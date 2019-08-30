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Чемпион мира побеждает на 7 этапе Вуэльты Испании-2019

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Примож Роглич  о 7-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  Чемпион мира и чемпион Испании в групповой гонке Алехандро Вальверде выиграл 12-й в карьере этап Вуэльты Испании, а в общем списке достижений 39-летнего испанского гонщика команды Movistar эта победа стала 127-й.

 

  На финальном подъёме 7-го этапа Вуэльты Испании-2019, подъёме 1-й категории Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa, отм. 980 м, перепад высот 505 м, протяженность 4,1 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 25%) после атаки Наиро Кинтаны впереди остались четверо гонщиков – Примож Роглич (Jumbo-Visma), Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде (Movistar) и Мигель Лопес (Astana). Наиро Кинтана ускорялся несколько раз, заставляя соперников закрывать просвет.

 

  За 300 м до финиша вперёд выдвинулся Алехандро Вальверде, который атаковал за 150 м до финиша, создал просвет и выиграл этап. По итогам 7-го этапа Алехандро Вальверде поднялся с седьмой на третью строчку общего зачёта, где теперь уступает 16 секунд Мигелю Лопесу (Astana), вернувшему себе красную майку лидера. Примож Роглич поднялся с четвёртой на вторую позицию генеральной классификации.

 

 

Чемпион мира побеждает на 7 этапе Вуэльты Испании-2019

 

  Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

Photo (c) Photo Gomez Sport / Movistar Team

 

 

   Алехандро Вальверде: «Я так рад. Этот сезон у меня уже сложился хорошо, я финишировал с лучшими. Но этап на Вуэльте, где такие сильные соперники, делает меня очень счастливым. Победу делает ещё более особенной то, что я выиграл в радужной майке.

 

  Хочу поблагодарить всех товарищей по команде  за то, что они рисковали  ради победы, в особенности Наиро, потому что он блестяще проехал финальный подъём. Своими атаками он старался сбросить Роглича и Лопеса, но они соответствовали ему по силам, и уехать от них оказалось невозможно. Тогда он задал ровный темп, чтобы я мог позже поехать за победой. Я был уверен в своих силах, худший результат, который я мог показать,  - финишировать четвёртым. (Смеётся). Я просто старался держать под контролем атаки, знал, что из всех я – самый быстрый, поэтому я спокойно ждал до конца.

 

Вуэльта далека от завершения, на данный момент выглядит так, что мы с Наиро среди четырёх претендентов на победу в общем зачёте.

 

  Ставлю ли целью победу? Конечно, было бы невероятно выиграть гонку через 10 лет после моей первой победы, но я остаюсь реалистом. Сейчас мы выиграли да этапа – один взял Наиро, другой – я. Мы поднялись в общем зачёте, так что не могли бы просить большего. У нас с Наиро нет проблем. Он сказал, что хочет видеть лидером команды меня. А я считаю, что он не должен совсем вычёркивать себя из борьбы. Он едет очень хорошо и достаточно талантлив, чтобы ставить целью победу в гонке.

 

  В среду на этапе до Хаваламбре среди колумбийцев началась полемика насчёт того, что я подтянул Роглича. Но дело в том, что если я не хотел позволять Лопесу от нас уезжать, мне надо было вести гонку именно таким образом. Я не мог проигрывать ему время, потому что он опасен. Роглич тоже доказал, что он – сильный гонщик, и в разделке он лучший из нас четверых, хотя всякое может случиться».

 

 

 

 Наиро Кинтана: «Я хотел продавливать на этих склонах, чтобы воздать должное команде за всю тяжёлую работу, которую они проделали на этапе, чтобы Алехандро мог сберечь силы, а потом спринтовать за победой, как он и сделал. Таким был наш план перед стартом. Я должен был атаковать, чтобы проверить соперников, возможно, даже поехать в одиночку, в то время как Алехандро должен был постараться атаковать в конце. Если бы я берёг себя на этом подъёме, то, возможно, мог бы выиграть этап, но мы работали на Алехандро. Он победил. Я очень этому рад.

 

  Когда Алехандро увидел финиш, он преобразился. Эта гора довольно своеобразная, с крутыми склонами. Учитывая, что прошло уже семь дней Вуэльты, и что этот этап шёл после двух горных этапов, начала проявляться усталость. Но это вдохновляет на то, чтобы атаковать и добиться, чтобы соперники сделали ошибку. Алехандро сейчас идёт впереди меня в генеральной классификации. Я продолжаю говорить то же, что и раньше, - мы пойдём гонку день за днём. На данный момент виртуальный лидер – Роглич, потому что впереди разделка. Хорошо, если мы сможем выиграть у него секунды».

 

 

  Примож Роглич: «Это был  короткий и крутой, но лёгкий подъём. Такой тип финиша идеален для Вальверде. Я показал, что тоже умею проходить такие горы, но Алехандро сегодня был лучшим. Я очень доволен вторым местом и тем, как развиваются события. Все понимают, что без команды сложно выиграть гонку. Наша команда сегодня впечатляла. Ребята были очень сильны. Благодарю их за то, как они сегодня мне помогали».

 

 

Результаты 7 этапа Вуэльты Испании-2019

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Alejandro Valverde Movistar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур велолайв

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Deutschland Tour

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Tour of Almaty

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

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Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • explosiveua
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    explosiveua-Фото

    Падунище не смог.. жаль

  • kimi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    kimi-Фото
    замечание считаю отчасти справедливым. так и задайте ваши вопросы к соответствующим лицам, так сказать. и тема будет снята с повестки дня, как получившая свой какой-то, но результат.
    спасибо за внимание

    кстати, немного типа флуда. сейчас кмк мир такой, везде двойные, а порой тройные и вообще полистандарты. нравится кому-то или нет, увы никого не волнует. будь то политика или спорт или тем более экономика (сиречь бизнес, как там говорят ничего личного).
    я человек по большей части советский и за справедливость, но при этом все же свои ребята ближе. наверное дело отчасти и в этом.
    не напрягайтесь, пусть хоть какие стандарты, на данный момент важно что мы рады хорошим этапам и классному зрелищу. хлеба вроде всем хватает ;))))
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    Arciv-Фото
    Красивый финиш вышел,все лучшие впереди. Роглич порадовал,хорош смотрелся и активно. Думал Лопес будет дёргать. Ну а Алехандро без комментариев,просто красава. Очень огорчил Падун
  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    M-07-Фото
    Я ни разу не писал плохого про колёсничество и про Лопеса тоже, и ничего такого в колёсничестве не вижу (хоть и хорошего в этом ничего не вижу тоже), ибо никто никому ничего не должен. Речь именно о двойных стандартах, когда для некоторых болельщиков одно и то же действие одних гонщиков "наглое и неспортивное", а от других гонщиков "правильный, хитрый тактический ход". Вот именно к таким поклонникам велоспорта у меня и вопросы.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Алматы-2019. Этап 1 (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Та о стартах команды наверное без проблем,но это наверное любительский проект, гонка же не 2 категории,значит любители права не имеют стартовать, а была бы второй то протур не стартовал бы.
  • Astanaforever
    Тур Германии-2019. Этап 2 (2)
    Astanaforever-Фото
    Есть возможность у Леши взять тур. Старается..видно.
  • veloster
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    veloster-Фото

    Какие могут быть атаки на такой горе, когда все пешком идут? Вот в воскресенье и посмотрим, кто в каком состоянии.

  • sixpack
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (5)
    sixpack-Фото

    хотелось бы, но не верится. Это не второй этап. Уклон умеренный, 6%+, крутых участков нет. Чтобы развалить пелотон в клочья, нужны усилия нескольких ГК команд. Если в клочья не развалится, то представим, что Лопес сделал на последней горе минуты полторы. Сзади группа из человек 30-ти. Впереди 30 км.

     

    Отложат разборки на Андорру.

  • tim147
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (32)
    tim147-Фото

    Безмерно рад за Вальверде, но еще больше рад за Кинтану - стоило Унсуэ освободить его от обязанности капитана, как Наиро тут же напомнил мне "Кинтану образца 2012 года", когда он буквально порхал на Ковадонге, работая на Вальверде. Получается,что все его неудачи (относительные) связаны с непосильным бременем лидера! Роглич же еще раз подтвердил свою цепкость на любом рельефе при ровном пейсе, поэтому если Супермен надеется оказаться в красной майке в Мадриде, тогда необходимо предпринимать настоящие горные атаки и только таким образом можно  скинуть словенца! По настоящему удивляет Погачар, по манере езды напоминающий улучшенный клон Дана Мартина. Не удивлюсь, если увижу его на финальном подиуме.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Этап 7. ... (1)
    Astanaforever-Фото
    День за днем к победе. Лишь бы не провалить разделку.

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Giovanni Carboni (Bardiani - CSF)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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