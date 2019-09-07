Дубль Тадея Погачара на Вуэльте Испании-2019

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:54
Тадей Погачар и Примож Роглич о 13-м этапе Вуэльты Испании-2019
20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates Тадей Погачар на первом в карьере Гран-туре сделал дубль, выиграв два этапа. На 13-м этапе Вуэльты Испании-2019 с финишем в подъём высшей категории Лос-Мачукос гонщикам отрыва дня не удалось разыграть победу. Отрыв долго не мог сформироваться, в итоге в него отобрались 19 гонщиков. Многочисленные атаки из отрыва продолжались вплоть до финального подъёма. Последним из отрыва атаковал и удерживал просвет Пьер Латур (AG2R La Mondiale), но его обошли за 1,5 км до финиша атаковавшие из группы генеральщиков на последних четырёх километра этапа словенские гонщики Тадей Погачар и лидер общего зачёта Примож Роглич (Jumbo-Visma).
Тадей Погачар первым пересёк финишную черту, а Примож Роглич, финишировавший вторым, укрепил лидерство в генеральной классификации.
20-летний словенский гонщик команды UAE Team Emirates помимо победы на этапе поднялся на две позиции в генеральной классификации и вошёл в тройку сильнейших, где теперь уступает своему соотечественнику 3:01, а от Алехандро Вальверде (Movistar), идущего на второй позиции, Погачара отделяет 36 секунд.
Также Тадей Погачар перехватил у Мигеля Лопеса (Astana) белую майку лучшего молодого гонщика и опережает в этой классификации колумбийского гонщика на 17 секунд.
Photo © ASO/Luis Angel Gomez
Тадей Погачар: «На старте этапа я ещё не знал, что буду так хорошо чувствовать себя на последнем подъёме. Фактически я просто хотел выжить на этом этапе, потому что после 7 этапа моей единственной целью было не терять слишком много времени. Но в итоге день у меня сложился невероятно. Когда по радио я услышал, что за мной и Рогличем никто не поехал, я понял, что это хорошая возможность побороться за этап. Роглича всегда сложно победить, потому что он силён. И я счастлив, что сегодня у меня получилось.
Не могу поверить, что это мой второй этап на первом в карьере Гран-туре. Я невероятно счастлив, так счастлив, что не могу передать словами.
Не думаю, что я смогу выиграть Вуэльту. Роглич крепко держит красную майку. И я впервые еду Гран-тур, не знаю, как буду реагировать. Эти две недели прошли для меня идеально. Надеюсь, смогу продолжать так же.
В Мадриде хочу стоять в белой майке рядом с Приможем, финишировать в топ-5 или, может, даже в топ-3. Думаю, это возможно, сделаю всё, что смогу, надеюсь, у меня не случится плохого дня».
Photo © ASO/Luis Angel Gomez
Примож Роглич: «Это была большая битва и отличный день для словенского велоспорта. Я не ожидал, что разрывы будут настолько большими. Думаю, важно и преимущество во времени, и моральное, но в велоспорте учитывается только время.
Это великий день ля велоспорта Словении. Мы с Тадеем были впереди и до финиша выкладывались по максимуму. Тадей, конечно, очень талантлив, у него большое будущее. Он выиграл время в генеральной классификации и теперь в тройке. Он – мой друг, хороший парень, и он мой соперник».
Адди Энгельс, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Трудно создавать просвет н таком суперкрутом подъёме. Рад, что у Приможа это получилось. Он показал, что в этой гонке является лучшим раздельщиком, а теперь показывает, что ещё и один из лучших горняков. То, как он выиграл время у своих соперников, было великолепно. В техничке команды все были в восторге. Мы все кричали Приможу до финиша. Там Роглич позволил Погачару выиграть этап, это было очень по-джентльменски. В этой гонке у нас одна цель, поэтому выиграть время было важнее, чем победить на этапе. До Мадрида ещё далеко, но мы уже проделали хорошую работу. Команда сегодня снова была сильна».
Результаты 13 этапа Вуэльты Испании-2019
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