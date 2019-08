Падение гонщиков команды Jumbo-Visma на 1-м этапе Вуэльты Испании-2019

Гонщики команды Jumbo-Visma упали во время командной гонки на второй половине 13,4-километровой дистанции 1 этапа Вуэльты Испании-2019. Падение произошло на повороте из-за воды на асфальте. К счастью, никто из гонщиков серьёзно не пострадал, если не считать ссадин и синяков.

Среди упавших были и лидеры команды Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк, которые смогли продолжить гонку и финишировали вместе с Тони Мартином, Джорджем Беннеттом и Робертом Гесинком. Команда Jumbo-Visma заняла 18-е место на этапе, проиграв 40 секунд победителям, команде Astana.

Тони Мартин: «Это был худший из сценариев. Участок дороги перед круговой развязкой оказался мокрым, чего мы абсолютно не ожидали. Не знаю, разлил ли кто-то там воду, но во время разведки этапа её не было. Первые из ребят упали на повороте. Повезло, что Примож смог продолжить и мощно продавливать. Это хороший знак. Но теперь мы должны подождать, что скажут врачи. Конечно, такое ударяет по моральному духу команды, но мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы удержать положительный настрой до Мадрида».

Адди Энгельс, спортивный директор: «На одном из поворотов дороги была вода. Мы не смогли быстро среагировать, потому что ехали на полной скорости. Четверо из ребят упали, включая наших лидеров – Приможа и Стевена. В такие моменты надо постараться как можно быстрее вернуться и доехать до финиша. Мы потеряли время, придётся это принять. Посмотрим, что сможем сделать в ближайшие дни и недели. Такой сценарий у нас не принимался во внимание. Мы были фаворитами, шли близко, а теперь позади.

Серьёзные или нет, но травмы – всегда травмы. Я спросил организаторов, как такое произошло. Вода лилась из дома, который находился в 500 метрах от дороги, на крутом склоне, поэтому вода полилась прямо к круговой развязке. Оказалось, что дети, играя в пластиковом бассейне, сделали в нём дыру. В результате вода внезапно хлынула вниз.

Наша главная цель остаётся прежней – мы продолжим бороться».

Guys so sorry... Was at the point of the water...told the police it would cause chaos.. They tried to mop up..here's the photos of what happened pic.twitter.com/VOKmkhQgTl