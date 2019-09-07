VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Никиас Арндт – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2019

Никиас Арндт, Мигель Лопес, Николя Эде о 8-м этапе Вуэльты Испании-2019

 

 

  27-летний немецкий гонщик команды Sunweb Никиас Арндт одержал победу на 8-м этапе Вуэльты Испании-2019. Этап начался с атак, в итоге сформировался отрыв дня, в который отобрался 21 гонщик. На подъёме 2-й категории преимущество отрыва составляло около шести минут.  Проливной дождь осложнил гонку на спуске с подъёма. Несколько атак из отрыва были нейтрализованы после прохождения спуска и гонщики отрыва разыграли спринт, в котором Никиас Арндт обошёл Алекса Аранбуру (Caja Rural) и Тосха ван дер Санде (Lotto Soudal). Никиас Арндт второй раз в карьере выигрывает этап Гран-тура, первой была победа на этапе Джиро д’Италия в 2016 году.

 

  Пелотон с генеральщиками финишировал через 9 минут 24 секунды после победителя.

 

  31-летний французский гонщик команды Cofidis Николя Эде (Nicolas Edet), который из гонщиков отрыва находился выше всех в генеральной классификации, перехватил красную майку лидера у колумбийского гонщика команды Astana Мигеля Лопеса. Эде поднялся на 15-й позиций в общем зачёте, так же, как и Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), уже примерявший красную майку лидера. Тёнс также был в отрыве дня и поднялся на вторую строчку общего зачёта. Николя Эде перед королевским горным этапом опережает в генеральной классификации Дилана Тёнса на 2:21 и на 3:01 Мигеля Лопеса.

 

Никиас Арндт – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Никиас Арндт – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2019

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

  Никиас Арндт: «Это потрясающе. Вчера я сказал, что хочу уехать в отрыв, но то, что это у меня получилось, да ещё одержанная победа – невероятно. Мне очень помог Мартейн Тусвельд. Он находился впереди, прикрывал все атаки, а я смог отсидеться, гладко пройти подъём и ждать. Когда Мартейн упал, я понял, что мне надо реагировать на каждую атаку и удержать группу вместе, тогда я мог выиграть спринт.

 

  Это один из лучших дней в моей карьере. Я всегда говорил, что хочу выиграть этапы на каждом из Гран-туров, и теперь сделал шаг к этой цели. Когда пересекал финиш, не мог поверить, что выиграл этап Вуэльты. Я спринтовал, не встав из седла, потому что слишком устал, но у меня получилось выдать достаточно мощности, чтобы взять победу».

 

  Люк Роберт, тренер команды Sunweb: «Сегодня был подходящий день для отрыва. У нас было три ставки – Мартейн, Каспер и Никиас. Все они чувствовали себя хорошо, были готовы бороться за попадание в отрыв. Когда уехала большая группа из 21 гонщика, нам удалось отправить туда Мартейна и Никиаса, что стало большим преимуществом в финале. Мартейн атаковал и удерживал высокую скорость, что позволило Никиасу спокойно доехать до финиша. К сожалению, Мартейн упал, но у Никиаса в финале отлично шла нога, он завершил этап, выиграв спринт».

 

Никиас Арндт – победитель 8 этапа Вуэльты Испании-2019

Photo © ASO/Sarah Meyssonier

 

 

  Николя Эде: «Мне сказали, что Бернар Ино тоже взял майку лидера в Игуаладе. У него так много рекордов, приятно разделить с ним один. Красная майка совершенно другое в отличие от победы на этапе или гороховой майки, которую я выиграл в 2013 году.   

 

Красная майка Вуэльты – это, возможно, единственная возможность во всей карьере, и я её использовал. С самого старта Вуэльты у меня хорошо шла нога, и я держал в голове мысль о майке лидера, старался держаться с фаворитами в горах на этой неделе, а потом постарался уехать в отрыв. Хотя сегодня в отрыв я не должен был ехать.  Надеюсь, мой спортивный директор не будет злиться из-за этого…

 

То, что я поднялся на подиум –   награда для всей моей семьи. Гонщикам многим приходится жертвовать – не видишь родителей, жену, детей…

 

Каждый раз, когда приезжаю с гонки, сын спрашивает, почему я не привёз ему львёнка с Тур де Франс. Теперь у него будет испанский бык, но, надеюсь, ему понравится.

 

Надо наслаждаться этим моментом в полной мере, выдать всё, на что способен. Я не хочу ни о чём жалеть завтра после королевского этапа. Потрясающе, что на королевском горном этапе я буду в майке лидера. Завтра вечером посмотрим, но я сделаю всё, что в моих силах».

 

 

  Мигель Лопес: «Уехала очень большая группа, команда решила тянуть, чтобы попытаться сохранить красную майку. Но в финале мы ехали осторожно, потому что дорога была мокрой, и это позволило атаковавшим выиграть время.  Никаких проблем: один день в красной майке, один день – без неё. Завтра будет прекрасный день. Надеюсь быть среди лучших».

 

 

Результаты 8 этапа Вуэльты Испании-2019

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Никиас Арндт Nikias Arndt Вуэльта Испании Vuelta a Espana Вуэльта Испании-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

24 августа - 15 сентября 2019

La Vuelta ciclista a Espana

29 августа - 1 сентября 2019

Deutschland Tour

7 - 14 сентября 2019

Tour of Britain

13 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Quebec

15 сентября 2019

Grand Prix Cycliste de Montreal

22 - 29 сентября 2019

Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • DIM
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (15)
    DIM-Фото

    Казахи правильно делают, берегут команду!
     И много там казахов?

  • Адриен
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (4)
    Адриен-Фото

    Из-за ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОГО отношения к безопасности в шоссейном велоспорте список претендентов на самые высокие места в турах регулярно уже КАК ПРАВИЛО значимо сокращается ... Лечатся Фрум, Берналь, Дюмулен, Пино, уже на Вуэльте сошли Уран и Крёйсвейк... Знаете, это уже похоже на какой-то проклятый конвейер... Все же очень хочется, чтобы сильнейший велогонщик выявлялся в ОЧНОЙ борьбе всех ведущих мастеров, чтобы победы не выглядели НЕПОЛНОЦЕННЫМИ - из-за травм того или иного сильного спортсмена. Ведь можно и так рассуждать - почему на Джиро победил Карапас ? Очень просто - не было Берналя. Почему на ТДФ победил Берналь ? Не было Фрума. Почему на Вуэльте победит Кинтана - или Лопес или Роглич ? А не было ни Фрума, ни Берналя, ни Дюмулена... В итоге - ДЕВАЛЬВАВЦИЯ труднейшей победы. Как говорится - титул то завоеван, только цена у него иная... Поэтому - дай Бог здоровья Фруму для дальнейших достижений, а руководству велоспорта, чиновникам UCI - ума , мудрости и СОВЕСТИ для продвижения НЕОБХОДИМОЙ КАК ВОЗДУХ реформы, которая смогла бы КАРДИНАЛЬНО повысить безопасность спортсменов... Что до  слов Фрума, касательно победу в 2011, то , на мой взгляд, лучше было бы ему деликатно промолчать... Ну да, правила есть правила, но назвать подобную "победу" достижением - мягко говоря нескромно и неэтично...

  • opaque
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (36)
    opaque-Фото
    Роглич порадовал. Вальверде тоже, но он капнет, впоследствии, к сожалению. А Роглич силён.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (15)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: tds
    Цитата: RexDroid
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
    Защищать майку могут только одна команда от и до. И это Ineos, Казахи правильно делают, берегут команду!
    Да,тем более печальный опыт такого уже был
  • AAA
    Тур Алматы-2019. Этап 2 (7)
    AAA-Фото
    Груздева только не трогайте, пашет мама не горюй....
  • Yuriy 17
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (8)
    Yuriy 17-Фото

    Поскольку  весь этот горный этап проходит на высоте от 900 до 2095 метров - то, понятно, что некоторым изначальным преимуществом будут обладать колумбийцы А. Лопес и Н. Кинтана.

     

    Они фавориты на победу этом этапе.

     

    Фаворитка гарема.
    Художник Леон Франсуа Комерр

     

  • Walther
    Крис Фрум выехал на тренировку ... (4)
    Walther-Фото
    Восстанавливаяся, Фруми. Без тебя скучно.
  • tds
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (15)
    tds-Фото
    Цитата: RexDroid
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
    Защищать майку могут только одна команда от и до. И это Ineos, Казахи правильно делают, берегут команду!
  • RexDroid
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (15)
    RexDroid-Фото
    Взять и защищать майку только правильные могучие команды могут.
  • uran
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (15)
    uran-Фото
    Не понимаю негодования по поводу Астаны. Ну невозможно весь гт вспахивать на догонки отрыва. Они не Скай и даже не мувистар, и загнать команду на середине гонке это лишить Лопеса всяческого шанса на помощь от своих

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 сентября

Alexander Cataford (Israel Cycling Academy)

Huub Duyn (Roompot - Charles)

Oliviero Troia (UAE Team Emirates)

Eddie Dunbar (Team INEOS)

Arjen Livyns (Roompot - Charles)

Liam Holowesko (Hagens Berman - Axeon)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2019 (1)
Август 2019 (199)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)
Апрель 2019 (140)