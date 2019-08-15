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Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

Вода на дороге стала причиной падения гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  Гонщики команды Jumbo-Visma упали во время   командной гонки на второй половине 13,4-километровой дистанции 1 этапа Вуэльты Испании-2019. Падение произошло на повороте из-за воды на асфальте. К счастью, никто из гонщиков серьёзно не пострадал, если не считать ссадин и синяков.

 

  Среди упавших были и лидеры команды Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк, которые смогли продолжить гонку и финишировали вместе с Тони Мартином, Джорджем Беннеттом и Робертом Гесинком.  Команда Jumbo-Visma заняла 18-е место на этапе, проиграв 40 секунд победителям, команде Astana.

Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

  Тони Мартин: «Это был худший из сценариев. Участок дороги перед круговой развязкой оказался мокрым, чего мы абсолютно не ожидали. Не знаю, разлил ли кто-то там воду, но во время разведки этапа её не было. Первые из ребят упали на повороте. Повезло, что Примож смог продолжить и мощно продавливать. Это хороший знак. Но теперь мы должны подождать, что скажут врачи. Конечно, такое ударяет по моральному духу команды, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать положительный настрой до Мадрида».

 

  Адди Энгельс, спортивный директор: «На одном из поворотов дороги была вода. Мы не смогли быстро среагировать, потому что ехали на полной скорости. Четверо из ребят упали, включая наших лидеров – Приможа и Стевена. В такие моменты надо постараться как можно быстрее вернуться и доехать до финиша.  Мы потеряли время, придётся это принять. Посмотрим, что сможем сделать в ближайшие дни и недели. Такой сценарий у нас не принимался во внимание. Мы были фаворитами, шли близко, а теперь позади.

 

Серьёзные или нет, но травмы – всегда травмы. Я спросил организаторов, как такое произошло. Вода лилась из дома, который находился в 500 метрах от дороги, на крутом склоне, поэтому вода полилась прямо к круговой развязке. Оказалось, что дети, играя в пластиковом бассейне, сделали в нём дыру. В результате вода внезапно хлынула вниз.

 

Наша главная цель остаётся прежней – мы продолжим бороться».

 

 

 

  Нельсон Паулесс: «Перед этапом мы очень тщательно проводили разведку дистанции. Я считал, что мы сможем пройти поворот на скорости. Но когда мы заходили в поворот, там оказались тонны воды. Мы проходили поворот на скорости, потому что были уверены, что сможем его пройти. И когда ребята упали на мокром отрезке, для нас это оказалось неожиданностью, и  уже было поздно менять скорость. Примож  упал, я упал перед ним. Мы упали не потому, что сильно зажали тормоза или слишком наклонились. Думаю, мы просто были не готовы к тому, что случилось. Это ужасная неудача».

 

 

Результаты 1 этапа Вуэльты Испании-2019

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Альтимет ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото
    Если верить итальянским СМИ, то на Джиро 2020 хотят устроить горную разделку с финишем на Этне, но на "привычной" высоте вело-вулкана в 1700+ метров, а на рекордных 2850м. где уже и покрытия как такого совсем нету...вулканологи одобряют)
  • дрокер
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    дрокер-Фото

    Цитата: Сорокопут
    А что там по Ару?

    Легло пол команды, как Джамбо, в эфир не попало.

  • дрокер
    Алессандро Петакки дисквалифиц ... (1)
    дрокер-Фото

    Лучше бы готовили трассы под командные гонки, а то у них вода там льется

  • ДимаЛел
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ДимаЛел-Фото
    Квики на второй части дистанции отыграли 7.5 секунд.
  • EL-Fenomeno
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    EL-Fenomeno-Фото

    Неожиданно, но приятно. Астана уже с этапом, а М.А. Лопес уже в красном.
    Такое непревычное и поздное начало ГТ из-за жары или просто, чтобы "с ветерком" получилось ?)

  • Rokka
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Rokka-Фото
    https://youtu.be/T2Ui_MbV49g момент падения Джамбо, хорошо приложились
  • Ерлан
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Ерлан-Фото
    Едокое пчетление не понятное. Жаль визмо а за Астану очень рад судьба возвращает долги перед ними. За Джиро и ТДФ Всем гонцам удачи на дороге... Тем кто упал скорейшего выздоровления
  • Бакеша
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Бакеша-Фото
    Молодцы! Но , вся борьба впереди
  • Astanaforever
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: kwwk
    А вот и нашелся, кто воду разлил))))
    А как ты догадался? Только никому не говори. Щас Астанафобы завоют. Как было с Нибали на Туре и Джиро..мол не честно, где фэйрплэй? А если бы? Да ка бы.. Ну а если честно, джамбовцы на отсечках уже проигрывали Астане 7 секунд.. Просто Боги Лопесу отдают долги. .справедливо за его падения на Джиро. Вуэльта тока началась, все впереди. И фиг его знает кто следующий упадет? Одни боги знают. А Астана в любом случае если даже пришли бы аторыми после Джамбо..это уже успех. Настроены сильно покорить эту Вуэльту. Всем гонцам желаю не падать.
  • ararat
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (18)
    ararat-Фото
    Браво Астана!

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