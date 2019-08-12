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Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2019

Команда Sunweb объявила состав на Вуэльту Испании-2019

 

 

  Команда Sunweb определилась с составом на Вуэльту Испании-2019. 28-летний нидерландский гонщик Вилко Келдерман стартует в качестве капитана команды и ставит целью борьбу за генеральную классификацию. На счету Вилко Келдермана 9 стартов на Гран-турах, его лучшим результатом было  4-е место на Вуэльте Испании-2017.

 

  Вместе с ним на старт Вуэльты Испании-2019 выйдут: 35-летний ирландский гонщик Николас Роч, 27-летний немецкий гонщик Никиас Арндт, 24-летний австралийский гонщик Роберт Пауэр, 22-летний австралийский гонщик Майкл Сторер, 25-летний нидерландский гонщик Мартейн Тусвельд, 26-летний немецкий гонщик Макс Валшайд и 23-летний датский гонщик Каспер Педерсен, который впервые в карьере поедет Гран-тур.

 

 

 

  Люк Робертс, тренер команды Sunweb: «Гонка стартует с 13,4 км командной гонки в Торревьехе. Потом поедем по знакомым нам по тренировкам в тренировочных лагерях дорогам Коста Бланки. Затем гонка направится на север, к первому горному этапу в Андорре, за которым будет этап с 36-км индивидуальной гонкой на время  в По.  Две разделки и восемь горных финишей, включая жестокий Альто де Лос-Мачукос и Альто-де-ла-Кубилла, просеют претендентов на генеральную классификацию. У спринтеров будет пять или шесть возможностей, а оставшиеся этапы с большой вероятностью подходят под отрывы или на них будет финишировать оставшаяся от пелотона небольшая группа.

 

  Наша главная цель – результат в генеральной классификации с Вилко Келдерманом. У него будут сильные помощники – Николас, австралийцы Роберт и Майкл, а также универсал Мартейн, которого мы очень рады видеть в наших рядах, так как у него был трудный период восстановления после падения на Париж-Ницце-2019. Макс будет нацеливаться на этапы с равнинным спринтом, его поддержит дебютант Гран-тура Каспер и наш дорожный капитан Никиас».

 

 

Состав команды Sunweb на Вуэльту Испании-2019:

 

Nikias Arndt, (Германия)

Wilco Kelderman, (Голландия)

Casper Phillip Pedersen, (Дания)

Robert Power, (Австралия)

Nicolas Roche, (Ирландия)

Michael Storer, (Австралия)

Martijn Tusveld, (Голландия)

Maximilian Walscheid, (Германия

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур Sunweb

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Комментарии

  • VeloVelo
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    VeloVelo-Фото

    ЦИТАТА:
    "...Проблема большинства спринтеров, и я часто говорю об этом, когда смотрю гонки по телевизору, что они всегда слишком долго ждут. А потом они удивляются, когда кто-то начинает спринтовать быстрее них..."

    Совсем еще мальчишка ) 

  • close2you
    Матье ван дер Пул: «Проблема с ... (2)
    close2you-Фото
    Эх, этот парень радует всех :)
  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото
    Это я к тому, что испанские гонщики вынуждены выступать за иностранные команды, потому что в своих команд высокого уровня мест не хватает. А Астана при всем желании не сможет полностью укомплектоваться своими гонщиками, потому что их мало. И вот одного из них не удержали...
  • Александра
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Александра-Фото

    Мы с мужем сейчас на Лофотенах катаемся, приехали в Свольвер. Постараюсь ничего не пропустить.)

  • SportSpirit
    Binck Bank Tour-2019. Этап 4 (4)
    SportSpirit-Фото
    Психологически важная победа для Lotto Soudal.
  • Zhanzhak
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    Zhanzhak-Фото
    Сравнили. Уже как то говорила, в Европе, в той же Испании любовь к велосипеду в крови. Они рождаются с велосипедом. В Европе династии уже есть велосипедные. А в Казахстане этот вид спорта фактически зарождается. Это не самый популярный вид спорта у нас, но, интерес из года в год растёт. И молодёжь подрастает. Вот сейчас в Усть-Каменогорске прошла гонка, в которой участвовали ещё фактически дети. Кстати, близнецы Винокурова принимали там участие. Так что, его вклад в этот вид спорта очевиден.
  • Ice
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Ice-Фото

    Цитата: sergejdriver
    Ну ладно там Кинтано и Вальвердо. И даже Алафилипо. Но за Лученко тут и по сопатке можно получить?

    biggrinbiggrinbiggrin



    Цитата: Николай Н.
    Первый этап, а группу порвали и скорасть приличная. Буду болеть за Лученко и Закарина.

    Есть подозрение, что человек еще на бересте писать учился)))

     

  • Astanaforever
    Арктическая гонка Норвегии-201 ... (8)
    Astanaforever-Фото
    Луценко второй в генерале..обязан брать генерал.
  • Camel
    Составы команд на Вуэльту Испа ... (24)
    Camel-Фото

    Похоже, Кэвендишу пора искать место работы на пенсии. Воистину - уходить нужно вовремя.

  • SSS
    Андрей Зейц переходит в команд ... (10)
    SSS-Фото

    На всех испанских гонщиков испанских команд не хватит. А казахстанских такого уровня раз-два и обчелся...

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