Примож Роглич – победитель Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич – первый гонщик Словении, выигравший Гран-тур

Победителем Вуэльты Испании-2019 стал 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич. Он надел красную майку лидера после победы в индивидуальной гонке на время на 10 этапе после дня отдыха, открывшей вторую неделю 74-го выпуска испанского Гран-тура. Он довёз майку лидера от французского города По до столицы Испании – Мадрида, удержав её до 21 этапа.

В генеральной классификации Примож Роглич опередил своего ближайшего соперника, чемпиона мира, 39-летнего испанского гонщика команды Movistar Алехандро Вальверде на 2 минуты 16 секунд. Также Примож Роглич стал победителем в очковой классификации.

Примож Роглич не только стал первым словенским гонщиком, выигравшим Гран-тур, но также первым победителем трёхнедельной гонки за время существования команды Jumbo-Visma.

У команды также две поебды на этапах, одержанные Приможем Рогличем и Сеппом Куссом. Для Роглича это 11-я победа в этом сезоне, а для команды Jumbo-Visma – 47-я.

Кроме того, в этом году у команды Jumbo-Visma есть подиумы на каждом из Гран-туров – третье место Приможа Роглича на Джиро д’Италия-2019, третье место Стевена Крёйсвейка на Тур де Франс-2019 и победа Роглича на Вуэльте Испании.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier/Team Jumbo-Visma

Примож Роглич: «Я очень счастлив. У меня нет слов. Невероятные ощущения. Это не только моя самая красивая победа, но также самая большая победа для Словении.

После Джиро д’Италия-2019 мне было нетрудно мотивировать себя на Вуэльту. Я хочу бороться за победу на каждой гонке, в которой стартую. Так же я готовился и к испанскому Гран-туру. Это были трудные три недели, и я рад, что они закончились. На этой Вуэльте Испании был не один, а несколько ключевых моментов. На каждом этапе что-то случалось, даже на относительно равнинных.

После 20 этапа испытал облегчение. За эти три недели были взлёты и падения. Много завалов и трудных моментов делали гонку сложной в психологическом плане. Приходилось быть внимательными и сохранять концентрацию каждый день.

Чем ближе к финалу 20 этапа, тем тяжелее становилось. На 19-м этапе я довольно сильно ударился.

За последние дни мы показали, что мы – сильная команда. Все работали потрясающе. Я горжусь командой, тем, как мы боролись все три недели. Все выкладывались на 110 процентов, что давало мне дополнительную мотивацию идти на максимуме.

Не хочу сравнивать нашу команду с другими. У нас сильные ребята. Самое важное, что мы можем бороться за победу почти в каждой гонке. Надеюсь, в ближайшие годы мы станем ещё сильнее.

Великолепные ощущения от победы на этой гонки. Ещё ценнее, что подиуме я стоял вместе с ещё одним гонщиком из Словении. Это очень хорошо для нашего велоспорта. Мы вписываем немного строк в историю велоспорта, а будут ли ещё успехи, узнаю только когда закончу карьеру. Но выиграть Гран-тур – это уже большое достижение.

Теперь будем наслаждаться победой, а потом сфокусируемся на новых целях».

Photo © Richard Plugge @RichardPlugge

Ричард Плюгге, менеджер команды Jumbo-Visma: «Победа на Гран-туре – самое большое достижение. Это лучшая победа команды на данный момент.

В конце прошлого года мы начали процесс вхождения в высший эшелон велоспорта – и на классиках, и на Гран-турах. В этом году, поднявшись на подиумы всех трёх Гран-туров, мы показали, что идём в верном направлении. Один из шагов – усилить команду, особенно в отношении гонщиков второго плана, а также найти сочетание молодых талантов и опытных ребят. Стевен и Примож уже доказали, что могут бороться за подиумы Гран-туров. А Том Дюмулин, присоединившийся к команде, ещё больше улучшает эту перспективу.

С Рогличем мы начали работать внимательно и осторожно. Сначала нам надо было посмотреть, сможет ли он проехать велогонку. Скоро стало ясно, что сможет.

Потом мы шаг за шагом следили за его прогрессом – сначала на недельных гонках, а в прошлом году и на Гран-туре, где он финишировал 4-м на Тур де Франс-2018.

В этом году Джиро д’Италия стала для него и для команды уроком. Самый важный урок – не терять остроту и оставаться сфокусированным все три недели, что мы и выполнили на этой Вуэльте. Команда была сильна, Примож получил максимум от каждого гонщика. Поэтому он всегда отмечает, что победы добились всем вместе».