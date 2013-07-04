Состав команды AG2R La Mondiale на Вуэльту Испании-2019:

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 23:13
Команда AG2R La Mondiale объявила состав на Вуэльту Испании-2019
25-летний французский гонщик Пьер Латур стартует на Вуэльте Испании-2019 в качестве капитана команды AG2R La Mondiale. Он поедет четвёртый Гран-тур в карьере и второй раз примет участие в Вуэльте Испании. Лучшим результатом Пьера Латура на Гран-туре является 13-е место в общем зачёте Тур де Франс-2018, где он также выиграл белую майку лучшего молодого гонщика. На счету Пьера Латура победа на этапе Вуэльты Испании в 2016 году.
Вместе с Пьером Латуром на старт Вуэльты Испании-2019 выйдут:
27-летний Франсуа Бидар, 27-летний Жоффрей Бушар, 27-летний Клеман Шеврье, 29-лшетний Сильван Дилье, 23-летний Дориан Годон, 25-летний Кентан Жорегу и 26-летний Клеман Вентурини.
Состав команды почти полностью французский за исключением швейцарского гонщика Сильвана Дилье, средний возраст команды AG2R La Mondiale на Вуэльте Испании-2019 – 26 лет.
Жюльен Жюрди, спортивный директор команды: «У Пьера Латура сезон был поломан из-за серьёзного падения в середине февраля перед Туром ОАЭ. Отказавшись от места в составе на Тур де Франс-2019, он смог хорошо готовиться весь июль. 6-е место в общем зачёте, которое, вернувшись в гонки, он занял на Туре Польши-2019, показывает, что его форма близка к лучшему уровню. Он будет нашим лидером на Вуэльте.
Сильвану Дилье 29 лет, он самый старший из гонщиков в составе на эту Вуэльту Испании. Сильван пропустил Тур де Франс из-за перелома ключицы, но он быстро вернулся на высший уровень. Он будет не только нашим дорожным капитаном, его роль этим не ограничивается. Он сильный «мотор», сможет задавать скорость в командной гонке. Его опыт в классиках будет полезен во время нервных этапов. Кроме того он и сам может выиграть этап.
Кентан Жореги знает, как помогать товарищам по команде на Гран-туре. Он умеет предугадывать движения в гонке, защищая своего лидера. Он хорошо выступает на среднегорных этапах, обладает финишной скоростью, так что может побороться за победу на этапе.
Франсуа Бидар впервые в карьере поедет второй Гран-тур в одном сезоне. На Джиро д’Италия-2019 и Туре Швейцарии он доказал, что физически добился следующего уровня. Он быстро восстанавливается после приложения усилий и всегда спокоен.
Жоффрей Бушар первый год в профессионалах и поедет свой первый Гран-тур. На недавнем Туре Польши показал, что может играть важную роль в команде.
Клеман Шеврье знает Вуэльту Испании лучше всех из команды, он поедет испанский Гран-тур в третий раз, поможет команде на сложных этапах, сможет попытать счастья в отрывах.
Дориан Годон поедет первый Гран-тур. Он второй год подряд выиграл пролог на Boucles de la Mayenne. В напряжённые моменты гонки будет помогать защищать нашего лидера.
Клеман Вентурини в отличной форме, но в этом году ему немного не везло. Он сможет преодолевать тяжёлые подъёмы на хорошей позиции, может проводить сильные смены. С самого начала этого сезона выступает очень стабильно. Ему не хватает крупной победы, возможно, в этом году на Вуэльте, где не будет слишком много спринтеров, победа придёт».
Состав команды AG2R La Mondiale на Вуэльту Испании-2019:
Francois Bidard, (Франция)
Geoffrey Bouchard, (Франция)
Clement Chevrier, (Франция)
Silvan Dillier, (Швейцария)
Dorian Godon, (Франция)
Quentin Jauregui, (Франция)
Pierre-Roger Latour, (Франция)
Clement Venturini, (Франция)
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