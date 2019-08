Анхель Мадрасо – победитель 5 этапа Вуэльты Испании-2019

31-летний испанский гонщик проконтинентальной команды Burgos-BH Анхель Мадрасо (Ángel Madrazo) одержал победу на 5-м этапе Вуэльты Испании-2019, первом из этапов с горным финишем. Это его третья в карьере победа и первая на этапе Гран-тура.

Удерживающий гороховую майку лучшего горного гонщика, Анхель Мадрасо через 11 км после старта отобрался в отрыв дня вместе со своим товарищем по команде Йетсе Болом (Jetse Bol), а ещё через 5 км к ним переложился испанский гонщик команды Cofidis Хосе Эррада (José Herrada).

Пелотон их отпустил, и к началу финального подъёма 1 категории Альто де Хаваламбре (Alto de Javalambre, отм. 1950 м, перепад высот 870 м, протяженность 11,1 км, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 16%) в запасе у тройки лидеров было около 9 минут.

Такого запаса хватило, чтобы разыграть этап. На финальном подъёме Анхель Мадрасо несколько раз отставал от своих попутчиков, но каждый раз возвращался, в последний раз он закрыл просвет уже на финальном километре, а затем сумел сбросить соперников и одержать победу.

Анхель Мадрасо: «Победа здесь – одно из величайших достижений велогонщика. Моя мечта сбылась. За 50 км до финиша Эррада ускорился в подъёме. Я выпал, но сумел вернуться благодаря моему товарищу по команде Йетсе Болу. Команда сказала мне, чтобы сегодня я берёг силы ради горных очков завтрашнего этапа. А я ответил: «Нет, нет, нам надо бороться здесь, мы не можем откладывать до завтра то, что можно сделать сегодня».

Когда я догнал на последнем километре, увидел, что Хосе Эррада в нерешительности, и тогда я ускорился для Йетсе. А в конце сам оказался победителем! Мне помогла гороховая майка. Я боролся за горные очки. А потом, когда мы увидели, какое у нас преимущество,я сказал команде, что мы не должны сдаваться, что надо продолжать продавливать. Гран-турам нужны такие команды как наша, которые готовы убивать себя на равнине и в горах, чтобы нас видели на экране телевизора».

