Чемпион мира побеждает на 7 этапе Вуэльты Испании-2019

Алехандро Вальверде, Наиро Кинтана, Примож Роглич о 7-м этапе Вуэльты Испании-2019

Чемпион мира и чемпион Испании в групповой гонке Алехандро Вальверде выиграл 12-й в карьере этап Вуэльты Испании, а в общем списке достижений 39-летнего испанского гонщика команды Movistar эта победа стала 127-й.

На финальном подъёме 7-го этапа Вуэльты Испании-2019, подъёме 1-й категории Мас де ла Коста (Alto Mas de la Costa, отм. 980 м, перепад высот 505 м, протяженность 4,1 км, средний градиент 12,3%, максимальный градиент 25%) после атаки Наиро Кинтаны впереди остались четверо гонщиков – Примож Роглич (Jumbo-Visma), Наиро Кинтана и Алехандро Вальверде (Movistar) и Мигель Лопес (Astana). Наиро Кинтана ускорялся несколько раз, заставляя соперников закрывать просвет.

За 300 м до финиша вперёд выдвинулся Алехандро Вальверде, который атаковал за 150 м до финиша, создал просвет и выиграл этап. По итогам 7-го этапа Алехандро Вальверде поднялся с седьмой на третью строчку общего зачёта, где теперь уступает 16 секунд Мигелю Лопесу (Astana), вернувшему себе красную майку лидера. Примож Роглич поднялся с четвёртой на вторую позицию генеральной классификации.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

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Алехандро Вальверде: «Я так рад. Этот сезон у меня уже сложился хорошо, я финишировал с лучшими. Но этап на Вуэльте, где такие сильные соперники, делает меня очень счастливым. Победу делает ещё более особенной то, что я выиграл в радужной майке.

Хочу поблагодарить всех товарищей по команде за то, что они рисковали ради победы, в особенности Наиро, потому что он блестяще проехал финальный подъём. Своими атаками он старался сбросить Роглича и Лопеса, но они соответствовали ему по силам, и уехать от них оказалось невозможно. Тогда он задал ровный темп, чтобы я мог позже поехать за победой. Я был уверен в своих силах, худший результат, который я мог показать, - финишировать четвёртым. (Смеётся). Я просто старался держать под контролем атаки, знал, что из всех я – самый быстрый, поэтому я спокойно ждал до конца.

Вуэльта далека от завершения, на данный момент выглядит так, что мы с Наиро среди четырёх претендентов на победу в общем зачёте.

Ставлю ли целью победу? Конечно, было бы невероятно выиграть гонку через 10 лет после моей первой победы, но я остаюсь реалистом. Сейчас мы выиграли да этапа – один взял Наиро, другой – я. Мы поднялись в общем зачёте, так что не могли бы просить большего. У нас с Наиро нет проблем. Он сказал, что хочет видеть лидером команды меня. А я считаю, что он не должен совсем вычёркивать себя из борьбы. Он едет очень хорошо и достаточно талантлив, чтобы ставить целью победу в гонке.

В среду на этапе до Хаваламбре среди колумбийцев началась полемика насчёт того, что я подтянул Роглича. Но дело в том, что если я не хотел позволять Лопесу от нас уезжать, мне надо было вести гонку именно таким образом. Я не мог проигрывать ему время, потому что он опасен. Роглич тоже доказал, что он – сильный гонщик, и в разделке он лучший из нас четверых, хотя всякое может случиться».

Наиро Кинтана: «Я хотел продавливать на этих склонах, чтобы воздать должное команде за всю тяжёлую работу, которую они проделали на этапе, чтобы Алехандро мог сберечь силы, а потом спринтовать за победой, как он и сделал. Таким был наш план перед стартом. Я должен был атаковать, чтобы проверить соперников, возможно, даже поехать в одиночку, в то время как Алехандро должен был постараться атаковать в конце. Если бы я берёг себя на этом подъёме, то, возможно, мог бы выиграть этап, но мы работали на Алехандро. Он победил. Я очень этому рад.

Когда Алехандро увидел финиш, он преобразился. Эта гора довольно своеобразная, с крутыми склонами. Учитывая, что прошло уже семь дней Вуэльты, и что этот этап шёл после двух горных этапов, начала проявляться усталость. Но это вдохновляет на то, чтобы атаковать и добиться, чтобы соперники сделали ошибку. Алехандро сейчас идёт впереди меня в генеральной классификации. Я продолжаю говорить то же, что и раньше, - мы пойдём гонку день за днём. На данный момент виртуальный лидер – Роглич, потому что впереди разделка. Хорошо, если мы сможем выиграть у него секунды».

Примож Роглич: «Это был короткий и крутой, но лёгкий подъём. Такой тип финиша идеален для Вальверде. Я показал, что тоже умею проходить такие горы, но Алехандро сегодня был лучшим. Я очень доволен вторым местом и тем, как развиваются события. Все понимают, что без команды сложно выиграть гонку. Наша команда сегодня впечатляла. Ребята были очень сильны. Благодарю их за то, как они сегодня мне помогали».