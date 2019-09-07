VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Примож Роглич, Тадей Погачар, Алехандро Вальверде о 16-м этапе Вуэльты Испании-2019

Примож Роглич, Тадей Погачар, Алехандро Вальверде о 16-м этапе

 

 

  На 16-м горном этапе, завершившим вторую неделю Вуэльты Испании-2019, 29-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич защитил красную майку лидера. На финальном подъёме за 6 км до финиша из группы красной майки атаковал Мигель Лопес (Astana), на ускорение которого ответил Тадей Погачар (UAE Team Emirates), а также Примож Роглич и чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar).  На вторую атаку Мигеля Лопеса за 3,5 км до финиша сразу отреагировал лишь Тадей Погачар.

 

  Алехандро Вальверде не выдержал темпа, а Примож Роглич переложился к Лопесу и Погачару за 2 км до финиша, сбросив Рафала Майку (Bora-hansgrohe), севшему ему на колесо. Роглич, Погачар и Лопес финишировали вместе.  Алехандро Вальверде, которому до финальных 500 метров помогал Марк Солер, потерял относительно Приможа Роглича 23 секунды.  

 

Тадей Погачар удержал белую майку лучшего молодого гонщика, в этой классификации его основным соперником остаётся Мигель Лопес (Astana). Колумбийский гонщик Погачару 17 секунд.

 

 

 

 

 Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

 

  Примож Роглич: «Тяжёлый день с длинным последним подъёмом. И он сложился для нас хорошо. Я ожидал, что со старта гонка пойдёт быстро, так и получилось. Атаки продолжались, но я доволен, что смог ответить.

 

  Мигель Лопес атаковал очень и очень мощно. Я следил за Вальверде, и образовался просвет, который я не закрыл. Я поехал и переложился, когда увидел,  что  Вальверде трудно. Я не боюсь финальной недели. На Тур де Франс на последней неделе чувствовал себя хорошо. Не опасаюсь и последних этапов, жду их с нетерпением.  Сейчас хочу насладиться днём отдыха, буду оставаться сфокусированным до Мадрида. Мы новая команда Sky в смысле способа ведения гонки? Надеюсь, сможем быть как они и столько же побеждать, они выиграли много многодневных гонок.

 

  Команда отлично отработала. Я сохранил красную майку. Перед финальной неделей мы на хорошей позиции, уверены в своих силах, командный дух на высоте».

 

  Тадей Погачар: «Тяжёлый этап, особенно в финале, когда меня несколько раз атаковал Лопес. Я отдал все силы, чтобы усидеть за ними, и в итоге всё сложилось хорошо. До последнего дня предстоит очень захватывающая дуэль.  Сегодня был хороший день, я выиграл несколько секунд у Вальверде, а также удержал преимущество над Лопесом. Как и все, чувствовал себя уставшим утром и после этапа, но во время гонки чувствую себя хорошо. Надеюсь и на финальной неделе быть впереди».

 

 

 Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

  Алехандро Вальверде: «После всего это вполне достойный для меня результат. Можно сказать, что сегодня не худший мой день, но и не лучший. Вчера я выиграл 40 секунд, сегодня потерял 23. Учитывая тяжёлый маршрут сегодняшнего этапа,23 секунды – это фактически ничто. Все претенденты на подиум приблизительно равны по силам, или же мне так кажется.

 

  Марк Солер сегодня феноменально мне помог. Сначала он решил реагировать на атаки Погачара и Лопеса, и это помогло бы мне, если бы я смог атаковать и переложиться к нему. Но мне было немного тяжеловато. Даже Роглич показал моменты слабости сегодня, но, как и я, он поехал своей скоростью и даже смог их догнать. То, что со мной рядом был Марк, мне очень помогло.

 

Есть ли у меня шанс выиграть Вуэльту? Ну, есть территория, на которой можно и выиграть, и проиграть, и много других вариантов между ними…»

 

 

Результаты 16 этапа Вуэльты Испании-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Примож Роглич Тадей Погачар Алехандро Вальверде Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • M-07
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    M-07-Фото

    Я вот не понимаю, почему Мовистар раз за разом отправляет Вальверде и на Тур, и на Вуэльту? Почему нельзя было ему в прошлом или хотя бы в этом году пропустить Тур и подготовиться конкретно к Вуэльте? Ведь он очень неплох на этой Вуэльте, и также неплох был год назад с учётом усталости после Тура. А вот не мешает ли ему этот Тур бороться за большее? Может, этот Тур в ногах мешает ему бороться за победу на Вуэльте (в прошлом году мог бы побороться, я думаю, да и на этой Вуэльте усталость сильно сказывается)?

  • Shega
    Сентиментальный рассказ о чемп ... (1)
    Shega-Фото

    Спасибо Вам огромное за доставленное удовольствие! Стиль... слог...  Всё ложится на душу. Некоторые мометы перечитывала не один раз) Спасибо!

  • opaque
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    opaque-Фото
    Те кто должен был, не смогли....
  • Lucky
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Lucky-Фото
    Цитата: Гонщик
    Цитата: motte
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
    Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .


    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)
    Это шрам , а не полоска .
    Точно
  • SSS
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    SSS-Фото

    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)

    у него и на черепе полоски несимметричные



    Вот то что может Яков-это выигрывать отдельные этапы. А про генерал надо забыть

  • Гонщик
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Гонщик-Фото

    Цитата: motte
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
    Вальв на опыте должен сохранить второе место , оч достойно ведёт гонку .



    Цитата: Lucky
    Цитата: Earl57
    Цитата: RVL
    Что то Альберто с бандажем на правой руке....
     

    Только увидели?
    Дней десять уже, как сломал руку на тренировке. Трещина, если совсем точно.
    А что у него с усами, не симметрично выбрита полоска)
    Это шрам , а не полоска .

  • motte
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    motte-Фото
    Так вы посмотрите что до этого было, ребята просто перегружены запредельно.
    Вот теперь, будет ли Словения 1 и 2 й?
  • rude_rider
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    rude_rider-Фото
    Ну и славно Рогличу победу.. Юмбо в этом году прям поражает
  • Arciv
    Сеп Кусс – победитель 15 этапа ... (4)
    Arciv-Фото
    Цитата: SportSpirit
    Jumbo - Bomba!
    Выигрываешь вам - позволь выиграть товарищу) 
    Выиграл сам - помоги выиграть товарищу) 
     
    С нетерпением жду развития сегодняшнего этапа. 
    Отдержались на отлично)) осталось не много,надо дотерпеть
  • Адриен
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (24)
    Адриен-Фото

    Не стоит, да и как-то непорядочно - уж извините - ждать с надеждой кризис какого-либо спортсмена, даже если это и принесет победу своему "любимцу". Просто он должен быть СИЛЬНЕЕ - вот тогда его победа будет заслуженной и безусловной... А пока - Роглич выглядит САМЫМ достойным на победу гонщиком, это, по моему, неоспоримо. Вальверде боец - прыгает выше головы - честь и хвала. А Лопес ... Нет у него - надеюсь, что появится - ИНСТИНКТА победителя. Ведь по большому счету, перефразируя известное выражение от классика - победа не в ногах, не в дыхалке, не в мышцах, она - в ГОЛОВЕ. Если человек ПО СУТИ своей Победитель - он кладет, условно говоря,  на лопатки любого качка... В велоспорте ПОБЕДИТЕЛИ - это и Понтани, и Армстронг, и Контадор, и Канчеллара, и Капитонов, и Сухорученков, и Винокуров, и Фрум... Но много есть талантливых гонщиков, которым это как-то не дано... Например тот же Ару или Кинтана. Пока, ПОКА - и Лопес...

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 сентября

Anthony Delaplace (Team Arkea - Samsic)

Jorge Correia Mestre Ricardo (W52 - FC Porto)

Enrique Sanz (Euskadi - Murias)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (55)
Август 2019 (199)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)