Вуэльта Испании-2019. Красная майка: претенденты

Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании - изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, но также и тем, кто уже показал свою силу. Усталость после Тур де Франса-2019 или отдых после Джиро д'Италия-2019: что окажет влияние на борьбу за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2019? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.

Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 15 сентября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2019.





Наиро Кинтана, Ричард Карапас и Алехандро Вальверде (Movistar)

Наиро Кинтана, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2016 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 8-е место

Photo © ASO/Gautier-Demouveaux

Алехандро Вальверде, 39 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 12

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2009

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 9-е место

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Ричард Карапас, 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 18-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 1-е место



Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma)

Стевен Крёйсвейк, 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 4-е место в 2018

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 3-е место

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Примож Роглич, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 0

Лучший результат на Вуэльте Испании: -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 3-е место



Мигель Лопес и Якоб Фульсанг (Astana)





МигельЛопес, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 3-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 7-е место

Photo credit: ©Bettiniphoto

Якоб Фульсанг, 34 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 3

Лучший результат на Вуэльте Испании: 11-е место в 2011

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, сошёл после падкния на 16-м этапе



Ригоберто Уран (EF Education First)





Ригоберто Уран, 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании: 5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 7-е место в 2018

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 7-е место

Давиде Формоло и Рафал Майка (Bora-hansgrohe)

Рафал Майка, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 6

Лучший результат на Вуэльте Испании: 3-е место в 2015

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 6-е место

Давиде Формоло, 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 2

Лучший результат на Вуэльте Испании: 9-е место в 2016

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 15-е место

Ваут Пулс (Ineos)

Ваут Пулс, 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2017

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 26-е место





Фабио Ару (UAE Team Emirates)





Photo © Bettini/UAE Team Emirates

Фабио Ару, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании: 4

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2015

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 14-е место



О претендентах на победу в классификации лучшего молодого гонщика будет написано в соответствующем обзоре