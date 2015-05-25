Марк Падун – лидер команды Bahrain-Merida на Вуэльте Испании-2019

Команда Bahrain-Merida представила состав на Вуэльту Испании-2019. 23-летний украинский гонщик Марк Падун заявлен командой в качестве капитана в борьбе за общий зачёт на испанском Гран-туре. Вместе с 27-летним бельгийским гонщиком Диланом Тёнсом Марк Падун также будет бороться за победы на горных этапах. Им будут помогать 29-летний австрийский гонщик Херман Пернштайнер и 24-летний словенский гонщик Домен Новак.

На спринтерских этапах команда сделает ставку на 25-летнего немецкого гонщика Фила Баухауса, которому будут помогать 35-летний австралийский гонщик Хайнрих Хаусслер, 34-летний японский гонщик Юкия Арасиро и 25-летний словенский гонщик Лука Пиберник.

В пресс-релизе команды Bahrain-Merida говорится: «В составе будут и горняки, и спринтеры. Потеря Доменико Поццовиво, пострадавшего во время недавнего инцидента, смещает акцент команды. Приоритетом становятся победы на этапах, борьба за генеральную классификацию уходит на второй план. Для спринтерских этапов у нас есть Фил Баухаус с поддержкой Хайнриха Хаусслера, Луки Пиберника и Юкии Арасиро. Шансы ына горных этапах будут использовать Дилан Тёнс и Марк Падун, которых поддержат Херман Пернштайнер и Домен Новак.

Марк Падун также будет лидером команды в борьбе за генеральную классификацию. Это великолепный шанс для такого молодого талантливого гонщика как Марк, который показал, что находится в хорошей форме. Он выразил желание взять на себя такую ответственность после недавних гонок «Адриатика Ионика» и Классика Сан-Себастьяна.

Мы привезём на Вуэльту Испании молодую талантливую команду, которая сможет накопить больше опыта выступления на Гран-туре с перспективой развития на будущее».

Состав команды Bahrain-Merida на Вуэльту Испании-2019:

Yukiya Arashiro, (Япония)

Phil Bauhaus, (Германия)

Heinrich Haussler, (Австралия)

Domen Novak, (Словения)

Mark Padun, (Украина)

Hermann Pernsteiner, (Австрия)

Luka Pibernik, (Словения)

Dylan Teuns, (Бельгия)