестве капитана в борьбе за общий зачёт на испанском Гран-туре. Вместе с 27-летним бельгийским гонщиком Диланом Тёнсом Марк Падун также будет бороться за победы на горных этапах. Им будут помогать 29-летний австрийский гонщик Херман Пернштайнер и 24-летний словенский гонщик Домен Новак.

 

  На спринтерских этапах команда сделает ставку на 25-летнего немецкого гонщика Фила Баухауса, которому будут помогать 35-летний австралийский гонщик Хайнрих Хаусслер, 34-летний японский гонщик Юкия Арасиро и 25-летний словенский гонщик Лука Пиберник.

 

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2019

 

  В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «В составе будут и горняки, и спринтеры. Потеря Доменико Поццовиво, пострадавшего во время недавнего инцидента, смещает акцент команды. Приоритетом становятся победы на этапах, борьба за генеральную классификацию уходит на второй план. Для спринтерских этапов у нас есть Фил Баухаус с поддержкой Хайнриха Хаусслера, Луки Пиберника и Юкии Арасиро. Шансы ына горных этапах будут использовать Дилан Тёнс и Марк Падун, которых поддержат Херман Пернштайнер и Домен Новак.

 

  Марк Падун также будет лидером команды в борьбе за генеральную классификацию. Это великолепный шанс для такого молодого талантливого гонщика как Марк, который показал, что находится в хорошей форме. Он выразил желание взять на себя такую ответственность после недавних гонок «Адриатика Ионика» и Классика Сан-Себастьяна. 

 

  Мы привезём на Вуэльту Испании молодую талантливую команду, которая сможет накопить больше опыта  выступления на Гран-туре с перспективой развития на будущее».

 

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2019:

 

Yukiya Arashiro, (Япония)
Phil Bauhaus, (Германия)
Heinrich Haussler, (Австралия)
Domen Novak, (Словения)
Mark Padun, (Украина)
Hermann Pernsteiner, (Австрия)
Luka Pibernik, (Словения)
Dylan Teuns, (Бельгия)

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Bahrain-Merida Марк Падун Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Wish

    Вчера, 22:20 | Регистрация: 18.09.2017

    Интересно будет понаблюдать за Марком. Вполне есть шанс зацепить какой-то этап и заехать в топ-10 генерала

  2. Имя: Сергей

    SSS

    Вчера, 22:48 | Регистрация: 25.05.2015

    Mark Padun, (Украина)

    Ну как можно ездить на велосипеде с такой фамилией?!dash

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

15 - 25 августа 2019

Tour de l'Avenir

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

ОПРОС

Понравился ли вам Тур де Франс-2019?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

20 августа

Samuel Dumoulin (AG2R)

Damien Gaudin (Total Direct Energie)

Daniel Martin (UAE Team Emirates)

Jan-Willem Van Schip (Roompot - Charles)

Ruben Dario Acosta Ospina (Nippo - Vini Fantini - Faizane)

Juan Antonio Lopez-Cozar Jaimez (Euskadi Basque Country - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2019 (120)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)