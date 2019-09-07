Никиас Арндт – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2019

Никиас Арндт, Мигель Лопес, Николя Эде о 8-м этапе Вуэльты Испании-2019

27-летний немецкий гонщик команды Sunweb Никиас Арндт одержал победу на 8-м этапе Вуэльты Испании-2019. Этап начался с атак, в итоге сформировался отрыв дня, в который отобрался 21 гонщик. На подъёме 2-й категории преимущество отрыва составляло около шести минут. Проливной дождь осложнил гонку на спуске с подъёма. Несколько атак из отрыва были нейтрализованы после прохождения спуска и гонщики отрыва разыграли спринт, в котором Никиас Арндт обошёл Алекса Аранбуру (Caja Rural) и Тосха ван дер Санде (Lotto Soudal). Никиас Арндт второй раз в карьере выигрывает этап Гран-тура, первой была победа на этапе Джиро д’Италия в 2016 году.

Пелотон с генеральщиками финишировал через 9 минут 24 секунды после победителя.

31-летний французский гонщик команды Cofidis Николя Эде (Nicolas Edet), который из гонщиков отрыва находился выше всех в генеральной классификации, перехватил красную майку лидера у колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Эде поднялся на 15-й позиций в общем зачёте, так же, как и Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), уже примерявший красную майку лидера. Тёнс также был в отрыве дня и поднялся на вторую строчку общего зачёта. Николя Эде перед королевским горным этапом опережает в генеральной классификации Дилана Тёнса на 2:21 и на 3:01 Мигеля Лопеса.

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Никиас Арндт: «Это потрясающе. Вчера я сказал, что хочу уехать в отрыв, но то, что это у меня получилось, да ещё одержанная победа – невероятно. Мне очень помог Мартейн Тусвельд. Он находился впереди, прикрывал все атаки, а я смог отсидеться, гладко пройти подъём и ждать. Когда Мартейн упал, я понял, что мне надо реагировать на каждую атаку и удержать группу вместе, тогда я мог выиграть спринт.

Это один из лучших дней в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть этапы на каждом из Гран-туров, и теперь сделал шаг к этой цели. Когда пересекал финиш, не мог поверить, что выиграл этап Вуэльты. Я спринтовал, не встав из седла, потому что слишком устал, но у меня получилось выдать достаточно мощности, чтобы взять победу».

Люк Роберт, тренер команды Sunweb: «Сегодня был подходящий день для отрыва. У нас было три ставки – Мартейн, Каспер и Никиас. Все они чувствовали себя хорошо, были готовы бороться за попадание в отрыв. Когда уехала большая группа из 21 гонщика, нам удалось отправить туда Мартейна и Никиаса, что стало большим преимуществом в финале. Мартейн атаковал и удерживал высокую скорость, что позволило Никиасу спокойно доехать до финиша. К сожалению, Мартейн упал, но у Никиаса в финале отлично шла нога, он завершил этап, выиграв спринт».

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

Николя Эде: «Мне сказали, что Бернар Ино тоже взял майку лидера в Игуаладе. У него так много рекордов, приятно разделить с ним один. Красная майка совершенно другое в отличие от победы на этапе или гороховой майки, которую я выиграл в 2013 году.

Красная майка Вуэльты – это, возможно, единственная возможность во всей карьере, и я её использовал. С самого старта Вуэльты у меня хорошо шла нога, и я держал в голове мысль о майке лидера, старался держаться с фаворитами в горах на этой неделе, а потом постарался уехать в отрыв. Хотя сегодня в отрыв я не должен был ехать. Надеюсь, мой спортивный директор не будет злиться из-за этого…

То, что я поднялся на подиум – награда для всей моей семьи. Гонщикам многим приходится жертвовать – не видишь родителей, жену, детей…

Каждый раз, когда приезжаю с гонки, сын спрашивает, почему я не привёз ему львёнка с Тур де Франс. Теперь у него будет испанский бык, но, надеюсь, ему понравится.

Надо наслаждаться этим моментом в полной мере, выдать всё, на что способен. Я не хочу ни о чём жалеть завтра после королевского этапа. Потрясающе, что на королевском горном этапе я буду в майке лидера. Завтра вечером посмотрим, но я сделаю всё, что в моих силах».

Мигель Лопес: «Уехала очень большая группа, команда решила тянуть, чтобы попытаться сохранить красную майку. Но в финале мы ехали осторожно, потому что дорога была мокрой, и это позволило атаковавшим выиграть время. Никаких проблем: один день в красной майке, один день – без неё. Завтра будет прекрасный день. Надеюсь быть среди лучших».