- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 22:55
Вуэльта Испании-2019. Красная майка: претенденты
Заключительный Гран-тур сезона - Вуэльта Испании - изобилует горными финишами и дает шанс, тем, кто не смог проявить себя на двух предыдущих Гран-турах, но также и тем, кто уже показал свою силу. Усталость после Тур де Франса-2019 или отдых после Джиро д'Италия-2019: что окажет влияние на борьбу за красную майку лидера генеральной классификации Вуэльты Испании-2019? Кто впишет своё имя в историю велоспорта? Предлагаем вам ознакомиться с главными претендентами на генеральную классификацию и проголосовать за свой вариант в опросе.
Мы представляем список претендентов, которые в этом году имеют большие шансы надеть красную майку лидера 15 сентября в Мадриде. Вам, наши читатели, предлагаем проголосовать, назвав того, кто, по вашему мнению, станет победителем Вуэльты Испании-2019.
Наиро Кинтана, Ричард Карапас и Алехандро Вальверде (Movistar)
Наиро Кинтана, 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 5
Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2016 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 8-е место
Photo © ASO/Gautier-Demouveaux
Алехандро Вальверде, 39 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 12
Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2009
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 9-е место
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Ричард Карапас, 26 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат на Вуэльте Испании: 18-е место в 2018 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 1-е место
Примож Роглич и Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma)
Стевен Крёйсвейк, 32 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 4
Лучший результат на Вуэльте Испании: 4-е место в 2018
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 3-е место
Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi
Примож Роглич, 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 0
Лучший результат на Вуэльте Испании: -
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 3-е место
Мигель Лопес и Якоб Фульсанг (Astana)
МигельЛопес, 25 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 3
Лучший результат на Вуэльте Испании: 3-е место в 2018 году
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 7-е место
Photo credit: ©Bettiniphoto
Якоб Фульсанг, 34 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 3
Лучший результат на Вуэльте Испании: 11-е место в 2011
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, сошёл после падкния на 16-м этапе
Ригоберто Уран (EF Education First)
Ригоберто Уран, 32 года
Количество участий в Вуэльте Испании: 5
Лучший результат на Вуэльте Испании: 7-е место в 2018
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 7-е место
Давиде Формоло и Рафал Майка (Bora-hansgrohe)
Рафал Майка, 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 6
Лучший результат на Вуэльте Испании: 3-е место в 2015
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 6-е место
Давиде Формоло, 26 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 2
Лучший результат на Вуэльте Испании: 9-е место в 2016
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Джиро д’Италия, 15-е место
Ваут Пулс (Ineos)
Ваут Пулс, 31 год
Количество участий в Вуэльте Испании: 4
Лучший результат на Вуэльте Испании: 6-е место в 2017
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 26-е место
Фабио Ару (UAE Team Emirates)
Photo © Bettini/UAE Team Emirates
Фабио Ару, 29 лет
Количество участий в Вуэльте Испании: 4
Лучший результат на Вуэльте Испании: 1-е место в 2015
Участие и результат в Гран-турах сезона 2019: Тур де Франс, 14-е место
О претендентах на победу в классификации лучшего молодого гонщика будет написано в соответствующем обзоре
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