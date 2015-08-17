Команда Jumbo-Visma ставит целью генеральную классификацию Вуэльты Испании-2019

Команда Jumbo-Visma объявила состав на Вуэльту Испании-2019. 29-летний словенский гонщик Примож Роглич, финишировавший 3-м на Джиро д’Италия-2019, возглавит команду на испанском Гран-туре.

Сокапитанами Приможа Роглича будут 32-летний нидерландский гонщик Стевен Крёйсвейк, ставший призёром Тур де Франс-2019, а в прошлом году занявший на испанском Гран-туре 4-е место, и 29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт, который финишировал в десятке сильнейших общего зачёта Вуэльты (2016) и Джиро (2018).

Вместе с ними на старт 24 августа выйдут: 33-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 34-летний немецкий гонщик Тони Мартин, 24-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстеде, 24-летний американский гонщик Сепп Кусс и 22-летний американский гонщик Нельсон Паулесс, дебютирующий на Гран-туре.

Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2019:

Primoz Roglic, (Словения)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Robert Gesink, (Голландия)

Lennard Hofstede, (Голландия)

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Sepp Kuss, (США)

Tony Martin, (Германия)

Neilson Powless, (США)