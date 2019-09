Вуэльта Испании-2019. Результаты 13 этапа Категория:

Вчера, 18:36 Бильбао - Лос Мачукос. Монумент "Вака Пасьега", 166,4 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 04:28:26 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma - 3 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 00:27 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 7 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 01:01 8 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 01:08 9 Marc Soler (Esp) Movistar Team 10 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 11 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 01:13 12 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 13 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 01:23 14 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 15 Sergio Higuita (Col) EF Education First 01:25 16 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 01:32 17 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 01:52 18 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 02:18 19 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 02:28 20 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 02:59 21 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 22 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 23 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 03:13 24 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 03:32 25 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 26 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 03:42 27 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 03:45 28 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 04:36 29 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 30 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 04:50 31 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 04:53 32 Francois Bidard (Fra) AG2R 33 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 05:16 34 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 05:18 35 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 36 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 05:27 37 Wout Poels (Ned) Team INEOS 38 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 05:30 39 Darwin Atapuma (Col) Cofidis 05:56 40 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 06:04 41 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 06:06 42 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 06:11 43 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 06:58 44 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 07:29 45 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 09:28 46 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 10:26 47 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 10:35 48 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 49 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 10:53 50 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 11:00 51 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 12:10 52 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 53 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 54 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 13:18 55 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 56 David De La Cruz (Esp) Team INEOS 14:31 57 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 58 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 15:05 59 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 15:40 60 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 16:04 61 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 16:11 62 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 16:58 63 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 17:37 64 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 64 Jose Herrada (Esp) Cofidis 18:13 66 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 67 Benjamin King (Usa) Dimension Data 68 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi - Murias 69 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 70 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 18:16 71 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 72 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 73 Clement Chevrier (Fra) AG2R 74 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 75 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 76 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 77 Owain Doull (Gbr) Team INEOS 78 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 79 Silvan Dillier (Swi) AG2R 80 Dorian Godon (Fra) AG2R 81 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 18:31 82 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS 83 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 84 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 85 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 86 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 19:03 87 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 88 William Barta (Usa ) CCC Team 89 Clement Venturini (Fra) AG2R 19:22 90 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 19:27 91 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 19:55 92 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 20:04 92 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 94 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 95 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 96 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 97 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 98 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 99 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 100 Ian Stannard (Gbr) Team INEOS 20:16 101 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 20:44 102 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 20:54 103 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 21:05 104 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 21:17 105 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 21:31 106 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 21:40 107 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 21:43 108 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 21:46 109 Damien Touze (Fra) Cofidis 22:17 110 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 111 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 22:25 112 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 22:33 113 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 114 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 115 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-hansgrohe 116 Sergey Chernetskiy (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 22:51 117 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 117 Robert Power (Aus) Team Sunweb 23:00 119 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 23:08 120 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 23:24 121 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 23:40 122 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 24:14 123 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 124 Jonas Koch (Ger) CCC Team 24:23 125 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 24:29 126 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 24:39 127 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 128 Willie Smit (Rsa) Team KATUSHA-Alpecin 129 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 130 Logan Owen (Usa) EF Education First 131 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 132 Daniel Martinez (Col) EF Education First 133 Jesper Hansen (Den) Cofidis 134 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 24:56 135 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 136 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 137 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 25:28 138 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 139 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 25:33 140 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 25:38 141 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 26:13 142 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi - Murias 26:16 143 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 144 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 26:20 145 Domingos Goncalves (Por) Caja Rural - Seguros RGA 146 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 26:29 147 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 26:34 148 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 26:36 149 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 150 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 151 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 152 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 26:40 153 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 154 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 27:05 155 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 27:19 156 Shane Archbold (Nzl) Bora-hansgrohe 157 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 28:09 158 Vasil Kiryienka (Blr) Team INEOS 159 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 160 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 28:53 161 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 162 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 28:59 163 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 164 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step Промежуточный спринт Arredondo - 154.6 км 1 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 4 2 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 2 3 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 1 Финиш этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 25 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 20 3 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 16 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 14 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 12 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 10 7 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 9 8 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 8 9 Marc Soler (Esp) Movistar Team 7 10 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 6 11 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 5 12 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 4 13 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 3 14 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 2 15 Sergio Higuita (Col) EF Education First 1 Горная премия 3 кат. Alto de la Escrita - 39.4 км 1 Wout Poels (Ned) Team INEOS 3 2 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 2 3 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 1 Горная премия 3 кат. Alto de Ubal - 56.6 км 1 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 3 2 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 2 3 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 1 Горная премия 2 кат. Collado de Asón - 86 км 1 Wout Poels (Ned) Team INEOS 5 2 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 3 3 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 1 Горная премия 2 кат. Puerto de Alisas - 106 км 1 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 5 2 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 3 3 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 1 Горная премия 3 кат. Puerto de Fuente la Varas - 137.3 км 1 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 3 2 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 2 3 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 1 Горная премия 3 кат. Puerto de la Cruz Usaño - 147.2 км 1 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 3 2 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 2 3 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 1 Горная премия высшей кат. Los Machucos. Monumento Vaca Pasiega - 166.4 км 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 15 2 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 10 3 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 6 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 4 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 2 Молодежная классификация этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 04:28:26 2 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:01 3 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 0:01:13 4 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:01:23 5 Sergio Higuita (Col) EF Education First 0:01:25 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 0:01:32 7 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 0:02:59 8 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:03:42 9 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:04:36 10 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 11 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 0:04:50 12 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:05:18 13 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 14 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 0:05:30 15 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 0:06:06 16 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 0:10:26 17 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 0:14:31 18 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:58 19 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 0:17:37 20 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 0:18:16 21 Dorian Godon (Fra) AG2R 22 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 0:18:31 23 William Barta (Usa ) CCC Team 0:19:03 24 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 0:20:44 25 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 0:21:05 26 Damien Touze (Fra) Cofidis 0:22:17 27 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 28 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 0:22:33 29 Robert Power (Aus) Team Sunweb 0:23:00 30 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 0:23:08 31 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:23:40 32 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 0:24:39 33 Logan Owen (Usa) EF Education First 34 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 35 Daniel Martinez (Col) EF Education First 36 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 0:25:28 37 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 0:25:33 38 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:25:38 39 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 0:26:16 40 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 0:26:34 41 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:26:36 42 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 43 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 44 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 45 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 0:26:40 46 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:28:09 47 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 0:28:59 48 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step Командный зачет этапа 1 Movistar (Spa) 13:27:20 2 Astana (Kaz) 03:50 3 Jumbo - Visma (Ned) 04:10 4 Mitchelton-Scott (Aus) 07:20 5 Bahrain Merida (Brn) 08:14 6 Trek-Segafredo (Usa) 08:35 7 Cofidis (Fra) 10:44 8 AG2R (Fra) 14:18 9 Groupama - FDJ (Fra) 15:13 10 KATUSHA-Alpecin (Sui) 15:52 11 Bora-hansgrohe (Ger) 17:28 12 Dimension Data (Rsa) 25:11 13 UAE Team Emirates (Uae) 25:22 14 Soudal Lotto (Bel) 26:41 15 Team Sunweb (Ger) 27:27 16 Burgos - BH (Spa) 28:42 17 Team INEOS (Gbr) 32:27 18 Deceuninck - Quick Step (Bel) 36:23 19 Euskadi - Murias (Spa) 40:38 20 EF Education First (Usa) 48:41 21 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 54:52 22 CCC Team (Pol) 55:18 Генеральная классификация после 13 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 49:20:28 2 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 02:25 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 03:01 4 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 03:18 5 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 03:33 6 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 06:15 7 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 07:18 8 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 07:33 9 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 07:39 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 09:58 11 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 10:03 12 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 11:30 13 Sergio Higuita (Col) EF Education First 11:52 14 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 13:40 15 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 14:25 16 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 14:51 17 Marc Soler (Esp) Movistar Team 15:27 18 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 16:46 19 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 18:13 20 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 18:45 21 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 19:13 22 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 20:41 23 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 26:22 24 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 33:09 25 Francois Bidard (Fra) AG2R 34:32 26 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 38:12 27 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 38:39 28 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 39:50 29 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 41:08 30 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 41:46 31 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 43:43 32 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 43:55 33 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 45:22 34 Daniel Martinez (Col) EF Education First 46:39 35 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 48:21 36 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 48:25 37 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 50:42 38 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 57:15 39 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 58:12 40 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 59:16 41 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 01:00:05 42 Daniel Navarro (Esp) Team KATUSHA-Alpecin 01:03:03 43 Wout Poels (Ned) Team INEOS 01:03:24 44 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 01:05:02 45 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 01:06:48 46 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 01:06:49 47 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi - Murias 01:08:25 48 David De La Cruz (Esp) Team INEOS 01:08:28 49 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 01:08:36 50 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 01:10:20 51 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 01:11:49 52 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 01:12:07 53 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 01:13:19 54 Sebastian Henao (Col) Team INEOS 01:13:50 55 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 01:15:56 56 Darwin Atapuma (Col) Cofidis 01:16:43 57 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 01:17:29 58 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 01:20:29 59 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 01:21:17 60 Benjamin King (Usa) Dimension Data 01:23:05 61 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 01:25:07 62 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 01:25:27 63 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 01:26:34 64 Sergio Pardilla (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:29:13 64 Clement Chevrier (Fra) AG2R 01:30:06 66 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 01:30:24 67 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:31:58 68 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 01:32:12 69 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 01:33:00 70 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 01:33:38 71 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 72 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 01:33:46 73 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 01:36:11 74 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 01:36:22 75 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 01:36:31 76 Jesper Hansen (Den) Cofidis 01:38:51 77 Salvatore Puccio (Ita) Team INEOS 01:38:57 78 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 01:39:16 79 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 01:39:48 80 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 01:40:14 81 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 01:41:06 82 Pavel Kochetkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 83 Dorian Godon (Fra) AG2R 01:41:15 84 Clement Venturini (Fra) AG2R 01:41:42 85 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 01:42:59 86 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 01:43:31 87 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 01:45:21 88 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:46:35 89 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 01:48:39 90 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 01:48:51 91 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 01:49:06 92 Jose Herrada (Esp) Cofidis 01:49:13 92 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 01:50:25 94 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 01:50:41 95 Ricardo Vilela (Por) Burgos - BH 01:52:05 96 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 01:52:13 97 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 01:52:24 98 Imanol Erviti (Esp) Movistar Team 01:54:11 99 Jonas Koch (Ger) CCC Team 01:55:37 100 Francisco Ventoso (Esp) CCC Team 01:56:14 101 Willie Smit (Rsa) Team KATUSHA-Alpecin 01:56:22 102 Owain Doull (Gbr) Team INEOS 01:56:58 103 Silvan Dillier (Swi) AG2R 01:58:44 104 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 01:59:50 105 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 02:00:36 106 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 02:01:53 107 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 02:02:15 108 Sergey Chernetskiy (Rus) Caja Rural - Seguros RGA 02:02:24 109 Jesus Ezquerra (Esp ) Burgos - BH 02:03:52 110 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 02:04:24 111 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 02:07:19 112 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 02:09:18 113 Luka Pibernik (Slo) Bahrain Merida 02:10:13 114 Dion Smith (Nzl) Mitchelton-Scott 02:10:27 115 Enrico Battaglin (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 02:12:30 116 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 02:12:52 117 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 02:13:26 117 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 02:14:10 119 Eros Capecchi (Ita) Deceuninck - Quick Step 02:14:33 120 Damien Touze (Fra) Cofidis 02:15:31 121 Domingos Goncalves (Por) Caja Rural - Seguros RGA 02:15:32 122 William Barta (Usa ) CCC Team 02:17:40 123 Luis Angel Mate (Esp) Cofidis 02:18:20 124 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 02:18:55 125 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-hansgrohe 02:19:34 126 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 02:20:28 127 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 02:21:09 128 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 02:21:53 129 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 02:21:55 130 Ian Stannard (Gbr) Team INEOS 02:22:41 131 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 02:23:22 132 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 02:23:45 133 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 02:24:12 134 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 02:25:00 135 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain Merida 02:25:03 136 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 02:25:35 137 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 02:26:10 138 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 02:26:19 139 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 02:29:10 140 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 02:29:30 141 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain Merida 02:29:36 142 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 02:30:11 143 Logan Owen (Usa) EF Education First 02:31:49 144 Brian Van Goethem (Ned) Lotto Soudal 02:32:49 145 Kiel Reijnen (Usa) Trek-Segafredo 02:33:06 146 Aritz Bagües (Esp ) Euskadi - Murias 02:33:28 147 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 02:36:14 148 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 02:39:18 149 Vasil Kiryienka (Blr) Team INEOS 02:42:17 150 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 02:43:35 151 Robert Power (Aus) Team Sunweb 02:44:49 152 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 02:46:57 153 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 02:47:30 154 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 02:49:37 155 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 02:50:02 156 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 02:51:54 157 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 02:54:08 158 Pawel Bernas (Pol) CCC Team 02:56:28 159 Tony Martin (Ger) Team Jumbo - Visma 02:58:52 160 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 03:02:49 161 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 03:03:06 162 Shane Archbold (Nzl) Bora-hansgrohe 03:03:38 163 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 03:05:09 164 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 03:27:52 Классификация по очкам после 13 этапа 1 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 109 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 86 3 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 82 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 75 5 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 52 6 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 51 7 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 45 8 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 40 9 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 39 10 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 37 11 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 34 12 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 33 13 Marc Soler (Esp) Movistar Team 32 14 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 30 15 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 30 16 Mikel Iturria (Esp ) Euskadi - Murias 29 17 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 28 18 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 25 19 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 25 20 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 25 21 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 24 22 Sergio Higuita (Col) EF Education First 23 23 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 23 24 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 22 25 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 22 26 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 22 27 Jon Aberasturi (Esp ) Caja Rural - Seguros RGA 22 28 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 21 29 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 20 30 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 20 31 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 20 32 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 19 33 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 19 34 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 18 35 Jose Herrada (Esp) Cofidis 18 36 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 17 37 Dorian Godon (Fra) AG2R 17 38 Marc Sarreau (Fra) Groupama - FDJ 17 39 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 17 40 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 16 41 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 16 42 Maximiliano Richeze (Arg) Deceuninck - Quick Step 16 43 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 15 44 Jonas Koch (Ger) CCC Team 15 45 Robert Gesink (Ned) Team Jumbo - Visma 14 46 Jose Joaquin Rojas (Esp) Movistar Team 14 47 Clement Venturini (Fra) AG2R 13 48 David De La Cruz (Esp) Team INEOS 12 49 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 12 50 Ion Izagirre (Esp) Astana Pro Team 12 51 Francois Bidard (Fra) AG2R 12 52 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 11 53 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 10 54 Pawel Poljanski (Pol) Bora-hansgrohe 10 55 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 9 56 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 9 57 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 9 58 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 9 59 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 8 60 Zdenek Stybar (Cze) Deceuninck - Quick Step 8 61 Nicolas Edet (Fra) Cofidis 8 62 Carl Fredrik Hagen (Nor) Lotto Soudal 8 63 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 8 64 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama - FDJ 8 65 Manuele Boaro (Ita) Astana Pro Team 8 66 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 7 67 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 7 68 Tim Declercq (Bel) Deceuninck - Quick Step 7 69 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 6 70 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 6 71 Daniel Martinez (Col) EF Education First 6 72 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 6 73 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 6 74 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 5 75 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 5 76 Jacopo Mosca (Ita) Trek-Segafredo 5 77 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 4 78 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 4 79 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 4 80 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 4 81 Jorge Arcas (Esp) Movistar Team 4 82 Damien Touze (Fra) Cofidis 4 83 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 3 84 Martijn Tusveld (Ned) Team Sunweb 2 85 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 2 86 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 87 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 1 88 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 1 89 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 1 90 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb -4 91 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates -6 Горная классификация после 13 этапа 1 Angel Madrazo (Esp) Burgos - BH 32 2 Geoffrey Bouchard (Fra) AG2R 30 3 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 25 4 Alejandro Valverde (Esp) Movistar Team 22 5 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 21 6 Primoz Roglic (Slo) Team Jumbo - Visma 20 7 Wout Poels (Ned) Team INEOS 17 8 Jesus Herrada (Esp) Cofidis 17 9 Mikel Bizkarra (Esp ) Euskadi - Murias 16 10 Jetse Bol (Ned) Burgos - BH 11 11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 10 12 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain Merida 10 13 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R 9 14 Hector Saez (Esp ) Euskadi - Murias 8 15 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 7 16 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck - Quick Step 7 17 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 7 18 Marc Soler (Esp) Movistar Team 6 19 Tsgabu Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 6 20 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 6 21 Patrick Bevin (Nzl) CCC Team 6 22 Jose Herrada (Esp) Cofidis 6 23 Peter Stetina (Usa) Trek-Segafredo 5 24 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 5 25 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 5 26 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 5 27 Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team 4 28 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 4 29 Lawson Craddock (Usa) EF Education First 4 30 Gorka Izagirre (Esp) Astana Pro Team 4 31 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 4 32 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 4 33 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 3 34 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 3 35 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 3 36 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 3 37 Jonathan Lastra (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 3 38 Stephane Rossetto (Fra) Cofidis 3 39 Dylan Teuns (Bel) Bahrain Merida 2 40 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 2 41 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 2 42 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 2 43 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 2 44 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 2 45 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 2 46 Nelson Oliveira (Por) Movistar Team 2 47 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2 48 Jorge Cubero (Esp ) Burgos - BH 2 49 Rafal Majka (Pol) Bora-hansgrohe 1 50 George Bennett (Nzl) Team Jumbo - Visma 1 51 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 1 52 Nikias Arndt (Ger) Team Sunweb 1 53 Dorian Godon (Fra) AG2R 1 54 Omar Fraile (Esp) Astana Pro Team 1 55 Diego Rubio (Esp) Burgos - BH 1 56 Robert Power (Aus) Team Sunweb 1 57 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott -1 Молодежная классификация после 13 этапа 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 49:23:29 2 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:00:17 3 Sergio Higuita (Col) EF Education First 0:08:51 4 James Knox (Gbr) Deceuninck - Quick Step 0:13:45 5 Ruben Guerreiro (Por) Team KATUSHA-Alpecin 0:15:12 6 Kilian Frankiny (Swi) Groupama - FDJ 0:17:40 7 Amanuel Gebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:35:11 8 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:35:38 9 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:36:49 10 Sepp Kuss (Usa) Team Jumbo - Visma 0:38:07 11 Oscar Rodriguez (Esp ) Euskadi - Murias 0:38:45 12 Neilson Powless (Usa) Team Jumbo - Visma 0:40:42 13 Daniel Martinez (Col) EF Education First 0:43:38 14 Cristian Rodriguez (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 0:47:41 15 Matteo Fabbro (Ita) Team KATUSHA-Alpecin 01:03:48 16 Tao Geoghegan Hart (Gbr) Team INEOS 01:07:19 17 Bruno Armirail (Fra) Groupama - FDJ 01:18:16 18 Steff Cras (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 01:22:26 19 Alex Aranburu (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 01:28:57 20 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 01:30:37 21 Cyril Barthe (Fra ) Euskadi - Murias 01:36:15 22 Remi Cavagna (Fra) Deceuninck - Quick Step 01:36:47 23 Dorian Godon (Fra) AG2R 01:38:14 24 Mark Padun (Ukr) Bahrain Merida 01:39:58 25 Nicholas Schultz (Aus) Mitchelton-Scott 01:45:38 26 Fernando Barcelo (Esp ) Euskadi - Murias 01:45:50 27 Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal 01:47:40 28 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 01:49:12 29 Romain Seigle (Fra) Groupama - FDJ 01:59:14 30 Oscar Cabedo (Esp ) Burgos - BH 02:04:18 31 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 02:06:17 32 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 02:11:09 33 Damien Touze (Fra) Cofidis 02:12:30 34 William Barta (Usa ) CCC Team 02:14:39 35 Casper Phillip Pedersen (Den) Team Sunweb 02:20:44 36 Rasmus Tiller (Nor) Dimension Data 02:21:11 37 Gonzalo Serrano (Esp) Caja Rural - Seguros RGA 02:22:34 38 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 02:23:09 39 Sergio Samitier (Esp ) Euskadi - Murias 02:26:09 40 Logan Owen (Usa) EF Education First 02:28:48 41 Robert Power (Aus) Team Sunweb 02:41:48 42 Fernando Gaviria (Col) UAE Team Emirates 02:43:56 43 Szymon Sajnok (Pol) CCC Team 02:44:29 44 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck - Quick Step 02:51:07 45 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 02:59:48 46 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 03:00:05 47 Nuno Matos Bico (Por) Burgos - BH 03:02:08 48 Lennard Hofstede (Ned) Team Jumbo - Visma 03:24:51 Командная классификация после 13 этапа 1 Movistar (Spa) 147:10:03 2 Astana (Kaz) 25:51 3 Jumbo - Visma (Ned) 43:44 4 Mitchelton-Scott (Aus) 01:17:48 5 AG2R (Fra) 01:24:51 6 Trek-Segafredo (Usa) 01:48:20 7 Euskadi - Murias (Spa) 01:57:49 8 Bahrain Merida (Brn) 02:00:30 9 Cofidis (Fra) 02:03:07 10 UAE Team Emirates (Uae) 02:04:50 11 Team Sunweb (Ger) 02:05:29 12 Dimension Data (Rsa) 02:08:56 13 KATUSHA-Alpecin (Sui) 02:12:00 14 EF Education First (Usa) 02:21:49 15 Bora-hansgrohe (Ger) 02:22:18 16 Soudal Lotto (Bel) 02:23:57 17 Groupama - FDJ (Fra) 02:39:32 18 Team INEOS (Gbr) 02:40:32 19 Deceuninck - Quick Step (Bel) 02:40:57 20 Caja Rural - Seguros RGA (Spa) 02:46:30 21 Burgos - BH (Spa) 04:49:33 22 CCC Team (Pol) 04:56:02 Вуэльта Испании-2019: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2019. Вуэльта Испании-2019: Альтиметрия маршрута Вуэльта Испании-2019. Результаты 1 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 2 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 3 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 4 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 5 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 6 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 7 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 8 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 9 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 10 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 11 этапа Вуэльта Испании-2019. Результаты 12 этапа Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур Тадей Погачар



