Страницы истории велоспорта: Вуэльта Испании - 2021

2021

21 этап за 83 ч 55 мин 29 сек

3415,3 км / 40,689 км/ч

184 на старте

142 на финише





76-й выпуск Вуэльты Испании (Vuelta a Espana) стартовал 14 августа 2021 года в Бургосе у стен Кафедрального собора индивидуальной гонкой с раздельным стартом и ею же завершал супермногодневную велогонку в Сантьяго-де-Компостеле у стен собора Святого Иакова 5 сентября. Общая протяженность маршрута Вуэльты Испании-2021 от «собора до собора» составила 3415,3 км.

Первая неделя испанского Гран-тура проходила по центру Испании и побережью Средиземного моря, вдоль которого пелотон перемещался на юг, в Мурсию. Вторая неделя стартовала в Андалусии и велогонщики отправились по маршруту велогонки на север, вглубь Пиренейского полуострова. Заключительная неделя Вуэльты Испании-2021 проходила вдоль побережья Бискайского залива, по которому велогонщики перемещались на запад до побережья Атлантического океана.



Организаторы предложили участникам Вуэльты Испании-2021 новые подъёмы для финишей этапов. Этапы Вуэльты Испании-2021 условно были разделены следующим образом: 2 индивидуальных разделки, 8 горных этапов, 6 спринтерских этапов, 5 среднегорных этапов. Вуэльту Испании-2021 можно разделить на две части - первая часть из 13 этапов, на которых велогонщиков ожидал 1 подъём высшей категории, 4 подъёма первой категории, 6 подъёмов второй категории, 8 подъёмов третьей категории. В том числе: 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 2 этапа с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 3-й категории.



Вторая часть: с 14-го этапа по 20-й этапы, где пелотон покорил: 1 подъём специальной категории, 1 подъём высшей категории, 9 подъёмов первой категории, 7 подъёмов второй категории, 6 подъёмов третьей категории. В том числе: 1 этап с финишем в подъём специальной категории, 1 этап с финишем в подъём высшей категории, 1 этап с финишем в подъём 1-й категории, 1 этап с финишем в подъём 2-й категории.



Участниками испанского Гран-тура в 2021 году стали велогонщики из 30 стран, среди которых большинство составили испанцы (40 велогонщиков). Наши велогонщики представлены следующим составом: Александр Власов (Alexander Vlasov), Андрей Зейц (Andrey Zeits), Мартин Лаас (Martin Laas), Юрий Натаров (Yuriy Natarov), Марк Падун (Mark Padun), Павел Сиваков (Pavel Sivakov), Рэйн Таарамяэ (Rein Taaramae). Всего в гонке примняли участие 23 команды - 184 велогонщика.



Под номером 1 на старт Вуэльты Испании-2021 вышел Примож Роглич (Primoz Roglic) из велокоманды Jumbo - Visma. Самым возрастным участником Вуэльты Испании - 2021 являлся 41-летний Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) из велокоманды Movistar. Самым молодым участником Вуэльты Испании-2021 являлся 20-летний испанский велогонщик Карлос Каналь (Carlos Canal) из велокоманды Burgos - BH. Самой возрастной велокомандой на Вуэльте Испании-2021 была велокоманда Movistar, средний возраст составляет 31,9 года, самая молодая - велокоманда Lotto Soudal, средний возраст - 24,7 года.

Первый этап Вуэльты Испании-2021 - индивидуальная гонка с раздельным стартом. Действующий олимпийский чемпион в гонке с раздельным стартом Примож Роглич стал победителем 1 этапа Вуэльты Испании-2021. 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo – Visma быстрее всех преодолел дистанцию протяженностью 7,1 км, проложенную по улицам Бургоса вокруг Кафедрального собора.



На промежуточной отсечке времени - на вершине 3-й категории Альто дель Кастильо (Alto del Castillo, отм. 942 м, набор высоты 130 м, протяжённость 2,5 км, средний градиент 3,2%, максимальный градиент 10%), расположеной на 2,5 км маршрута, Примож Роглич показал пятое время дня, уступив своему товарищу по велокоманде Сеппу Куссу (Sepp Kuss) 3,1 секунды. Американский велогонщик показал лучший результат на вершине подъёма - 3 минуты 42,79 секунды, средняя скорость составила 40,397 км/ч, благодаря чему стал первым обладателем гороховой майки лидера горной классификации.



Заключительный отрезок дистанции Примож Роглич преодолел со средней скоростью 57,682 км/час. В итоге лучшее время дня составило 8 минут 32 секунды и 98 сотых, а средняя скорость 49,827 км/час. Примож Роглич на старт второго этапа выйдет в красной майке лидера генеральной классификации, также он стал лидером классификации по очкам.



Второе время дня показал испанский велогонщик Алекс Аранбуру (Alex Aranburu) из велокоманды Astana – Premier Tech с отставанием в 6 секунд. На втором этапе Алекс Аранбуру стартовал в зелёной майке лидера очковой классификации, которая ему досталась в «наследство» от Приможа Роглича.



Третье место занял ещё один словенский велогонщик, действующий чемпион своей страны в гонке с раздельным стартом Ян Тратник (Jan Tratnik) из велокоманды Bahrain Victorious с отставанием в 8 секунд.



Второй этап Вуэльты Испании-2021 - спринтерский этап без категорийных подъёмов. Этап развивался по традиционному сценарию спринтерского. Пелотон сразу отпустил в отрыв дня трёх испанских велогонщиков проконтинентальных команд, атаковавших, как только был дан старт. Но Диего Рубио (Diego Rubio / Burgos-BH), Серхио Мартин (Sergio Martin / Caja Rural-Seguros RGA) и Ксабьер Микель Аспаррен (Xabier Mikel Azparren / Euskaltel-Euskadi) не смогли набрать значительного преимущества. Как только разрыв достиг четырёх минут, в голове пелотона начали работать велокоманды Deceuninck-Quick Step и Groupama-FDJ, которые остальную часть этапа держали отрыв в пределах двух минут.

Credits: Unipublic / Luis Ángel Gómez Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Последним из беглецов сдался Диего Рубио, атаковавший за 31 км до финиша из отрыва, но пелотон догнал его перед розыгрышем промежуточного спринта, который выиграл Фабио Якобсен (Fabio Jakobsen / Deceuninck-Quick Step).



23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен (Jasper Philipsen) одержал победу на 2-м этапе Вуэльты Испании-2021, обойдя в спринте нидерландского велогощика Фабио Якобсена и австралийского велогонщика Майкла Мэттьюса (Michael Matthews / Team BikeExchange). Для Яспера Филипсена это вторая победа на этапе испанского Гранд-тура, первый этап на Вуэльте Испании бельгийский велогонщик выиграл в 2020 году.



У Фабио Якобсена стало 50 очков, столько же, сколько и у победителя этапа Яспера Филипсена, который после победы на этапе надел зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Алекс Аранбуру (Astana-Premier Tech), который после 1 этапа уступал обладателю красной майки Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 6 секунд, поборолся за бонусные секунды на промежуточном спринте, став 2-м, а также финишировал в пятёрке сильнейших на этапе, но не смог перехватить лидерство в генеральной классификации. По итогам 2-го этапа Алекса Аранбуру от Приможа Роглича теперь отделяли 4 секунды.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto



Приможу Рогличу, надевшему красную майку в первый день Вуэльты Испании-2021, на 2-м этапе удалось избежать завала за 5 км до финиша и удержать лидерство в генеральной классификации. Велогонщики команды Bora-hansgrohe Патрик Гампер (Patrick Gamper), Максимилиан Шахман (Maximilian Schachmann) и Йорди Меус (Jordi Meeus) попали в завал, случившийся за 5 км до финиша. Максимилан Шахман и Йорди Меус не получили травм, а у Патрика Гампера был порез, и он вместе с врачом велокоманды поехал в госпиталь после финиша этапа. Велокоманда Bora-hansgrohe планировала бороться в спринте с 23-летним дебютантом Гранд-тура, бельгийским велогонщиком Йорди Меусом, но ситуацию пришлось спасать его развозящему, 27-летнему эстонскому велогонщику Мартину Лаасу, который без поддержки товарищей по велокоманде постарался взять максимум из этапа и боролся в спринте, где занял 7-е место.



Среди тех, кто потерял время из-за завала, оказался и лидер велокоманды EF Education Nippo Хью Карти (Hugh Carthy), который финишировал через 38 секунд после победителя этапа Яспера Филипсена. Среди отставших был и его соотечественник, британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс (Adam Yates), который потерял 31 секунду.



Третий этап Вуэльты Испании-2021 - с финишем в подъём первой категории. Первый этап на Вуэльте Испании-2021 протяжённостью более 200 км.

Пелотон, поначалу державший отрыв на просвете не более двух с половиной минут, ослабил хватку через 60 км после старта. За 140 км до финиша у восьмерых велогонщиков отрыва (Лилиан Кальмежан (Lilian Calmejane / AG2R Citroën Team), Йетсе Бол (Jetse Bol / Burgos-BH), Тобиас Байер (Tobias Bayer / Alpecin-Fenix), Хулен Амескета (Julen Amezqueta / Caja Rural-Seguros RGA), Антонио Хесус Сото (Antonio Jesus Soto / Euskaltel-Euskadi), Рейн Таарамяэ (Rein Taaramäe / Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde / Trek-Segafredo), Джо Домбровски (Joe Dombrowski / UAE Team Emirates) в запасе было пять минут, за 65 км до финиша преимущество достигло максимума – 9 минут.

Credits: Unipublic / Charly Lopez



И хотя к финалу этапа пелотон начал быстро сокращать разрыв, отрыву хватило времени, чтобы разыграть этап на решающем подъёме 1-й категории Альто де Пикон Бланко (Alto de Picon Blanco, отм. 1485 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 18%.



28-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Лилиан Кальмежан несколько раз атаковал – сначала на спуске за 15 км до финиша, потом за 13 км до финиша, создав просвет в 13 секунд, он первым начал прохождение Пикон Бланко. Но подъём первой категории остановил Кальмежана, который не смог удержать темп Рейна Таарамяэ (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Кенни Элиссонда и Джо Домбровски, которые за 4 км до финиша остались впереди втроём.

Photo (c) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux



30-летний американский велогонщик команды UAE Team Emirates Джо Домбровски атаковал за 3,5 км до финиша, но Рейн Таарамяэ среагировал на ускорение и сел на колесо, а затем атаковал и сбросил Джо Домбровски и Кенни Элиссонде за 2,8 км до финиша.



Интересно, что Рейн Таарамяэ и Джо Домбровски не в первый раз становятся соперниками по борьбе за победу на этапе из отрыва. В 2016 году, когда Рейн Таарамяэ выиграл этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia), Джо Домбровски занял в тот день 3-е место. А в отрыве на 4-м этапе Джиро д’Италия-2021, который выиграл Джо Домбровски, был и Рейн Таарамяэ.



На 3-м этапе Вуэльты Испании-2021 Рейн Таарамяэ пересёк линию финиша с 21-секундным преимуществом. Победа на этапе принесла 34-летнему эстонскому велогонщику команды Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux Рейну Таарамяэ и красную майку лидера Вуэльты Испании-2021, опередив на 25 секунд Кенни Элиссонде и на 30 секунд двукратного победителя испанского Гранд-тура Приможа Роглича.



Также Рейн Таарамяэ возглавил и горную классификацию, где опередил французского велогонщика команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонде на 3 очка.

Четвёртый этап Вуэльты Испании-2021 проходил по стандартному сценарию спринтерского, когда пелотон сразу отпустил трёх велогонщиков в отрыв дня. Затем велокоманды спринтеров Alpecin-Fenix, Groupama-FDJ и Deceuninck-Quick Step держали просвет под контролем, и пелотон добрал беглецов за 13,5 км до финиша. Alpecin-Fenix и Groupama-FDJ оставались самыми активными велокомандами на последних километрах, но велокоманда Deceuninck-Quick Step удерживала Фабио Якобсена в голове группы, чтобы на финише в некатегорийный подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом в 6% он был на хорошей позиции.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images



Фабио Якобсен обошёл французского спринтера велокоманды Groupama-FDJ Арно Демара (Arnaud Demare) и датского велогонщика команды EF Education – Nippo Магнуса Корта (Magnus Cort Nielsen).



24-летний нидерландский велогонщик команды Deceuninck-Quick Step Фабио Якобсен одержал третью в карьере победу на этапе Вуэльты Испании, и первую после травмы, едва не лишившей его жизни в 2020 году. Победа на этапе принесла Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он на 32 очка опередил бельгийского велогонщика команды Alpecin-Fenix Яспера Филипсена.



4-й этап Вуэльты Испании-2021 теоретически не представлял опасности для лидера генеральной классификации Рейна Таарамяэ. Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert контролировала отрыв, не отпуская трёх велогонщиков более чем на 4 минуты. Но нервозность пелотона на финальных двух километрах привела к падению эстонского велогонщика. К счастью, Рейн Таарамяэ не получил серьёзных повреждений и быстро вернулся на велосипед. Падение произошло в зоне действия нейтрализации, поэтому на финише он получил время пелотона и сохранил на плечах красную майку лидера.

Пятый этап Вуэльты Испании-2021 развивался по сценарию спринтерского, когда отрыв был отпущен после первой же атаки желающих уехать, а последний велогонщик отрыва дня был пойман за 15 км до финиша. Участники Вуэльты Испании-2021 предполагали, что равнины Кастилии-Ла-Манчи преподнесут неприятный сюрприз в виде сильных боковых ветров и эшелонов. Но пелотон раскололся из-за массового падения, которое произошло за 12 км до финиша.



Лидер генеральной классификации, эстонский велогонщик Рейн Таарамяэ (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) попал в этот завал. Он продолжил гонку и пытался догнать пелотон с помощью товарища по велокоманде, но финишировал через 2 минуты 21 секунду и потерял красную майку лидера.



97 велогонщиков получили время победителя этапа, а 85 безуспешно пытались сократить разрыв с первой группой. В числе пострадавших оказался и французский велогонщик команды DSM Роман Барде (Romain Bardet), который финишировал через 12 минут 32 секунды после победителя.



Этап завершился общим спринтом, в котором Яспер Филипсен (Alpecin-Fenix) обошёл Фабио Якобсена (Deceuninck-Quick Step) и Альберто Дайнезе (Alberto Dainese / DSM). Борьба за 13 очков на промежуточном спринте и победа на этапе позволили бельгийскому спринтеру команды Alpecin-Fenix с преимуществом в одно очко перехватить у Фабио Якобсена зелёную майку лучшего в очковой классификации.



30-летнему французскому велогонщику команды Trek-Segafredo Кенни Элиссонде перешла красная майка лидера. Рейн Таарамяэ, потерявший красную майку, на старт 6-го этапа вышел в гороховой майке лучшего в горной классификации.



Эган Берналь (Egan Bernal / Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Шестой этап Вуэльты Испании-2021 начался с многочисленных атак и попыток уехать в отрыв дня. Но сформировался он только через 50 км после старта. Магнус Корт (EF Education - Nippo), Йетсе Бол (Burgos – BH), Райан Гиббонс (Ryan Gibbons / UAE Team Emirates), Хоан Боу (Joan Bou / Euskaltel – Euskadi), Берт-Ян Линдеман (Bert-Jan Lindeman / Qhubeka – NextHash) за 85 км до финиша везли пелотону 7 минут.



Но когда в голове пелотона велокоманду Trek-Segafredo сменила велокоманда BikeExchange, разрыв стал быстро сокращаться. На боковых ветрах и при высокой скорости за 35 км до финиша пелотон порвался, но затем группа собралась, чтобы рассыпаться уже на финальном подъёме. Хью Карти (EF Education Nippo) выпал за 12 км до финиша, но с помощью товарищей по велокоманде добрал группу через 4 км.



На финальных километрах велокоманда Ineos Grenadiers вышла вперёд, а у отрыв в запасе за 2,5 км до финиша оставалось полминуты. За 500 м атаковал Майкл Мэттьюс (BikeExchange), за которым поехал Александр Власов (Astana Premier Tech). Но их нагнали Примож Роглич (Jumbo-Visma), лидеры велокоманды Movistar и Эган Берналь (Ineos Grenadiers).



Магнус Корт одержал победу на 6-м этапе Вуэльты Испании-2021. 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo единственный из пяти велогонщиков отрыва дня выдержал натиск атакующих из пелотона на финальном подъёме 3-й категории Альто де Кульера (Montana de Cullera протяжённость 1,9 км, средний градиент 9,4%, максимальный градиент 15%) и выиграл четвёртый в карьере этап испанского Гранд-тура. Примож Роглич атаковал за 100 м и финишировал 2-м, вернув себе красную майку лидера.



Седьмой этап Вуэльты Испании-2021 с прохождением шести категорийных подъёмов и общим набором высоты 3600 м. Пятеро представителей велокоманды DSM отобрались в отрыв, куда уехали 29 велогонщиков.



Роман Барде (DSM) боролся за очки на трёх категорийных вершинах, Лукас Хэмильтон (Lucas Hamilton / BikeExchange) и Майкл Сторер (Michael Storer / DSM) атаковали. Но уехать из отрыва удалось Майклу Стореру, который атаковал вместе с Павлом Сиваковым (Ineos Grenadiers) и Лоусоном Крэддоком (Lawson Craddock / EF Education Nippo) сначала за 26 км до финиша, а потом за 16 км. Павел Сиваков, у которого возникли проблемы с цепью, добрал Майкла Сторера.

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

На финальном подъёме 1-й категории Балкон де Аликанте (Balcon de Alicante, отм. 995 м, перепад высот м, протяженность 8,4 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 14%) Сторер и Сиваков сбросили Крэддока, но за 7 км до финиша их добрали Карлос Верона (Carlos Verona / Movistar) и Андреас Крон (Andreas Lorentz Kron / Lotto Soudal). Верона несколько раз атаковал, но контратака Майкла Сторера за 3,5 км оказалась победной. Он на 21 секунду опередил на финише Карлоса Верону, Павел Сиваков вошёл в тройку призёров этапа, финишировав через 59 секунд.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM



В группе генеральщиков атаку предпринял Алехандро Вальверде (Movistar) за 43 км до финиша, но упал и сошёл с гонки. Мигель Лопес (Miguel Lopez / Movistar) и Ричард Карапас (Richard Carapaz / Ineos Grenadiers) пробовали уехать от красной майки, но Примож Роглич (Jumbo-Visma) закрыл просвет. Группа генеральщиков просеялась на финальном подъёме. В одной группе через 3 минуты 33 секунды после победителя финишировали Роглич, Энрик Мас (Enric Mas) и Мигель Анхель Лопес (Movistar), Адам Йейтс и Эган Берналь (Ineos Grenadiers), Давид де ла Крус (David De La Cruz / UAE Team Emirates) и Луис Мейнтьес (Louis Meintjes / Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux). Александр Власов (Astana Premier Tech) пересёк финиш через 3 минуты 46 секунд.



Из претендентов на борьбу за высокие места помимо Алехандра Вальверде, который получил перелом ключицы, выбыл и призёр Вуэльты Испании-2020 Хью Карти (EF Education Nippo).



Павел Сиваков надел гороховую майку лидера горной классификации, где на 4 очка опередил Майкла Сторера (DSM). Примож Роглич (Jumbo-Visma) сохранил красную майку лидера, удержав 8 секунд преимущества над поднявшимся на вторую строчку генеральной классификации Феликсом Гросшартнером (Bora-hansgrohe).

Восьмой этап Вуэльты Испании-2021, проложенный по продуваемым равнинам, не отошёл от сценария спринтерского этапа. Отрыв из трёх велогонщиков пелотон отпустил сразу, но не дал уехать далеко.



Как только Андер Окамика (Ander Okamika / Burgos-BH), Ариц Багюэ (Aritz Bagües / Caja Rural-Seguros RGA) и Микель Итуррия (Mikel Iturria / Euskaltel-Euskadi) набрали около 4 минут преимущества, в работу в голове пелотона включились велокоманды спринтеров Deceuninck-Quick Step и Alpecin-Fenix, после чего разрыв сократился и больше не превышал двух минут. За 37 км до финиша велокоманда Astana-Premier Tech вышла на первые позиции в пелотоне и увеличила скорость. Отрыв сдался, а пелотон разорвался на несколько эшелонов. Но выпавшие группы сумели снова влиться в пелотон. Этап завершился общим спринтом.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images



Велогонщики команды Deceuninck - Quick Step Йосеф Черны (Josef Cerny) и Берт Ван Лерберг (Bert Van Lerberghe) подготовили почву для развоза Флориана Сенешаля (Florian Senechal), который при встречном ветре доставил Фабио Якобсена до отметки 150 м. Как только французский велогонщик закончил работу, Якобсен спуртовал и выиграл спринт у Альберто Дайнезе (DSM) и Яспера Филипсена (Alpecin-Fenix).

Победа на этапе вернула Фабио Якобсену зелёную майку лучшего в очковой классификации, где он теперь опережал Филипсена на 14 очков.



В списке побед Фабио Якобсена в общей сложности четыре выигранных на Вуэльте Испании этапа. Кроме того, нидерландский спринтер довёл общее количество побед велокоманды Deceuninck-Quick Step в этом сезоне до 50.



Девятый этап Вуэльты Испании-2021 с общим набором высоты 4600 м и финишем в подъём высшей категории Альто-де-Велефик (Alto de Velefique, отм. 1800 м, перепад высот 845 м, протяженность 13,2 км, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 15%) начался с многочисленных атак и попыток сформировать отрыв дня. Несколько раз пелотон закрывал просвет и не отпускал атакующих. Одиннадцати веогонщикам удалось создать просвет лишь через 90 км после старта на подъёме 1-й категории Альто Кольядо Вента Луиса (Alto Collado Venta Luisa, отм. 1965 м, перепад высот 1276 м, протяженность 29 км, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 15%).



В отрыв отобрались помимо будущего победителя этапа Дамиано Карузо (Damiano Caruso / Bahrain-Victorious) ещё 10 велогонщиков, но в итоге никому из них кроме итальянского велогонщика не удалось обойти генеральщиков.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Карузо атаковал в одиночку за 71 км до финиша. В это время в пелотоне скорость задавала велокоманда Ineos Grenadiers. Когда Дамиано Карузо начал восхождение на Альто-де-Велефик, у него в запасе было 3 минуты 17 секунд над бывшими попутчиками, а пелотон был в 5 минутах 2 секундах.



Пока Карузо боролся за победу, в группе красной майки начались атаки, в результате которых все попутчики Дамиано Карузо по отрыву дня были пройдены лидерами генеральной классификации, а капитан команды Bahrain-Victorious Микель Ланда (Mikel Landa) выпал из группы генеральщиков за 10 км до финиша.



33-летний итальянский велогонщик команды Bahrain-Victorious, призёр Джиро д’Италия-2021, Дамиано Карузо пересёк линию финиша с преимуществом в 1 минуту 5 секунд над ближайшим преследователем, которым стал лидер генеральной классификации Примож Роглич (Jumbo-Visma).

Победа на горном этапе принесла Дамиано Карузо гороховую майку лучшего в горной классификации, где он с 28 очками теперь опережал Романа Барде (DSM) на 6 очков.



Примож Роглич защитил красную майку и укрепил свою позицию лидера гонки, доведя преимущество над ближайшим соперником до 28 секунд. Перед первым днём отдыха на Вуэльте Испании-2021 изменилась и первая десятка генеральной классификации.

Генеральная классификация после 9 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 34:18:53 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 0:00:28 3 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 0:01:21 4 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 0:01:42 5 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 0:01:52 6 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 0:02:07 7 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:39 8 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 0:02:40 9 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 0:03:25 10 David De La Cruz (Esp) UAE Team Emirates 0:03:55



Десятый этап Вуэльты Испании-2021 открыл вторую неделю Вуэльты Испании-2021. Попутно-боковой ветер и высокая скорость первых полутора часов этапа не позволяли сформироваться отрыву дня. Многочисленные атаки нейтрализовал пелотон.



Через 65 км после старта пелотон порвался после ускорения Ричарда Карапаса (Ineos Grenadiers), среди тех, кто поймал просвет, был и лидер очковой классификации Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step). Атаку олимпийского чемпиона быстро нейтрализовали, а через 85 км после старта пелотон отпустил группу из 31 велогонщика, среди которых был и будущий победитель этапа Майкл Сторер (DSM), отобравшийся в отрыв вместе со своими товарищами по команде Мартейном Тусвельдом (Martijn Tusveld) и Тименом Аренсманом (Thymen Arensman).



Перед единственным категорийным подъёмом этапа - подъёмом 2 категории Пуэрто де Альмачар (Puerto de Almáchar, отм. 612 м, перепад высот 534 м, протяжённость 10,9 км, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 22%) преимущество отрыва достигало 13 минут. На подъёме из отрыва атаковали несколько велогонщиков, но только атака Майкла Сторера за 3 км до вершины Пуэрто де Альмачар оказалась успешной. На секторе с большими градиентами Сторер уехал от проредившегося отрыва, и на вершине подъёма опередил на 15 секунд Клемана Шампуссана (Clement Champoussin / Ag2r - Citroën) и на 35 секунд остальных велогонщиков отрыва.

Photo Credit: Cor Vos/Team DSM



На финише австралийский велогонщик обошёл ближайших преследователей – Мори Вансевенана (Mauri Vansevenant / Deceuninck-Quick Step), и Клемана Шампуссана на 22 секунды.



Попутчик Сторера по отрыву дня, 26-летний норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Odd Christian Eiking / Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux), финишировавший на 10-м этапе пятым, надел красную майку лидера.



Одд Кристиан Эйкинг стал вторым велогонщиком команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux после Рейна Таарамяэ, надевшим красную майку лидера на Вуэльте Испании-2021.



Одиннадцатый этап Вуэльты Испании-2021 начался с попыток сформировать отрыв дня, но пелотон гасил все атаки. Отрыву из пяти велогонщиков удалось уехать лишь через 28 км после старта, но пелотон, контролируемый велокомандой Jumbo-Visma, не отпускал беглецов больше, чем на две минуты.



Лишь Магнус Корт Нильсен (EF Education Nippo), уже выигравший в этом выпуске Вуэльты Испании 6-й этап, оставался впереди перед решающим финишным подъёмом. Но его преимущество перед началом 900-метровой финишной «стенки» со средним градиентом около 10% и максимальным градиентом до 27% составляло всего 20 секунд, которые растаяли уже на середине подъёма.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Сепп Кусс (Jumbo-Visma) задал высокий ритм в просеявшемся пелотоне и зашёл на решающий подъём первым, везя на колесе капитана, Приможа Роглича. За 700 м до финиша Роглич атаковал. Энрик Мас (Movistar) моментально отреагировал и обошёл словенского велогонщика. На последних двухстах метрах группа генеральщиков прошла Магнуса Корта. Примож Роглич атаковал за 50 м до финиша и одержал вторую победу на этапе Вуэльты Испании-2021.



Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) финишировал через 11 секунд после победителя и сохранил красную майку лидера.



Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious), поборовшийся за очки на единственном категорийном подъёме дня - подъёме 2-й категории Пуэрто де Локубин (Puerto de Locubín, отм. 1095 м, перепад высот 440 м, протяженность 8,8 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%), сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации.



Эган Берналь (Ineos Grenadiers) продолжил лидировать в классификации лучшего молодого гонщика. Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) сохранил зелёную майку лучшего в очковой классификации.



Двенадцатый этап Вуэльты Испании-2021 по дорогам Кордовы начался с многочисленных атак и продолжался на высокой скорости. За первый час велогонщики проехали 50,2 км. Пелотон гасил одни атаки за другими.



Даже отрыв, который сформировался лишь через 76 км после старта, не смог набрать значительного преимущества и был нейтрализован на финальном подъёме дня. Но подъём 2-й категории Альто дель 14% (Alto del 14%, отм. 589 м, перепад высот 403 м, гора 2 категории, протяжённость 7,2 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 14%) стал трамплином для образования нового отрыва, в который уехали Джулио Чикконе (Giulio Ciccone / Trek-Segafredo), Джей Вайн (Jay Vine / Alpecin-Fenix), Серхио Энао (Sergio Henao / Qhubeka – NextHash) и Роман Барде (DSM).

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Маттео Трентин (Matteo Trentin / UAE Team Emirates) и Йон Исагирре (Ion Izagirre / Astana-Premier Tech) пытались переложиться к четвёрке лидеров, но сдались. И этому отрыву не удалось удержаться до финиша. За 600 м сдался последний участник отрыва – Джей Вайн (Jay Vine / Alpecin-Fenix). Его добрала развозящая Майкла Мэттьюса велокоманда BikeExchange и Йенс Кёкелейр (Jens Keukeleire / EF Education Nippo), на колесе которого находился будущий победитель этапа. 28-летний датский велогонщик Магнус Корт обошёл в спринте 22-летнего итальянского велогонщика команды Deceuninck-Quick Step Андреа Баджиоли (Andrea Bagioli) и 30-летнего австралийского велогонщика команды BikeExchange Майкла Мэттьюса.



Перестановок в генеральной классификации не произошло. Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) сохранил на плечах красную майку лидера. Дамиано Карузо (Bahrain Victorious) продолжил лидировать в классификации лучшего горного гонщика, а Фабио Якобсен (Deceuninck-Quick Step) - в классификации лучшего по очкам.



12-й этап Вуэльты Испании-2021 приготовил для участников гонки испытание жарой и пересечённым рельефом. Высокая скорость и постоянные атаки желающих уехать в отрыв добавляли сложности. И не обошлось без завалов. В одном из них за 85 км до финиша пострадал и сошёл 21-летний австрийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Тобиас Байер. Велокоманда сообщила, что, к счастью, у него нет переломов, но неудачное падение привело к травме спины и шеи, и велогонщик останется под наблюдением врачей.



За 55 км до финиша случился завал в голове пелотона. Упали велогонщики команд Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers и Movistar. Португальский велогонщик команды Movistar Нельсон Оливейра (Nelson Oliveira) пострадал сильнее всех. Он попал в колючую проволоку и поранил ногу. К счастью, никаких более серьёзных травм Оливейра не получил.



Тринадцатый этап Вуэльты Испании-2021. Пелотон не позволил отрыву, уехавшему сразу после старта, набирать более двух минут преимущества.



Скорость пелотона выросла на последних 60 км, когда пелотон порвался и впереди осталась группа из 30 велогонщиков, включая лидера генеральной классификации Одда Кристиана Эйкинга (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) и лидера очковой классификации Фабио Якобсена (Deceuninck - Quick Step). Но уже через пять километров погони пелотон вновь объединился и быстро добрал отрыва дня.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Stuart Franklin / Getty Images - Photo credit: ©Stuart Franklin / Getty Images



За 28,5 км до финиша отрыв из трёх велогонщиков был пойман пелотоном. Велокоманда Deceuninck-Quick Step работала весь день, контролируя разрыв, а в финале выстроила поезд для своего лидера, нидерландского велогонщика Фабио Якобсена, который уже одержал на Вуэльте Испании-2021 две победы и лидировал в очковой классификации. Якобсен взял очки на промежуточном спринте, но на подходе к финишу потерял колесо развозящих. Когда велокоманда Deceuninck-Quick Step лишилась капитана, в борьбу за этап включился Флориан Сенешаль. Он выждал начало финишной прямой и спуртовал, опередив на финише Маттео Трентина (UAE Team Emirates) и одержал самую большую в карьере победу.



В генеральной классификации изменений не произошло, Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера.

Четырнадцатый этап Вуэльты Испании-2021 - горный этап с набором высоты 3400 м. В отрыв дня через 9 км после старта отобралось 18 велогонщиков. В числов велогонщиков отрыва входил и будущий победитель 14-го этапа Вуэльты Испании-2021 30-летний велогонщик команды DSM Роман Барде. Пелотон отпустил участников отрыва.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Из отрыва дня за 50 км до финиша атаковали Николя Прюдомм (Nicolas Prodhomme / Ag2r – Citroen) и Даниэль Наварро (Daniel Navarro / Burgos – BH), к которым присоединился Мэттью Холмс (Matthew Holmes / Lotto Soudal). Но беглецов не отпустили попутчики по отрыву, а за 26 км до финиша Николя Прюдомм вновь атаковал. 34-летний казахстанский велогонщик команды BikeExchange Андрей Зейц вместе с Райаном Гиббонсом (UAE Team Emirates) и Даниэлем Наварро (Burgos – BH) поехал в погоню за Прюдоммом на финальном подъёме 1-й категории Пико Вильюэркас (Pico Villuercas, отм. 1580 м, перепад высот 900 м, протяженность 14,5 км, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 15%), но вскоре оторвался от своих попутчиков и продолжил в одиночку. Зейц добрал Прюдомма за 6,5 км до финиша, однако Роман Барде (DSM) догнал и обошёл их за 6 км до финиша и продолжил увеличивать преимущество. На финише Барде опередил своего ближайшего преследователя Хесуса Эрраду (Jesus Herrada / Cofidis) на 44 секунды.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Роман Барде забрал максимальные горные очки на всех трёх категорийных подъёмах и ещё во время этапа стал виртуальным лидером горной классификации, а после финиша переоделся в реальную гороховую майку, которую перехватил у Дамиано Карузо (Bahrain Victorious).



Группа красной майки, в которой находились все претенденты на борьбу за генеральную классификацию, отпустила отрыв дня почти на 14 минут. Генеральщики проверили друг друга лишь на последних метрах подъёма. Мигель Лопес (Movistar) атаковал и опередил Приможа Роглича (Jumbo-Visma) на 4 секунды.



Австралийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Джей Вайн стал одним из героев 14-го этапа Вуэльты Испании-2021. 25-летний дебютант Гранд-тура отобрался в отрыв дня, но за 35 км до финиша упал, когда брал бачок из технички своей велокоманды.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Вайн слишком сильно нагнулся и прислонился к техничке, от которой его отбросило на высокой скорости. Врачи осмотрели Джея Вайна и дали разрешение продолжать гонку, уже через две минуты он вернулся на велосипед и догнал отрыв. А за 4 км до финиша на подъёме 1-й категории Вайн атаковал.



Ему не удалось добрать выигравшего этап Романа Барде (DSM), но Джей Вайн финишировал 3-м на горном этапе с набором высоты 3400 м и впервые в карьере вошёл в число призёров этапа Гранд-тура.



После финиша у Джея Вайна врачи констатировали лишь поверхностные повреждения – ссадины, и он продолжил гонку.

Пятнадцатый этап Вуэльты Испании-2021, горный этап перед вторым днём отдыха с набором высоты 3600 м и четырьмя категорийными подъёмами, начался с многочисленных атак. Первому отрыву не удалось продержаться долго, Павел Сиваков (Ineos Grenadiers) и Магнус Корт (EF Education Nippo) атаковали, когда большую группу отрыва добрал пелотон. Но и им не удалось уехать далеко.



На подъёме 1-й категории Альто де ла Сентенера (Alto de la Centenera, отм. 1350 м, перепад высот 830 м, протяженность 15,1 км, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 11%), за 130 км до финиша Сиваков, а затем и Корт вернулись в пелотон. В этот момент атаковал польский велогонщик Рафал Майка (Rafal Majka / UAE Team Emirates) и бельгийский велогонщик команды Lotto Soudal Максим Ван Гильс (Maxim Van Gils).



К ним переложился Фабио Ару (Fabio Aru / Qhubeka – NextHash). Через несколько километров Ван Гильс выпал, а Ару и Майка продолжили набирать преимущество. За их спиной из пелотона атаковала большая группа велогонщиков, но ни одному из них не удалось переложиться к Рафалу Майке, который на втором категорийном подъёме дня Пуэрто де Педро Бернардо (Puerto de Pedro Bernardo, отм. 1226 м, перепад высот 378 м, протяженность 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%) за 87 км до финиша остался впереди в одиночку, когда Фабио Ару не выдержал его темпа.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Нидерландский велогонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk / Jumbo-Visma) атаковал из группы преследования, но переложиться к Рафалу Майке ему не удалось, и он финишировал через 1 минуту 27 секунд после польского велогонщика.



31-летний велогонщик команды UAE Team Emirates Рафал Майка одержал первую за четыре года победу, выиграв 15-й этап Вуэльты Испании-2021 после впечатляющего 87,4-километрового сольного отрыва. Прошлая победа Майки была одержана также на этапе Вуэльты Испании в 2017 году.



Норвежский велогонщик Одд Кристиан Эйкинг (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) сохранил красную майку лидера перед вторым днём отдыха. Роман Барде (DSM), который отобрался в первый отрыв дня, но затем не смог уехать от пелотона, сохранил гороховую майку лучшего в горной классификации. Эган Берналь (Ineos Grenadiers) сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.

Генеральная классификация после 15 этапа: 1 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux 59:57:50 2 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 00:54 3 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 01:36 4 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:11 5 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 03:04 6 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 03:35 7 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 04:21 8 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 04:34 9 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 04:59 10 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 05:31

Шестнадцатый этап Вуэльты Испании-2021 со старта пелотон поехал на высокой скорости, но через 4 км произошёл большой завал, в который попали в том числе Гийом Мартан (Guillaume Martin / Cofidis), Энрик Мас (Movistar), Джулио Чикконе (Trek-Segafredo). Чикконе был вынужден сойти с гонки. Не доехали до финиша и Сеп Ванмарке (Sep Vanmarcke / Israel Start Up Nation), и Руди Молар (Rudy Molard / Groupama-FDJ).



В остальном этап прошёл по сценарию спринтерского, когда в отрыв дня отобрались пять велогонщиков, а пелотон контролировал разрыв в пределах двух минут. Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step) справился с испытанием, когда за 50 км до финиша велокоманда UAE Team Emirates и ещё несколько велокоманд порвали пелотон, увеличив скорость. Среди выпавших был и обладатель зелёной майки, но команда Deceuninck-Quick Step вернула своего капитана в пелотон за 40 км до финиша. После этого велогонщики Deceuninck-Quick Step оставались впереди пелотона, контролируя ситуацию во время нервной финальной части этапа, когда велокоманды генеральщиков также вышли вперёд, опасаясь эшелонов. Несколько человек пытались уехать от пелотона на единственном категорийном подъёме дня, но в итоге никому не удалось обмануть пелотон и команды спринтеров.

Photo ©Deceuninck - Quick-Step - ©Tim De Waele / Getty Images - Photo credit: ©Tim De Waele / Getty Images



Хет-трик на Вуэльте Испании-2021 стал лучшим подароком для Фабио Якобсена в день его 25-летия. «Ураган из Хёкелума» (“Hurricane of Heukelum”) после побед на 4-м и 8-м этапах добавил к ним триумф на 16-м этапе Вуэльты Испании-2021, став первым за 30 лет нидерландским велогонщиком, выигравшим три этапа в одном выпуске Гранд-тура. Кроме того, Фабио Якобсен стал первым за 15 лет велогонщиком, выигравшим этап Вуэльты Испании в свой день рождения.

Семнадцатый этап Вуэльты Испании-2021 - один из решающих горных этапов. Этап с финишем на Лагос-де-Ковадонга (Lagos de Covadonga) и двойным прохождением подъёма 1-й категории Кольядо Льомена (Collado Llomena). Решающую часть этапа велогонщики проходили под проливным дождём.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Двукратный победитель испанского Гранд-тура Примож Роглич (Jumbo-Visma) стал единственным велогонщиком из группы претендентов, ответившим на ускорение 24-летнего колумбийского велогонщика Эгана Берналя (Ineos Grenadiers) атаковавшего за 62 км до финиша при втором прохождении подъёма 1 категории Кольядо Льомена (Collado Llomena, отм. 1003 м, перепад высот 707 м, протяженность 7,6 км, средний градиент 9,3%, максимальный градиент 14%). Вдвоём они создали просвет и уехали от соперников.



Аккуратно пройдя мокрый скользкий спуск с Кольядо Льомена, Эган Берналь и Примож Роглич перед подъёмом высшей категории Лагос-де-Ковадонга (отм. 1085 м, перепад высот 890 м, протяженность 12,5 км, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 16%) опережали группу преследователей на полторы минуты. Лидировавший в генеральной классификации норвежский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Одд Кристиан Эйкинг к этому моменту проигрывал пять с половиной минут.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Но за 7,6 км до вершины Лагос-де-Ковадонга Примож Роглич ускорился, а Эган Берналь не смог поддержать темп. Просвет рос, за 4 км до финиша словенский велогонщик опережал Эгана Берналя на минуту, а на последнем километре колумбийского велогонщика догнала группа преследователей. В итоге Эган Берналь финишировал 7-м, через 1 минуту 35 секунд после победителя этапа Приможа Роглича. Товарищ Приможа Роглича по команде Jumbo-Visma Сепп Кусс атаковал из группы преследования и финишировал вторым.



В то время как Примож Роглич вернул себе красную майку лидера, Эган Берналь улучшил свою позицию в генеральной классификации лишь на одну строчку, поднявшись на 6-е место, где уступал Приможу Рогличу 4 минуты 29 секунд. Эган Берналь сохранил белую майку лучшего молодого гонщика.



Велогонщики команды Movistar Мигель Анхель Лопес и Энрик Мас финишировали в группе из восьми человек через 1 минуту 35 секунд после победителя этапа Приможа Роглича. Переложиться к лидерам Энрику Масу и Мигелю Анхелю Лопесу не удалось, но по итогам этапа они поднялись на вторую и третью строчки генеральной классифиакции соответственно перед королевским горным 18-м этапом Вуэльты Испании-2021.

Генеральная классификация после 17 этапа: 1 Primoz Roglic (Slo) Jumbo - Visma 68:42:56 2 Enric Mas (Esp) Movistar Team 02:22 3 Miguel Lopez (Col) Movistar Team 03:11 4 Jack Haig (Aus) Bahrain Victorious 03:46 5 Guillaume Martin (Fra) Cofidis 04:16 6 Egan Bernal (Col) INEOS Grenadiers 04:29 7 Adam Yates (Gbr) INEOS Grenadiers 04:45 8 Sepp Kuss (Usa) Jumbo - Visma 05:04 9 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 06:54 10 Gino Mäder (Swi) Bahrain Victorious 06:58

Восемнадцатый этап Вуэльты Испании-2021 начался с атак и отъезда в отрыв 32 велогонщиков, в числе которых был и 24-летний австралийский велогонщик команды DSM, уже выигравший в этом выпуске Вуэльты Испании два этапа, Майкл Сторер. Он атаковал у первой вершины дня, взяв максимальное количество очков, а затем уехал из многочисленного отрыва за 70 км до финиша и за 2 км до второй вершины дня Альто-де-ла-Кобертория (Alto de la Cobertoria, отм. 1173 м, перепад высот 680 м, протяженность 7,9 км, средний градиент 8,6%, максимальный градиент 13%). Пройдя первым и эту вершину, Сторер продолжил борьбу в одиночку, набрав две споловиной минуты преимущества к началу решающего подъёма этапа Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru, отм. 1770 м, перепад высот 1431 м, протяженность 14,6 км, средний градиент 9,8%, максимальный градиент 17%), которому была присуждена категория Чима Альберто Фернандес. Но Майклу Стореру не удалось сделать хет-трик.

Photo credits: Pool Photogomezsport/Tim De Waele



На протяжении большей части этапа пелотон возглавляла команда Bahran Victorious, у которой не было представителей в отрыве.



На Альто д'Эль Гамонитейру за 11 км до финиша из группы генеральщиков атаковал Давид Де ла Крус (UAE Team Emirates). Он догнал Сторера через 4 км, а за 5 км до финиша Сторер не выдержал темпа Де ла Круса и вернулся в пелотон. Но и 32-летнему испанскому велогонщику команды UAE Team Emirates не удалось удержаться впереди.



Велокоманда Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux взвинтила скорость в просеявшейся группе красной майки, а за 5 км до финиша атаковал Эган Берналь (Ineos Grenadiers). Но победной стала атака Мигеля Анхеля Лопеса (Movistar), который уехал из группы генеральщиков за 4 км до вершины.



Мигель Лопес стал первым победителем нового подъёма испанского Гранд-тура – Альто д'Эль Гамонитейру (Alto d’El Gamoniteiru), на вершине которого финишировал 18-й королевский горный этап Вуэльты Испании-2021 с набором высоты 4500 м.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



В то время как Лопес уезжал к своей первой в этом сезоне и первой с 2017 года победе на этапе Вуэльты Испании, в группе обладателя красной майки Приможа Роглича (Jumbo-Visma) шла своя борьба. Эган Берналь несколько раз попытался уехать от соперников, но Роглич и его товарищ по велокоманде Сепп Кусс контролировали ситуацию. Перед финишем Примож Роглич ускорился и финишировал вторым, через 14 секунд после победителя, Мигеля Лопеса. Энрик Мас замкнул тройку призёров этапа и сохранил вторую позицию в генеральной классификацмм, где уступал Рогличу 2 с половиной минуты.

Девятнадцатый этап Вуэльты Испании-2021, среднегорный, с набором высоты 3200 м, идеально подходил для отрыва. После атак в отрыв на 19-м этапе уехали 24 велогонщика, из которых в отрыве дня после прохождения категорийных подъёмов остались 18. Но пелотон, из которого на подъёмах выпал обладатель зелёной майки Фабио Якобсен (Deceunick-Quick Step), не позволял отрыву создать просвет более двух минут. Когда преимущество беглецов сократилось до полуминуты, из отрыва начал формироваться новый отрыв.

Photo credits: Pool Photogomezsport



После нескольких атак, несмотря на погоню пелотона, которую вели команды DSM и BikeExchange, впереди в пределах 30 секунд остались помимо будущего победителя и призёров этапа товарищ Магнуса Корта по велокоманде EF Education – Nippo Лоусон Крэддок, а также Андреас Крон (Lotto Soudal), Антони Ру (Anthony Roux / Groupama-FDJ), Андреа Баджиоли (Deceninck-Quick Step). За километр до финиша у отрыва всё ещё было в запасе 25 секунд.



В финишном спринте Магнус Корт Нильсен не оставил соперникам шанса, сделал хет-трик, выиграв третий этап на Вуэльте Испании-2021. 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo Магнус Корт опередил в спринте португальского велогонщика команды UAE Team Emirates Руя Оливейру и американского велогонщика команды Trek-Segafredo Куинна Симмонса (Quinn Simmons).

Photo credits: Pool Photogomezsport



Для велокоманды Jumbo-Visma, после ключевых горных этапов Вуэльты Испании-2021, 19-й среднегорный этап, завершившийся спринтом из группы отрыва, прошёл спокойно. Примож Роглич благополучно финишировал в общей группе и сохранил на плечах красную майку лидера, которая стала 34-й в общей сложности за карьеру красной майкой Вуэльты Испании и 50-й по счёту майкой лидера за три сезона на Гранд-турах (11 жёлтых маек Тур де Франс, 5 розовых маек Джиро д’Италия).



29-летний южноафриканский велогонщик команды Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux Луис Мейнтьес сошёл с Вуэльты Испании-2021 на 19-м этапе. За 40 км до финиша, когда пелотон вёл преследование отрыва дня, произошёл завал. Луис Мейнтьес упал и не смог вернуться в гонку, так как ударился лицом и на некоторое время потерял сознание. Он был доставлен в госпиталь города Луго (Галисия). Как сообщила велокоманда, переломов удалось избежать.

Двадцатый этап Вуэльты Испании-2021 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 2 категории. Практически сразу образовался многочисленный отрыв дня, который пелотон сначала отпустил почти на 12 минут. Никто из 16 велогонщиков отрыва не представлял опасности для лидера гонки Приможа Роглича, и велокоманда Jumbo-Visma не старалась сокращать просвет. Но на подступах к категорийным подъёмам дня в голове пелотона в работу включилась велокоманда Ineos Grenadiers, и тогда преимущество отрыва стало падать.



В то время как из отрыва за 50 км до финиша атаковал Райан Гиббонс (UAE Team Emirates) преимущество отрыва сократилось до 4 минут, а в проредившемся пелотоне начались атаки генеральщиков.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



За 60 км до финиша Примож Роглич (Jumbo-Visma), Энрик Мас (Movistar), Джек Хейг и Джино Медер (Gino Mäder) из Bahrain-Victorious, Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) уехали от группы, в которой остался лишившийся после финиша белой майки лучшего молодого гонщика Эган Берналь (Ineos Grenadiers) и Мигель Лопес (Movistar), который перед стартом 20 этапа шёл в тройке лидеров генеральной классификации.



Группа Роглича добрала велогонщиков отрыва дня, а Райана Гиббонса прошли за 5 км до финиша.



23-летний французский велогонщик команды AG2R Citroen Клеман Шампуссан атаковал за 1,6 км до финиша и, пользуясь заминкой среди соперников, не ответивших на ускорение, поехал к своей первой победе. Клеман Шампуссан первым пересёк линию финиша, а сохранивший красную майку лидера Примож Роглич финишировал вторым через 6 секунд. Адам Йейтс (Ineos Grenadiers) замкнул тройку призёров этапа.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Во время 20-го этапа Мигель Лопес потерял контакт с группой красной майки, когда за 60 км до финиша из группы начались атаки. После ускорений группы Роглича, Маса, Хейга, Медера и Йейтса, Мигель Лопес остался во второй группе, где также оказался Эган Берналь, Стевен Крёйсвейк (Jumbo-Visma), Рафал Майка (UAE Team Emirates), Ваут Пулс (Wout Poels / Bahrain Victorious).



Колумбийский велогонщик возглавлял эту группу, но просвет не уменьшался. За 45 км до финиша группа Лопеса проигрывала группе красной майки минуту, но когда группа лидера Приможа Роглича (Jumbo-Visma) добрала велогонщиков отрыва дня, разрыв стал расти быстрее. За 36 км до финиша разрыв между группой красной майки и группой Лопеса составлял уже более трёх минут, за 25 км до финиша – почти пять минут.



Когда группа лидеров разыгрывала этап, прошло сообщение о сходе Мигеля Лопеса. Испанский телеканал ТVE сообщил, что Лопес, потерявший возможность бороться за подиум, остановился, и что спортивный директор команды Movistar Пачи Вила (Patxi Vila) убеждает колумбийского велогонщика продолжить гонку. Но Мигель Лопес не финишировал на 20-м этапе.

Двадцать первый этап Вуэльты Испании-2021. Примож Роглич начал и завершил Вуэльту Испании-2021 победами на этапах с индивидуальной гонкой на время. Выиграв 1-й этап, стартовавший у Бургосского кафедрального собора, 31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma через три недели испанского Гранд-тура стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом протяженностью 33,8 км, финишировавшей у стен Кафедрального собора Святого Иакова в Сантьяго-де-Компостела (провинция Ла-Корунья, административный центр автономного сообщества Галисия).



Примож Роглич стартовал последним, в красной майке лидера, и потратил на прохождение дистанции 44 минуты и 2,65 секунды, показав среднюю скорость 46,056 км/ч.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



На первой промежуточной отсечке времени, расположенной на 13 км маршрута, Роглич показал лучшее время, опередив на 20 секунд датчанина Магнуса Корта Нильсена (EF Education – Nippo). На второй промежуточной отсечке времени, расположенной на 24,8 км маршрута, словенский велогонщик тоже показал лучшее время, опередив на 17 секунд Магнуса Корта Нильсена.



В итоге на финише Магнус Корт Нильсен уступил 14 секунд и стал вторым на этапе, благодаря чему поднялся на третью строчку в итоговой классификации по очкам Вуэльты Испании-2021. Нидерландский велогонщик Тимен Аренсман (DSM) занял на этапе 3-е место с отставанием в 52 секунды.



Четвертое место занял действующий чемпион Чехии в гонке с раздельным стартом Йосеф Черны (Deceuninck - Quick Step), стартовавший первым.

Два участника Вуэльты Испании-2021 сделали хет-трик в этом издании испанского Гран-тура. 25-летний нидерландский спринтер Фабио Якобсен (Deceuninck - Quick Step) одержал победу на 4-м и 8-м этапах, а затем добавил к ним триумф на 16-м этапе (как раз в день своего 25-летия). 28-летний датский велогонщик команды EF Education – Nippo Магнус Корт Нильсен одержал победу на 6-м, 12-м и 19-м этапах Вуэльты Испании-2021.

Два велогонщика сделали дубль побед: 23-летний бельгийский велогонщик команды Alpecin-Fenix Яспер Филипсен выиграл 2-й и 5-й этапы; 24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер одержал победу на 7-м и 10-м этапах Вуэльты Испании-2021.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



Примож Роглич стал трёхкратным победителем Вуэльты Испании, причём выиграл испанский Гранд-тур три года подряд. Это удавалось лишь двум велогонщикам в истории – Тони Ромингеру (Tony Rominger, 1992, 1993 и 1994 годы) и Роберто Эрасу (Roberto Heras, 2003, 2004, 2005).



31-летний словенский велогонщик команды Jumbo-Visma стартовал на Вуэльте Испании-2021 после триумфа на Олимпийских играх в Токио-2020 (которые из-за пандемии COVID-19 проходили в 20201 году), где стал чемпионом в индивидуальной гонке на время. Лидер велокоманды Jumbo-Visma начал 76-й выпуск Вуэльты Испании-2021 с победы в индивидуальной гонке на время, открывшей гонку. Красную майку лидера Примож Роглич отдал на 3-м этапе, затем вернул её на 6-м и вновь потерял на 10-м.



Дубль словенский велогонщик сделал, выиграв 11-й этап с финишем в подъём Вальдепеньяс-де-Хаэн, а красную майку лидера вернул после победы на Лагос-де-Ковадонга на 17-м этапе. Вуэльту Испании-2021 Примож Роглич завершил победой в индивидуальной гонке на время на 21-м этапе с финишем у собора в Сантьяго-де-Компостела.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport



В генеральной классификации Примож Роглич обошёл ближайшего соперника, испанского велогонщика команды Movistar Энрика Маса на 4 минуты 41 секунды и на 7 минут 40 секунд опередил третьего призёра Вуэльты Испании-2021, австралийского велогонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга.

Велокоманда Deceuninck-Quick Step первая в истории выиграла зелёные майки лучшего в классификации по очкам на Тур де Франс и Вуэльты Испании в один сезон с разными гонщиками. 25-летний нидерландский спринтер Фабио Якобсен надел зелёную майку победителя классификации по очкам Вуэльты Испании-2021.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

Зелёная майка оказалась на плечах спринтера, а не одного из призёров генеральной классификации, благодаря новой системе начисления очков. Организаторы впервые разделили этапы по уровням сложности по аналогии с Тур де Франс, увеличили количество разыгрываемых очков на промежуточном спринте, что позволило чистым спринтерам включиться в борьбу за итоговую победу в классификации.

Нидерландский велогонщик продемонстрировал одно из самых ошеломляющих возвращений после травмы в истории спорта. По словам Фабио Якобсена, долгое и трудное восстановление завершилось победой в Молина де Арагон, где нидерландский спринтер выиграл 4-й этап Вуэльты Испании-2021. После первой после возвращения победы на этапе Гранд-тура последовали ещё две – на 8-м и 16-м этапах, а на двух этапах – 2-м и 5-м Фабио Якобсен занял 2-е место. Эти результаты дали Якобсену достаточный запас очков, чтобы продержаться на финальной горной неделе.

Сплочённая велокоманда всем составом помогала Фабио Якобсену преодолевать горные этапы. Кульминацией командных усилий стал финиш Deceuninck-Quick Step на 20-м, финальном горном этапе, где вместе с Фабио Якобсеном финишировали все семь его товарищей по команде.

Фабио Якобсен стал первым за 10 лет нидерландским велогонщиком, выигравшим на Вуэльте Испании майку лучшего в очковой классификации.

24-летний австралийский велогонщик команды DSM Майкл Сторер поднялся в гороховой майке лучшего горного гонщика на итоговый подиум Вуэльты Испании-2021 в Сантьяго-де-Компостела. Вся велокоманда DSM была активна, отбиралась в отрывы и боролась за этапы и горную классификацию, завершив Вуэльту Испании-2021 с тремя выигранными этапами и гороховой майкой.

Майкл Сторер сделал дубль, выиграв из отрыва 7-й и 10-й этапы. Лидер велокоманды Роман Барде, потерявший шансы бороться за генеральную классификацию после падения, переключился на борьбу за этапы. Он одержал победу на 14-м этапе, где перехватил также гороховую майку у Дамиано Карузо (Bahrain-Victorious). На связке горных этапов велогонщики DSM сделали всё, чтобы гороховая майка осталась в команде.

На 18-м этапе от Романа Барде майка перешла к Майклу Стореру, который выиграл классификацию лучшего горного гонщика с 80 очками, с перевесом в 19 очков над своим товарищем по команде и с преимуществом в 29 очков над победителем Вуэльты Испании-2021 Приможем Рогличем (Jumbo-Visma).

Photo Credit: © Photogomezsport /Cor Vos

Джино Медер стал победителем классификации лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2021. 24-летний швейцарский велогонщик команды Bahrain Victorious надел белую майку после 20-го этапа благодаря тому, что удержался в группе лидеров на финальном горном этапе 76 выпуска испанского Гранд-тура.

Белая майка лучшего молодого гонщика перешла к Джино Медеру от 24-летнего колумбийского велогонщика команды Ineos Grenadiers Эгана Берналя, который удерживал лидерство в классификации с 3 по 20-й этапы. Берналь потерял белую майку, финишировав в небольшой группе почти через 7 минут после группы лидеров на 20-м этапе. В классификации лучшего молодого гонщика Джино Медер опередил Эгана Берналя на 1 минуту 54 секунды.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

В генеральной классификации Джино Медер финишировал 5-м, уступив победителю, Приможу Рогличу (Jumbo-Visma) 11 минут 33 секунды.

Энрик Мас поднялся на вторую ступень подиума Вуэльты Испании-2021, повторил своё достижение на испанском Гранд-туре 2018 года. В этом году 26-летний испанский велогонщик команды Movistar уступил в генеральной классификации лишь ставшему трёхкратным победителем Вуэльты Испании Приможу Рогличу (Jumbo-Visma), проиграв словенскому велогонщику 4 минуты 42 секунды. Отрыв от ближайшего соперника, австралийского велогонщика команды Bahrain Victorious Джека Хейга составил 2 минуты 58 секунд.

Photo credits: Unipublic / Photogomez Sport

28-летний австралийский велогонщик команды Bahrain Victorious Джек Хейг впервые в карьере поднялся на подиум Гранд-тура, занял 3-е место в генеральной классифиации Вуэльты Испании-2021. На шести этапах испанского Гранд-тура Джек Хейг вошёл в пятёрку сильнейших. Он принял на себя обязанности лидера команды Bahrain Victorious после падения капитана Микеля Ланды, который сошёл с гонки на 17-м этапе.

Джек Хейг поднялся в тройку сильнейших общего зачёта на 20-м этапе и удержал свою позицию в разделке на 21-м, где его основным соперником был британский велогонщик команды Ineos Grenadiers Адам Йейтс. Но Джек Хейг проехал индивидуальную гонку на время быстрее Йейтса на 26 секунд и укрепил свою позицию призёра Вуэльты Испании-2021. Этот результат стал компенсацией за трудный сезон, сход с Тур де Франс-2021 после тяжёлого падения на 3-м этапе. Вуэльта Испании-2021 стала первой гонкой Хейга после травмы.

ЭТАП 1: 14 августа 2021: Burgos. Catedral VIII Centenario 2021 - Catedral (ITT), 7,1 км

1. Primoz Roglic, 00:08:32

ЭТАП 2: 15 августа 2021: Caleruega. VIII Centenario de Santo Domingo de Guzmán - Burgos. Gamonal, 167 км

1. Jasper Philipsen, 03:58:57

ЭТАП 3: 16 августа 2021: Santo Domingo de Silos - Espinosa de los Monteros. Picón Blanco, 202,8 км

1. Rein Taaramae, 05:16:57

ЭТАП 4: 17 августа 2021: El Burgo de Osma - Molina de Aragón, 163,9 км

1. Fabio Jakobsen, 03:43:07

ЭТАП 5: 18 августа 2020: Tarancón - Albacete, 184,4 км

1. Jasper Philipsen, 04:24:41

ЭТАП 6: 19 августа 2021: Requena - Alto de la Montaña de Cullera, 158,3 км

1. Magnus Cort Nielsen, 03:30:53

ЭТАП 7: 20 августа 2021: Gandía - Balcón de Alicante, 152 км

1. Michael Storer, 04:10:13

ЭТАП 8: 21 августа 2021: Santa Pola - La Manga del Mar Menor, 173,7 км

1. Fabio Jakobsen, 03:56:05

ЭТАП 9: 22 августа 2021: Puerto-Lumbreras - Alto de Velefique, 188 км

1. Damiano Caruso, 05:03:14

ЭТАП 10: 24 августа 2021: Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria, 189 км

1. Michael Storer, 04:09:21

ЭТАП 11: 25 августа 2021: Antequera - Valdepeñas de Jaén, 133,6 км

1. Primoz Roglic, 03:11:00

ЭТАП 12: 26 августа 2021: Jaén - Córdoba, 173 км

1. Magnus Cort Nielsen, 03:44:21

ЭТАП 13: 27 августа 2021: Belmez - Villanueva de la Serena, 203,7 км

1. Florian Senechal, 04:58:23

ЭТАП 14: 28 августа 2021: Don Benito - Pico Villuercas, 165,7 км

1. Romain Bardet, 04:20:36

ЭТАП 15: 29 августа 2021: Navalmoral de la Mata - El Barraco, 197,5 км

1. Rafal Majka, 04:51:36

ЭТАП 16: 31 августа 2021: Laredo - Santa Cruz de Bezana, 180 км

1. Fabio Jakobsen, 04:08:57

ЭТАП 17: 1 сентября 2021: Unquera - Lagos de Covadonga, 185,8 км

1. Primoz Roglic, 04:34:45

ЭТАП 18: 2 сентября 2021: Salas - Altu d’El Gamoniteiru, 162,6 км

1. Miguel Lopez, 04:41:21

ЭТАП 19: 3 сентября 2021: Tapia - Monforte de Lemos, 191,2 км

1. Magnus Cort Nielsen, 04:24:54

ЭТАП 20: 4 сентября 2021: Sanxenxo - Mos. Castro de Herville, 202,2 км

1. Clement Champoussin, 05:21:50

ЭТАП 21: 5 сентября 2021: Padrón - Santiago de Compostela (ITT), 33,8 км

1. Primoz Roglic, 00:44:02



ФИНАЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ:

1. Primoz Roglic (Slo), 85:55:29

2. Enric Mas (Esp), + 00:04:42

3. Jack Haig (Aus), + 00:07:40

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