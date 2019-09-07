Примож Роглич, Тадей Погачар, Алехандро Вальверде о 16-м этапе Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич, Тадей Погачар, Алехандро Вальверде о 16-м этапе

На 16-м горном этапе, завершившим вторую неделю Вуэльты Испании-2019, 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич защитил красную майку лидера. На финальном подъёме за 6 км до финиша из группы красной майки атаковал Мигель Лопес (Astana), на ускорение которого ответил Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также Примож Роглич и чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar). На вторую атаку Мигеля Лопеса за 3,5 км до финиша сразу отреагировал лишь Тадей Погачар.

Алехандро Вальверде не выдержал темпа, а Примож Роглич переложился к Лопесу и Погачару за 2 км до финиша, сбросив Рафала Майку (Bora-hansgrohe), севшему ему на колесо. Роглич, Погачар и Лопес финишировали вместе. Алехандро Вальверде, которому до финальных 500 метров помогал Марк Солер, потерял относительно Приможа Роглича 23 секунды.

Тадей Погачар удержал белую майку лучшего молодого гонщика, в этой классификации его основным соперником остаётся Мигель Лопес (Astana). Колумбийский гонщик Погачару 17 секунд.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Примож Роглич: «Тяжёлый день с длинным последним подъёмом. И он сложился для нас хорошо. Я ожидал, что со старта гонка пойдёт быстро, так и получилось. Атаки продолжались, но я доволен, что смог ответить.

Мигель Лопес атаковал очень и очень мощно. Я следил за Вальверде, и образовался просвет, который я не закрыл. Я поехал и переложился, когда увидел, что Вальверде трудно. Я не боюсь финальной недели. На Тур де Франс на последней неделе чувствовал себя хорошо. Не опасаюсь и последних этапов, жду их с нетерпением. Сейчас хочу насладиться днём отдыха, буду оставаться сфокусированным до Мадрида. Мы новая команда Sky в смысле способа ведения гонки? Надеюсь, сможем быть как они и столько же побеждать, они выиграли много многодневных гонок.

Команда отлично отработала. Я сохранил красную майку. Перед финальной неделей мы на хорошей позиции, уверены в своих силах, командный дух на высоте».

Тадей Погачар: «Тяжёлый этап, особенно в финале, когда меня несколько раз атаковал Лопес. Я отдал все силы, чтобы усидеть за ними, и в итоге всё сложилось хорошо. До последнего дня предстоит очень захватывающая дуэль. Сегодня был хороший день, я выиграл несколько секунд у Вальверде, а также удержал преимущество над Лопесом. Как и все, чувствовал себя уставшим утром и после этапа, но во время гонки чувствую себя хорошо. Надеюсь и на финальной неделе быть впереди».

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Алехандро Вальверде: «После всего это вполне достойный для меня результат. Можно сказать, что сегодня не худший мой день, но и не лучший. Вчера я выиграл 40 секунд, сегодня потерял 23. Учитывая тяжёлый маршрут сегодняшнего этапа,23 секунды – это фактически ничто. Все претенденты на подиум приблизительно равны по силам, или же мне так кажется.

Марк Солер сегодня феноменально мне помог. Сначала он решил реагировать на атаки Погачара и Лопеса, и это помогло бы мне, если бы я смог атаковать и переложиться к нему. Но мне было немного тяжеловато. Даже Роглич показал моменты слабости сегодня, но, как и я, он поехал своей скоростью и даже смог их догнать. То, что со мной рядом был Марк, мне очень помогло.

Есть ли у меня шанс выиграть Вуэльту? Ну, есть территория, на которой можно и выиграть, и проиграть, и много других вариантов между ними…»