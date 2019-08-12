Команда Sunweb объявила состав на Вуэльту Испании-2019

Команда Sunweb определилась с составом на Вуэльту Испании-2019. 28-летний нидерландский гонщик Вилко Келдерман стартует в качестве капитана команды и ставит целью борьбу за генеральную классификацию. На счету Вилко Келдермана 9 стартов на Гран-турах, его лучшим результатом было 4-е место на Вуэльте Испании-2017.

Вместе с ним на старт Вуэльты Испании-2019 выйдут: 35-летний ирландский гонщик Николас Роч, 27-летний немецкий гонщик Никиас Арндт, 24-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр, 22-летний австралийский гонщик Майкл Сторер, 25-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд, 26-летний немецкий гонщик Макс Валшайд и 23-летний датский гонщик Каспер Педерсен, который впервые в карьере поедет Гран-тур.

Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Гонка стартует с 13,4 км командной гонки в Торревьехе. Потом поедем по знакомым нам по тренировкам в тренировочных лагерях дорогам Коста Бланки. Затем гонка направится на север, к первому горному этапу в Андорре, за которым будет этап с 36-км индивидуальной гонкой на время в По. Две разделки и восемь горных финишей, включая жестокий Альто де Лос-Мачукос и Альто-де-ла-Кубилла, просеют претендентов на генеральную классификацию. У спринтеров будет пять или шесть возможностей, а оставшиеся этапы с большой вероятностью подходят под отрывы или на них будет финишировать оставшаяся от пелотона небольшая группа.

Наша главная цель – результат в генеральной классификации с Вилко Келдерманом. У него будут сильные помощники – Николас, австралийцы Роберт и Майкл, а также универсал Мартейн, которого мы очень рады видеть в наших рядах, так как у него был трудный период восстановления после падения на Париж-Ницце-2019. Макс будет нацеливаться на этапы с равнинным спринтом, его поддержит дебютант Гран-тура Каспер и наш дорожный капитан Никиас».

Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2019:

Nikias Arndt, (Германия)

Wilco Kelderman, (Голландия)

Casper Phillip Pedersen, (Дания)

Robert Power, (Австралия)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Michael Storer, (Австралия)

Martijn Tusveld, (Голландия)

Maximilian Walscheid, (Германия