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Примож Роглич – победитель Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич – первый гонщик Словении, выигравший Гран-тур

 

 

  Победителем Вуэльты Испании-2019 стал  29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Он надел красную майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время на 10 этапе после дня отдыха, открывшей вторую неделю 74-го выпуска испанского Гран-тура. Он довёз майку лидера от французского города По до столицы Испании – Мадрида, удержав её до 21 этапа.  

 

  В генеральной классификации Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника, чемпиона мира, 39-летнего испанского гонщика команды Movistar Алехандро Вальверде на 2 минуты 16 секунд. Также Примож Роглич стал победителем в очковой классификации.

 

  Примож Роглич не только стал первым словенским гонщиком, выигравшим Гран-тур, но также первым победителем трёхнедельной гонки за время существования команды Jumbo-Visma.

 

  У команды также две поебды на этапах, одержанные Приможем Рогличем и Сеппом Куссом. Для Роглича это 11-я победа в этом сезоне, а для команды Jumbo-Visma – 47-я.

 

  Кроме того, в этом году у команды Jumbo-Visma есть подиумы на каждом из Гран-туров – третье место Приможа Роглича на Джиро д’Италия-2019, третье место Стевена Крёйсвейка на Тур де Франс-2019 и победа Роглича на Вуэльте Испании.

 

 

 

 

 

 

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

 

 

  Примож Роглич: «Я очень счастлив. У меня нет слов. Невероятные ощущения. Это не только моя самая красивая победа, но также самая большая победа для Словении.

 

  После Джиро д’Италия-2019 мне было нетрудно мотивировать себя на Вуэльту. Я хочу бороться за победу на каждой гонке, в которой стартую. Так же я готовился и к испанскому Гран-туру. Это были трудные три недели, и я рад, что они закончились. На этой Вуэльте Испании был не один, а несколько ключевых моментов. На каждом этапе что-то случалось, даже на относительно равнинных.

 

  После 20 этапа испытал облегчение. За эти три недели были взлёты и падения. Много завалов и трудных моментов делали гонку сложной в психологическом плане. Приходилось быть внимательными и сохранять концентрацию каждый день.

 

  Чем ближе к финалу 20 этапа, тем тяжелее становилось. На 19-м этапе я довольно сильно ударился.

 

  За последние дни мы показали, что мы – сильная команда. Все работали потрясающе. Я горжусь командой, тем, как мы боролись все три недели. Все выкладывались на 110 процентов, что давало мне дополнительную мотивацию идти на максимуме.

 

   Не хочу сравнивать нашу команду с другими. У нас сильные ребята. Самое важное, что мы можем бороться за победу почти в каждой гонке. Надеюсь, в ближайшие годы мы станем ещё сильнее.

 

  Великолепные ощущения от победы на этой гонки. Ещё ценнее, что подиуме я стоял вместе с ещё одним гонщиком из Словении. Это очень хорошо для нашего велоспорта. Мы вписываем немного строк в историю велоспорта, а будут ли ещё успехи, узнаю только когда закончу карьеру. Но выиграть Гран-тур – это уже большое достижение.

 

  Теперь будем наслаждаться победой, а потом сфокусируемся на новых целях».

 

 

 

Photo © Richard Plugge @RichardPlugge

 

  Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Победа на Гран-туре – самое большое достижение. Это лучшая победа команды на данный момент.

 

  В конце прошлого года мы начали процесс вхождения в высший эшелон велоспорта – и на классиках, и на Гран-турах. В этом году, поднявшись на подиумы всех трёх Гран-туров, мы показали, что идём в верном направлении. Один из шагов – усилить команду, особенно в отношении гонщиков второго плана, а также найти сочетание молодых талантов и опытных ребят. Стевен и Примож уже доказали, что могут бороться за подиумы Гран-туров. А Том Дюмулин, присоединившийся к команде, ещё больше улучшает эту перспективу.

 

  С Рогличем мы начали работать внимательно и осторожно. Сначала нам надо было посмотреть, сможет ли он проехать велогонку. Скоро стало ясно, что сможет.

  Потом мы шаг за шагом следили за его прогрессом – сначала на недельных гонках, а в прошлом году и на Гран-туре, где он финишировал 4-м на Тур де Франс-2018.

 

  В этом году Джиро д’Италия стала для него и для команды уроком. Самый важный урок – не терять остроту и оставаться сфокусированным все три недели, что мы и выполнили на этой Вуэльте. Команда была сильна, Примож получил максимум от каждого гонщика. Поэтому он всегда отмечает, что победы добились всем вместе».

 

 

Результаты Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 15.04.2018

    Наконец я дождался этого!!!! Команда целенаправленно шла к этому успеху. В прошлом году 4е и 5е место на ТДФ,и 4е на Вуэльта. В этой уже подиумы и наконец победа. Команда качественно растёт и это очень радует!!!! С победой!

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:37 | Регистрация: 27.05.2017

    Хорошую команду собрали Рогличу, с Крайшвайком было бы ему ещё комфортнее, но и так все сложилось. Заслуженная победа. А что на следующий год то непонятно как делить ГТ будут. Одно ясно, работы у команды будет много.

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Комментарии

  • uran
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    uran-Фото
    У астанафанов это так называется?
    А когда Скай всех раскатывали то жуткий колхоз и убийца велоспорта.
    Вот уж где двуличие.
  • Адриен
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Адриен-Фото
    Если "отважно" кидаться напропалую, без хитринки, да еще и с открытым забралом - ОБЯЗАТЕЛЬНО нарвешься на удар - ниже или выше пояса. У каждой Победы должна быть не только стратегия, но и умная, толковая, проработанная тактика её достижения... Красиво бросаться с шашкой наголо в бой и дурак может. Только награждают, восхваляют, ставят памятники ПОБЕДИТЕЛЯМ, а не проигравшим, пусть и красиво, побежденным. Время здесь не при чем, так было всегда и в жизни и, тем более, в спорте... А полагаться на удачу, быть её "джентльменом"... Это уже не спорт, а казино. Когда Лопес говорит , что ему не о чем сожалеть - это обычный сахар на рану, не биться же в истерике, не посыпать голову пеплом, всё в себе - и переживания, и досада . Но если он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО искренне так считает - вряд ли добьется больших побед в будущем...
  • Shega
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Shega-Фото

    "Видимо,в Астане такое положение,когда текущая ситуация устраивает всех."
    В Вашем допущении ключевое слово - "видимо". Вы прочитали так. Я прочитала иначе. Ибо когда все всем довольны, не звучат фразы " В итоге, он финишировал 5-м, это весомый результат, но и он сам, и вся команда были готовы к большему." и "Это велоспорт, иногда ты выигрываешь, иногда – проигрываешь." (Последние слова говорят большинство проигравших, когда собой недовольны.) Ну, а "Тем не менее, я доволен нашей командой..."? Вот это "тем не менее" отнюдь не о признании успешным выступления свидетельствует.
    Дифирамбы команде звучат , может быть, несколько громко, но команда отработала на полную силу и (это только моё мнение) отработала прекрасно!
    Фаны Астаны разные. И более ли менее объективно оценивать перспективы команды и капитана умеют. А надеяться ... ну. так это никто не запрещал)
    "Всё хорошо,прекрасная маркиза,всё хорошо,всё хорошо!" Да нет в словах Винокурова этого. Разочарование и желание подбодрить гонщиков после такой адовой работы без желаемого высшего результата, есть.

    Я не помню, кстати, чтобы после несбывшихся надежд на победу, кто-то из руководства хаял свою команду и разносил в пух-и-прах капитана. Все сглаживают картину и отдают должное гонщикам.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Засмущали! ))) но, спасибо!

    P/S: а, за мадмуазель- отдельное «мерси!» ;-)
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Не надо обманывать себя. Астана беспорно самая агрессивная команда Вуэльты. Так красиво, Кидались в бой отважно с открытым забралом без никакой хитринки, на пропалую по рыцарски...вот и получили удар ниже пояса. Да..все красиво было. Но фанам команды нужен РЕЗУЛЬТАТ. Лавры И ОЛИМП... УВЫ. . Отважных джентельменов удачи в это время не почитают. Время такое пришло гадкое..беспринципное. Удачи команде!!! Победы еще впереди.
  • Zhanzhak
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (108)
    Zhanzhak-Фото
    Спасибо!
  • Konstantin41
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    Konstantin41-Фото

    Ну наконец-то, ГВА. А то сезон выдавался совсем смазанный.

  • uran
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (2)
    uran-Фото
    Хорошую команду собрали Рогличу, с Крайшвайком было бы ему ещё комфортнее, но и так все сложилось. Заслуженная победа. А что на следующий год то непонятно как делить ГТ будут. Одно ясно, работы у команды будет много.
  • Arciv
    Алехандро Вальверде - призёр ... (1)
    Arciv-Фото
    Не ожидал от него такого ровно-хорошего выступления. Но заслужил подиум. Выжил всех лидеров команды на следующий сезон)))
  • sqrudgmcduck
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (4)
    sqrudgmcduck-Фото
    ГВА король подбирать что плохо лежит. Саган похоже решил не дать выиграть Алле с Филиппом.

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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