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Алехандро Вальверде, Примож Роглич, Николас Роч, Тадей Погачар о 5-м этапе Вуэльты Испании-2019

  Алехандро Вальверде,  Примож Роглич, Николас Роч, Тадей Погачар о 5-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  5-й этап Вуэльты Испании-2019, финишировавший на высоте около 2 км над уровнем моря в подъём 1-й категории, привёл к перестановкам в генеральной классификации. В то время как отрыв дня разыгрывал победу на этапе, генеральщики на Альто де Хаваламбре (Alto de Javalambre, отм. 1950 м, перепад высот 870 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%) вели свою борьбу. 

 

 

  Примерно за 4 км до финиша из проредившегося пелотона атаковал чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), после чего из этой группы выпал лидировавший в общем зачёте Николас Роч (Sunweb). За Алехандро Вальверде поехали Примож Роглич и Сеп Кусс (Jumbo-Visma), ТадейПогачар (UAE Team Emirates), а также Мигель Лопес (Astana). За 2,8 км колумбийский гонщик атаковал и в одиночку уехал от соперников.

 

  В итоге Мигель Лопес перехватил красную майку лидера у Николаса Роча, который в общем зачёте сместился на 5-ю строчку. Примож Роглич поднялся на вторую позицию генеральной классификации и теперь уступает Лопесу 14 секунд. Наиро Кинтана (Movistar), проигравший на этапе 1:41 относительно победителя м 40 секунд относительно Приможа Роглича и Алехандро Вальверде, потерял одну позицию в общем зачёте  и теперь замыкает тройку лидеров, а его товарищ по команде Алехандро Вальверде поднялся на 4-е место и уступает Мигелю Лопесу 28 секунд.

 

 

   Алехандро Вальверде: «Наиро не сделал ошибок. Он потерял сегодня время, но не так много. Он остаётся сильным. Ошибкой была бы потеря пяти минут, если хотите, чтобы я привёл пример. Такой подъём отлично подходит характеристикам Наиро, но нельзя быть на одном уровне все дни. Я продолжал продавливать, потому что не хотел отпускать «Супермена» слишком далеко. Лопес уже является самым сильным фаворитом, что сегодня подтвердил. У меня нога шла, но это ничего не значит. Мы продолжим идти день за днём. И, конечно, Наиро остаётся нашим претендентом в борьбе за генеральную классификацию».

 

  Примож Роглич: «Я доволен тем, как проехал. К счастью, я хорошо прошёл первые дни. Вся команда была сильна. Когда Вальверде атаковал, а Кинтана выпал, я смог за ним усидеть. Мы знаем, насколько он силён. Он уже доказывал это в прошлом. Когда он выиграл эту гонку 10 лет назад, я ещё прыгал на лыжах с трамплина».

 

  Сеп Кусс: «Сначала всё шло относительно легко. Никто в пелотоне не хотел брать инициативу, а лидирующая группа ехала очень сильно. Впереди трудные этапы, нельзя отдавать всё каждый день. Я чувствую себя хорошо, великолепно, что я смог помочь Приможу. Надеюсь, буду так помогать до конца Вуэльты».

 

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

  Николас Роч: «Я очень старался минимизировать потери, распределить силы, но мне было некуда деваться от боли. Я просто ехал свой подъём, думал о том, что еду хорошо, что у других это просто получается лучше, и тут нечего стыдиться.

 

Я доволен, потому что в хорошей форме. Вилко не так далеко и у нас впереди ещё две с половиной недели борьбы за генеральную классификацию.

 

  Когда Вальверде атаковал, я видел, что все идут на пределе. Его атака меня просто убила. Такой тип подъёма не слишком мне подходит, на нём постоянно меняется скорость и ускорения.

 

  Команда много работала, поддерживая меня. Мы хорошо сработались на этом этапе. Я понимал, что сегодня будет трудно защищать майку. Когда начались атаки, я решил ехать своей скоростью.

 

  Я чувствую себя хорошо. Возможно, если я так продолжу ехать, то смогу думать о том,чтобы финишировать в топ-10».

 

  Тадей Погачар: «В начале подъёма я чувствовал себя отлично. Когда атаковал Лопес, я просто поехал своей скоростью, старался не отстать от Вальверде. Я счастлив результатом, жду следующие дни с нетерпением. Пока прошёл только первый горный этап, так что всякое может случиться».

 

Вуэльта Испании-2019. Результаты 5 этапа

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Примож Роглич Николас Роч Тадей Погачар Alejandro Valverde Primoz Roglic Nicolas Roche Tadej Pogacar Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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