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Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2019

Команда Jumbo-Visma ставит целью генеральную классификацию Вуэльты Испании-2019

 

 

  Команда Jumbo-Visma объявила состав на Вуэльту Испании-2019.  29-летний словенский гонщик Примож Роглич, финишировавший 3-м на Джиро д’Италия-2019, возглавит команду на испанском Гран-туре.

 

 

Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2019

 

  Сокапитанами Приможа Роглича будут 32-летний нидерландский гонщик Стевен Крёйсвейк, ставший призёром Тур де Франс-2019,  а в прошлом году занявший на испанском Гран-туре 4-е место, и 29-летний новозеландский гонщик Джордж Беннетт, который финишировал в десятке сильнейших общего зачёта Вуэльты (2016) и Джиро (2018).

 

  Вместе с ними на старт 24 августа выйдут: 33-летний нидерландский гонщик Роберт Гесинк, 34-летний немецкий гонщик Тони Мартин, 24-летний нидерландский гонщик Леннард Хофстеде, 24-летний американский гонщик Сепп Кусс и 22-летний американский гонщик Нельсон Паулесс, дебютирующий на Гран-туре.

 

Состав команды Jumbo-Visma на Вуэльту Испании-2019:

 

Primoz Roglic, (Словения)

George Bennett, (Новая Зеландия)

Robert Gesink, (Голландия)

Lennard Hofstede, (Голландия)

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Sepp Kuss, (США)

Tony Martin, (Германия)

Neilson Powless, (США)

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Теги к статье: Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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  1. Имя: 0xF3759DF

    0x5F375A86

    Вчера, 23:29 | Регистрация: 17.08.2015

    Наверное это будет самая сильная команда на этой Вуэльте

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:26 | Регистрация: 15.04.2018

    Ого ого,я как в воду глядел,когда писал в посте про «составы команд» о Рогличе,Гессинке и Мартине)) Вот это совсем другое дело уже.

  3. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 01:01 | Регистрация: 4.05.2019

    Бомбический состав) главное с холодной головой подойти к статусу фаворитов.

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Комментарии

  • VeloVelo
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Саша, коль вы были на гонке, с вас подробности )
    Хоть пару строк, пожалуйста! )

  • close2you
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    close2you-Фото
    Спасибо за статью! Ушла еще одна легенда!
  • SportSpirit
    Состав команды Mitchelton-SCOT ... (4)
    SportSpirit-Фото
    Йетсы в этом году не те. Поступательный прогресс остановился. Кстати, они остаются в MS?
  • SportSpirit
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    SportSpirit-Фото
    Бомбический состав) главное с холодной головой подойти к статусу фаворитов.
  • velodoctor
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    velodoctor-Фото

    Меня больше привлекает связка Тур+Рубэ. Сейчас это нереально. Из всех генеральщиков победителей тура, только Джи был в 10ке на Рубэ. Но и это был немного другой Джи. Еще не супергенеральщик. 

    Бернар Ино последний кто делал такой дубль, при чем по ходу 1 сезона, еще были близки Лемонд и Шон Келли. Лемонд помнится даже на евроспорте рассказывал о своем самом удачном Рубэ. 

  • 0x5F375A86
    Феличе Джимонди – тот, который ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Это так называемая Тройная корона Гран-туров за всю историю велоспорта досталась пока только пятерым велогонщикам – Жаку Анкетилю (Jacques Anquetil), Феличе Джимонди, Эдди Мерксу (Eddy Merckx), Бернару Ино (Bernard Hinault) и Альберто Контадору (Alberto Contador).

     

    А как же Нибали и Фруми?

  • 0x5F375A86
    Дэн Мартин переходит в команду ... (7)
    0x5F375A86-Фото
    Тур Юты очень важная гонка, очень красивая с мощным составом, никакой дворовости и любителей там нет и рядом.
    Ну и люучше атаковать и выигрывать на Туре Юты, чем никем незамеченным подметать конец 3-го десятка на ТДФ.
  • Arciv
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    Arciv-Фото
    Ого ого,я как в воду глядел,когда писал в посте про «составы команд» о Рогличе,Гессинке и Мартине)) Вот это совсем другое дело уже.
  • 0x5F375A86
    Состав команды Jumbo-Visma на ... (3)
    0x5F375A86-Фото

    Наверное это будет самая сильная команда на этой Вуэльте

  • SSS
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (6)
    SSS-Фото
    он "грамотный", пока эти его финиши еще неожиданны для многих. Скоро его раскусят и будут пасти, а пока дают порезвиться.

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4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
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