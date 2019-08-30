Николя Порталь о потере шансов команды Ineos в борьбе за общий зачёт Вуэльты Испании-2019

Спортивный директор команды Ineos: «Мы стартовали на Вуэльте Испании-2019 без больших ожиданий»

Ваут Пулс и Тео Геоган Харт, два капитана британской команды Ineos, потеряли шансы на борьбу за генеральную классификацию уже на второй день испанского Гран-тура.

На 2-м этапе Вуэльты Испании-2019 они выпали из группы на финальном подъёме, и приехали на финише через 9:51 после победителя Наиро Кинтаны (Movistar).

Спортивный директор Ineos Николя Порталь в интервью журналистам сказал, что не будет искать оправданий по поводу потери времени лидерами команды.

Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Мы не собираемся ничего скрывать, нет никаких оправданий.

Было жарко, но не слишком, тяжело, но не очень. Ребята расстроены, особенно Тео и Ваут. Они ожидали намного большего. Давид Де ла Крус проехал не так плохо. Думаю, ему немного не хватило гоночной скорости, но ожидали мы не этого.

Всё шло довольно хорошо до того, как поехали в последний подъём. Ребята весь день отлично работали, Оуэйн и Иэн везли наших ребят на хорошей позиции. Весь день было жарко, а на финальном подъёме пошла борьба генеральщиков. Наши главные ребята не смогли усидеть. Только Давиду удалось минимизировать потери. Это велоспорт, всякое может случиться.

Давид сейчас в двух минутах, он хочет проверить, сможет ли улучшить результат. Хороший отрыв или что-то подобное, и ты можешь подняться вверх. Но для Ваута и Тео сценарий будет совсем другим. У нас восемь горных финишей на подъёмах разной протяжённости, это подходит ребятам. Конечно, мы надеемся, что некоторым отрывам удастся удержаться, и тогда Тео и Ваут смогут переложиться туда.

Мы ехали сюда без больших ожиданий на победу в Вуэльте Испании, скорее были настроены так же, как и перед Джиро д’Италия-2019, когда Эган Берналь упал и нам пришлось выводить молодых ребят – Павла Сивакова и Тео, чтобы посмотреть, что у них получится. На Джиро Сиваков финишировал 9-м в общем зачёте, а Тео Геогану Харту не повезло, он несколько раз попадал в завалы и сошёл на 13-м этапе.

Ваут не должен был ехать Вуэльту, но после Тур де Франс его тренировки шли хорошо, мы подумали, что его участие - это хорошая идея.

Мы собирались помогать Тео и Вауту, а особенно Тео, потому что он молод и хотел использовать шанс после того, как сошёл с Джиро д’Италия-2019. Но теперь Тео и Ваут в 10 минутах, ситуация изменилась рано, хотя первая неделя ещё не кончилась. Жаль, потому что на Туре Польши всё шло очень хорошо. Он не слишком напрягался и должен был бороться здесь за генеральную классификацию, особенно потому, что очень хорошо чувствовал себя в командной гонке.

Конечно, здесь жарко, но не +37, как было на Туре в прошлом году. Он хорошо спит, весь в порядке. Но это спорт, одна из привлекающих сторон которого, что ты не всегда понимаешь, почему что-то происходит. Будем внутри команды разбираться в том, что случилось, посмотрим показатели, изучим их. Но это всё сложно. Иногда ты просто не можешь найти ответы на вопросы.

У наших лидеров был трудный год, но мы можем дать шанс ребятам, которые каждый день, все дни сезона самоотверженно работают на лидеров».