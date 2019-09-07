Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Испании-2019

Тадей Погачар и Примож Роглич о 13-м этапе Вуэльты Испании-2019

20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар на первом в карьере Гран-туре сделал дубль, выиграв два этапа. На 13-м этапе Вуэльты Испании-2019 с финишем в подъём высшей категории Лос-Мачукос гонщикам отрыва дня не удалось разыграть победу. Отрыв долго не мог сформироваться, в итоге в него отобрались 19 гонщиков. Многочисленные атаки из отрыва продолжались вплоть до финального подъёма. Последним из отрыва атаковал и удерживал просвет Пьер Латур (AG2R La Mondiale), но его обошли за 1,5 км до финиша атаковавшие из группы генеральщиков на последних четырёх километра этапа словенские гонщики Тадей Погачар и лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Тадей Погачар первым пересёк финишную черту, а Примож Роглич, финишировавший вторым, укрепил лидерство в генеральной классификации.

20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates помимо победы на этапе поднялся на две позиции в генеральной классификации и вошёл в тройку сильнейших, где теперь уступает своему соотечественнику 3:01, а от Алехандро Вальверде (Movistar), идущего на второй позиции, Погачара отделяет 36 секунд.

Также Тадей Погачар перехватил у Мигеля Лопеса (Astana) белую майку лучшего молодого гонщика и опережает в этой классификации колумбийского гонщика на 17 секунд.

Photo © ASO/Luis Angel Gomez

Тадей Погачар: «На старте этапа я ещё не знал, что буду так хорошо чувствовать себя на последнем подъёме. Фактически я просто хотел выжить на этом этапе, потому что после 7 этапа моей единственной целью было не терять слишком много времени. Но в итоге день у меня сложился невероятно. Когда по радио я услышал, что за мной и Рогличем никто не поехал, я понял, что это хорошая возможность побороться за этап. Роглича всегда сложно победить, потому что он силён. И я счастлив, что сегодня у меня получилось.

Не могу поверить, что это мой второй этап на первом в карьере Гран-туре. Я невероятно счастлив, так счастлив, что не могу передать словами.

Не думаю, что я смогу выиграть Вуэльту. Роглич крепко держит красную майку. И я впервые еду Гран-тур, не знаю, как буду реагировать. Эти две недели прошли для меня идеально. Надеюсь, смогу продолжать так же.

В Мадриде хочу стоять в белой майке рядом с Приможем, финишировать в топ-5 или, может, даже в топ-3. Думаю, это возможно, сделаю всё, что смогу, надеюсь, у меня не случится плохого дня».

Photo © ASO/Luis Angel Gomez

Примож Роглич: «Это была большая битва и отличный день для словенского велоспорта. Я не ожидал, что разрывы будут настолько большими. Думаю, важно и преимущество во времени, и моральное, но в велоспорте учитывается только время.

Это великий день ля велоспорта Словении. Мы с Тадеем были впереди и до финиша выкладывались по максимуму. Тадей, конечно, очень талантлив, у него большое будущее. Он выиграл время в генеральной классификации и теперь в тройке. Он – мой друг, хороший парень, и он мой соперник».

Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Трудно создавать просвет н таком суперкрутом подъёме. Рад, что у Приможа это получилось. Он показал, что в этой гонке является лучшим раздельщиком, а теперь показывает, что ещё и один из лучших горняков. То, как он выиграл время у своих соперников, было великолепно. В техничке команды все были в восторге. Мы все кричали Приможу до финиша. Там Роглич позволил Погачару выиграть этап, это было очень по-джентльменски. В этой гонке у нас одна цель, поэтому выиграть время было важнее, чем победить на этапе. До Мадрида ещё далеко, но мы уже проделали хорошую работу. Команда сегодня снова была сильна».