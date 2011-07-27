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Состав команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльту Испании-2019

Эстебан Чавес – капитан команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльте Испании-2019

 

 

  Команда Mitchelton-SCOTT объявила состав на Вуэльту Испании-2019. 29-летний колумбийский гонщик Эстебан Чавес, призёр Вуэльты Испании-2016 (3-е место) стартует в качестве капитана команды и будет бороться за генеральную классификацию. Вместе с ним на старт испанского Гран-тура выйдут: 32-летний новозеландский гонщик Сэм Бьюли, 28-летний эфиопский гонщик Тсгабу Грмай, 27-летний австралийский гонщик Дэмьен Хаусон, 31-летний словенский гонщик Лука Мезгец, 35-летний испанский гонщик Микель Ниеве, 24-летний австралийский гонщик Ник Шульц и 26-летний новозеландский гонщик Дайон Смит, дебютирующий на Вуэльте Испании.

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Эстебан Чавес: «Я счастлив и готов к гонке. Отличный маршрут для такого гонщика как я. Обычно Вуэльта прекрасно мне подходит: я люблю жару. Подготовкой, которую проводил в Колумбии после Тура Словении я доволен, теперь очень хочу принять участие в гонке. Давно не прикреплял номер на спину, только тренировался.

 

  Мне нравится состав, который поедет Вуэльту. У нас отличная группа. Ниеве в хорошей форме, он невероятный, профессиональный гонщик, всегда отлично выступает. Также у нас будут ребята, проехавшие Тур Польши, например, Лука Мезгец, который очень быстро спринтует. А на Вуэльте спринты немного отличаются. Думаю, ему они подойдут.

 

  После Джиро д’Италия я провёл разведку этапа в Андорре, там очень интересный подъём, а также много других гор, которые я хорошо знаю, так как долго жил в Андорре.

 

  Дистанция разделки с достаточным количеством подъёмов выглядит подходящей для взрывных гонщиков, не полностью равнинная, что тоже для меня хорошо.

 

  Мне также очень нравится начинать Вуэльту с командной гонки. Наша команда всегда прилагает большие усилия в этой дисциплине.

 

  Вуэльта Испании – одна из тех гонок, которые с 2014 года складывались для меня хорошо. Это был мой первый Гран-тур. Я рад вернуться в гонки. надеюсь, вся работа, которую мы проделали, поможет хорошо проехать Вуэльту».

 

  Джулиан Дин, спортивный директор команды Mitchelton-SCOTT: «Если взглянуть на три недели маршрута, гонка выглядит безжалостной. Уже на первой неделе будут тяжёлые этапы, требующие агрессивного ведения гонки. За всю Вуэльту н найдётся и двух подряд спокойных дней, понадобится сила всей команды, внимательность каждого гонщика. Сила и бдительность – необходимые составляющие любого, кто надеется бороться за общий зачёт.

 

  Генеральная классификация – наша цель, мы будем за неё бороться с Эстебаном Чавесом, но также мы фокусируемся и на борьбе за этапы. Лука Мезгец недавно показал хорошие результаты в Польше, мы будем искать для него возможности. Всем известно, что Микель Ниеве всегда готов бороться за победу на этапе, он уже показал много высоких результатов на Гран-турах, поэтому он тоже будет гонщиком, на котором мы сконцентрируемся.

 

  С точки зрения перспектив команды у нас очень боевой состав. Возьмём, к примеру, Ники Шульца и Дайона Смита. Они получают великолепный шанс. Возможно, они никогда не были в команде, которая боролась раньше за генеральную классификацию, поэтому они получат новый опыт. У нас также будут такие опытные ребята как Микель и Сэм Бьюли. Сэм – наш дорожный капитан.

 

  В целом с таким количеством подъёмов этот выпуск Вуэльты будет одним из тяжелейших за последние годы. Этап в Андорре, конечно, будет ключевым, но также и этап в Астурии с подъёмами, которые раньше никогда не были на Вуэльте. Мы смотрели эти горы, они довольно коварны и могут стать критическими для гонки».

 

Состав команды Mitchelton-SCOTT на Вуэльту Испании-2019:

 

Sam Bewley - (Новая Зеландия),

Esteban Chaves - (Колумбия),  

Tsgabu Grmay - (Эфиопия), 

Damien Howson - (Австралия), 

Luka Mezgec - (Словения),

Mikel Nieve - (Испания),

Nick Schultz - (Австралия),

Dion Smith - (Новая Зеландия).

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Теги к статье: Mitchelton-SCOTT Эстебан Чавес Esteban Chaves Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:29 | Регистрация: 30.06.2017

    Без Йейтсоголовых тяжко будет им.

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 20:25 | Регистрация: 27.07.2011

    Слабый состав.

  3. Имя: sasha

    sashaney

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 19.09.2014

    Думаю всё закончится авральными вылазками Ниеве за этапами, чтобы спасти хоть что то.

  4. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 4.05.2019

    Йетсы в этом году не те. Поступательный прогресс остановился. Кстати, они остаются в MS?

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Саша, коль вы были на гонке, с вас подробности )
    Хоть пару строк, пожалуйста! )

  • close2you
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    close2you-Фото
    Спасибо за статью! Ушла еще одна легенда!
  • SportSpirit
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Йетсы в этом году не те. Поступательный прогресс остановился. Кстати, они остаются в MS?
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Бомбический состав) главное с холодной головой подойти к статусу фаворитов.
  • velodoctor
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    velodoctor-Фото

    Меня больше привлекает связка Тур+Рубэ. Сейчас это нереально. Из всех генеральщиков победителей тура, только Джи был в 10ке на Рубэ. Но и это был немного другой Джи. Еще не супергенеральщик. 

    Бернар Ино последний кто делал такой дубль, при чем по ходу 1 сезона, еще были близки Лемонд и Шон Келли. Лемонд помнится даже на евроспорте рассказывал о своем самом удачном Рубэ. 

  • 0x5F375A86
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

     

    А как же Нибали и Фруми?

  • 0x5F375A86
    Дэн Мартин переходит в команду ... (7)
    0x5F375A86-Фото
    Тур Юты очень важная гонка, очень красивая с мощным составом, никакой дворовости и любителей там нет и рядом.
    Ну и люучше атаковать и выигрывать на Туре Юты, чем никем незамеченным подметать конец 3-го десятка на ТДФ.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Arciv-Фото
    Ого ого,я как в воду глядел,когда писал в посте про «составы команд» о Рогличе,Гессинке и Мартине)) Вот это совсем другое дело уже.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Наверное это будет самая сильная команда на этой Вуэльте

  • SSS
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    SSS-Фото
    он "грамотный", пока эти его финиши еще неожиданны для многих. Скоро его раскусят и будут пасти, а пока дают порезвиться.

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