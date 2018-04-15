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Вуэльта Испании-2019. Красная майка. Претенденты

Вуэльта Испании-2019. Красная майка: претенденты

 

 

Вуэльта Испании-2019. Красная майка. Претенденты

 

  Заключительный Гран-тур сезона  - Вуэльта Испании -  изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, но также и тем, кто уже показал свою силу. Усталость после Тур де Франса-2019 или отдых после Джиро д'Италия-2019: что окажет влияние на борьбу за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2019? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.

 

 Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 15 сентября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2019.


 
Наиро Кинтана, Ричард Карапас и Алехандро Вальверде (Movistar)

 

 

 

Наиро Кинтана, 29 лет

 

Количество участий в Вуэльте Испании: 5

Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2016 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 8-е место

 

 

Photo ©  ASO/Gautier-Demouveaux

 

Алехандро Вальверде, 39 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  12

Лучший результат на Вуэльте Испании:  1-е место в 2009

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 9-е место

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

Ричард Карапас, 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  2

Лучший результат на Вуэльте Испании:  18-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Джиро д’Италия, 1-е место

 

 


 Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma)

 

 

 

Стевен Крёйсвейк, 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании:  4-е место в 2018

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 3-е место

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi 

 

Примож Роглич, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  0

Лучший результат на Вуэльте Испании:  -

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Джиро д’Италия, 3-е место

 


Мигель Лопес и Якоб Фульсанг (Astana)


 

 

МигельЛопес, 25 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  3-е место в 2018 году

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Джиро д’Италия, 7-е место

 

 

Photo credit: ©Bettiniphoto

 

Якоб Фульсанг, 34 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  3

Лучший результат на Вуэльте Испании:  11-е место в 2011

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, сошёл после падкния на 16-м этапе

 

 
Ригоберто Уран (EF Education First) 

 

 


 

Ригоберто Уран, 32 года

Количество участий в Вуэльте Испании:  5

Лучший результат на Вуэльте Испании:  7-е место в 2018

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 7-е место

 

 

 Давиде Формоло и Рафал Майка (Bora-hansgrohe)

 

 

 

Рафал Майка, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  6

Лучший результат на Вуэльте Испании:  3-е место в 2015

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Джиро д’Италия, 6-е место

 

 

 

Давиде Формоло, 26 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  2

Лучший результат на Вуэльте Испании:  9-е место в 2016

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Джиро д’Италия, 15-е место

 

Ваут Пулс (Ineos)

 

 

Ваут Пулс, 31 год

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании:  6-е место в 2017

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 26-е место

 


 
Фабио Ару (UAE Team Emirates)


 

Photo © Bettini/UAE Team Emirates

 

 

Фабио Ару, 29 лет

Количество участий в Вуэльте Испании:  4

Лучший результат на Вуэльте Испании:  1-е место в 2015

Участие и результат в Гран-турах сезона 2019:  Тур де Франс, 14-е место


О претендентах на победу в классификации лучшего молодого гонщика будет написано в соответствующем обзоре

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур красная майка

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?


  1. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 15.04.2018

    Пулс капитан???

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