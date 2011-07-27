Состав команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльту Испании-2019:

Эстебан Чавес – капитан команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльте Испании-2019

Команда Mitchelton-SCOTT объявила состав на Вуэльту Испании-2019. 29-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес, призёр Вуэльты Испании-2016 (3-е место) стартует в качестве капитана команды и будет бороться за генеральную классификацию. Вместе с ним на старт испанского Гран-тура выйдут: 32-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли, 28-летний эфиопский гонщик Тсгабу Грмай, 27-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон, 31-летний словенский гонщик Лука Мезгец, 35-летний испанский гонщик Микель Ниеве, 24-летний австралийский гонщик Ник Шульц и 26-летний новозеландский гонщик Дайон Смит, дебютирующий на Вуэльте Испании.

Эстебан Чавес: «Я счастлив и готов к гонке. Отличный маршрут для такого гонщика как я. Обычно Вуэльта прекрасно мне подходит: я люблю жару. Подготовкой, которую проводил в Колумбии после Тура Словении я доволен, теперь очень хочу принять участие в гонке. Давно не прикреплял номер на спину, только тренировался.

Мне нравится состав, который поедет Вуэльту. У нас отличная группа. Ниеве в хорошей форме, он невероятный, профессиональный гонщик, всегда отлично выступает. Также у нас будут ребята, проехавшие Тур Польши, например, Лука Мезгец, который очень быстро спринтует. А на Вуэльте спринты немного отличаются. Думаю, ему они подойдут.

После Джиро д’Италия я провёл разведку этапа в Андорре, там очень интересный подъём, а также много других гор, которые я хорошо знаю, так как долго жил в Андорре.

Дистанция разделки с достаточным количеством подъёмов выглядит подходящей для взрывных гонщиков, не полностью равнинная, что тоже для меня хорошо.

Мне также очень нравится начинать Вуэльту с командной гонки. Наша команда всегда прилагает большие усилия в этой дисциплине.

Вуэльта Испании – одна из тех гонок, которые с 2014 года складывались для меня хорошо. Это был мой первый Гран-тур. Я рад вернуться в гонки. надеюсь, вся работа, которую мы проделали, поможет хорошо проехать Вуэльту».

Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Если взглянуть на три недели маршрута, гонка выглядит безжалостной. Уже на первой неделе будут тяжёлые этапы, требующие агрессивного ведения гонки. За всю Вуэльту н найдётся и двух подряд спокойных дней, понадобится сила всей команды, внимательность каждого гонщика. Сила и бдительность – необходимые составляющие любого, кто надеется бороться за общий зачёт.

Генеральная классификация – наша цель, мы будем за неё бороться с Эстебаном Чавесом, но также мы фокусируемся и на борьбе за этапы. Лука Мезгец недавно показал хорошие результаты в Польше, мы будем искать для него возможности. Всем известно, что Микель Ниеве всегда готов бороться за победу на этапе, он уже показал много высоких результатов на Гран-турах, поэтому он тоже будет гонщиком, на котором мы сконцентрируемся.

С точки зрения перспектив команды у нас очень боевой состав. Возьмём, к примеру, Ники Шульца и Дайона Смита. Они получают великолепный шанс. Возможно, они никогда не были в команде, которая боролась раньше за генеральную классификацию, поэтому они получат новый опыт. У нас также будут такие опытные ребята как Микель и Сэм Бьюли. Сэм – наш дорожный капитан.

В целом с таким количеством подъёмов этот выпуск Вуэльты будет одним из тяжелейших за последние годы. Этап в Андорре, конечно, будет ключевым, но также и этап в Астурии с подъёмами, которые раньше никогда не были на Вуэльте. Мы смотрели эти горы, они довольно коварны и могут стать критическими для гонки».

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльту Испании-2019:

Sam Bewley - (Новая Зеландия),

Esteban Chaves - (Колумбия),

Tsgabu Grmay - (Эфиопия),

Damien Howson - (Австралия),

Luka Mezgec - (Словения),

Mikel Nieve - (Испания),

Nick Schultz - (Австралия),

Dion Smith - (Новая Зеландия).